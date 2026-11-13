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김성호의 씨네만세 시골 빈집 터는 2인조 도둑팸, 통념과 편견 깨는 커플

시골 빈집 터는 2인조 도둑팸, 통념과 편견 깨는 커플

[김성호의 씨네만세 1503] 18회 서울국제노인영화제 한국장편초청 <빈집의 연인들>

김성호(starsky216)
26.11.13 10:38최종업데이트26.11.13 10:38
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어떤 영화는 이야기로부터 태어난다. 듣는 이를 매혹케 하는 이야기로부터 출발하여 다른 요소가 하나둘 모여든다. 다른 어떤 영화는 메시지에서 탄생한다. 관객을 움직여 오고픈 땅을 먼저 준비해두고서, 움직이기 위한 수단을 다음에 빚어낸다. 또 어떤 영화는 인물로부터 비롯된다. 사람이 먼저 존재하고서, 그가 겪는 이야기와 그를 통해 다다르게 되는 어떤 인식이며 의식이 생겨나는 것이다. 제18회 서울국제노인영화제 한국장편초청작 <빈집의 연인들>은 이중 세 번째에 해당한다.

김태휘 감독의 장편 입봉작인 <빈집의 연인들>은 은자(정애화 분)와 팔복(기주봉 분)이란 두 노년의 이야기다. 시골마을에서 홀로 살아가는 은자는 남편을 잃은 뒤 삶에의 의지를 저버린 듯한 노인이다. 사람들 틈에 좀처럼 섞여들지 않는 모난 성격에다 송곳처럼 파고드는 말본새로 주변에 사람이 남아나질 않는다. 마을에 못 보던 승합차를 몰고 나타난 노인 팔복과의 첫 만남에서부터 그녀의 모난 성격이 두드러지는 듯도 하다. 다짜고짜 반말을 찌그리는 그녀의 모습을 당해낼 이가 채 얼마 되지 않을 듯하다.

<빈집의 연인들>은 액션으로 시작해 범죄물로 화했다가 일종의 로드무비이며 버디물로의 정체성을 드러낸 뒤 멜로의 미묘한 감정선을 타다가는 그 어디 쯤에서 급히 마무리되는 독특한 드라마다.

감독 김태휘는 영화 상영 뒤 이어진 GV에서 이 영화의 출발에 대해 묻자 할머니와의 추억을 꺼내들었다. "어느 날인가 할머니에게 전에는 알지 못했던 모습이 있다는 걸 깨닫게 되는 순간이 있었다"며 "소주 병나발을 불고 욕도 차지게 하셨는데 내게는 늘 다정한 할머니이기만 했어서 그런 모습이 있다는 게 꽤 충격적으로 느껴졌다"고 설명했다.

감독의 할머니가 곧 은자라는 캐릭터의 출발이 됐다. 은자가 그와 같은 인물이 되기까지, 그 이면에 사연을 부여했다. 할머니에 대한 애정 깃든 감독의 시선은 욕쟁이 싸움꾼 할머니가 낭만적인 도둑이 되는 동력이자 지표로 화했다.

빈집의 연인들 스틸컷
빈집의 연인들스틸컷서울국제노인영화제

노인은, 할머니는 이러할 것. 그 편견을 깬다

서울국제노인영화제는 '2026년 대한민국을 살아가는 노년의 다채로운 삶과 얼굴을 조명'하겠다 선포한다. '노인이란 이러이러할 것'이란 흔한 인식, 곧 사회적 편견에 저항하는 작품을 수소문한 끝에 세 편의 장편을 영화제 안에 들여왔다.

이중 <빈집의 연인들>에 대하여 영화제는 '외로운 두 노인이 함께 머물며 서로의 온기를 나누는 로드무비'라 설명한다. 외로움이란 노인에게 따라붙는 흔한 감정일 것인데, 이에 저항하는 영화의 어떤 자세만큼은 그와는 다른 것이어서 눈길을 사로잡았을 테다. 자, 그럼 지금부터 서울국제노인영화제가 가려 뽑은 <빈집의 연인들> 이야기로 넘어가보도록 하자.

