호날두, 23년 만에 포르투갈 대표팀 은퇴

로이터/연합뉴스

지난 7월 6일(현지시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 월드컵 16강전 포르투갈-스페인의 경기에서 포르투갈의 크리스티아누 호날두가 경기에서 패한 후 실망한 표정을 짓고 있다.크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 포르투갈 축구 대표팀에서 은퇴한다.호날두는 5일(현지시간) 오전 자신의 소셜미디어(SNS)에 영상 편지를 올려 국가대표 은퇴 사실을 알렸다. 그는 A매치 234경기에 출전해 146골을 넣어 남자 대표팀 최다 출전·최다 득점 기록을 모두 갖고 있다. <뉴욕타임스>에 따르면 출전 경기 수는 2위보다 26경기 많고, 득점은 2위 리오넬 메시(아르헨티나)보다 20골 많다.호날두는 약 5분 분량의 포르투갈어 영상에서 "쉬운 결정이 아니었다. 어떤 결정은 머리만으로 내리는 게 아니라 가슴으로도 내리는 것이기 때문"이라며 "2003년 8월 시작해 내 인생을 영원히 바꿔놓은 여정을 마무리한다"고 말했다.그는 "포르투갈 국민 여러분, 이제 7번 유니폼을 후배들에게 물려줄 때가 왔다"며 "23년 동안 이를 입고 지키며 전 세계 경기장에 함께 나설 수 있는 영광과 책임을 누렸다"고 밝혔다. 이어 "골은 지나가고 트로피는 박물관에 남고 기록은 결국 깨지지만, 시간이 지워버릴 수 없는 것은 우리가 사람들의 마음속에 차지하는 자리"라며 "내 골이 누군가를 껴안게 하고 걱정을 잊게 하고 나라에 대한 자부심을 느끼게 했다면 모든 것이 값졌다"고 말했다.호날두는 "대표팀 경력을 돌아보면 경기와 골, 기록, 트로피가 아니라 사람들이 보인다"며 "90분 동안 포르투갈을 조금 더 가깝게 느끼던 이민자들과 직접 만난 적은 없지만 내 삶의 일부였던 수백만 포르투갈 국민이 떠오른다"고 했다. 또 "승리 못지않게 지금도 떠올리기 힘든 패배가 있었고, 실패하고 아파했으며 포르투갈 국민이 간절히 바라던 것을 드리지 못한 순간도 있었다"면서도 "단 한 번도 포기하지 않았고, 포르투갈을 대표한다는 자부심을 잃은 적이 없다"고 돌아봤다.호날두는 동료들에게 "모든 달리기와 포옹, 논쟁, 경기 전 침묵, 함께 축하한 승리와 우리를 더 강하게 만든 패배에 감사하다"며 "주장이라는 영광을 누렸지만 주장은 혼자 걷지 않는다"고 말했다. 감독과 임원, 의료진, 장비 담당자 등 대표팀 스태프에게도 "많은 분이 사진에는 나오지 않았지만, 여러분 없이는 어떤 사진도 불가능했을 것"이라고 인사했다. 가족에게는 "이 꿈을 함께 나눠줘서 고맙다. 대표팀이 여러분의 자리를 차지해야 했던 부재와 희생의 순간들을 이해해줘서 감사하다"고 전했다.그는 "국가가 시작될 때 주변을 둘러보면 동료들과 관중석의 아이들, 부모, 조부모, 멀리서 찾아온 포르투갈 국민이 보인다"며 "그 몇 분 동안 우리는 더는 다르지 않다. 클럽도, 계층도, 직업도, 의견도 없이 오직 포르투갈이라는 하나의 열정만 있다"고 말했다. 이어 "고개를 들고 떠난다. 그는 "포르투갈을 위해 내가 가진 모든 것을 쏟아부었다"며 "앞으로도 포르투갈이 승리할 때마다 나의 상징적인 환호인 '시우'(siu)를 외치며 응원하겠다"고 말했다.호날두는 "평생 세계 최고의 선수가 되기 위해 노력했지만, 최고의 나라를 대표할 자격을 얻은 것이 가장 큰 승리였다는 걸 이제 깨닫는다"며 "마데이라섬의 어린 소년이던 시절 공을 쫓아 달리던 꿈을 살게 해줘서 고맙다"고 말했다. 영상은 "7번 유니폼은 남을 것이고, 이를 입었다는 자부심은 영원히 내 것이다. 포르투갈은 언제나 내 안에 있을 것"이라는 말로 끝맺었다.