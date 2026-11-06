일본 극우에 날린 일격, 신숙옥의 '영원한 투쟁'

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<호루몽> 스틸엣나인필름
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
2017년 Tokyo MX 지상파 방송 프로그램 <뉴스 여자>는 시사 토론을 빌미로 특정 사회 운동가에 대한 가짜 뉴스를 유포한다. 지목된 당사자는 참을 수 없어 법정 투쟁을 시작한다. 그녀는 재일 코리안 3세 신숙옥. 오키나와 미군 기지 확대에 저항하는 싸움에 적극 연대하는 활동을 비꼬고 조롱하는 혐한 미디어와 기나긴 투쟁의 출발이다. 방송이 의도한 건 소수자 활동가를 향한 현대판 '마녀사냥'이다. 움츠러들면 혐오는 더 기세등등해진다. 피할 수 없는 전투다.
극우화하는 일본 사회에 통쾌한 일격을 날리는 장렬한 연대기
법정 투쟁은 6년간 계속된다. 지방법원에서 고등법원, 대법원 확정판결까지 기나긴 대결이다. 우경화가 심화된 21세기 일본 사회 분위기에서 재판 과정은 단순한 법리 논쟁에 그치지 않는다. 애초 극우 세력은 사냥감으로 신숙옥을 조준하고 반발까지 예측하며 덫을 쳐둔 상태다. 정식 재판을 청구하며 사회적 화제가 되자 자연스럽게 당사자 신상이 노출되고 온라인, 오프라인 가리지 않고 전방위 압박이 개시된다. 살해 협박, 신상 털기는 본인으로 끝나지 않는다.
이미 소수자로 사회적 차별과 배제를 겪던 사회 운동 활동가에게 이는 그저 참고 견디라는 위로로 해소될 수 없는 차원의 위협이다. 압력은 시시각각 주변을 조인다. 자택 주변에 낯선 자들이 얼씬거린다. 벨을 눌러 나가보니 아무도 없다. 전자메일로 지저분한 메시지 홍수는 일상이다. 세상이 워낙 험악하니 그냥 무시하고 넘어갈 수도 없다. 해외로 잠시 피신해보지만, 이건 해결책이 아님을 깨닫고 귀국한다. 차별주의자들에 굴복할 순 없다. 맞서 싸워야만 한다.
그렇게 저들이 바라듯 움츠러들기보단 반격과 공세로 오히려 허를 찔러야 한다는 결단을 내린 신숙옥은 두려움에 굴복하길 거부한 채 더 맹렬히 활동에 나선다. 지진 등 천재지변이 터지면 늘 취약할 수밖에 없는 소수자와 연대하는 활동에 매진한다. 주류 사회가 떠넘긴 미군 기지 확장에 신음 하는 일본 내 또 다른 소수자 집단 지원에 힘쓴다. 공개석상에서 마이크를 잡는다. 어디든 요청하면 달려가 강연과 교육 활동에도 애쓴다. '피해자다움'을 떨치려는 분투다.
고단한 재판 과정이 진행된다. 촬영이 불가하기에 현장 녹취로만 검은 화면에 전해지는 법정 진술이 오히려 더 강렬한 체험으로 관객에게 전해진다. 2021년 1심에서 원고 주장을 상당 부분 인용한 승소 판결을 내린다. 신숙옥에게 적지 않은 명예훼손 위자료를 지급하고 정정 광고를 방송에 내보내라는 결정. 방송국은 사죄 의사를 표하지만, 프로그램 제작사인 DHC TV는 항소를 거듭한다. 2022년 2심, 2023년 대법원판결까지 투쟁은 계속된다. 반격의 전환점이다.
눈물과 설움의 100년, 전사의 탄생을 위한 연료