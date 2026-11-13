시골 빈집 터는 2인조 도둑팸, 통념과 편견 깨는 커플

서울국제노인영화제

스틸컷서울국제노인영화제는 '2026년 대한민국을 살아가는 노년의 다채로운 삶과 얼굴을 조명'하겠다 선포한다. '노인이란 이러이러할 것'이란 흔한 인식, 곧 사회적 편견에 저항하는 작품을 수소문한 끝에 세 편의 장편을 영화제 안에 들여왔다.이중 <빈집의 연인들>에 대하여 영화제는 '외로운 두 노인이 함께 머물며 서로의 온기를 나누는 로드무비'라 설명한다. 외로움이란 노인에게 따라붙는 흔한 감정일 것인데, 이에 저항하는 영화의 어떤 자세만큼은 그와는 다른 것이어서 눈길을 사로잡았을 테다. 자, 그럼 지금부터 서울국제노인영화제가 가려 뽑은 <빈집의 연인들> 이야기로 넘어가보도록 하자.영화는 은자와 팔복의 이야기다. 한 생애 어찌저찌 살아내어 오늘에 이른 두 사람이다. 그러나 삶은 서로 다른 얼굴을 내보인다. 은자는 시골집에 혼자 남겨져 있다. 남편은 세상을 떠났고, 은자 곁에 남은 건 무엇도 없는 듯하다. 하나 있는 아들은 제 삶을 건사하기도 바쁘다.엄마와는 애틋한 무엇도 없는 듯이, 오롯이 저만 생각하는 불효막심한 녀석이다. 마음 둘 일도, 기대고 나눌 사람도 없는 은자의 삶이란 좋은 건 모두 보내고서 에누리로 살아 있는 쓸쓸한 인생과 다르지 않아 보인다. 영화는 마루에 앉아 소주병을 들어 병나발을 부는 은자의 모습 뒤로 방치된 마당의 모습을 비춘다. 그녀의 삶이 꼭 그와 같을 터다.그런 그녀 앞에 팔복이 나타난 건 운명과도 같은 일이었을까. 외지인인 팔복은 단종된 승합차 이스타나를 타고 전국 각지를 누비는 떠돌이다. 그냥 떠돌이에 그치지 않는 것은 팔복이 가는 곳마다 농가의 빈집을 터는 좀도둑으로 살아간다는 사실이다. 팔복은 꽤나 독특한 도둑인데, 도둑질에도 도가 있다는 듯 나름대로 엄격한 규칙 몇 가지를 지킨다.그중 하나는 주인이 도둑맞은 사실을 알아챌 수 없도록, 알아도 큰 피해랄 것을 느끼지 않도록 되도록 푼돈을 훔친다는 것이다. 그리고 또 한 가지. 그는 집 주인에게 특별한 의미를 지닐 것이 분명한 사진을 훔쳐서 나온다. 어디로 여행을 가서 찍은 기념사진이나 결혼식 사진 같은 것들이 그의 차에서 한 가득 굴러다닌 건 그래서다.