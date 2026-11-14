버려진 물건도 다시 쓰이는데, 노인은 왜 안 될까

서울국제노인영화제

스틸컷모든 사람에겐 저만의 자리가 필요하다. 때로 그 자리는 안전이 보장되는 공간이고, 때로는 타인으로부터 격리된 내밀한 사적 안식처이기도 하다. 사람에겐 이 밖에도 또 하나의 자리가 필요하다. 그건 바로 쓸모의 자리다.인간이 저의 쓸모를 잃는다면 모두를 잃는 것과 다르지 않다. 사회적 동물인 인간은 타인과 격리돼 오롯이 홀로 살아갈 수 없다. 생존은 가능해도 삶일 수는 없다. 타인과의 관계 맺음에 있어 나의 쓸모를 찾는 일, 그건 인간의 존엄을 위한 필수 조건이다. 적어도 나는 그렇게 생각한다.한국 사회를 쓸모의 관점에서 다른 많은 사회와 구분해 보면 흥미로운 구석이 여럿 발견된다. 그중 하나가 바로 노인의 영역이다. 다른 어느 사회에 비해서도 효율을 중시하는 한국이다. 그 효율이 때로 과격하게 느껴질 때도 적잖은데, 이를테면 키오스크나 테이블오더로 대표되는 주문 방식의 변화가 대표적이다. 너무나 아무렇지 않게 사람이 있던 창구를 닫고, 주문을 테이블에 놓인 작은 기계나 QR코드로 일원화하는 변화가 공공연하게 이뤄진다.필자는 지난해 말 한 지역 버스터미널에서 내게 차표를 끊어 달라고 청하는 한 할머니의 부탁을 받아주었다가 그 자리에 선 채로 서로 알지 못하는 일고여덟 어르신의 차표를 대신 끊어준 일이 있다. 그때 반달 모양으로 뚫린 창구, 아마도 직원이 그 뒤에 있어 마땅한 여덟 칸짜리 창은 모조리 닫혀 있는 채였다. 놀랍게도 광역시 버스터미널이 그러했다.사람의 적응 속도를 아득하게 초월해 달려가는 한국 기술의 적용 속도는 대체 얼마나 폭력적인가. 낙오된 이를 조금도 고려하지 않는 그 속도는 시대의 변화 속도를 따라잡지 못한다면 마땅히 뒤처져도 좋다고 말하는 듯하다. '너는 쓸모없어, 그러니까 꺼져'라고 말이다. 첨단에서 밀려나면 끝, 그와 같은 공포가 한국 사람들의 등판에 새겨 있는 것처럼 느껴지는 건 지나친 생각일까.