"딴 마음 먹지 말고 나라 위해서"라니... 나는 어땠을까

김경희

"네가 항소를 한다면 그것은 일제에 목숨을 구걸하는 것이다. 딴 마음 먹지 말고 나라를 위해 죽으라."

큰사진보기 ▲창작극 <하얼빈의 열하루> 포스터여수시민회관 대극장 공연 안내 팜플릿 김경희

지휘자를 비롯한 모든 출연진의 열정은 대단했다. 솔직히 세계적인 거장의 공연에서도 이렇게 깊이 몰입해 본 적이 있었나 싶다. 오케스트라와 소리꾼, 배우들의 호흡이 하나로 어우러지며 무대 위의 긴장감과 감정을 밀도 높게 전해주었다. 관객을 무대 안으로 끌어당기는 힘은 결국 '진심'에서 나오는 것 같았다.



배우들과 소리꾼들은 단순히 연기하고 노래하는 것을 넘어, 100여 년 전 안중근 의사와 그 가족들이 겪었던 아픔을 온몸으로 표현했다. 무대와 객석의 경계가 무너지고, 마치 내가 1909년 하얼빈과 뤼순 감옥 한가운데 서 있는 듯한 강렬한 몰입감에 전율이 느껴졌다. 역사적 사실이 주는 숭고함, 남겨진 이들의 처절한 슬픔, 출연진의 진정성이 한데 어우러진 창작극을 접하고, 마음속 깊은곳에서 뜨거움이 올라오는 경험을 했다.



공연이 끝나고 안중근의사기념사업회 회장은 85세의 함세웅 신부를 소개했다. 수십 년 사업회를 이끌어 왔다고 소개하며, "안중근 의사의 정신은 수도권의 행사에만 머무는 것이 아니라 여수를 비롯한 전국의 시민들과 함께 호흡해야 한다"고 말했다. 먼 길 마다하지 않고 여수까지 내려와 객석에서 공연을 지켜보는 모습이 인상 깊었다.



안중근 의사의 '동양평화' 정신과 가족들의 희생이 여수 관객들의 가슴속에도 깊이 전해지기를 바라는 마음이었을까. 고령의 몸으로 객석에 앉아 무대를 지켜보고 관객들에게 인사를 건네던 모습은 어쩌면 공연이 전하고자 했던 '역사를 잊지 않고 이어가는 삶'을 보여주는 장면이었는지도 모른다.



공연이 끝난 뒤 팸플릿에 실린 출연진을 처음부터 끝까지 꼼꼼히 살펴보았다. 공연을 보고 나서 팸플릿을 이렇게 오래 들여다본 것도 처음이었다. 두고두고 보관하고 싶은 팸플릿이다. 한 편의 공연이 끝났지만, 안중근 의사와 가족들의 이야기는 쉽게 끝나지 않았다. 그들이 떠난 뒤 남겨진 가족들의 삶까지 함께 들여다보는 일이어야 한다.



<하얼빈의 열하루>는 안중근 의사의 거사를 넘어, 그 뒤에 남겨진 사람들의 아픔을 돌아보게 했다. 공연을 보며 흘린 눈물은 공연이 끝난 뒤에도 쉽게 마르지 않았다. 그날의 감동을 오래 기억하고 싶다. 그리고 우리가 기억해야 할 역사가 무엇인지 다시 생각해 본다.

안중근의사음악연가 하얼빈의열하루 창작극 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김경희 (9244kim) 내방 구독하기 글 쓰기가 재미있어서 시민 기자에 가입했습니다. 저 높은 곳을 향하여~~ 이 기자의 최신기사 동유럽 7박 9일의 여행, 풍경보다 오래 남을 인연

스칼라오페라합창단과 함께하는 공연 장면공연의 7악장 '그립기만 하자…'는 오래도록 마음에 남았다. 운명의 날을 앞둔 안중근 의사가 가족을 그리워하는 장면이었다. 바리톤과 소프라노의 노래가 이어지자 더 이상 눈물을 참기 어려웠다.어린 자식들의 얼굴조차 제대로 보지 못한 채 나라를 위해 떠나야 했던 아버지. 밤새 고향을 그리워하고, 별을 세며 가족의 이름을 불러보는 그의 마음이 노래를 통해 전해졌다. 나라를 위한 결단이 아무리 숭고하다 해도 가족을 향한 그리움까지 사라지는 것은 아니었을 것이다.말이 아닌 몸짓과 춤으로 표현되는 슬픔은 때로 어떤 대사보다 더 강한 울림을 준다. 안중근 의사가 처형된 뒤 어머니 조마리아 여사의 슬픔을 춤으로 표현한 장면은 이번 공연에서 가장 마음 아팠던 순간이었다. 아들의 죽음 앞에서도 당당하려 애쓰며 참아왔던 어머니의 슬픔과 한, 그럼에도 아들을 떠나보내야 하는 애절함이 춤으로 피어났다.객석은 숨을 죽였다. 나 역시 소리 내어 울 수는 없었지만, 끝내 꺼이꺼이 울음이 터져 나왔다. 역사 속 조마리아 여사는 뤼순 감옥에 갇힌 아들에게 편지와 함께 직접 지은 흰색 비단 수의를 보냈다고 전해진다.아들을 잃게 될 어머니가 어떻게 이런 말을 할 수 있었을까. 자식을 향한 사랑과 나라의 독립을 향한 의지가 한 어머니의 마음속에서 어떻게 함께 존재할 수 있었을까. 아들의 수의를 한 땀 한 땀 바느질했을 그 손길과 눈물을 생각하니 말로 다 표현하기 어려운 먹먹함이 밀려왔다.안중근 의사는 대한의 영웅이었지만, 남은 가족에게는 부재중인 아버지이기도 했다. 독립운동가의 가족이라는 이유로 일제의 감시와 탄압을 받았고, 생계를 이어가는 일조차 쉽지 않았다. 역사 속에서 독립운동가의 이름과 업적은 기억되지만, 그 가족들이 감당해야 했던 고통은 상대적으로 덜 알려져 있다.안중근 의사의 순국 이후 어머니 조마리아 여사와 부인 김아려 여사의 삶 역시 고난과 방랑의 연속이었다. 조마리아 여사는 아들의 뜻을 이어 독립운동가들을 보살피며 살아갔다. 1927년 상하이에서 세상을 떠났고, 이후 유해의 정확한 위치를 찾지 못하고 있다는 사실은 안타까움을 더한다.부인 김아려 여사 역시 남편을 떠나보낸 뒤 어린 자식들을 데리고 연해주와 만주 일대를 전전하며 가난과 피신 생활을 견뎌야 했다. 첫째 아들 분도를 잃는 슬픔까지 겪었다. 김아려 여사 또한 고국으로 돌아오지 못한 채 타향에서 생을 마감했다.독립운동가의 가족이라는 이름은 그들에게 자랑이었을까, 아니면 평생 감당해야 할 무거운 짐이었을까. 이들의 삶을 들여다보면 독립운동의 역사는 한 사람의 용기와 희생만으로 이루어진 것이 아니었음을 알게 된다. 그 뒤에는 이름 없이 고통을 감내한 가족들이 있었다. 우리는 모두 그의 가족들에게 부채가 있다.