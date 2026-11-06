일본 극우에 날린 일격, 신숙옥의 '영원한 투쟁'

엣나인필름

<호루몽> 스틸신숙옥의 가족사는 예민한 정치적 문제까지 포괄한다. '북송' 건이다. 국내에서 재일 조선인 소재를 다룰 때 전형적인 입장은, 차별에 맞서 민족 정체성을 포기하지 않는 이들을 향한 긍정과 응원의 감정이다. '조선학교'를 향한 민족적 감성은 그 대표적인 예시다. 하지만 교포 사회를 갈라놓은 남북 분단의 후유증이 발목을 잡는다. 재일 조선인의 친북 정서를 미화하는 것 아니냐는 우익의 공격이다. 남북 갈등이 재일 조선인을 향한 색안경으로 연결되는 비극이다.주인공의 가족 역시 고단한 생활에 지쳐 북송을 택했다. 심지어 신숙옥조차 고심했다고 한다. 외할아버지와 외삼촌은 북송선에 올랐다. 하지만 해방된 조국은 낙원과는 거리가 멀었고 돌아간 친척들은 또 다른 이산가족으로 몸과 마음의 짐이 되고 말았다. 그 참담한 가족력을 술회하는 대목은 단지 일본뿐 아니라 불완전한 상태의 남과 북 '조국' 현실 역시 재일 조선인에게 상처를 확대 재생산하고 있다는 감추고픈 진실에 닿는다. 쉽게 꺼낼 수 없는 화두다.일본을 떠나 머물던 독일에서 신숙옥은 개인 혹은 민족에 한정할 수 없는 제국주의와 파시즘의 상흔을 목격한다. 홀로코스트와 제노사이드 문제는 세계관을 확장하고 시야를 넓히며 왜 극우에 맞서야 하는지 확신을 견인한다. 일찍이 일제의 인종전시박람회에서 열등 집단으로 조선인-아이누-오키나와 주민이 동물원 원숭이 취급 받던 역사는 아직 끝나지 않고 더 질 나쁜 형태로 부활하려 한다. '삼국인' 논란부터 관동대학살 부정까지 다 21세기에 벌어진 사건이다.재일 조선인이 겪은 수난과 눈물은 역사적 실체로 오늘의 신숙옥을 탄생하게 이끌었다. 하지만 과거에서 계승된 것에만 갇히기엔 21세기를 사는 '신숙옥(들)'의 꿈은 너무나 다양하고 원대하다. 일본 사회에서 정체성을 잃지 않고 그 일원으로 존재하기 위해 '영원한 투쟁'을 벌여야 하는 존재로서 주인공은 '재일 코리안'이란 개념화한다. 과거를 잊지 않되 얽매이지도 않겠다는 선언. 소수자와 연대하며 극우 책동에 전면적으로 맞서는 싸움은 피할 수 없다는 긍정.영화는 사회적 소수자와 재일 코리안 'HERO(영웅)'의 대안적 탄생을 생동하는 떨림과 진지한 성찰을 배합해 화면에 가득 펼친다. 보고 나면 재일 조선인이라는 역사적 화두를 이렇게 '계승'하고 '변주'할 수 있구나! 경탄할 수밖에 없다. 불굴의 의지와 구속되지 않는 시야를 겸비한 신숙옥이란 매력 넘치는 캐릭터는 <호루몽>을 통해 3대에 걸친 역사를 품고 관객을 놀라게 할 준비를 완료했다. 과거와 현재의 경계를 사뿐히 초월해 미래를 향한 대안에 도달한 드문 사례다.