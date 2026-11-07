사이트 전체보기
고석현, 브라질 주짓수 강자와 맞대결…UFC 반등 노린다

고석현, 브라질 주짓수 강자와 맞대결…UFC 반등 노린다

투르만 상대로 웰터급 3승 도전…그래플링과 타격 완성도가 승부의 열쇠

김종수(oetet)
26.11.07 10:29최종업데이트26.11.07 10:29
구글 검색 선호 출처로 추가
고석현은 유도와 삼보를 바탕으로 상대를 넘겨뜨려 포지션을 장악하는 플레이에 능하다.
고석현은 유도와 삼보를 바탕으로 상대를 넘겨뜨려 포지션을 장악하는 플레이에 능하다.UFC 제공

'스턴건' 김동현의 제자 고석현(32, 하바스MMA)이 UFC 첫 패배를 딛고 다시 옥타곤에 오른다. 상대는 주짓수 강자 웰링턴 투르만(30, 브라질)이다.

고석현은 오는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 대회에서 투르만과 웰터급(77.1㎏)으로 맞붙는다. 이번 경기는 고석현에게 UFC에서 다시 연승 흐름을 만들 기회이자, 다양한 그래플링 기술을 갖춘 상대를 상대로 자신의 경기 운영 능력을 확인할 무대다.

고석현은 지난해 6월 UFC 데뷔전에서 오반 엘리엇을 판정으로 꺾은 데 이어 필 로우에게도 만장일치 판정승을 거뒀다. 그러나 지난 7월 장폴 레보스노야니에게 판정패하며 상승세가 멈췄다. 타단체에서 쌓아온 경쟁력을 UFC에서도 보여줬지만, 첫 패배를 통해 보완해야 할 부분도 확인했다.

'코리안 타이슨'에서 '테크니컬'로…경기 운영의 변화

고석현은 강한 타격을 앞세운 선수라는 인상을 주는 별명 '코리안 타이슨'으로 알려졌지만, 실제 UFC 경기에서는 그래플링을 적극적으로 활용해왔다. 상대에게 달라붙어 테이크다운을 시도하고, 상위 포지션을 확보해 공격 기회를 만드는 방식이다. UFC도 최근 고석현의 별명을 '테크니컬'로 소개하며 경기 스타일의 변화를 조명했다.

그의 기반에는 유도와 삼보가 있다. 유도 검은띠를 보유했고, 아마추어 삼보 세계선수권대회에서 우승한 경력도 있다. 상대의 중심을 무너뜨리는 기술과 클린치 상황에서 균형을 잡는 능력은 고석현의 주요 무기다. 여기에 타격을 섞어 상대의 움직임을 제한하고 테이크다운으로 연결하는 것이 경기 운영의 기본이다.

UFC 기록을 보면 고석현은 15분당 평균 3회의 테이크다운을 성공시켰다. 유효타는 분당 평균 3.15회를 적중시키고 1.93회 허용했다. 타격 정확도뿐 아니라 방어율도 62%로, 공격과 수비 양쪽에서 안정적인 수치를 보여준다.

다만 테이크다운 방어율은 50%다. 상대가 먼저 레슬링 싸움을 걸어올 때 얼마나 효과적으로 대응하는지는 더 확인할 필요가 있다.

지난 레보스노야니전은 고석현에게 경기 운영의 중요성을 일깨운 경기였다. 상대를 빠르게 제압하려는 데 집중하기보다 타격과 그래플링을 상황에 맞게 섞고, 라운드마다 점수를 쌓는 접근이 필요하다. UFC에서 세 번째 승리를 노리는 이번 경기에서는 공격의 다양성과 함께 체력 배분, 포지션 유지 능력도 중요하다는 평가다.

웰링턴 투르만(사진 왼쪽)은 어떤 상황에서도 서브미션으로 경기를 끝낼 수 있는 주짓수 스페셜리스트다.
웰링턴 투르만(사진 왼쪽)은 어떤 상황에서도 서브미션으로 경기를 끝낼 수 있는 주짓수 스페셜리스트다.UFC 제공

주짓수 검은띠 투르만…그라운드에서 방심은 금물

투르만은 고석현과 다른 유형의 그래플링 능력을 갖춘 선수다. 브라질 주짓수 검은띠로, 통산 18승 가운데 8승을 서브미션으로 거뒀다. 암바와 리어네이키드초크, 길로틴 초크 등 다양한 기술로 상대를 제압한 경험이 있다. 타격으로 경기를 끝낸 승리도 4차례 기록했다.

