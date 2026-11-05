메릴 스트립을 향한 팬심이 한국 사회의 민낯을 기록하기까지

2016년, 트위터(현 X)에서 '메릴 스트립 정보봇'을 운영하던 박효선은 지극한 팬심을 담아 흥미로운 퍼포먼스를 기획한다. 바로 '지구 반대편에 있는 메릴 스트립을 찾아가 직접 만나 이야기를 나누겠다'는 당찬 포부를 밝히고, 이를 다큐멘터리 영화로 만들겠다는 도전을 시작한 것이다. 무모하고 황당하기까지 하지만, 어딘가 뜨거운 열정이 전해지는 도전이었다.
혹시나 했지만 역시나, 그녀는 수단과 방법을 가리지 않고 메릴 스트립에게 연락을 시도하지만 좀처럼 닿지 않는다. 거의 연락이 성사될 뻔한 순간도 있었지만 결국 실패한다. 그녀는 프로듀서와 함께 직접 미국으로 향하지만, 그마저도 여의치 않다. 그러던 중 코로나19 팬데믹까지 덮친다. 그야말로 오도 가도 못하는 신세가 된 것이다.
하지만 그녀에게는 1600명이 넘는 지지자이자 후원자들이 든든한 지원군으로 함께하고 있었다. 텀블벅에서 <메릴 스트립 프로젝트> 후원 모금을 진행했고, 1600명이 넘는 사람들이 4000여만 원을 보탰다. 문소리, 임예진 등 유명 배우들도 후원금 이상의 응원과 지지의 목소리를 보내 주었다. 이 도전과 연대, 그리고 생존의 이야기는 어디로, 어떻게 나아갈까?