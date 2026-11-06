"영길이 형 술자리 춤·마더 BGM... '순애부부'는 그렇게 태어났죠"

오정율 제공

- 최근 <개그콘서트> '심곡파출소' 코너에서 '순애 부부'로 큰 사랑을 받고 계시죠. 인기가 체감되시나요?

- 기분이 어때요?

- 개그맨이 꿈이었다고 하셨죠. 2019 tvN의 공개 코미디 <코미디 빅리그>를 방청하다가 뽑혀서 알려진 거잖아요. 우연인가요?

- '심곡 파출소'에서 파출소를 흔들어놓는 '순애 부부' 캐릭터는 처음 어떻게 기획되고 탄생하게 되었나요?

- 여장 경험이 없는데, 시도하게 된 이유가 있을까요?

- 부부 캐릭터를 시도하자고 했을 때 홍현호씨 반응은 어땠나요?

- 남편을 단숨에 휘어잡는 표정, 특유의 말투, 걸음걸이까지 디테일이 좀 있던데요. 부부 연기를 위해 따로 한 관찰이나 연구가 있었나요?

- 이 캐릭터는 원래 다른 코너에서 시작했다고 들었는데, <개콘>에는 그 코너가 없었죠?

- 왜요?

큰사진보기 ▲개그맨 오정율 씨 오정율 제공

- 코너를 보다 보면, 남편으로 나오는 홍현호씨를 무시하는 듯한 콘셉트가 적지 않아요. 혹시 그걸로 관계가 어색해지거나 한 적은 없나요?



"그런 걸 저에게 티 내신 적은 한 번도 없어요. 오히려 현호 선배는 무대에서 웃기는 게 먼저인 분이에요. '아, 잘 터졌다, 괜찮았다' 하세요. 앞부분에서 선배가 좀 무시당하는 설정도 지난주에는 현호 선배가 낸 아이디어였어요. 아내가 남편에게 전화를 걸어 '여보세요. 나와' 하는 부분도 선배가 직접 짠 거예요. 그런 것들도 선배가 먼저 아이디어를 내시니, 본인 입장도 들어 봐야 알겠지만 기분 나빠하시지는 않는 것 같아요."



- 요즘은 무대에서 매번 노래를 한 곡씩 불러 또 다른 재미를 주시는데, 노래 선곡에는 어떤 특별한 기준이나 비하인드가 있나요?



"지금은 기준이 많이 바뀌었어요. 원래는 정경화씨의 '나에게로 초대'였어요. '신비로운 너의 모습 나에게는 사랑인 걸'이라는 가사요. 보통은 노래를 꺾을 때 갑자기 노래가 나오게 하잖아요. 저는 '지금 나한테 뭐라 그랬어' 하다가 노래가 깔리고, '내가 진짜 이럴수록 나 진짜 너무 슬퍼요' 하는 사비(사운드가 비는) 부분에서 갑자기 '어둠 속에 빛처럼'이 나오는 게 웃음 포인트라고 생각했어요. 그래서 대중이 알 만한 신나는 곡이나 록 발라드 위주로 갔죠. 그런데 그런 곡만 쭉 쓰니 패턴이 읽혀서 조금씩 바꿨어요. 지금은 신나는 곡이나 록 발라드, 아니면 갑자기 '공부해라' 같은 노래를 불러요. '엄마가 딸에게'라는 노래 중에 '공부해라'가 있거든요. '경찰 되려면 어떻게 해야 돼, 어떻게 해야 돼' 하면 '공부해라' 하는 식으로요."



- 노래 연습도 하세요?



"아니요. 노래 연습을 하면 재미가 없어요. 막 불러야 재밌잖아요. '아는 노래' 코너처럼 부르면 재미가 없어지니까, 생목으로 불러야 웃긴다고들 하시더라고요. 그래서 필근 선배가 항상 '야, 너 왜 푸냐, 풀지 마' 하면서 오히려 더 막 하라고 해 주세요."



- 제작진과 호흡도 잘 맞는 거 같아요. 연기가 애드리브인 것 같은 때도 음악이나 효과음이 상황에 맞게 나오더라고요.



"음악을 틀어 주시는 분이 강훈희 음악감독님인데, 공개 코미디를 아주 오래 하셔서 음악 센스가 너무 좋으세요. 정말 감사해요. 실제로 제가 유치장에 들어갔을 때 현호 선배가 갑자기 애드리브를 날렸어요. 제가 툭툭 치며 '잘했어, 사랑해' 했는데 거기에 맞춰 음악이 나오니까 너무 짜릿했어요. 강훈희 감독님께 정말 감사드립니다."



- 에피소드 있나요?



