사이트 전체보기
메릴 스트립을 향한 팬심이 한국 사회의 민낯을 기록하기까지

메릴 스트립을 향한 팬심이 한국 사회의 민낯을 기록하기까지

[리뷰] 영화 <메릴 스트립 프로젝트>

김형욱(singenv)
26.11.05 14:27최종업데이트26.11.05 14:27
구글 검색 선호 출처로 추가
2016년, 트위터(현 X)에서 '메릴 스트립 정보봇'을 운영하던 박효선은 지극한 팬심을 담아 흥미로운 퍼포먼스를 기획한다. 바로 '지구 반대편에 있는 메릴 스트립을 찾아가 직접 만나 이야기를 나누겠다'는 당찬 포부를 밝히고, 이를 다큐멘터리 영화로 만들겠다는 도전을 시작한 것이다. 무모하고 황당하기까지 하지만, 어딘가 뜨거운 열정이 전해지는 도전이었다.

혹시나 했지만 역시나, 그녀는 수단과 방법을 가리지 않고 메릴 스트립에게 연락을 시도하지만 좀처럼 닿지 않는다. 거의 연락이 성사될 뻔한 순간도 있었지만 결국 실패한다. 그녀는 프로듀서와 함께 직접 미국으로 향하지만, 그마저도 여의치 않다. 그러던 중 코로나19 팬데믹까지 덮친다. 그야말로 오도 가도 못하는 신세가 된 것이다.

하지만 그녀에게는 1600명이 넘는 지지자이자 후원자들이 든든한 지원군으로 함께하고 있었다. 텀블벅에서 <메릴 스트립 프로젝트> 후원 모금을 진행했고, 1600명이 넘는 사람들이 4000여만 원을 보탰다. 문소리, 임예진 등 유명 배우들도 후원금 이상의 응원과 지지의 목소리를 보내 주었다. 이 도전과 연대, 그리고 생존의 이야기는 어디로, 어떻게 나아갈까?

영화 <메릴 스트립 프로젝트>의 한 장면.
영화 <메릴 스트립 프로젝트>의 한 장면.삼백상회

메릴 스트립 대신 한국 사회를 카메라에 담다

한국 다큐멘터리 영화 <메릴 스트립 프로젝트>는 무척 독특하다. 할리우드의 전설적인 배우이자 여성의 목소리를 꾸준히 대변해 온 메릴 스트립을 향한 박효선 감독의 엉뚱하고 무모한 팬심이 트위터의 '메릴 스트립 정보봇'을 거쳐 하나의 영화 프로젝트로 확장되는 과정을 담았다.

최초의 계획은 메릴 스트립을 직접 만나 그녀가 한국 여성들에게 건네는 메시지를 듣고, 이를 통해 한국 사회의 여성 인권을 심도 있게 조명하는 다큐멘터리를 만드는 것이었다. 하지만 가장 중요한 메릴 스트립과의 접촉은 끝내 성사되지 않았고, 어느덧 10년이라는 세월이 흘렀다. 결국 계획은 실패했지만, 그 실패의 기록 자체를 다큐멘터리로 만들기로 한다.

그럼에도 변하지 않은 것이 있다. 바로 '한국 사회의 여성 인권'을 조명한다는 기획 의도다. 메릴 스트립을 만나겠다는 일념을 과감하게 행동으로 옮기는 한편, 박효선 감독은 자신이 직접 겪고 목격한 이야기들을 들려준다. '미투 운동'부터 '강남역 화장실 살인 사건' 그리고 '이태원 참사'까지 이어지는 일련의 사건을 통해 한국 사회의 어두운 단면을 기록한다.

그녀가 특히 주목하는 것은 한국 사회에서 여성의 위치다. 모든 분야에서 최첨단과 최신식을 내세우는 21세기를 20년 넘게 살아왔지만, 여성들은 여전히 온·오프라인에서 신체적·정신적 위협을 느끼며 살아간다. 제도적으로도, 사회 분위기로나, 통념으로나 여성을 충분히 보호하지 못하는 현실을 영화는 들여다본다.

영화 <메릴 스트립 프로젝트>의 한 장면.
영화 <메릴 스트립 프로젝트>의 한 장면.삼백상회

실패가 연대가 되고, 한 사람을 창작자로 만들다

우상을 집요하게 좇는 한 개인의 이야기가 어떻게 지난 10년간 한국 사회의 단면을 적나라하게 보여 줄 수 있었을까? 박효선 감독은 '시작은 미약하나 끝은 창대하리라'는 격언을 몸소 보여 준다. 최초의 계획이 처절하게 실패하는 과정이 오히려 한국 사회에서 여성들이 처한 현실과 맞물리면서, 본래의 기획 의도를 더욱 깊이 있게 구현한 것이다.

나아가 이 작품은 '혼자에서 시작해 여럿이 되고, 마침내 우리가 되는' 이야기를 담고 있다. 박효선 감독 혼자 시작한 프로젝트에 조금씩, 그리고 점점 더 많은 사람이 공감하고 참여한다. 각자의 목소리를 보태고 돈과 시간을 나누며 함께 변화를 만들어 가는 모습이 영화에 고스란히 담겨 있다.

무엇보다 감동적인 것은 박효선 감독 자신의 변화다. 타인을 카메라에 담고 우상을 좇던 삶에서 벗어나, 이 작품을 통해 자신의 삶을 돌아보고 카메라를 정면으로 바라보는 '주체적인 창작자'로 성장한 것이다. 비록 처음 품었던 바람은 이루지 못했지만, 그 과정에서 애초에 기대했던 것보다 훨씬 많은 것을 얻었을 테다.

이런 도전은 언제나 반갑다. 하나씩 뜯어 보면 논란의 여지가 없지 않고, 다소 설익은 부분도 눈에 띈다. 주제 역시 추상적이라면 추상적일 수 있다. 하지만 최초의 계획이 틀어지는 과정 자체를 핵심 내용으로 삼아, 새로운 콘셉트 아래 어디로 튈지 모르는 이야기들을 한데 묶어 내는 다큐멘터리에는 특별한 매력이 있다. 그런 점에서 <메릴 스트립 프로젝트>는 독특함을 넘어 독보적인 독창성을 지닌 작품이라고 할 만하다.

영화 <메릴 스트립 프로젝트> 포스터.
영화 <메릴 스트립 프로젝트> 포스터.삼백상회
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
메릴스트립프로젝트 한국사회 여성인권 혼자여럿 실패연대

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

이 기자의 최신기사 낙원에 도착한 순간 지옥이 시작됐다