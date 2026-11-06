캠프 무단이탈 후 자진 은퇴... 호날두의 씁쓸한 마무리

세계적인 축구스타 크리스티아누 호날두가 포르투갈 국가대표팀 은퇴를 전격 선언했다.호날두는 5일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "23년 동안 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입는 특권과 책임을 누렸다. 이제 이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다. 쉬운 결정은 아니었다. 2003년 8월에 시작돼 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"고 은퇴를 발표했다.이어 "마데이라 어린 소년의 꿈이 이뤄져서 행복했다. 포르투갈 국가대표팀은 언제나 내 가슴속에 있을 것"이라고 마지막 작별인사를 전했다. 포르투갈축구협회(FPF) 역시 호날두의 대표팀 은퇴를 공식 확인했다.호날두는 2003년 8월 카자흐스탄 전에서 포르투갈의 또다른 전설인 루이스 피구와 교체되어 만 18세 196일의 나이로 A매치에 데뷔했다.호날두의 첫 메이저대회는 이듬해 자국에서 열린 유로 2004(유럽축구선수권)였다. 당시 호날두는 2004년 6월 12일 조별리그 그리스와 1차전에서 피구의 크로스를 헤더로 연결하며 자신의 역사적인 A매치 데뷔골을 신고했다. 이 대회에서 포르투갈은 결승에 진출했으나 다시 만난 그리스에게 0대1로 패하며 준우승에 머물렀다. 당시 19세였던 호날두는 대회 베스트11까지 선정될만큼 좋은 활약을 보였지만 준우승의 아쉬움에 경기장에서 눈물을 쏟기도 했다.2년 뒤 열린 2006년 독일 월드컵에서는 조별리그 이란전에서 PK로 자신의 첫 월드컵 득점을 신고하며 포르투갈의 4강 진출에 힘을 보탰다. 이는 호날두가 뛰는 동안 포르투갈이 월드컵에서 거둔 역대 최고성적이었다.이후 호날두는 2006년 독일 월드컵부터 2026년 북중미 월드컵까지 6회 연속 본선에 출전해 사상 최초로 6개 대회 연속 득점 기록을 작성했다. 유럽선수권에서도 유로2004부터 유로 20204까지 6회 연속 출전했다. 2008년부터는 포르투갈 대표팀의 주장을 맡아 역대 최장수 주장으로 활약했다.호날두의 국가대표 커리어 최고의 장면은, 단연 유로2016에서 정상에 오른 순간이다. 당시 국가대표에서 무관 징크스에서 허덕이던 호날두는 유로 2016에서 3골 2도움을 기록하며 포르투갈을 결승에 올려놓았다.개최국 프랑스와의 결승전에서는 전반 25분 부상으로 교체되며 또다시 눈물을 흘리는듯 했지만, 동료들의 분전으로 포르투갈이 연장 접전 끝에 1대0으로 승리하면서 꿈에 그리던 생애 첫 국가대표 메이저 대회 우승컵을 들어 올리는데 성공했다. 호날두는 이 대회에서 베스트11와 실버부츠까지 수상하며 오랜 국가대표 징크스를 끊어냈다.또한 호날두는 2018년부터 새롭게 창설된 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL)에서 두차례(2019,2025) 우승을 견인하며 포르투갈 축구의 황금기를 이끌었다. 호날두는 2026-27시즌 네이션스리그 웨일스전을 끝으로 대표팀을 은퇴하기까지 23년간 통산 234경기에 출전해 무려 146골을 기록하며 세계 남자축구 역사상 A매치 최다 출장과 득점 기록을 수립했다.하지만 라이벌 리오넬 메시와 달리 월드컵만큼은 끝내 정복하지 못했다. 첫 대회였던 독일월드컵에서 4강에 오른 이후, 2010년 남아공 대회 16강, 2014년 브라질 대회 조별리그 탈락, 2018년 러시아 대회 16강, 2022년 카타르 대회 8강, 마지막 2026년 북중미 대회에서도 16강에서 고배를 마셨다.호날두는 월드컵과 유럽선수권 예선에서만 각각 41골을 터뜨렸고, 유럽선수권 본선에서도 역대 최다인 14골을 기록했다. 