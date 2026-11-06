'가을'에 강한 소형준이냐, 후라도의 '상승세'냐

삼성 라이온즈

아리엘 후라도는 타자의 타이밍을 빼앗고 땅볼을 유도하는 유형의 팔색조형 투수다.삼성은 후라도를 앞세워 홈에서 시리즈 우위를 노린다. 후라도는 이번 가을 삼성 마운드에서 가장 믿음직한 선발 카드로 자리 잡았다.KIA와의 플레이오프 2차전에서 6⅔이닝 5피안타 2볼넷 2실점으로 승리를 거뒀고, 5차전에서도 7이닝 5피안타 2볼넷 1실점으로 팀의 한국시리즈 진출을 이끌었다. 두 경기에서 13⅔이닝을 던져 2승 무패, 평균 자책점 1.32를 기록했다. 플레이오프 MVP도 그의 몫이었다.특히 5차전의 투구는 후라도의 가치를 잘 보여줬다. 시리즈 전적 2승 2패로 맞선 마지막 경기에서 KIA 타선을 상대로 7회까지 마운드를 지켰다. 실점은 비자책점으로 기록됐다. 승부가 걸린 경기에서 긴 이닝을 책임지면서 불펜 부담을 줄였고, 삼성은 그 호투를 발판으로 한국시리즈에 진출했다.후라도의 장점은 특정 구종 하나에 의존하지 않고 타자의 타이밍과 타구 방향을 조절하는 경기 운영 능력이다. 투심 패스트볼을 중심으로 타자의 배트 중심을 피해 가는 투구를 하고, 땅볼을 유도해 수비와 함께 아웃카운트를 쌓는다.타자가 적극적으로 승부를 걸어오더라도 스트라이크존 안팎을 활용해 쉽게 정타를 허용하지 않는 것이 강점이다. 삼진으로 모든 타자를 처리하기보다 다양한 타구를 유도해 이닝을 관리하는 유형이다.그러나 KT를 상대로는 정규 시즌 성적이 좋지 않았다. 세 차례 등판해 15⅔이닝 동안 1승 1패, 평균 자책점 5.17을 기록했다. 특히 가장 최근인 지난 10월 11일 대구 경기에서는 4이닝 6피안타 4볼넷 6실점으로 무너졌다. 당시 KT 타선은 장타와 출루를 묶어 후라도를 흔들었다. 플레이오프에서 보여준 안정감을 한국시리즈에서도 이어가려면 정규 시즌의 좋지 않았던 기억부터 지워야 한다.가장 눈에 띄는 상대는 샘 힐리어드다. 힐리어드는 올 시즌 후라도를 상대로 9타수 4안타, 3홈런 5타점을 기록했다. 단순히 안타를 많이 친 수준이 아니라 장타로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 타격을 보여줬다. 특히 10월 11일 맞대결에서는 솔로 홈런과 스리런 홈런을 터뜨리며 후라도를 공략했다.삼성으로서는 후라도가 힐리어드와의 승부에서 어떤 선택을 할지가 중요한 관전 포인트다. 무리하게 정면 승부를 고집하기보다 출루를 허용하지 않으면서 장타 위험을 줄이는 운영이 필요하다.후라도에게도 긴 이닝은 중요한 과제다.플레이오프 2차전에서 108구, 5차전에서 95구를 던진 뒤 나흘 휴식하고 한국시리즈 3차전에 나선다. 삼성은 플레이오프에서 5경기를 치렀고, 한국시리즈 2차전에서도 연장 12회까지 승부를 벌였다.최원태가 1차전에서 2이닝 만에 내려가면서 불펜이 긴 이닝을 책임졌고, 2차전에는 원태인까지 구원 등판해 32구를 던졌다. 마무리 김재윤의 부상 공백도 뒷문 운용에 부담이다. 후라도가 초반부터 안정적으로 이닝을 소화해야 삼성도 경기 후반 투수 운용에 여유를 가질 수 있다.이번 선발 대결에서 흥미로운 부분은 두 투수의 공통점이다. 소형준과 후라도 모두 투심 계열 패스트볼을 활용해 땅볼을 유도하는 유형이다. 타자의 방망이를 헛돌게 만드는 삼진 능력도 필요하지만, 타구를 땅에 붙여 수비가 처리할 수 있도록 만드는 것이 투구 운영의 중요한 축이다. 이런 투수들이 맞붙으면 내야 수비의 집중력과 실책 여부가 경기 결과에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.실제로 이번 한국시리즈 1·2차전에서는 수비가 승부를 흔들었다. 2차전 연장 12회에는 KT의 송구 실책이 삼성의 결승 득점으로 이어졌다. 한 점을 주고받는 팽팽한 경기에서는 평범한 땅볼 하나도 결정적인 장면이 될 수 있다. 소형준과 후라도가 땅볼을 유도하는 데 성공하더라도 야수들이 이를 안정적으로 처리하지 못하면 투수의 노력은 결과로 이어지지 않는다.두 팀 모두 수비에 대한 경계심을 높일 필요가 있다. 삼성은 정규 시즌 최소 실책 공동 1위에 올랐지만, 이번 포스트 시즌에서는 경기마다 실책이 나왔다. KT 역시 2차전에서 결정적인 송구 실책을 범하며 승리를 놓쳤다.투수들이 낮은 타구를 유도하는 만큼 내야수의 첫발과 송구 정확도, 병살 연결 과정이 중요해진다. 특히 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 첫 경기인 만큼 홈구장에 익숙한 삼성 내야가 안정적인 수비를 보여줄지도 관심사다.역대 한국시리즈에서 1승 1패로 맞선 뒤 3차전을 승리한 팀이 우승한 사례는 18차례 중 16차례로, 우승 확률은 88.9%에 이른다. 표본이 아주 큰 기록은 아니지만, 시리즈가 균형을 이룬 상황에서 3차전이 얼마나 중요한지 보여준다. 이번에도 승리 팀은 우승을 향한 유리한 고지를 점할 수 있다.KT는 가을 야구에서 검증된 소형준의 안정감과 삼성전 강점을 믿는다. 삼성은 플레이오프 MVP 후라도의 이닝 소화 능력과 상승세를 앞세운다. 두 선발 모두 자신의 장점을 살려 긴 이닝을 책임진다면 승부는 불펜과 수비에서 갈릴 가능성이 크다.결국 3차전은 어느 투수가 더 많은 삼진을 잡느냐만의 싸움이 아니다. 타자의 타이밍을 빼앗고, 땅볼을 유도하고, 그 타구를 야수들이 실수 없이 처리하는 과정이 승리를 결정할 수 있다.