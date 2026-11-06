김호령, 첫 FA 승부수…수비로 대박 터트릴까, 타격이 발목 잡을까

연합뉴스

지난 4월 19일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 프로야구 기아 타이거즈와 두산 베어스의 경기. 4회초 1사 2,3루 김호령이 1타점 적시타를 치고 있다.KIA 타이거즈 김호령(34)이 프로 데뷔 11년 만에 처음으로 자유계약선수(FA) 시장에 나선다. 구단은 먼저 잔류를 위한 조건을 제시했지만, 김호령은 다른 구단들의 평가까지 확인한 뒤 자신의 거취를 결정하겠다는 입장이다.한 팀에서 오랫동안 활약한 선수에게 첫 FA는 선수 생활의 가치를 인정받을 수 있는 중요한 기회다. 김호령 역시 이번 시장에서 자신의 경쟁력을 객관적으로 평가받겠다는 뜻을 분명히 했다.김호령의 가치는 한마디로 설명하기 어렵다. 중견수 수비만 놓고 보면 리그 최상위권으로 평가받는다. 넓은 수비 범위와 빠른 타구 판단, 과감한 다이빙 캐치는 쉽게 대체하기 힘든 장점이다. 여기에 올 시즌에는 데뷔 후 처음으로 두 자릿수 홈런을 기록하며 공격에서도 달라진 모습을 보였다.하지만 타율과 출루율은 기대에 미치지 못했고, 삼진은 개인 최다인 156개까지 늘었다. 수비와 장타력을 높게 평가하는 구단이 나타날 수 있지만, 공격의 안정성을 중요하게 보는 구단에는 고민거리가 될 수 있다.김호령의 가장 큰 무기는 중견수 수비다. 외야 가운데를 책임지는 중견수는 좌우 외야수보다 넓은 범위를 커버해야 한다. 타구의 방향과 속도를 빠르게 판단하고, 외야수 사이의 공간을 메우는 능력도 필요하다. 김호령은 이 부분에서 오랜 기간 자신의 가치를 증명해 왔다.빠른 발을 활용한 넓은 수비 범위는 그의 상징과도 같다. 타구가 떨어질 지점을 미리 읽고 움직이는 판단력이 좋으며, 평범한 안타가 될 타구를 아웃으로 바꾸는 장면도 여러 차례 보여줬다. 팬들이 그의 수비 범위를 '호령존'이라고 부르는 이유다. 단순히 빠르게 달리는 외야수가 아니라 타구 판단과 움직임을 통해 수비 범위를 넓히는 선수라는 점에서 경쟁력이 있다.중견수 수비는 기록지에 나타나는 숫자만으로 평가하기 어렵다. 외야 좌우의 수비 부담을 덜어주고, 외야수들의 위치 선정에도 영향을 미친다. 특히 외야 수비가 불안한 팀이라면 김호령의 합류만으로 수비진의 안정감을 높일 수 있다. 공격에서 매 경기 많은 안타를 생산하지 못하더라도 수비에서 실점을 막는 역할을 기대할 수 있다는 뜻이다.올 시즌 141경기에 출전한 것도 긍정적이다. 김호령은 2015년 데뷔 이후 오랫동안 주전과 백업을 오갔다. 지난해 105경기에 출전하며 존재감을 키웠고, 올해는 141경기를 소화해 사실상 주전 중견수로 자리를 굳혔다. 한 시즌 동안 꾸준히 경기에 나설 수 있다는 사실을 보여준 것이다. 수비 전문 선수에게 출전 기회가 많다는 것은 그만큼 현장에서 신뢰를 받았다는 의미이기도 하다.다만 수비만으로 대형 FA 계약을 기대하기에는 시장 상황을 살펴야 한다. 구단은 선수의 수비 능력뿐 아니라 나이, 계약 기간, 공격 생산력, 향후 기량 유지 가능성까지 함께 계산한다. 김호령은 1992년생으로 이번 FA 계약 기간이 선수 생활의 후반부와 겹칠 수 있다. 수비가 뛰어나더라도 공격력에서 안정감이 떨어진다는 점에서 장기 계약을 제시하는 구단은 신중할 수밖에 없다.김호령이 이번 FA 시장에서 주목받는 또 다른 이유는 공격력의 변화다. 2025년 타율 0.283, 6홈런, 39타점, OPS 0.793을 기록하며 타격에서 가능성을 보였고, 올해는 141경기에서 타율 0.267, 13홈런, 68타점, 74득점을 남겼다. 데뷔 이후 처음으로 한 시즌 두 자릿수 홈런을 기록했다. 지난해보다 출전 경기와 타석이 늘어난 가운데 장타력까지 향상됐다는 점은 분명한 발전이다.특히 홈런이 6개에서 13개로 늘어난 것은 눈여겨볼 변화다. 이전까지 김호령은 빠른 발과 수비 능력에 비해 공격에서는 장타를 기대하기 어려운 선수였다.하지만 타격 자세를 바꾸고 실투를 놓치지 않는 능력을 키우면서 장타 생산력이 좋아졌다. 