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'평창 멤버' 없이 빛났다... 남자 아이스하키, 중국 상대 승리

'평창 멤버' 없이 빛났다... 남자 아이스하키, 중국 상대 승리

[현장] 남자 아이스하키 대표팀, 2027 아이스하키 아시아 챔피언십에서 중국 꺾고 3대 1로 승리

박장식(trainholic)
26.11.06 18:21최종업데이트26.11.06 18:21
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5일 전북특별자치도 전주실내빙상장에서 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한국과 중국의 경기에서 허민준의 골이 터지자 선수들이 함께 득점을 축하하고 있다.
5일 전북특별자치도 전주실내빙상장에서 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한국과 중국의 경기에서 허민준의 골이 터지자 선수들이 함께 득점을 축하하고 있다.박장식

'평창 올림픽 멤버' 없이 처음 꾸려진 남자 아이스하키 대표팀이 홈에서 열린 아시아선수권에서 짜릿한 승리를 거뒀다. 한중전의 베스트 플레이어에 오른 선수 역시 대학교 3학년의 젊은 선수였다.

5일 전북특별자치도 전주실내빙상장에서 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 개막일 경기에서 박우상 감독 대행이 이끄는 대한민국 대표팀이 중국을 3대 1로 꺾었다. 송형철(HL 안양)과 허민준(고려대), 이총민(블루밍턴 바이슨)이 골을 기록하는가 하면, 경기의 주도권을 내내 잡아냈던 대표팀은 첫 경기를 기분 좋게 승리로 장식했다.

대표팀의 세대 교체를 알리는 승리이기도 했다. 이번 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십에 출전한 대표팀 선수 가운데에는 2018 평창 동계 올림픽에 출전했던 선수가 단 한 명도 승선하지 않았다. 대신 올림픽 당시 관중석에서 경기를 지켜봤던 '평창 키즈'들이 본격적으로 전면에 나서 쾌조의 경기력을 뽐냈다.

대학생 허민준이 건져낸 리드... 한중전 MVP까지 차지했다

1999년생으로 아메리칸 하키 리그에서 뛰고 있는 이총민을 주장으로 앞세워 2000년대생의 젊은 선수들로 엔트리를 대거 채운 남자 아이스하키 대표팀. 대표팀은 젊은 혈기를 내세워 3회째를 맞이하는 이번 대회에서 첫 우승 도전을 위한 첫 번째 도전에 나섰다.

지난 2025 하얼빈 동계 아시안 게임에서 동메달을 두고 다투었던 중국과 다시금 만난 대한민국. 1피리어드부터 경기가 치열하게 진행되었다. 한국은 중국의 주전 골리인 천쉬펑을 뚫어내기 위해 여러 차례 슛을 날렸지만, 천쉬펑이 계속해서 한국의 퍽을 막아내는 등 쉽지만은 않은 경기를 만들었다.

5일 전북특별자치도 전주실내빙상장에서 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한국과 중국의 경기에서 페이스 오프가 진행되고 있다.
5일 전북특별자치도 전주실내빙상장에서 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한국과 중국의 경기에서 페이스 오프가 진행되고 있다.박장식

첫 득점은 2피리어드가 시작한 뒤 3분 50초가 지난 뒤 터졌다. 이주형(HL안양)의 슈팅이 튀어나오며 생긴 빈 자리를 놓치지 않은 송형철이 빛났다. 송형철은 골대 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 빈 틈을 노리는 감각적인 골을 넣는 데 성공, 대한민국이 주도권을 잡아내는 데 성공했다.

하지만 한국이 역습을 이겨내지 못하며 위기에 몰렸다. 2피리어드를 5분 남긴 상황 중국의 신예 리우지하오에게 1대 1 역습을 허용했지만, 다행히도 골로 연결되지는 않아 한 숨 돌렸다. 그러던 가운데 3피리어드 초반 장지센에게 턴오버 상황 빈틈을 내주며 골을 허용, 스코어는 단숨에 동점이 되었다.

하지만 그런 상황에서도 대표팀은 흔들리지 않았다. 한국이 만회를 위해 주도권을 잡고 상대 골문 앞에 나선 상황, 이윤석(토호쿠 프리블레이즈)이 좌측 측면에서 골대 앞 방향으로 쳐낸 퍽을 허민준이 받아 그대로 골로 연결시켰다. 대학생 신분으로 대표팀에 나섰던 허민준은 상대의 허를 찌르는 리드미컬한 슈팅으로 리드 폭을 다시 벌렸다.

