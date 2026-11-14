사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 버려진 물건도 다시 쓰이는데, 노인은 왜 안 될까

버려진 물건도 다시 쓰이는데, 노인은 왜 안 될까

[김성호의 씨네만세 1505] 18회 서울국제노인영화제 단편경쟁 <중고 장터>

김성호(starsky216)
26.11.14 13:36최종업데이트26.11.14 13:36
구글 검색 선호 출처로 추가
Tag Sale 스틸컷
Tag Sale스틸컷서울국제노인영화제

모든 사람에겐 저만의 자리가 필요하다. 때로 그 자리는 안전이 보장되는 공간이고, 때로는 타인으로부터 격리된 내밀한 사적 안식처이기도 하다. 사람에겐 이 밖에도 또 하나의 자리가 필요하다. 그건 바로 쓸모의 자리다.

인간이 저의 쓸모를 잃는다면 모두를 잃는 것과 다르지 않다. 사회적 동물인 인간은 타인과 격리돼 오롯이 홀로 살아갈 수 없다. 생존은 가능해도 삶일 수는 없다. 타인과의 관계 맺음에 있어 나의 쓸모를 찾는 일, 그건 인간의 존엄을 위한 필수 조건이다. 적어도 나는 그렇게 생각한다.

한국 사회를 쓸모의 관점에서 다른 많은 사회와 구분해 보면 흥미로운 구석이 여럿 발견된다. 그중 하나가 바로 노인의 영역이다. 다른 어느 사회에 비해서도 효율을 중시하는 한국이다. 그 효율이 때로 과격하게 느껴질 때도 적잖은데, 이를테면 키오스크나 테이블오더로 대표되는 주문 방식의 변화가 대표적이다. 너무나 아무렇지 않게 사람이 있던 창구를 닫고, 주문을 테이블에 놓인 작은 기계나 QR코드로 일원화하는 변화가 공공연하게 이뤄진다.

필자는 지난해 말 한 지역 버스터미널에서 내게 차표를 끊어 달라고 청하는 한 할머니의 부탁을 받아주었다가 그 자리에 선 채로 서로 알지 못하는 일고여덟 어르신의 차표를 대신 끊어준 일이 있다. 그때 반달 모양으로 뚫린 창구, 아마도 직원이 그 뒤에 있어 마땅한 여덟 칸짜리 창은 모조리 닫혀 있는 채였다. 놀랍게도 광역시 버스터미널이 그러했다.

사람의 적응 속도를 아득하게 초월해 달려가는 한국 기술의 적용 속도는 대체 얼마나 폭력적인가. 낙오된 이를 조금도 고려하지 않는 그 속도는 시대의 변화 속도를 따라잡지 못한다면 마땅히 뒤처져도 좋다고 말하는 듯하다. '너는 쓸모없어, 그러니까 꺼져'라고 말이다. 첨단에서 밀려나면 끝, 그와 같은 공포가 한국 사람들의 등판에 새겨 있는 것처럼 느껴지는 건 지나친 생각일까.

Tag Sale 스틸컷
Tag Sale스틸컷서울국제노인영화제

미국 은퇴자 커뮤니티의 중고장터

지난 10월 27일부터 30일까지 열린 제18회 서울국제노인영화제 단편경쟁 부문 출품작 <중고 장터(Tag Sale)>는 미국 버몬트주 '시니어 복합 돌봄 커뮤니티'에서 벌어지는 '태그 세일'의 광경을 담는다. 은퇴한 노인들이 일종의 마을을 이루어 함께 살아가는 이 커뮤니티에서 노인들은 그저 돌봄을 받는 퇴물로만 존재하지 않는다. 각자가 자신의 이력을 살려 저마다의 쓰임을 발한다.

앨리슨 크라우스의 14분짜리 짧은 다큐는 이 커뮤니티의 여러 면모 중 각별히 인기 있는 행사를 중점적으로 다룬다. 제목이 말해주듯 '태그 세일'이라 불리는 장터 행사다. 노인들이 살던 터전을 떠나 이곳으로 옮겨오며 자연스레 쓸모를 잃은 물건들이 생겨난다. 큰 집에서 작은 공간으로 이사하며 필요를 잃은 물건들이 상자에 들어가게 되는 것이다. 커뮤니티는 그 물건들을 창고에 모아 보관하다가 날을 잡아 한꺼번에 풀어낸다. 바로 태그 세일이다.