영화는 은자와 팔복의 이야기다. 한 생애 어찌저찌 살아내어 오늘에 이른 두 사람이다. 그러나 삶은 서로 다른 얼굴을 내보인다. 은자는 시골집에 혼자 남겨져 있다. 남편은 세상을 떠났고, 은자 곁에 남은 건 무엇도 없는 듯하다. 하나 있는 아들은 제 삶을 건사하기도 바쁘다.

엄마와는 애틋한 무엇도 없는 듯이, 오롯이 저만 생각하는 불효막심한 녀석이다. 마음 둘 일도, 기대고 나눌 사람도 없는 은자의 삶이란 좋은 건 모두 보내고서 에누리로 살아 있는 쓸쓸한 인생과 다르지 않아 보인다. 영화는 마루에 앉아 소주병을 들어 병나발을 부는 은자의 모습 뒤로 방치된 마당의 모습을 비춘다. 그녀의 삶이 꼭 그와 같을 터다.

그런 그녀 앞에 팔복이 나타난 건 운명과도 같은 일이었을까. 외지인인 팔복은 단종된 승합차 이스타나를 타고 전국 각지를 누비는 떠돌이다. 그냥 떠돌이에 그치지 않는 것은 팔복이 가는 곳마다 농가의 빈집을 터는 좀도둑으로 살아간다는 사실이다. 팔복은 꽤나 독특한 도둑인데, 도둑질에도 도가 있다는 듯 나름대로 엄격한 규칙 몇 가지를 지킨다.

그중 하나는 주인이 도둑맞은 사실을 알아챌 수 없도록, 알아도 큰 피해랄 것을 느끼지 않도록 되도록 푼돈을 훔친다는 것이다. 그리고 또 한 가지. 그는 집 주인에게 특별한 의미를 지닐 것이 분명한 사진을 훔쳐서 나온다. 어디로 여행을 가서 찍은 기념사진이나 결혼식 사진 같은 것들이 그의 차에서 한 가득 굴러다닌 건 그래서다.

빈집의 연인들 스틸컷
빈집의 연인들스틸컷서울국제노인영화제

노확행(노년의 확실한 행복) 찾는 2인조

영화는 특별한 계기로 연을 맺은 두 사람이 2인조 빈집털이로 짝을 이뤄 다니는 한 판 범죄물이 된다. 구시대의 신사처럼 하오체를 쓰는 팔복이 은자에게 "나랑 같이 가겠소?"하고 제안하고, 도둑질로부터 살아 있음을 느낀 은자가 그를 기꺼이 받아들인다. 이들의 범죄행은 그대로 삶의 어느 지점에서 상실한 삶을, 낭만을, 설렘을 되찾아가는 수확행이 된다. 다른 누구의 것을 빼앗기보다 내가 잃은 것을 찾아가는 과정으로 비친다. 그는 적어도 절반쯤은 사실일 것이다.

<빈집의 연인들>이 가진 강점의 절반은 통념을 깨는 기발함에서 나온다. 이를테면 할머니는 괴팍하고, 도둑은 당혹스러울 만큼 점잖다. 노인들은 도덕과 법질서를 아무렇지 않게 위배한다. 나이든 할배할매가 연애, 또 섹스를 하는 듯 묘사하는 장면은 어떤가. 그 관계에서 은자는 어느 페미니즘 영화 속 여성 인물들보다도 주체적이고 주도적으로 그려진다.

오프닝 시퀀스에서의 액션, 거의 막싸움에 가까운 몸싸움 신은 그대로 관객의 기대를 초월한다. 여성, 그것도 할머니가 소화하는 싸움이 멈춰진 카메라를 앞에 두고서 종합격투기 경기 못잖은 긴박감을 보여준다. 한 바탕으로 모자라서 두 바탕 치고 받는 두 나이든 여자의 몸싸움은 <빈집의 연인들>을 거의 액션영화로 봐도 될 만큼 강렬하게 닥쳐온다.

빈집의 연인들 스틸컷
빈집의 연인들스틸컷서울국제노인영화제

이 영화의 특별함

그리고 영화는 그 스스로 액션영화란 걸 포기할 생각이 없는 듯하다. 팔복과 은자의 두 번째 만남은 또한 엎치락뒤치락하는 또 다른 절박한 액션신으로 화한다. 앞의 입식과 뒤의 그라운드 모두 그 치열함만큼은 투기스포츠 프로경기 못잖다. 노인이라면, 또 여성이라면 하지 못하리란 통념을 깨부수면서 영화는 액션에서 범죄물로, 로맨스와 드라마로 다채로운 장르문법을 우회해 전진하는 것이다. 그와 같은 설정이 주는 재미는 그대로 영화의 상당한 재미가 되어준다.

