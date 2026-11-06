사이트 전체보기
야구 선수 출신 복서 vs. 무에타이식 공격, UFC 헤비급 격돌

야구 선수 출신 복서 vs. 무에타이식 공격, UFC 헤비급 격돌

코르테스 아코스타와 조니 워커, 8일 헤비급 랭킹 6위와 전 라이트헤비급 강자의 맞대결

김종수(oetet)
26.11.06 09:08최종업데이트26.11.06 09:08
구글 검색 선호 출처로 추가
왈도 코르테스 아코스타(사진 오른쪽)는 야구 선수 출신으로 복싱이 주무기다.
왈도 코르테스 아코스타(사진 오른쪽)는 야구 선수 출신으로 복싱이 주무기다.UFC 제공

UFC 헤비급(120.2㎏) 랭킹 6위 '살사보이' 왈도 코르테스 아코스타(35, 도미니카공화국)와 'KO 아티스트' 조니 워커(34, 브라질)가 맞붙는다. 두 선수는 오는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 메인이벤트에서 격돌한다.

이번 대결은 당초 메인이벤트로 예정됐던 가브리엘 봉핌과 션 브래디의 웰터급 경기가 브래디의 부상으로 취소되면서 성사됐다. 대회 일주일 전 새로운 메인이벤트를 맡게 된 두 선수는 서로 다른 타격 스타일을 앞세워 헤비급의 강렬한 승부를 예고하고 있다.

코르테스 아코스타는 복싱을 기반으로 정확한 펀치와 높은 타격 빈도를 앞세운다. 프로야구 선수 출신이라는 이력도 눈길을 끈다. 신시내티 레즈 산하 조직에서 투수로 활동했지만 팔꿈치 부상으로 야구를 그만둔 뒤 종합격투기에 뛰어들었다.

반면 워커는 긴 신체 조건과 폭발적인 운동 능력, 무에타이식 공격을 앞세운다. 특히 클린치에서 구사하는 무릎 공격은 상대에게 큰 위협이다.

야구 투수 출신의 복싱… 정확도와 타격 빈도가 무기

코르테스 아코스타는 통산 17승 4패를 기록하고 있다. 이 가운데 9승을 KO로 거뒀다. UFC 공식 기록상 유효타 적중은 분당 평균 5.03회로 헤비급에서도 높은 편이다. 상대에게 허용하는 유효타는 분당 평균 3.44회다. 한 방에만 의존하기보다 꾸준히 펀치를 쌓아 상대의 움직임을 제한하는 유형이다.

그의 복싱은 단순히 주먹을 많이 내는 방식과 거리가 있다. 상대와의 거리를 유지하면서 잽과 스트레이트로 공격의 출발점을 만들고, 상대가 들어오는 순간에는 카운터를 노린다. 특히 오른손 펀치는 본인이 가장 자신 있는 기술로 꼽기도 했다. 야구 투수로 활동했던 경험을 떠올리며 공을 던지듯 오른손을 뻗는다고 설명한 바 있다.

코르테스 아코스타의 장점은 타격을 지속할 수 있는 체력과 경기 운영 능력이다. 헤비급 선수들이 초반 강한 공격에 집중하다 체력이 떨어지는 경우가 적지 않지만, 그는 비교적 높은 타격 빈도를 유지하며 판정까지 경기를 끌고 갈 수 있다. 실제로 UFC에서 거둔 승리 가운데 판정승도 상당수다.

다만 최근 흐름은 부담스럽다. 2026년 1월 데릭 루이스를 꺾은 뒤 알렉산더 볼코프와 커티스 블레이즈에게 연속 판정패했다. 상위권 경쟁자들을 상대로 타격을 꾸준히 적중시키더라도 경기의 주도권을 완전히 가져오지 못했다. 워커전에서는 정확한 펀치뿐 아니라 상대의 변칙적인 공격에 대응하는 수비와 거리 조절이 중요하다.

조니 워커의 무릎 공격은 상대 선수를 순식간에 파괴할 수 있는 치명적인 옵션이다.
조니 워커의 무릎 공격은 상대 선수를 순식간에 파괴할 수 있는 치명적인 옵션이다.UFC 제공

무에타이의 파괴력… 워커의 긴 리치와 클린치 공격

워커는 통산 23승 10패를 기록한 베테랑이다. 23승 가운데 18승을 KO로 장식했다. 승리의 약 78%를 KO로 거둔 셈이다. 상대를 한 번에 무너뜨릴 수 있는 폭발력은 이번 대결에서도 가장 주목해야 할 무기다.

워커의 타격은 정형화된 복싱과는 차이가 있다. 긴 팔과 다리를 활용해 다양한 각도에서 공격하고, 상대가 거리를 좁히면 클린치에서 무릎 공격을 시도한다. 특히 상대의 목과 상체를 제어한 뒤 무릎을 꽂는 무에타이식 공격은 근거리에서 위력을 발휘한다. 예상하기 어려운 타이밍에 나오는 공격도 상대의 방어를 어렵게 만든다.

