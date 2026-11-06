'포르투갈 전설' 호날두, 국가대표 은퇴 선언

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대표팀 이탈로 파문을 일으킨 포르투갈 축구의 전설 크리스티아누 호날두가 국가대표팀을 떠난다. 호날두는 5일(한국시간) SNS를 통해 대표팀에서 은퇴한다고 밝혔다. 사진은 2022년 월드컵 대한민국과의 경기에 나선 호날두 모습.2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔한 호날두는 A매치 234경기에 출전해 146골을 넣으며 남자 축구 A매치 역대 최다 출전과 최다 득점 기록을 모두 세웠다.특히 2016년 유로(유럽축구선수권대회) 우승을 이끌며 국가대표로서 최고의 기쁨을 누렸다. 이는 포르투갈의 유일한 메이저 대회 우승이다. 또한 2019년과 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 우승도 끌어냈다.2026년 북중미 월드컵까지 총 6차례 월드컵에 출전한 호날두는 남자 선수 최초로 6개 대회에서 모두 득점을 기록했다.호날두는 자신이 국가대표로 뛰면서 월드컵 우승을 해보지 못한 것을 언급한 듯 "포르투갈 국민들이 그토록 간절히 원했던 것을 줄 수 없었던 순간들도 있었다. 하지만 나는 결코 포기하지 않았다. 무엇보다 포르투갈을 대표하는 것에 대한 자부심을 잃지 않았다"라고 말했다.이번 은퇴 선언은 최근 대표팀 내부에서 불거진 갈등과도 무관하지 않은 것으로 보인다. '평생의 라이벌' 리오넬 메시(아르헨티나)가 북중미 월드컵이 끝난 후 곧바로 국가대표 은퇴를 선언한 것과 달리 호날두는 확답을 피해 왔다.오히려 포르투갈 대표팀 사령탑으로 새롭게 부임한 조르즈 제주스 감독의 부름을 받아 9~10월 A매치 명단에 이름을 올리면서 국가대표 생활을 이어가는 것처럼 보였다.그러나 제주스 감독이 그를 주전 선수로 기용하지 않겠다고 밝히자, 호날두는 "감독이 약속을 어겼다"라고 반발하며 대표팀 훈련 캠프에서 무단 이탈했고, 포르투갈축구협회(FPF)는 지난달 20일 호날두에게 30일간의 출전정지와 벌금 255유로(약 38만 원)의 징계를 내렸다.제주스 감독은 "호날두가 원하면 대표팀에 돌아올 수 있다"라며 손을 내밀었으나, 호날두는 결국 대표팀 은퇴를 선언했다.포르투갈축구협회는 "호날두가 마땅히 받아야 할 헌정 없이 작별이 이뤄지게 두지 않겠다"라며 "팬들과 국민이 우리에게 그토록 많은 것을 안겨준 선수에게 다시 한번 박수를 보내고 축하할 자리를 만들고 싶다"라고 밝혔다.다만 호날두의 은퇴 무대가 이달 치러질 네이션스리그 경기가 될지, 아니면 별도의 무대를 마련할지는 정해지지 않았다.국가대표 은퇴가 축구 인생이 끝을 의미하는 것은 아니다. 국가대표와 클럽을 통틀어 1천 골이라는 대기록에 도전하는 호날두는 사우디아라비아 프로축구 알나스르에서 선수 생활을 이어갈 예정이다.호날두는 "세계 최고의 선수가 되기 위해 평생을 노력해 왔다. 오늘 제 인생 최고의 승리가 세계 최고의 국가를 대표하는 영예를 얻은 것이라는 사실을 깨달았다"라고 강조했다.