경기 종료 40초를 남긴 상황에서는 쐐기골이 터졌다. 막판까지 동점 기회를 노리며 골리를 비우고 모두 필드 플레이어로 전환하는 '엠프티 넷' 상황으로 경기를 치른 중국이었는데, 김건우(HL안양)이 중원에서 뺏은 퍽을 그대로 받아낸 이총민이 빈 골대를 향해 강하게 쳐낸 중거리 슛이 그대로 골로 연결되면서 승리를 확정지었다.

전주빙상장을 채운 팬들의 카운트다운과 함께 마무리 된 경기에서의 최종 스코어는 3대 1. 대표팀은 사상 첫 아시아 정상을 향한 도전의 첫 발을 가볍게 떼는 데 성공하며 기분 좋게 첫 경기를 마쳤다.

5일 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한중전에서 '베스트 플레이어'로 선정된 허민준이 상패를 들어보이고 있다.
5일 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한중전에서 '베스트 플레이어'로 선정된 허민준이 상패를 들어보이고 있다.박장식

"한국 관중들 앞에서 꼭 금메달 따고 싶다"

이날 베스트 플레이어에 오른 허민준은 경기가 끝난 후 만나 "오늘 골이 A매치에서 기록한 첫 번째 골"이라면서, "팀에 최대한 도움을 주고 싶어서 오랫동안 시즌 준비를 했고, 경기를 뛸 때 더 좋은 모습을 보여주려고 노력했다. 간절했기에 의미 있는 골을 넣을 수 있었던 것 같아 귀중한 첫 골이다. 형들이 퍽도 챙겨줬다"며 웃었다.

골 상황을 되돌아본 허민준. 그는 "역습 상황 돌파를 선택해 쭉 상대 진영으로 들어가면서, 퍽이 있는 반대 길이 빌 것 같아 골대 앞으로 향했는데, (이)윤석이 형이 나에게 슛처럼 패스를 주었다"면서, "그 덕분에 골을 바로 넣을 수 있었는데, 한 번에 골이 들어가지 않았다 보니 진짜 골을 넣은 것을 조금 늦게 알았다"면서 돌아봤다.

대학생 신분으로 3년째 대표팀에서 활약하고 있는 허민준은 "아직까지는 '막내 라인'이지만, 대회를 거듭해 치를수록 형들의 평균 나이가 어려진다는 것을 느낀다"라면서, "계속 팀이 젊어진다는 것은 내가 보여줄 점이 많다는 것이고, 내가 할 수 있는 경기를 보여줄 수 있다는 것이기에 감사히 생각하며 경기 뛰려고 한다"고 각오했다.

이번 대회 목표는 당연히 금메달. "2년 전과 작년 대회에서 각각 동메달과 은메달을 땄으니 꼭 금메달을 따고 싶다"는 허민준은 "한국 관중들 앞에서 경기를 치르니 부담이 되기도 하지만, 많이 응원해 주시고 관심 가져주시는 만큼 더욱 열심히 뛰려고 한다"며 다짐했다.

첫 A매치 대표팀 주장 자리를 맡은 이총민은 "형들이 있었을 때는 내가 할 것에만 집중하면 되었는데, 이제는 팀의 단합은 물론 여러모로 내가 신경써야 할 점이 많은 것 같다"면서, "주장으로서 팀을 잘 이끄는 것이 나에게는 좋은 도전이라고 생각했는데, 어린 선수들이 잘 해준 덕분에 승리할 수 있었다"며 첫 '캡틴'으로서의 A매치를 돌아봤다.

엠프티 넷 상황 넣은 쐐기골을 기록한 이총민. 그는 "중국이 따라오는 상황에서 잘 득점했던 (허)민준과 (송)형철이 형이 시작을 잘 만들어 준 덕분"이라며, "사실 마지막 쐐기골도 (김)건우가 넣었으면 하는데, 나에게 퍽을 줬다. 상대 디펜스가 준비되어 있지 않아 운 좋게 골을 넣었다"고 웃었다.

이총민은 "이번 대회 목표는 무조건 우승"이라며, "한중전으로 첫 단추를 잘 꿰었으니 한일전도, 카자흐스탄전도 잘 이겨내서 이번 대회 좋은 성적으로 마무리할 수 있도록 하겠다"고 각오했다.

대한민국 남자 아이스하키 대표팀은 7일 같은 장소에서 일본과의 한일전을 치르고, 8일에는 '디펜딩 챔피언' 카자흐스탄과 최종전을 치른다.

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아이스하키 이총민 허민준 남자아이스하키대표팀 한중전

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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