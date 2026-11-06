'평창 멤버' 없이 빛났다... 남자 아이스하키, 중국 상대 승리

박장식

5일 열린 2027 IIHF 아시아하키 아시아 챔피언십 한중전에서 '베스트 플레이어'로 선정된 허민준이 상패를 들어보이고 있다.이날 베스트 플레이어에 오른 허민준은 경기가 끝난 후 만나 "오늘 골이 A매치에서 기록한 첫 번째 골"이라면서, "팀에 최대한 도움을 주고 싶어서 오랫동안 시즌 준비를 했고, 경기를 뛸 때 더 좋은 모습을 보여주려고 노력했다. 간절했기에 의미 있는 골을 넣을 수 있었던 것 같아 귀중한 첫 골이다. 형들이 퍽도 챙겨줬다"며 웃었다.골 상황을 되돌아본 허민준. 그는 "역습 상황 돌파를 선택해 쭉 상대 진영으로 들어가면서, 퍽이 있는 반대 길이 빌 것 같아 골대 앞으로 향했는데, (이)윤석이 형이 나에게 슛처럼 패스를 주었다"면서, "그 덕분에 골을 바로 넣을 수 있었는데, 한 번에 골이 들어가지 않았다 보니 진짜 골을 넣은 것을 조금 늦게 알았다"면서 돌아봤다.대학생 신분으로 3년째 대표팀에서 활약하고 있는 허민준은 "아직까지는 '막내 라인'이지만, 대회를 거듭해 치를수록 형들의 평균 나이가 어려진다는 것을 느낀다"라면서, "계속 팀이 젊어진다는 것은 내가 보여줄 점이 많다는 것이고, 내가 할 수 있는 경기를 보여줄 수 있다는 것이기에 감사히 생각하며 경기 뛰려고 한다"고 각오했다.이번 대회 목표는 당연히 금메달. "2년 전과 작년 대회에서 각각 동메달과 은메달을 땄으니 꼭 금메달을 따고 싶다"는 허민준은 "한국 관중들 앞에서 경기를 치르니 부담이 되기도 하지만, 많이 응원해 주시고 관심 가져주시는 만큼 더욱 열심히 뛰려고 한다"며 다짐했다.첫 A매치 대표팀 주장 자리를 맡은 이총민은 "형들이 있었을 때는 내가 할 것에만 집중하면 되었는데, 이제는 팀의 단합은 물론 여러모로 내가 신경써야 할 점이 많은 것 같다"면서, "주장으로서 팀을 잘 이끄는 것이 나에게는 좋은 도전이라고 생각했는데, 어린 선수들이 잘 해준 덕분에 승리할 수 있었다"며 첫 '캡틴'으로서의 A매치를 돌아봤다.엠프티 넷 상황 넣은 쐐기골을 기록한 이총민. 그는 "중국이 따라오는 상황에서 잘 득점했던 (허)민준과 (송)형철이 형이 시작을 잘 만들어 준 덕분"이라며, "사실 마지막 쐐기골도 (김)건우가 넣었으면 하는데, 나에게 퍽을 줬다. 상대 디펜스가 준비되어 있지 않아 운 좋게 골을 넣었다"고 웃었다.이총민은 "이번 대회 목표는 무조건 우승"이라며, "한중전으로 첫 단추를 잘 꿰었으니 한일전도, 카자흐스탄전도 잘 이겨내서 이번 대회 좋은 성적으로 마무리할 수 있도록 하겠다"고 각오했다.대한민국 남자 아이스하키 대표팀은 7일 같은 장소에서 일본과의 한일전을 치르고, 8일에는 '디펜딩 챔피언' 카자흐스탄과 최종전을 치른다.