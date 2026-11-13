시골 빈집 터는 2인조 도둑팸, 통념과 편견 깨는 커플

어떤 영화는 이야기로부터 태어난다. 듣는 이를 매혹케 하는 이야기로부터 출발하여 다른 요소가 하나둘 모여든다. 다른 어떤 영화는 메시지에서 탄생한다. 관객을 움직여 오고픈 땅을 먼저 준비해두고서, 움직이기 위한 수단을 다음에 빚어낸다. 또 어떤 영화는 인물로부터 비롯된다. 사람이 먼저 존재하고서, 그가 겪는 이야기와 그를 통해 다다르게 되는 어떤 인식이며 의식이 생겨나는 것이다. 제18회 서울국제노인영화제 한국장편초청작 <빈집의 연인들>은 이중 세 번째에 해당한다.
김태휘 감독의 장편 입봉작인 <빈집의 연인들>은 은자(정애화 분)와 팔복(기주봉 분)이란 두 노년의 이야기다. 시골마을에서 홀로 살아가는 은자는 남편을 잃은 뒤 삶에의 의지를 저버린 듯한 노인이다. 사람들 틈에 좀처럼 섞여들지 않는 모난 성격에다 송곳처럼 파고드는 말본새로 주변에 사람이 남아나질 않는다. 마을에 못 보던 승합차를 몰고 나타난 노인 팔복과의 첫 만남에서부터 그녀의 모난 성격이 두드러지는 듯도 하다. 다짜고짜 반말을 찌그리는 그녀의 모습을 당해낼 이가 채 얼마 되지 않을 듯하다.
<빈집의 연인들>은 액션으로 시작해 범죄물로 화했다가 일종의 로드무비이며 버디물로의 정체성을 드러낸 뒤 멜로의 미묘한 감정선을 타다가는 그 어디 쯤에서 급히 마무리되는 독특한 드라마다.
감독 김태휘는 영화 상영 뒤 이어진 GV에서 이 영화의 출발에 대해 묻자 할머니와의 추억을 꺼내들었다. "어느 날인가 할머니에게 전에는 알지 못했던 모습이 있다는 걸 깨닫게 되는 순간이 있었다"며 "소주 병나발을 불고 욕도 차지게 하셨는데 내게는 늘 다정한 할머니이기만 했어서 그런 모습이 있다는 게 꽤 충격적으로 느껴졌다"고 설명했다.
감독의 할머니가 곧 은자라는 캐릭터의 출발이 됐다. 은자가 그와 같은 인물이 되기까지, 그 이면에 사연을 부여했다. 할머니에 대한 애정 깃든 감독의 시선은 욕쟁이 싸움꾼 할머니가 낭만적인 도둑이 되는 동력이자 지표로 화했다.