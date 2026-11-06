'클래스는 여전했다' 스펠맨, 580일 만의 KBL 복귀전서 23점

클래스는 여전했다. 580일 만에 KBL에 돌아온 오마리 스펠맨이 복귀전부터 23점을 폭발시키며 건재함을 과시했다. 비록 팀의 패배를 막지는 못했지만, 외국인 선수들의 연이은 부상으로 신음하던 현대모비스에는 한 줄기 희망을 남겼다.양동근 감독이 이끄는 울산 현대모비스는 5일 오후 7시 울산동천체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 김상식 감독의 서울 삼성에 76대 81로 패배했다.모비스는 반전이 필요했다. 앞선 1라운드 9경기서 3승 6패 승률 33%에 그치면서 경기 전 이들은 최하위에 자리하고 있었다. 직전 가스공사전에서도 67-94로 무기력하게 무너졌다. 홈에서 마주한 상대는 KBL 개막 후 최다 연승 기록을 작성한 삼성.직전 경기 SK와 맞대결서 시즌 첫 패배를 당하기는 했으나 흐름은 매서웠으므로 쉽지 않은 경기가 예고됐고, 역시 예측처럼 흘러갔다. 1쿼터는 모비스가 16-18로 잘 따라가는 흐름을 보여줬고 2, 3쿼터도 삼성 공격을 잘 억제하는 모습이었다.모비스는 3쿼터 초반 38-38 동점을 만들며 반격에 나섰다. 그러나 삼성의 내외곽 공격을 제어하지 못해 다시 40-49로 격차가 벌어졌다. 종료 37초 전 76-80까지 추격했지만, 끝내 승부를 뒤집지 못하면서 2연패 늪에 빠졌다.압도적인 '선두' 삼성을 상대로 끝까지 따라가는 모습을 보여줬으나 끝내 패배를 맛봐야만 했다. 아쉬움이 진하게 남는 경기였으나 분명 소득은 이었다. 바로 게이지 프림의 일시 교체 선수로 급하게 팀에 합류한 오마리 스펠맨이다.이번 시즌을 앞두고 모비스는 NBA 경력을 보유한 다리우스 베즐리를 수혈함과 동시에 프림까지 재영입하며 강력한 외인 '투톱'을 형성했다. 그러나 악재가 잇따랐다. 베즐리가 지난 10월 29일 KCC전에서 좌측 족저 근막 파열, 프림도 무릎 내측 인대 파열로 쓰러졌다.다시 코트에 돌아오기까지 6주라는 시간이 소요될 것으로 알려진 가운데 모비스는 급하게 대체할 수 있는 자원을 물색했고, 스펠맨을 영입했다. 2022-2023시즌 안양 KGC인삼공사의 통합 우승을 이끈 주역으로 정교한 외곽 슈팅과 골밑 득점력을 겸비한 포워드 자원이다.외국인 선수들의 동반 이탈로 무너진 공격의 중심을 다시 세워줄 자원으로 기대를 모았다. 다만 변수는 있었다. 정관장과 DB 대체 선수 시절 문제점으로 지적됐던 체중 관리는 물론, 지난 시즌 베이징 덕스에서 나온 이후로 무려 167일 동안 실전 경기를 치르지 못했기 때문.양동근 감독도 이에 대해 "운동은 꾸준히 했다고 한다. 시차 적응도 해야 하기에 힘들어한다"라며 우려를 표했다. 다급하게 합류한 스펠멘은 베스트 5로 코트에 나섰고, 경기 초반에는 놀라운 퍼포먼스를 보여줬다. 1쿼터에만 5점을 터뜨리면서 녹슬지 않은 감각을 선보였다.2쿼터에도 스펠맨의 손끝은 뜨거웠다. 2점 슛을 시작으로 3점, 그리고 30-36으로 뒤진 상황에서는 홀로 공격 리바운드 후 골밑슛까지 성공시키면서 펄펄 날았다. 이어진 3쿼터에서 3점을 시작으로 케렘 칸터의 슛을 블락하면서 KBL 코트에서 오랜만에 포효했다.3쿼터까지 좋은 퍼포먼스를 보여줬으나 4쿼터에는 체력적인 문제점이 확실하게 드러났다. 경합 직후에는 다리 쪽에 불편함을 호소했고, 벤치에 들어갔다 다시 코트를 밟았음에도 빠르게 컨디션을 회복하지 못한 모습이었다.후반 막판 체력적인 부분에서 아쉬움이 있었으나 이는 어느 정도 예견된 결과였다. 168일 만에 공식 경기를 소화한 데다 베즐리와 프림의 동반 이탈로 외국인 선수 로테이션마저 불가능했기 때문.홀로 4쿼터 내내 코트를 지키며 공수 양면에서 부담을 떠안았던 만큼, 경기 막판 체력 저하는 불가피했다. 그래도 스펠맨은 팀 내 최다 출전 시간인 38분 18초 동안 코트를 누비며 최다 득점 23골 7리바운드 4어시스트 블록 2회 자유투 성공률 100%로 제 역할을 해냈다.KBL 무대에 580일 만에 돌아온 스펠맨. 역시 클래스는 상당했다. 우려됐던 경기 감각은 걱정할 수준이 아니었으나 향후 모비스가 다시 상승 가도에 오르기 위해서는 체력적인 부분을 빠르게 올리는 게 과제로 떠올랐다.한편, 모비스는 오는 8일 홈에서 정관장을 상대로 2연패 탈출에 도전한다.