투르만의 강점은 상대를 넘어뜨린 뒤 유리한 자세에서 공격을 이어가는 능력이다. 특히 상대가 테이크다운을 방어하는 과정에서 팔이나 목을 내주면 곧바로 서브미션으로 연결할 수 있다. 고석현이 자신의 유도와 삼보를 활용해 먼저 넘어뜨리더라도, 그라운드에서 무리하게 움직이다가 빈틈을 보이면 위험해질 수 있다.

다만 투르만의 최근 흐름은 좋지 않다. 2022년 미샤 시르쿠노프를 서브미션으로 제압한 뒤 랜디 브라운과 안드레 페트로스키에게 판정패했고, 2023년 재러드 구든에게는 리어네이키드초크로 패했다. UFC 공식 기록상 마지막 경기는 2023년 12월이다. 약 3년 만에 옥타곤에 복귀하는 셈이다.

UFC 통계에서 투르만은 분당 유효타 3.23회를 적중시키지만 4.17회를 허용한다. 타격 방어율도 45%로 고석현보다 낮다. 테이크다운 역시 15분당 평균 1.55회로 고석현의 수치에 미치지 못한다. 다만 서브미션 시도는 15분당 평균 0.78회로, 그라운드에서 공격 기회를 적극적으로 노리는 성향을 보여준다.

고석현으로서는 투르만의 주짓수 기술을 경계하면서도 지나치게 소극적으로 싸울 필요는 없다. 상대의 타격 방어가 불안한 만큼 거리를 유지한 타격으로 압박하고, 투르만이 자세를 낮추거나 공격을 위해 전진할 때 테이크다운으로 연결하는 전략이 효과적일 수 있다. 반대로 그라운드에서 상대의 가드 안으로 무리하게 들어가거나 상체를 깊숙이 내주는 행동은 피해야 한다.

고석현(사진 왼쪽)은 그래플링 위협을 상대에게 안겨주고 타격으로 압박한다.
고석현(사진 왼쪽)은 그래플링 위협을 상대에게 안겨주고 타격으로 압박한다.UFC 제공

첫 패배 이후 시험대…타격과 그래플링의 균형이 관건

이번 대결은 두 선수 모두에게 중요한 경기다. 고석현은 UFC 진출 이후 쌓은 2연승을 이어가지 못했지만, 한 차례 패배만으로 경쟁력을 판단하기는 이르다. 특히 상대의 움직임을 읽고 공격을 연결하는 능력은 이미 두 차례 UFC 판정승에서 확인됐다. 이번에는 자신의 장점을 얼마나 효율적으로 활용하느냐가 관건이다.

투르만은 경험과 서브미션 능력을 갖췄지만, 최근 경기 공백과 연패가 부담이다. 오랜 공백 이후 옥타곤에 복귀하는 만큼 경기 감각과 체력 유지가 변수로 작용할 수 있다. 고석현이 초반부터 압박 강도를 높이고 타격과 테이크다운을 번갈아 시도한다면 투르만의 경기 리듬을 흔들 수 있다.

고석현에게 필요한 것은 무리한 피니시 욕심보다 안정적인 경기 운영이다. 타격으로 상대의 시선을 분산시킨 뒤 테이크다운을 연결하고, 넘어뜨린 뒤에는 서브미션 위험을 관리하면서 유리한 포지션을 유지해야 한다. 반대로 투르만은 고석현의 테이크다운을 막아내고 주짓수 싸움으로 끌고 가는 것이 승리의 핵심이다.

유도와 삼보를 기반으로 UFC에서 입지를 넓혀온 고석현이 브라질 주짓수 강자를 상대로 어떤 해법을 보여줄지 관심이 쏠린다. 첫 패배 이후 한층 정교해진 경기 운영을 증명한다면 웰터급에서 다시 상승 흐름을 만들 수 있다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
웰링턴투르만 UFC웰터급 고석현 김동현제자

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 안타 더 많이 치고도 진 KT... KS 3차전 승패 가른 이것