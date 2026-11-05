메릴 스트립을 향한 팬심이 한국 사회의 민낯을 기록하기까지

삼백상회

영화 <메릴 스트립 프로젝트>의 한 장면.우상을 집요하게 좇는 한 개인의 이야기가 어떻게 지난 10년간 한국 사회의 단면을 적나라하게 보여 줄 수 있었을까? 박효선 감독은 '시작은 미약하나 끝은 창대하리라'는 격언을 몸소 보여 준다. 최초의 계획이 처절하게 실패하는 과정이 오히려 한국 사회에서 여성들이 처한 현실과 맞물리면서, 본래의 기획 의도를 더욱 깊이 있게 구현한 것이다.나아가 이 작품은 '혼자에서 시작해 여럿이 되고, 마침내 우리가 되는' 이야기를 담고 있다. 박효선 감독 혼자 시작한 프로젝트에 조금씩, 그리고 점점 더 많은 사람이 공감하고 참여한다. 각자의 목소리를 보태고 돈과 시간을 나누며 함께 변화를 만들어 가는 모습이 영화에 고스란히 담겨 있다.무엇보다 감동적인 것은 박효선 감독 자신의 변화다. 타인을 카메라에 담고 우상을 좇던 삶에서 벗어나, 이 작품을 통해 자신의 삶을 돌아보고 카메라를 정면으로 바라보는 '주체적인 창작자'로 성장한 것이다. 비록 처음 품었던 바람은 이루지 못했지만, 그 과정에서 애초에 기대했던 것보다 훨씬 많은 것을 얻었을 테다.이런 도전은 언제나 반갑다. 하나씩 뜯어 보면 논란의 여지가 없지 않고, 다소 설익은 부분도 눈에 띈다. 주제 역시 추상적이라면 추상적일 수 있다. 하지만 최초의 계획이 틀어지는 과정 자체를 핵심 내용으로 삼아, 새로운 콘셉트 아래 어디로 튈지 모르는 이야기들을 한데 묶어 내는 다큐멘터리에는 특별한 매력이 있다. 그런 점에서 <메릴 스트립 프로젝트>는 독특함을 넘어 독보적인 독창성을 지닌 작품이라고 할 만하다.