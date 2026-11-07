고석현, 브라질 주짓수 강자와 맞대결…UFC 반등 노린다

UFC 제공

고석현은 유도와 삼보를 바탕으로 상대를 넘겨뜨려 포지션을 장악하는 플레이에 능하다.'스턴건' 김동현의 제자 고석현(32, 하바스MMA)이 UFC 첫 패배를 딛고 다시 옥타곤에 오른다. 상대는 주짓수 강자 웰링턴 투르만(30, 브라질)이다.고석현은 오는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 대회에서 투르만과 웰터급(77.1㎏)으로 맞붙는다. 이번 경기는 고석현에게 UFC에서 다시 연승 흐름을 만들 기회이자, 다양한 그래플링 기술을 갖춘 상대를 상대로 자신의 경기 운영 능력을 확인할 무대다.고석현은 지난해 6월 UFC 데뷔전에서 오반 엘리엇을 판정으로 꺾은 데 이어 필 로우에게도 만장일치 판정승을 거뒀다. 그러나 지난 7월 장폴 레보스노야니에게 판정패하며 상승세가 멈췄다. 타단체에서 쌓아온 경쟁력을 UFC에서도 보여줬지만, 첫 패배를 통해 보완해야 할 부분도 확인했다.고석현은 강한 타격을 앞세운 선수라는 인상을 주는 별명 '코리안 타이슨'으로 알려졌지만, 실제 UFC 경기에서는 그래플링을 적극적으로 활용해왔다. 상대에게 달라붙어 테이크다운을 시도하고, 상위 포지션을 확보해 공격 기회를 만드는 방식이다. UFC도 최근 고석현의 별명을 '테크니컬'로 소개하며 경기 스타일의 변화를 조명했다.그의 기반에는 유도와 삼보가 있다. 유도 검은띠를 보유했고, 아마추어 삼보 세계선수권대회에서 우승한 경력도 있다. 상대의 중심을 무너뜨리는 기술과 클린치 상황에서 균형을 잡는 능력은 고석현의 주요 무기다. 여기에 타격을 섞어 상대의 움직임을 제한하고 테이크다운으로 연결하는 것이 경기 운영의 기본이다.UFC 기록을 보면 고석현은 15분당 평균 3회의 테이크다운을 성공시켰다. 유효타는 분당 평균 3.15회를 적중시키고 1.93회 허용했다. 타격 정확도뿐 아니라 방어율도 62%로, 공격과 수비 양쪽에서 안정적인 수치를 보여준다.다만 테이크다운 방어율은 50%다. 상대가 먼저 레슬링 싸움을 걸어올 때 얼마나 효과적으로 대응하는지는 더 확인할 필요가 있다.지난 레보스노야니전은 고석현에게 경기 운영의 중요성을 일깨운 경기였다. 상대를 빠르게 제압하려는 데 집중하기보다 타격과 그래플링을 상황에 맞게 섞고, 라운드마다 점수를 쌓는 접근이 필요하다. UFC에서 세 번째 승리를 노리는 이번 경기에서는 공격의 다양성과 함께 체력 배분, 포지션 유지 능력도 중요하다는 평가다.