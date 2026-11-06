"딴 마음 먹지 말고 나라 위해서"라니... 나는 어땠을까

▲안중근 의사 음악연가 '하얼빈의 열하루'
스칼라오페라합창단과 함께하는 공연 장면김경희
가족사진 한 장, 그리움을 노래하다
공연의 7악장 '그립기만 하자…'는 오래도록 마음에 남았다. 운명의 날을 앞둔 안중근 의사가 가족을 그리워하는 장면이었다. 바리톤과 소프라노의 노래가 이어지자 더 이상 눈물을 참기 어려웠다.
어린 자식들의 얼굴조차 제대로 보지 못한 채 나라를 위해 떠나야 했던 아버지. 밤새 고향을 그리워하고, 별을 세며 가족의 이름을 불러보는 그의 마음이 노래를 통해 전해졌다. 나라를 위한 결단이 아무리 숭고하다 해도 가족을 향한 그리움까지 사라지는 것은 아니었을 것이다.
말이 아닌 몸짓과 춤으로 표현되는 슬픔은 때로 어떤 대사보다 더 강한 울림을 준다. 안중근 의사가 처형된 뒤 어머니 조마리아 여사의 슬픔을 춤으로 표현한 장면은 이번 공연에서 가장 마음 아팠던 순간이었다. 아들의 죽음 앞에서도 당당하려 애쓰며 참아왔던 어머니의 슬픔과 한, 그럼에도 아들을 떠나보내야 하는 애절함이 춤으로 피어났다.
객석은 숨을 죽였다. 나 역시 소리 내어 울 수는 없었지만, 끝내 꺼이꺼이 울음이 터져 나왔다. 역사 속 조마리아 여사는 뤼순 감옥에 갇힌 아들에게 편지와 함께 직접 지은 흰색 비단 수의를 보냈다고 전해진다.
"네가 항소를 한다면 그것은 일제에 목숨을 구걸하는 것이다. 딴 마음 먹지 말고 나라를 위해 죽으라."
아들을 잃게 될 어머니가 어떻게 이런 말을 할 수 있었을까. 자식을 향한 사랑과 나라의 독립을 향한 의지가 한 어머니의 마음속에서 어떻게 함께 존재할 수 있었을까. 아들의 수의를 한 땀 한 땀 바느질했을 그 손길과 눈물을 생각하니 말로 다 표현하기 어려운 먹먹함이 밀려왔다.
대한의 영웅, 그러나 가족에게는
안중근 의사는 대한의 영웅이었지만, 남은 가족에게는 부재중인 아버지이기도 했다. 독립운동가의 가족이라는 이유로 일제의 감시와 탄압을 받았고, 생계를 이어가는 일조차 쉽지 않았다. 역사 속에서 독립운동가의 이름과 업적은 기억되지만, 그 가족들이 감당해야 했던 고통은 상대적으로 덜 알려져 있다.
안중근 의사의 순국 이후 어머니 조마리아 여사와 부인 김아려 여사의 삶 역시 고난과 방랑의 연속이었다. 조마리아 여사는 아들의 뜻을 이어 독립운동가들을 보살피며 살아갔다. 1927년 상하이에서 세상을 떠났고, 이후 유해의 정확한 위치를 찾지 못하고 있다는 사실은 안타까움을 더한다.
부인 김아려 여사 역시 남편을 떠나보낸 뒤 어린 자식들을 데리고 연해주와 만주 일대를 전전하며 가난과 피신 생활을 견뎌야 했다. 첫째 아들 분도를 잃는 슬픔까지 겪었다. 김아려 여사 또한 고국으로 돌아오지 못한 채 타향에서 생을 마감했다.
독립운동가의 가족이라는 이름은 그들에게 자랑이었을까, 아니면 평생 감당해야 할 무거운 짐이었을까. 이들의 삶을 들여다보면 독립운동의 역사는 한 사람의 용기와 희생만으로 이루어진 것이 아니었음을 알게 된다. 그 뒤에는 이름 없이 고통을 감내한 가족들이 있었다. 우리는 모두 그의 가족들에게 부채가 있다.
무대와 객석의 경계가 무너지던 순간