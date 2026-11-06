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베니스영화제 초청된 '죽여주는 이야기'

베니스영화제 초청된 '죽여주는 이야기'

[리뷰] 영화 <와일드 호스 나인>

고광일(redcomet01)
26.11.06 11:24최종업데이트26.11.06 11:24
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스틸컷
스틸컷영화 <와일드 호스 나인>

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

마틴 맥도나 감독의 영화는 죽여준다. 문자 그대로다. 그의 영화의 주인공들은 죽거나, 죽이거나, 죽고싶다. "자살하면 죽여버리겠어"라는 밈으로 유명한 장편 데뷔작 <킬러들의 도시>는 실수로 아이를 죽인 뒤, 죄책감에 시달리며 스스로 생을 끊으려 하는 킬러의 이야기다. <세븐 싸이코패스>는 딸을 죽인 살인범을 십여 년간 쫓은 것도 모자라 지옥에서도 그를 저주하겠다며 자신의 목을 그은 아버지가 나온다. <쓰리빌보드>는 경찰서장이 범인을 찾으라며 유언을 남기고 <이니셰린의 벤시>에 이르러서는 당나귀까지 숨을 거둔다.

베니스영화제 경쟁 부문에 초청된 <와일드 호스 나인><이하 와호나)도 죽음의 행렬에 가볍게 가담한다. 국민 선거로 당선된 아옌데 대통령으로 민주주의에 대한 희망이 넘치던 1973년 칠레. CIA 요원인 크리스(존 말코비치)와 리(샘 록웰)는 이스터섬으로 떠난다. 겉으론 임무 수행의 목적이지만 은퇴를 앞둔 크리스를 위한 휴양에 가깝다. 수십 년간 사선을 넘나들며 긴밀하게 우정을 쌓아왔으나 대화 한 토막이 온전히 끝난 적 없이 티격태격하는, 중학생 남자아이 같은 두 사람 사이에도 죽음의 그림자가 짙게 드리워져 있다.

68명을 처리했다는 CIA의 전설 크리스는 시한부 판정을 받고 회고록을 준비 중이다. 문제는 크리스의 바로 회고록. 다른 내용도 CIA의 치부를 드러내지만, 미국 현대사에서 가장 중요한 사건 중 한 가지의 내막을 폭로할지도 모른다는 사실이 불안한 그들의 상관 MJ(스티브 부세미)는 리에게 크리스를 감시하고 여차하면 태평양 한가운데 있는 외딴섬의 열악한 수사력을 고려하라고 말한다. 모르핀 없이는 하루하루가 버거운 크리스를 고통에서 빨리 해방해 주라는 비밀 지령을 내린 것이다.

여행의 목적이 상이한 두 사람이지만 겉모습은 평화롭기 짝이 없다. 리는 오랜 동료이자 선배인 크리스의 모습을 모두 담아 기억하겠다는 듯 핸디 카메라를 손에 놓지 않는다. 크리스는 투덜대면서도 들고 유유히 이스터섬을 돌아다닌다. 그러나 부족의 부를 과시하기 위해 더 큰 석상을 만드느라 결국 자원 고갈로 망해버렸다는 이스터섬의 일화처럼, 첩보원답게 총성 없는 전투를 쉬지 않는 두 사람 사이에서 거대한 묘비가 잔뜩 솟은 묘지에 언제 또 하나의 묫자리가 추가될지 모른다는 긴장감을 조성한다.

스틸컷
스틸컷와일드 호스 나인

필연적인 죽음과 등가교환

이처럼 맥도나의 영화에서 죽음은 서스펜스적인 장치로도 작동하지만, 사실은 캐릭터의 성격을 형성하는 역할이 더 크다. 이는 맥도나가 죽음을 바라보는 시각과도 관련이 있는 듯하다. 그에게 죽음은 인력으로 막을 수 없는 불가항력적인 재난이라기보다는 체념하고 따라야 하는 필연적인 만남에 가까운 듯하다. 이 죽음 앞에서 주인공들은 바쁘기 짝이 없다.

