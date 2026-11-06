베니스영화제 초청된 '죽여주는 이야기'

영화 <와일드 호스 나인>

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

스틸컷마틴 맥도나 감독의 영화는 죽여준다. 문자 그대로다. 그의 영화의 주인공들은 죽거나, 죽이거나, 죽고싶다. "자살하면 죽여버리겠어"라는 밈으로 유명한 장편 데뷔작 <킬러들의 도시>는 실수로 아이를 죽인 뒤, 죄책감에 시달리며 스스로 생을 끊으려 하는 킬러의 이야기다. <세븐 싸이코패스>는 딸을 죽인 살인범을 십여 년간 쫓은 것도 모자라 지옥에서도 그를 저주하겠다며 자신의 목을 그은 아버지가 나온다. <쓰리빌보드>는 경찰서장이 범인을 찾으라며 유언을 남기고 <이니셰린의 벤시>에 이르러서는 당나귀까지 숨을 거둔다.베니스영화제 경쟁 부문에 초청된 <와일드 호스 나인><이하 와호나)도 죽음의 행렬에 가볍게 가담한다. 국민 선거로 당선된 아옌데 대통령으로 민주주의에 대한 희망이 넘치던 1973년 칠레. CIA 요원인 크리스(존 말코비치)와 리(샘 록웰)는 이스터섬으로 떠난다. 겉으론 임무 수행의 목적이지만 은퇴를 앞둔 크리스를 위한 휴양에 가깝다. 수십 년간 사선을 넘나들며 긴밀하게 우정을 쌓아왔으나 대화 한 토막이 온전히 끝난 적 없이 티격태격하는, 중학생 남자아이 같은 두 사람 사이에도 죽음의 그림자가 짙게 드리워져 있다.68명을 처리했다는 CIA의 전설 크리스는 시한부 판정을 받고 회고록을 준비 중이다. 문제는 크리스의 바로 회고록. 다른 내용도 CIA의 치부를 드러내지만, 미국 현대사에서 가장 중요한 사건 중 한 가지의 내막을 폭로할지도 모른다는 사실이 불안한 그들의 상관 MJ(스티브 부세미)는 리에게 크리스를 감시하고 여차하면 태평양 한가운데 있는 외딴섬의 열악한 수사력을 고려하라고 말한다. 모르핀 없이는 하루하루가 버거운 크리스를 고통에서 빨리 해방해 주라는 비밀 지령을 내린 것이다.여행의 목적이 상이한 두 사람이지만 겉모습은 평화롭기 짝이 없다. 리는 오랜 동료이자 선배인 크리스의 모습을 모두 담아 기억하겠다는 듯 핸디 카메라를 손에 놓지 않는다. 크리스는 투덜대면서도 들고 유유히 이스터섬을 돌아다닌다. 그러나 부족의 부를 과시하기 위해 더 큰 석상을 만드느라 결국 자원 고갈로 망해버렸다는 이스터섬의 일화처럼, 첩보원답게 총성 없는 전투를 쉬지 않는 두 사람 사이에서 거대한 묘비가 잔뜩 솟은 묘지에 언제 또 하나의 묫자리가 추가될지 모른다는 긴장감을 조성한다.