커뮤니티 주민들뿐 아니라 버몬트주 북부의 많은 사람들이 이 행사를 찾는다. 이곳이 아니라면 만날 수 없는 귀한 물건들을 구하려는 이들이다. 손때 묻은 책, 고풍스러운 가구, 품격 있는 취향이 반영된 물건들이 장터에 깔려 손님을 맞는다.

어떤 교사는 학교에서 쓸 램프들을 이 자리에서 몽땅 사들인다. 또 다른 이는 온갖 보드게임을 챙기기도 한다. 골동품 판매를 업으로 하는 이에겐 이곳이 물건을 사들일 유익한 장이 되기도 한다. 뜻밖의 수확과 만남들이 잇따른다. 그것이 중고장터의 매력이 아닌가. 오래된 물건이 제자리를, 쓰임을 찾는 광경은 언제 보아도 즐겁다. 세상이 더 이로워지는 광경이다.

Tag Sale 스틸컷
Tag Sale스틸컷서울국제노인영화제

한국과는 다른 어떤 말년의 자리

나이 먹어 시니어 커뮤니티에 들어간 미국 노인들의 모습에서 한국의 오늘을 떠올린다. 극소수 여유 있는 노인을 제하고는 생활이라기보다는 수용에 가까운 요양원과 요양병원 시설에서 여생을 보내는 것이 보통이 아닌가를 생각하게 된다. 이들이 마지막을 보내는 곳이 삶의 자리라기보다는 관리의 공간으로서 설계되고 이용되지 않는가를 돌아본다.

오로지 돌봄의 대상으로서만, 그보다도 사회적 비용이 들어가는 짐덩어리로 노인을 바라보는 시선은 또 얼마나 흔한가. 유달리 한국 영화제에 해외 노인들의 말년을 다룬 다큐가 자주 소개돼 높은 평가를, 그것도 영화제를 나다니는 일부 관객에 한정되는 것이지만, 어찌됐든 받는 이유가 여기에 있을 테다

[관련 기사] 한국과 다른 아이슬란드 요양원, 참 부럽습니다 https://omn.kr/2fd7y

쓸모를 잃으면 곧장 자리를 잃는 경쟁 사회, 그에 대한 공포와 압박을 공유하는 구성원들은 약간의 차이가 나누고 있는 경계를 넘어서 서로를 돌보고 함께할 이웃으로 대하지 않는다. 경쟁에서 이긴 자와 밀려난 자로만 서로를 바라볼 뿐이다. 노인은 한국 사회에서 어떤 쓰임을 감당하고 있는가. 그들이 각자의 쓸모를 발휘할 수 있도록 이 사회는 안배하고 있는가.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제포스터서울국제노인영화제

쓸모의 자리를 허하라

한국이라면 일괄 판매하거나 폐기될 물건들에 또 다른 쓰임의 자리를 찾아주려 번거로운 행사를 기획하고 준비해 실행하는 태평양 건너 사람들의 이야기가 내게는 그저 하루 반짝 하고 닫는 중고장터 영상처럼 다가오지 않았다. 아마도 서울국제노인영화제가 이 영화를 들인 이유가 여기에 있을 테다.

사람에겐 쓸모의 자리가 필요하다. 노인이라고 해도 다르지 않다. 아니, 노인이라서 그 쓸모의 자리가 더욱 중요하다. 잔인한 시간은 살아 있는 인간으로부터 생의 흔적을 하나하나, 마침내는 모조리 앗아간다. 살아 있어도 살아 있는 것이 아닌 노년의 인간을 우리는 얼마나 자주 보아왔는가.

이들에게 다시 사람의 자리를 돌려주어야 한다. 더 오래 사람으로 사회 안에 공존할 수 있도록 해 주어야 한다. 조금 밀려나도 아직은 쓸모가 있다고, 낡았으나 고풍스러운 의자에게 새 자리를 찾아주듯이 그 자리를 마련해 줘야만 한다. 나는 이야말로 우리 사회가 마땅히 감당해야 할 책임이라고 여긴다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
서울국제노인영화제 SISFF TAGSALE 앨리슨크라우스 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까