<와호나>에서 죽음은 크리스의 독점 자산은 아니다. 1960년 중반부터 미국은 일명 콘도르 작전을 통해 남미의 정세를 쥐고 흔들었다. 아옌데가 축출당하고 17년간 독재정권을 이어간 피노체트의 군부 정권이 수립된 이유도 쿠데타를 도운 CIA의 의지였다. 군부의 탄압으로 예고된 무고한 시민들의 희생과 죽음을 설계하는 자들. 영화는 바로 피노체트가 쿠데타를 일으키기 직전인 1973년으로 필연적인 죽음의 초대장을 보낸다.

CIA와 쿠데타, 민주주의와 독재자. 엄청난 무게감을 가진 단어들이 모순적으로 긴밀히 연결되어 있지만 <와호나>는 그 촘촘한 첩보망을 뚫고 기어이 이스터섬으로 한 남자의 이야기만 끌고 온다. 그 중심에는 크리스가 공항에서 우연히 만난 진보적인 두 여대생이 있다. '칠레의 봄'을 만끽하는 학생들은 크리스가 내뱉는 고약하고 무기력한 진실에 격하게 저항한다. 시한부라는 초조함과 죄책감에 시달리는 냉소적인 죽음의 설계자에게 생긴, 어쩌면 마지막 결단의 순간은 죽음과 달리 불가항력으로 조용히 들이닥친다.

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스틸컷와일드 호스 나인

<킬러들의 도시>에서도 죄책감으로 붕괴하고 있는 레이(콜린 파렐)에게 켄(브레단 글리스)는 실수로 죽인 아이를 되살리려 하기보다 다른 아이를 구하려는 노력을 해보라고 조언한다. <쓰리 빌보드>의 차별주의자 경찰 딕(샘 록웰)은 "희망보다 노력이 중요하기에 노력하는 수밖에 없다"는 자기 암시적 고백을 남긴다. 비록 장대비가 내릴지언정 벽에 붙은 나방을 죽이지 않고 조용히 창밖으로 내보내는 태도.

하지만 맥도나는 캐릭터의 개심과는 확실한 선을 긋는다. 한 번의 결단으로 발급된 면죄부는 CIA 요원으로 평생 지구 곳곳(주로 제3 세계)에 민주주의를 배달한 원죄를 상쇄하기에는 역부족이다.

물론 그 결단이 예정된 파국을 막지는 못한다. 다만 공권력이 약하고 수사력이 부실한 태평양 외딴섬에서 민주주의의 가치를 믿는 한 사람을 탈출시키는 데까지만 정확히 가닿을 뿐. 회개나 죄 사함을 통한 개과천선이 아니라 딱 본인 목숨의 등가교환으로 얻은 것은 크리스가 원하던 죽음이다. 최후까지 고약한 그의 마지막에 관객 역시 본인에게 주어진 만큼의 조용한 박수를 건네고 1인분의 노력을 떠올리며 상영관을 나선다.

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스틸컷와일드 호스 나인

할리우드 수준 얼마나 높아질까

영화 제작 과정을 소재로 다룬 메타영화 <세븐 싸이코패스>에서는 맥도나는 캐릭터의 입을 빌어 기어이 본심을 드러낸다.

"총이나 쏴대는 영화는 지겨워. 사랑과 평화를 다룬 영화를 만들고 싶어."

2012년의 일이지만 2026년에 개봉한 그의 신작에서도 총성은 멈추지 않는다. 뉴욕타임스에서 스스로 "셰익스피어보다 몇천 배 나은 작가"라며 자화자찬하던 감독의 호들갑일까. 다행인지 모르지만 아직은 섣불리 마틴 맥도나의 역량을 평가할 시기 아닌 듯 보인다.

2018년, '씨네21'에서 이주현 영화칼럼니스트는 <쓰리 빌보드> 리뷰에서 '트럼프가 할리우드 영화의 수준을 높여놨다'라고 말했다. 8년이 지나서 경험도 있는 트럼프 2기에서 그 시절을 그리워하게 될 줄은, 나아가 세계의 경찰을 자칭하던 때가 차라리 나았다고 말하게 될 줄은, 그리고 혹시나 1973년의 CIA가 낫지 않을까 하는 끔찍한 상상까지 하게 됐으니, 할리우드의 수준이 얼마나 높아질지 감도 안 온다.
덧붙이는 글 이 기사는 미디어스에도 실립니다.
영화 와일드호스나인

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