포르투갈 마데이라섬 출신인 호날두는 2003년 8월 20일 18세의 나이로 카자흐스탄과의 친선경기에서 A매치에 데뷔했고, 지난 9월 24일 웨일스전이 마지막 A매치 경기가 됐다. 23년간 유로 6회와 월드컵 6회 등 메이저 대회에 12차례 출전했다.< AP통신 >이 정리한 이정표를 보면 호날두는 2014년 포르투갈 역대 최다 득점자, 2016년 최다 출전 선수가 됐다. 2021년 9월에는 아일랜드전에서 두 골을 넣어 알리 다에이(이란)의 109골을 넘어 남자 A매치 최다 득점 기록을 세웠고, 2023년 6월에는 사상 처음 A매치 200경기를 채웠다.호날두는 2016년 유럽축구선수권대회(유로)에서 포르투갈에 사상 첫 메이저 국제대회 우승을 안겼다. 프랑스와의 결승전에서 부상으로 초반에 교체됐지만, 연장 접전 끝에 1-0으로 승리한 뒤 가장 먼저 트로피를 들어 올렸다. 주장으로서 2019년과 2025년 두 차례 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 우승도 이끌었다. 유로 통산 14골은 역대 최다다. <뉴욕타임스>에 따르면 대표팀 통산 146골 가운데 94골은 30세 이후에 넣었다.월드컵 우승 트로피는 끝내 들어 올리지 못했으나, 남자 선수로는 유일하게 6개 대회(2006·2010·2014·2018·2022·2026년)에서 골을 넣었다. 월드컵 통산 11골을 기록했다. 첫 골은 2006년 독일 대회 조별리그 이란전 페널티킥이었고, 마지막 골은 올해 대회 32강 크로아티아전 페널티킥이었다. 올해 대회에서는 4경기 3골을 넣었으나 포르투갈은 지난 7월 스페인과의 16강전에서 추가시간 실점으로 패해 탈락했다. 2004년 아테네 올림픽에도 출전했다.< AP통신 >에 따르면 호날두는 지난 9월 30일 조르제 제수스 감독과 의견 충돌을 빚은 뒤 대표팀 소집지를 떠났다. 포르투갈축구협회는 지난달 19일 이를 이유로 호날두에게 30일 정지와 벌금 255유로 징계를 내렸다.<뉴욕타임스>는 올여름 월드컵이 호날두의 마지막 대표팀 대회가 될 것이라는 인식이 널리 퍼져 있었지만, 제수스 감독과의 갈등이 은퇴 결정에 영향을 준 것으로 보인다고 전했다. 이 매체는 지난달 아르헨티나가 베냉전에서 메시의 고별 경기를 치른 것과 비교하며 호날두의 대표팀 작별이 매끄럽지 못했다고 평가했다.포르투갈축구협회(FPF)는 성명을 내고 "영원한 주장"에게 깊은 감사를 전했다. 협회는 호날두를 "많은 이에게 역대 최고의 선수"라고 칭하며, "이 작별이 합당한 헌사 없이 이뤄지도록 두지 않겠다"고 고별 행사를 준비하겠다는 뜻을 밝혔다.루이스 몬테네그루 포르투갈 총리도 X(옛 트위터) 글에서 "고맙다. 그라운드에서 포르투갈을 위해 해온 일은 영원히 메아리칠 것이며, 이제 그라운드 밖에서도 세계 속의 포르투갈로 남을 것"이라고 썼다. 대표팀 동료 디오구 달롯(맨체스터 유나이티드)은 호날두 은퇴 소식에 가장 먼저 반응하며 인스타그램 스토리에 "당신은 우리에게 꿈을 꾸게 했고 믿게 했고 이기게 했다. 고맙다, 우상이여"라고 적었다.호날두는 2008년을 시작으로 2013, 2014, 2016, 2017년까지 세계 최고 선수의 증표라 불리는 발롱도르를 통산 5차례 수상하며 축구 역사의 한 페이지를 장식했다.호날두는 소속팀인 사우디아라비아 알나스르에서는 계속 뛴다. 은퇴 발표 직전인 지난주 알콜루드를 상대로 해트트릭을 기록하는 등 이번 시즌 7골을 넣었다.호날두 없이 치르는 포르투갈은 2026-27시즌 네이션스리그에서 2025년 우승 타이틀 방어에 나선다. 호날두 없이 맞는 첫 메이저 대회는 2028년 유로이며, 포르투갈은 2030년 월드컵 공동 개최국이기도 하다.