최근 헤비급으로 체급을 올린 것도 주목할 부분이다. 워커는 지난 10월 미크 파킨을 상대로 헤비급 데뷔전을 치러 1라운드 3분 35초 만에 무릎 공격으로 KO승을 거뒀다. 라이트헤비급에서 활동할 때보다 체력과 힘의 부담을 덜 수 있는 환경에서 인상적인 출발을 했다. 이번에는 체급 전환 이후 처음으로 헤비급 랭커를 상대한다.

물론 약점도 있다. 워커는 뛰어난 신체 능력과 공격력을 갖췄지만, 공격 과정에서 자세가 무너지거나 방어가 느슨해지는 장면이 종종 나온다. UFC 공식 통계상 유효타 방어율은 46%다. 코르테스 아코스타처럼 펀치를 꾸준히 내는 선수를 상대로는 공격을 시도한 직후의 빈틈을 줄여야 한다. 한 번의 강력한 공격만 노리다 상대에게 카운터를 허용하면 경기 흐름을 내줄 수 있다.

왈도 코르테스 아코스타(사진 왼쪽)의 복싱 기술은 볼륨과 효율에서 모두 수준급으로 평가받고 있다.
왈도 코르테스 아코스타(사진 왼쪽)의 복싱 기술은 볼륨과 효율에서 모두 수준급으로 평가받고 있다.UFC 제공

타격전의 핵심은 공격의 연결

두 선수의 대결은 타격 능력의 우열만으로 설명하기 어렵다. 코르테스 아코스타는 복싱으로 거리를 관리하면서 상대의 진입을 차단하는 데 강점이 있다. 워커는 긴 리치와 빠른 움직임을 활용해 예상하지 못한 각도에서 공격을 시작한다. 결국 누가 자신에게 유리한 거리를 먼저 만들고 유지하느냐가 중요하다.

코르테스 아코스타는 워커의 긴 공격 범위 안으로 무리하게 들어가기보다 잽과 직선 펀치로 거리를 조절해야 한다. 워커가 클린치로 접근하는 상황에서는 상체를 잡히지 않도록 주의하고, 무릎 공격이 나오는 순간에는 각도를 바꿔 빠져나오는 대응이 필요하다. 워커의 공격이 빗나간 뒤에는 펀치를 연결해 타격 횟수와 정확도에서 우위를 확보할 수 있다.

워커에게는 반대로 코르테스 아코스타가 복싱 리듬을 만들기 전에 압박하는 전략이 필요하다. 긴 리치를 활용해 먼저 공격을 시작하고, 상대가 뒤로 물러나면 킥과 무릎으로 공격 범위를 넓힐 수 있다. 다만 무리하게 난타전을 유도하면 코르테스 아코스타의 정확한 카운터에 노출될 수 있다. 공격의 폭발력만큼 타격 이후의 수비도 중요하다.

이번 경기는 두 선수의 최근 상황에서도 차이가 있다. 코르테스 아코스타는 헤비급 상위권에서 입지를 다져왔지만 연패를 끊어야 한다. 워커는 체급을 올린 뒤 첫 경기에서 화끈한 승리를 거뒀고, 이번에는 랭킹 6위를 꺾어 헤비급 경쟁 구도에 이름을 올릴 기회를 잡았다.

복싱의 정확성과 지속적인 압박, 무에타이의 변칙성과 폭발력이 맞붙는 승부다. 코르테스 아코스타가 안정적인 타격 운영으로 워커의 공격을 통제할지, 워커가 긴 리치와 클린치 무릎으로 다시 한번 피니시를 만들어낼지 주목된다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 UFC 파이트 나이트 '코르테스 아코스타 vs 워커' 대진표

메인카드 (tvN SPORTS/TVING 오전 10시)

[헤비급] 왈도 코르테스 아코스타 vs 조니 워커
[여성 스트로급] 타티아나 수아레스 vs 비르나 잔디로바
[밴텀급] 데이비 그랜트 vs 일라이자 스미스
[라이트헤비급] 빌리 엘라카나 vs 루카스 페르난두
[여성 밴텀급] 프리실라 카초에이라 vs 니나 밀로세비치

언더카드 (tvN SPORTS/TVING 오전 7시 30분)

[페더급] 나카무라 케이이치로 vs 올리에 슈미드
[헤비급] 가브리엘 로렌수 vs 토마스 피터슨
[여성 플라이급] 카리니 실바 vs 가브리엘라 페르난지스
[페더급] 조지 델라누 vs 무르타잘리 마고메도프
[페더급] 오스틴 바쉬 vs 카를로스 캘더론
[미들급] 만타스 콘드라타비추스 vs 안드레 페트로스키
[웰터급] 고석현 vs 웰링턴 투르만

파이트패스 언더카드 (UFC 파이트패스 오전 7시)

[웰터급] 조니 파슨스 vs 조지 수자
왈도코르테스아코스타 살사보이 조니워커 헤비급매치

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 '가을'에 강한 소형준이냐, 후라도의 '상승세'냐