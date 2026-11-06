'리그에 무게 실은' 강원FC, 결과로 로테이션의 타당성 입증할 때

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쿠칭시티(말레이시아) 원정에서 0-2로 패배한 강원FC선택의 무게가 더욱 무거워졌다. 아시아 무대에서 로테이션을 가동한 강원이 쿠칭 원정에서 완패하며 조 최하위로 추락했다. 리그 순위 경쟁을 위해 주축 선수들의 체력을 아낀 만큼, 이제는 남은 경기에서 결과로 선택의 타당성을 증명해야 할 때다.강원FC는 5일 오후 9시 15분(한국시간) 타하 아리핀 스타디움에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2)' H조 4차전 쿠칭 시티에 0-2로 완패했다. 이로써 강원은 1승 1무 2패 승점 4점 H조 최하위에 자리했다.지난 시즌 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강까지 올라섰던 강원은 이번 시즌 한 단계 아래 대회인 챔피언스리그2 무대에 나섰다. 출발은 그리 좋지 않았다. 1차전 홍콩 명문 키치와 0-0 무승부를 기록했으나 이어진 프놈펜(캄보디아)과 홈 경기서 1-2로 무너졌다.직전 경기 쿠칭과 홈 경기서 1-0 승리를 거뒀으나 강원의 체급을 생각하면 다소 아쉬운 경기력과 결과였다. 이번 경기 역시 마찬가지였다. 멀리 원정을 떠나온 이들은 전반 13분과 20분, 사파위 라시드에게 연속 골을 허용하며 끌려갔고, 결국 반전을 만들지 못하며 패배했다.강원의 완패였다. 전반 20분 만에 2골을 내주며 끌려가는 분위기가 일찌감치 형성됐고, 후반에는 교체를 통해 흐름을 조금씩 뒤집었으나 경기 결과를 바꾸기에는 역부족이었다. 경기하다 보면 질 수도 있고 이길 수도 있지만, 이들의 아시아 여정을 보면 진한 아쉬움이 남는다.바로 로테이션 정책이다. 챔피언스리그 엘리트 플레이오프에서 감바 오사카(일본)에 밀려 챔피언스리그2 무대로 추락한 강원은 앞선 조별리그 2차전까지 1군 경기에 나서지 못했던 자원들을 내세우며 스쿼드 이원화에 집중했다.K리그 후반기에 다다른 시점, 파이널A 진출이 불명확했기에 한 정책으로 어느 정도 이해할 수 있는 목적이었다. 이를 통해 강원은 조별리그 2차전까지 1무 1패 승점 1점을 획득했고, 최종적으로 파이널A에 다다르는 데 성공했다.직전 라운드 홈에서 열린 쿠칭과의 홈 경기서는 '핵심' 김대원을 비롯해 모재현·신민하·강투지·강준혁·서민우 등과 같은 최정예 전력이 경기에 나서며 챔피언스리그 첫 승점 3점을 손에 넣었다. 그러나 이후 행보는 매우 아쉽다.이번 쿠칭 원정에서는 건강상의 문제로 정경호 감독이 원정에 동행하지 못한 가운데 강원은 소폭 로테이션을 가동했다. 김동현·김건희·김이석·홍철 등과 같은 베테랑 자원이 일부 동행했으나 이외 자원들은 대부분 이번 시즌 10경기 이하로 출전한 '신예'들에 불과했다.이는 오는 8일 예정된 K리그1 35라운드 전북전을 대비하기 위한 선택이었다. 현재 6위에 자리한 강원은 5위 전북과의 승점 차가 단 1점에 불과한 만큼, 맞대결 결과에 따라 순위를 뒤집을 수 있는 상황이었다. 그러나 이 선택은 완벽하게 엇나갔고, 결국 쿠칭에 쓰라린 패배를 맛봤다.리그 순위 경쟁이 치열한 시점에서 핵심 자원들의 체력을 안배하고 전북전에 집중하겠다는 판단은 충분히 이해할 수 있지만, 그 과정에서 아시아 무대에서도 경쟁력을 유지할 수 있는 전력 운용이 이뤄졌다면 하는 아쉬움이 진하게 남는 것이다.특히 전북전 이후에는 11월 A매치 휴식기가 다가오는 시점이었기에, 이번 쿠칭-전북으로 이어지는 2연전에 가용 전력을 최대한 활용하는 방안도 고려할 수 있었다. 물론 강릉에서 쿠칭으로 이어지는 여정이 편도 16시간이 넘는 만큼 쉽지 않았을 거라는 점도 이해된다.그러나 2연전 이후 충분한 재정비 시간이 주어진다는 점에서 아시아 무대와 리그 순위 경쟁에 모두 무게를 두는 선택 역시 가능했기에 강원의 이런 선택이 상당히 아쉽게 다가온다는 것.같은 대회에 참가하고 있는 FC서울 역시 지난주 베트남(비엣텔) 원정에서 김진수·문선민·야잔·바베츠·안데르손 등과 같은 최정예 전력을 풀가동하여 조별리그 탈락 위기에서 2위까지 순위를 끌어올린 바가 있다.두 팀은 리그 순위 경쟁과 선수단 구성, 체력 관리 등 여러 측면에서 서로 다른 상황이다. 따라서 전력 운용의 적절성을 비교하기는 어렵지만, 이 사례는 아시아 무대와 리그를 병행하는 과정에서 고려할 수 있는 또 하나의 선수단 운용 방식이라는 점에서 분명한 의미가 있다.이제 강원은 리그 순위 경쟁과 아시아 무대의 성적이라는 두 과제를 동시에 안게 됐다. 남은 리그 4경기(전북·대전·인천·서울)와 챔피언스리그2 조별리그에서 기대에 미치지 못하는 결과를 거둔다면, 그동안 선택했던 로테이션 중심의 선수단 운용 역시 시즌 종료 후 재평가의 대상이 될 수밖에 없다.결국 이번 선택의 타당성을 증명하는 것은 남은 경기에서 거둘 좋은 성적이다.한편, 강원은 귀국 후 오는 8일 홈에서 전북 현대와 리그 35라운드를 치른다.