다른 강점은 배우들의 연기다. 정애화와 기주봉, 요 근래 주목할 만한 연기를 다양한 독립영화에서 펼쳐가고 있는 두 배우를 한 작품에 캐스팅한 감독의 선택이 주효하다. 김태휘 감독의 본래 구상에도 두 배우는 가장 윗자리에 있었다고 하는데, 각본작업에서부터 마음에 둔 배우들을 첫 작품부터 그대로 기용할 수 있다는 건 결코 쉬운 일은 아닌 것이다. 운과 때가 꼭 맞아 이뤄진 이 만남에서 두 배우는 기대를 배신하지 않는 활약을 펼친다. 있는 그대로 은자와 팔복이 되어준, 어쩌면 감독이 채워내지 못한 부분까지 제 나름의 이해로써 표현해낸 두 배우의 솜씨가 한국 독립영화가 가진 자산이 상당하다는 사실을 확인케 한다.

이로부터 <빈집의 연인들>은 한국 영화판에서 짝을 찾기 어려운 독창적 작품이 된다. 두 노년 배우를 앞세워 극장가에서 쉽게 마주하지 못한 이야기를 펼쳐낸다. 한국사회에 농촌 빈집털이는 기승을 부려온 해묵은 범죄지만, 그를 저지르는 이들에게 관심을 둔 영화는 한국 극장가에선 좀처럼 만나보기 어려운 것이었다. 노년의 외로움을 정면에서 응시하고, 이들에게도 삶에 대한 열망이, 그에 대한 갈망이 자리한다는 사실을 살피는 작품은 귀하다.

노년의 사랑이 흔히 젊은이들의 사랑만큼, 어쩌면 그보다도 더 다채로운 양상을 그릴 수 있음을 응시하는 대목은 또 어떤가. 마주한 적 없는 이야기, 그러나 그 있음으로 해서 한국독립영화, 또 노인에 대한 담론의 지평을 한층 넓혀주지 않는가.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제포스터서울국제노인영화제

그럼에도 불구하고

물론 아쉬움 또한 남는다. 설정의 참신함만큼 완성도가 뛰어난 작품이라 보기가 쉽지 않아서다. 캐릭터와 설정, 초반 사건들이 참신하지만, 그 참신함을 관객 앞에 납득케 할 만큼의 안배가 돼 있다 보기가 어렵다. 흩뿌려진 특징들, 이를테면 좀도둑질 아래 깃든 법칙들이 왜 생겨났는지, 그것이 인물들에게 어떤 의미가 있는지, 또 합류한 은자가 팔복에게 깊은 존재가 되어가는 양상까지를 관객에게 온전히 이해시키기 어렵다.

지나치게 큰 여백은 해석의 여지로 남겨지는 즐거움보다도 무책임한 공백으로 인식되기가 쉽다. 나아가 이 같은 장치로써 다다르고자 했던 지점 또한 불명확하다. 삶, 그 가운데 깃든 열망과 생명력이 노년의 육체에 어떻게 깃드는지 이 영화가 포착하고 있지 못하단 건 어떤 의미에선 실패라고 불러도 좋을 지점이다.

<빈집의 연인들>은 그럼에도 불구하고 흥미롭다. 감독이 영화로 만들어야겠다고 눈을 둔 곳이 그렇고, 그에 응한 배우들의 표현력이 또한 그렇다. 그 흥미로움과 대면해 관객이 맛보게 될 즐거움은 어쩌면 부족한 비평 너머까지 다다를 수도 있겠다. 내가 진실로 바라는 것이 바로 이것이다.

서울국제노인영화제 필자(왼쪽 부터)와 김태휘 감독, 기주봉, 정애화 배우가 함께한 관객과의 대화 자리.
서울국제노인영화제필자(왼쪽 부터)와 김태휘 감독, 기주봉, 정애화 배우가 함께한 관객과의 대화 자리.서울국제노인영화제


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까