다만 월드컵 본선에서는 27경기 11골을 터뜨렸으나 이중 10골이 조별리그에서 기록한 득점이었다. 6번이나 월드컵 본선에 진출하고도 중요한 토너먼트 무대에서는 번번이 침묵하던 호날두는 마지막 월드컵이었던 2026년 북중미대회 32강 크로아티아전에서 PK골로 간신히 무득점 징크스를 깼다. 그러나 월드컵에서 중요한 토너먼트 빅매치에서는 끝내 필드골은 한 골도 넣지 못했다.호날두는 세계축구계에서 'GOAT'로 꼽히는 메시와 한때 라이벌로 거론될 정도로 어깨를 나란히 하는 화려한 족적을 세웠지만, 국가대표에서의 마무리는 그리 아름답지 못했다. 호날두는 지난 7월 북중미 월드컵 종료 후 대표팀 은퇴 가능성이 거론되었으나 결정을 유보한 채 일단 대표팀에 잔류했다. 포르투갈 축구협회는 호날두를 중용하던 로베르토 마르티네스 감독이 북중미월드컵 이후 사퇴하면서, 자국 출신전노장인 조르제 제주스 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다.제주스 감독은 호날두와는 이미 사우디 알 나스르에서 함께 호흡을 맞춘 경험이 있어서 우호적인 관계가 예상됐다. 호날두는 제주스 감독 체제에서도 9월 네이션스리그 명단에 포함되었고 주장직도 유지했다. 일각에서는 호날두가 대표팀 은퇴에 대한 입장을 바꿔서 유로 2028이나 포르투갈에서 열리는 2030 월드컵까지 국가대표 커리어를 더 이어갈 수 있다는 전망도 나왔다.그러나 제주스 감독은 전임자와 달리 노쇠한 호날두 중심의 대표팀에 변화를 시도하려고 했다. 제주스 감독은 웨일스와의 1차전에서 선발로 나선 호날두가 부진하자, 이후 노르웨이전에서 호날두를 선발에서 제외하고 벤치에 대기시켰다. 호날두는 노르웨이전에서 교체출전을 위하여 몸을 풀라는 지시까지 받고 대기했으나, 제주스 감독이 끝내 자신을 출전시키지 않자 분노하여 대표팀 캠프를 무단이탈하는 초유의 사태가 벌어졌다.이 사건으로 호날두는 이후 자신의 SNS에 사과문을 올렸으나 제주스 감독이 먼저 자신을 존중하지 않았다며 불만을 감추지 않았다. 포르투갈 축구협회는 호날두에게 30일 출전정지 및 255유로(약 38만원)의 제재금 징계를 내렸다. 물론 호날두가 저지른 파장에 비하면, 포르투갈 축구협회가 호날두의 위상을 감안하여 솜방망이 처분을 내린 것이 다름없었다.제주스 감독과 포르투갈 축구협회는 호날두의 대표팀 복귀를 타진하며 사태를 봉합하려고 했다. 호날두 역시 향후 대표팀 복귀 가능성을 열어두기는 했지만, 제주스 감독이 지휘봉을 잡고 있는 한은 돌아가지 않겠다고 못을 박았다. 아이러니하게도 포르투갈은 호날두가 자리를 떠난 이후 오히려 연승행진을 거두며 승승장구했다.포르투갈 축구협회의 징계가 이미 10월 말 소급 해제되면서 호날두는 11월 A매치 복귀 가능성이 열려 있는 상태였다. 하지만 호날두는 11월 소집 명단 발표를 앞두고 돌연 자진 은퇴를 선택했다. 포르투갈 현지 언론의 보도에 따르면 호날두는 이번 국가대표 은퇴 결심과 관련해 제주스 감독과는 어떤 대화도 나누지 않았고, 페드루 프로엔사 포르투갈 축구협회 회장에게만 자신의 뜻을 통보한 것으로 알려졌다.비록 좋지 못한 모양새로 국가대표 커리어를 마감하게 됐지만, 호날두가 포르투갈 대표팀과 축구역사에 있어서 큰 족적을 남긴 전설이라는 것은 부정할 수 없다. 포르투갈축구협회도 호날두를 '영원한 주장'으로 예우하며 특별한 국가대표 은퇴 기념행사를 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 호날두의 은퇴 소식에 네이마르, 리오 퍼디난드, 나니, 세르히오 라모스, 네이마르 등 한 시대를 함께했던 축구계 동료들과 전설들 역시 헌사가 이어지고 있다.축구인생의 황혼기에 접어든 호날두의 마지막 도전은 이제 개인 통산 '1천골'이다. 호날두는 현재 클럽과 대표팀을 합쳐 공식전 통산 985골을 기록 중이다. 현재 사우디리그 알 나스르 소속으로 활약중인 호날두는 빠르면 올시즌 내에 대망의 천 골 고지 등극이 가능할 전망이다.