중견수 수비가 뛰어난 선수에게 두 자릿수 홈런 능력까지 더해진다면 시장에서의 활용 가치는 높아진다.문제는 공격력이 모든 지표에서 좋아진 것은 아니라는 점이다. 올해 출루율은 0.312, 장타율은 0.400으로 OPS는 0.712에 그쳤다. 지난해 출루율 0.359, 장타율 0.434, OPS 0.793과 비교하면 오히려 전체적인 타격 생산성은 낮아졌다. 홈런과 타점은 증가했지만 타율과 출루율, 장타율은 하락했다. 공격의 폭발력은 생겼지만 꾸준한 출루 능력까지 갖춘 타자로 발전했다고 보기는 어렵다.가장 부담스러운 숫자는 삼진이다. 김호령은 지난해 94개의 삼진을 당했지만 올해는 156개로 크게 늘었다. 볼넷은 35개에 그쳤다.타석에서 적극적으로 승부하는 성향이 장타 증가로 이어진 측면은 있지만, 투수들이 바깥쪽 승부를 늘리거나 스트라이크존 경계에 공을 던질 때 이를 참아내지 못하면 출루 기회가 줄어든다. 타격이 풀리지 않는 날에는 삼진으로 공격 흐름을 끊을 가능성도 있다.FA 시장에서 구단들이 궁금해하는 부분도 여기에 있다. 올해의 13홈런이 일시적인 상승인지, 앞으로도 유지할 수 있는 타격 변화인지다. 김호령이 타격 자세를 바꾼 뒤 2년 연속 일정 수준의 성적을 냈다는 점은 긍정적이다.그러나 2025년과 2026년의 공격 지표를 비교하면 장타력은 좋아졌지만 출루 능력은 떨어졌다. 타격이 발전했다는 사실과 공격력이 안정됐다는 평가는 구분할 필요가 있다.김호령이 FA 시장에서 기대 이상의 계약을 끌어내려면 가장 먼저 중견수 보강이 필요한 구단이 나타나야 한다. 외야 수비가 불안하거나 기존 중견수의 공격력이 부족한 팀이라면 김호령은 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있다. 수비에서 확실한 기여를 기대할 수 있고, 13홈런을 기록한 장타력까지 유지한다면 공수 양면에서 전력을 보강할 수 있기 때문이다.특히 중견수는 모든 구단이 쉽게 대체 자원을 확보할 수 있는 포지션이 아니다. 외야 한 자리를 맡길 수 있는 선수는 많아도 넓은 수비 범위를 책임지면서 일정 수준의 장타력까지 보여주는 선수는 제한적이다. 김호령이 시장에서 주목받을 수 있는 이유다. 공격에서 중심 타선을 맡길 선수는 아니더라도 하위 타선에서 수비와 장타를 동시에 제공하는 역할을 기대할 수 있다.반대로 기대보다 계약 규모가 낮아질 가능성도 있다. 첫째는 나이다. 이번 계약은 30대 중반에 접어드는 시점에서 체결된다. 둘째는 공격의 기복이다. 13홈런이라는 결과는 인상적이지만 낮은 출루율과 많은 삼진은 타격의 안정성을 의심하게 만든다.셋째는 주전으로 풀타임을 소화한 경험이 많지 않다는 점이다. 올해 141경기는 개인 최다 출전이다. 구단 입장에서는 이 정도의 출전량을 앞으로도 유지할 수 있을지 확인하고 싶을 수밖에 없다.포스트시즌에서의 타격 부진도 시장 평가에 영향을 줄 수 있다. 김호령은 준플레이오프에서 타격 침체를 겪으며 선발 라인업에서 제외되기도 했다. 물론 짧은 포스트시즌 성적만으로 한 시즌의 가치를 판단하는 것은 무리다. 다만 구단들이 중요한 경기에서 공격 기여도를 어떻게 평가할지는 계약 협상에서 고려할 만한 요소다.KIA의 입장에서도 김호령의 잔류는 중요하다. 현재 팀에서 그의 수비 범위를 그대로 대신할 수 있는 중견수를 찾는 것은 쉽지 않다. 젊은 외야수들이 성장하고 있지만, 주전 중견수로 한 시즌을 책임지는 경험과 안정감은 별개의 문제다.김호령이 팀을 떠난다면 KIA는 내부 경쟁을 통해 대체자를 찾거나 외부 영입을 검토해야 한다. 수비 안정성을 유지하려면 상당한 고민이 필요하다.결국 김호령의 첫 FA는 수비라는 확실한 장점과 타격의 불확실성이 맞붙는 시장이 될 전망이다. 중견수 보강이 절실한 구단이 나타나고 올해의 장타력을 일시적인 성과가 아닌 성장의 결과로 판단한다면 기대 이상의 계약도 가능하다. 반면 공격의 기복과 나이, 장기적인 수비 능력 유지에 대한 우려가 커지면 계약 기간과 금액 모두 보수적으로 책정될 수 있다.김호령은 이미 자신의 장점이 무엇인지 증명했다. 이제 시장이 원하는 것은 그 장점이 앞으로도 얼마나 오래 유지될 수 있느냐다. 첫 FA에서 수비만으로 가치를 인정받을지, 달라진 타격까지 더해 더 큰 평가를 받을지. 김호령의 선택과 구단들의 판단이 이번 겨울 중견수 시장의 중요한 변수로 떠오르고 있다.