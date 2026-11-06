친정 셀틱 앞에서 침묵한 오현규, 70분 슈팅 1회에 그쳐

대한민국 국가대표 공격수 오현규(베식타스)가 친정팀 셀틱을 상대로 모처럼 선발 출전했지만, 득점포를 가동하지 못하며 아쉬운 활약을 남겼다.오현규의 소속팀 베식타스는 6일 오전 5시(한국시간) 스코틀랜드 글래스고에 위치한 셀틱 파크에서 열린 '2026-27시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)' 리그 페이즈 4차전에서 셀틱FC에 2-3으로 패배했다.오현규에게는 유럽 생활을 처음 시작했던 '친정' 셀틱을 상대팀으로 마주하게 된 첫 경기였다. 오현규는 지난 2023년 K리그 수원 삼성을 떠나 셀틱에 입단하여 약 1년 6개월 동안 공식전 47경기에 출전해 12골을 기록했고 스코틀랜드 리그 우승까지 경험했다. 하지만 주전으로 꾸준한 출전 기회를 얻지는 못했다. 이후 2024년 오현규는 벨기에 KR헹크를 거쳐 현재 튀르키예 베식타스로 이적했다.사전 기자회견에서 오현규는 "어린 시절 꿈을 품고 이곳에 왔다. 때로는 힘들기도 했고, 때로는 좋은 일도 있었다. 이곳에서 좋은 추억을 많이 쌓았다. 모든 것에 감사하다. 만일 골을 넣는다면 눈물이 날지도 모르겠다"는 감개무량한 소감을 밝히기도 했다.빈첸초 이탈리아노 베식타스 감독은 이날 로테이션을 가동하며 주전 공격수 두산 블라호비치 대신 오현규를 최전방 공격수로 선발 출전시켰다. 올시즌 블라호비치와의 주전경쟁에서 밀린 오현규에게는 자신의 존재감을 보여줄수 있는 절호의 기회였다.하지만 오현규는 침묵했다. 70분을 소화했으나 셀틱의 수비진에 번번이 막히며 이렇다할 모습을 보여주지 못했다. 공격수로서 가장 중요한 슈팅은 경기 초반인 전반 5분 단 한 차례 시도한 것이 전부였고, 그마저도 수비를 맞고 굴절됐다.후반 7분 베식타스의 에르네스트 포쿠가 박스 안에서 걸려 넘어지면서 페널티킥을 얻어냈다. 공격수인 오현규가 키커로 나서볼만도 했지만, 주니오르 올라이탕이 공을 잡고 페널티 스팟에 섰다. 오현규와 올라이탕이 잠시 대화를 나누는 모습이 포착되기도 했지만 결과적으로 키커는 바뀌지 않았다. 올라이탕은 실축을 범했음에도 세컨볼을 차 넣으며 결국 득점에 성공했다. 오현규는 1-1로 팽팽한 승부가 이어지던 후반 25분 블라호비치와 교체되어 그라운드를 빠져 나오며 경기를 마쳤다.축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 오현규는 70분간 패스 성공 11회, 슈팅 1회, 터치 27회, 박스 안 터치 1회를 기록했다. 볼을 빼앗긴 것은 4회였고, 지상 경합 성공률은 불과 14%(1/7)를 기록했다. 평점은 불과 5.7점으로 베식타스 선발 멤버들중 두 번째로 낮았다. 오현규에게는 여러모로 아쉬운 경기가 되고 말았다.베식타스 역시 웃지 못했다. 오현규가 교체되어 나간 이후 양팀 합쳐 3골이 터졌다. 베식타스는 후반 33분 카밀로 두란의 역전골을 내줬고, 후반 41분 오르쿤 쾨크치의 동점골로 다시 균형을 맞추는 듯 했으나,불과 1분만 42분 카밀로 두란에게 뼈아픈 결승골을 헌납하며 2-3으로 패배했다.최근 오현규를 둘러싼 상황은 좋지않다. 오현규는 벨기에 리그 시절인 지난 2025-26시즌 전반기 헹크에서 좋은 활약을 보였으나, 팀 성적부진으로 감독이 교체되면서 후반기 주전경쟁에서 완전히 밀렸다. 그래서 베식타스로 이적하자마자 오현규는 곧바로 연속 득점을 터뜨리는 등, 16경기 8골의 맹활약을 펼치며 팀의 주전공격수로 확실하게 자리매김하는 모습을 보여줬다.하지만 2026-27시즌 이탈리아노 감독이 베식타스의 새로운 사령탑으로 부임하면서 또다시 오현규의 입지가 직격탄을 맞았다. 이탈리아노 감독은 지난 헹크 시절의 니키 하옌 감독과 마찬가지로, 오현규의 플레이에 만족하지 못했다. 베식타스는 이탈리아 유벤투스에서 활약하던 장신 공격수 블라호비치를 영입했고 오현규는 주전경쟁에서 밀려났다.오현규는 올시즌 튀르키예 리그에서 9경기에 출전했으나 선발로 나선 것은 2경기 뿐이다. 이탈리아노 감독은 리그에선 블라호비치를 부동의 주전 원톱으로, 오현를 후반 교체 자원으로 활용하고 있다. 오현규가 리그에서 선발로 나선 것과 풀타임 경기를 소화한 것은 지난 9월12일 에르주룸스포르전(3대0 승)이 마지막이다.출전기회가 줄어들면서 득점력도 자연히 하락했다. 오현규가 올시즌 리그에서 득점포를 가동한 것은 지난 10월 27일에 열린 9라운드 이스탄불 바샥셰히르전이 유일하다. 오현규는 이 경기에서 후반 20분 교체투입 되었으나 리그 마수걸이골이자 결승골을 폭발하며 2대0 승리를 이끌었다. 오현규는 이날 블라호비치와 짧은 시간이었지만 투톱으로 나서서 좋은 모습을 여러 차례 보여주며 공존의 가능성을 증명했다.하지만 결승골 이후에도 오현규의 입지는 크게 달라진 것이 없었다. 최근 리그 9경기에서 오현규의 출전시간을 모두 합쳐도 274분에 불과했다. 최근 5경기에서는 한번도 30분 이상을 소화해보지못했다. 이탈리아노 감독은 블라호비치와 오현규를 함께 출전시킨 경기에서는 오현규를 측면 윙어에 배치하기도 했다. 오현규는 올시즌 리그에서 1골 1도움에 그치고 있다.그나마 로테이션을 가동하고 있는 유로파리그에서는 간간이 선발출전 기회를 얻으며 예선을 포함하여 3골을 터뜨렸다. 하지만 경쟁자인 블라호비치가 최근 인상적인 모습을 보여주지 못했음에도 전술적인 변화는 보이지 않는다. 베식타스는 6승 1무 3패로 현재 리그 4위에 머물러있다.오현규의 부진은 11월 A매치 중동 2연전을 앞둔 대한민국 국가대표팀에도 걱정거리다. 오현규는 로베르트 모레노 임시 감독의 데뷔무대였던 지난 9, 10월 A매치 4연전에서 손흥민과 투톱을 이뤘으나 인상적인 활약을 보여주지 못했다. 최근 손흥민도 리그 3경기 연속 득점포가 침묵하며 고전하는 가운데, 오현규도 팀내 입지가 부쩍 줄어들며 흔들리는 모습이다. 최근 소속팀에서 좋은 활약을 보여주고 있는 오세훈과의 중앙 공격수 주전경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.