"막 하게 된 계기를 말씀드리면, 1회 때는 초반에 대본대로 갔어요. 그러다 어느 순간 제가 '오잉?' 하고 즉흥으로 해 봤는데 그게 터지더라고요. 그러면서 더 막 할 수 있게 됐고, 지금은 내일이 없는 사람처럼 해요. 저한테도 매주가 챌린지예요. '흥칫뿡' 할 때도 있었는데, '이보세요 선생님' 하며 '흥칫뿡, 뭐야 이거, 언제 짠 거예요?' 하는 부분은 5초 전에 짠 거였어요. 그런 게 매주 무대에서 생기는 에피소드인 것 같아요. 분량상 애드리브 부분이 편집될 때가 있는데, 나갔으면 좋겠다 싶은 것들이 잘리면 아쉬워요."



- 앞으로 어떤 개그맨이 되고 싶어요?



"'걔는 진짜 웃긴 놈이었어'라고 기억되고 싶어요. 대단한 스타가 되고 싶은 마음도 어느 정도 있겠지만, '걔 진짜 웃긴 놈이야, 골 때리는 놈이야' 하는 사람으로 남고 싶어요. <개그콘서트> 안에서도 '이건 오정율이 제일 잘해', '오정율만 할 수 있는 개그가 있어'라는 말을 듣고 싶고요. 허경환 선배님만의 개그가 있듯이, 저도 저만의 스타일이 있어서 '이건 쟤만 할 수 있어' 하는 개그가 있었으면 좋겠어요."



- 개그에 대한 철학이 있을 것 같은데.



"저는 웃기는 게 장땡이라는 주의라서, 아무 생각 없이 웃을 수 있는 개그를 좋아해요. 병맛 개그나, 뜬금없이 나오고 호흡이 빠른 개그를 좋아하는 것 같아요."



- 평소 개그를 위해 관찰 하는 게 있나요?



"주변 사람들을 보고 따라 하는 편이에요. 제가 있는 환경이 개그맨들과 함께하는 공간이다 보니 개그맨들의 특징을 잘 잡아내는 것 같아요."



- 마지막으로 한 마디 해주세요.



"저는 아직 멀었어요. 조금 더 달릴 예정이고, 공개 코미디에서 할 수 있는 게 아직 많다고 생각해요. <개그콘서트>에서 단 한 번만이라도 1등을 해보고 싶어요. 순위를 매기는 건 아니지만, 최고로 웃겨 보고 싶다는 뜻이에요. 딱 한 회차라도 '그날의 최고는 너였다'는 말을 듣고 싶어요. 그게 제 꿈이에요." 오정울 개그콘서트 심곡파출소 순애부부 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이영광 (kwang3830) 내방 구독하기 독자들의 궁금증을 속시원하게 풀어주는 이영광의 거침없이 묻는 인터뷰와 이영광의 '온에어'를 연재히고 있는 이영광 시민기자입니다. 이 기자의 최신기사 선납금 1300만 원... 기자가 추적한 K-어업의 민낯

개그맨 오정율 씨KBS <개그콘서트> 중 다양한 캐릭터로 웃음을 주는 코너인 '심곡파출소' 속 '순애 부부'가 화제다. 주로 동네 민원을 제기하는 캐릭터인 순애 부부는 무대에서 애드리브로 관객과 시청자를 사로잡고 있다.특히 자율방범대로 나오던 아롱다롱 형제가 순애 부부로 변신한 것이라 웃음을 주고 있다. 순애 부부는 어떻게 만들어진 건지 들어보고자 오순애 역을 맡은 개그맨 오정율씨와 지난 3일 서울 여의도 KBS 신관에서 만났다. 다음은 인터뷰 일문일답."아직은 실감이 나기보다, 더 대중적으로 인정받으려면 제가 더 노력해야겠다는 생각이 앞서요. 그래도 예전보다는 확실히 알아보는 분이 생겼어요. 제가 춤을 추잖아요. 저를 보면 그 춤을 추시더라고요. 그럼 감사하다고 말씀드려요.""생각보다 조금 쑥스럽더라고요. 왠지 모르겠는데, 제가 초등학교 때부터 개그맨이 꿈이었어요. 그때는 사람들이 알아봐 줬으면 좋겠고 저를 좋아해 줬으면 좋겠다고 생각했어요. 지금 제가 28살이에요. 물론 기분은 너무 좋아요. 그런데 속마음은 '날 알아봤으면 좋겠다' 싶다가도 막상 알아보시면 (쑥스러움과 함께) '감사합니다'라고 하게 되는 거예요. MBTI가 E에서 I로 변하는 느낌이 조금 있어요. 그래도 너무 감사한 마음이 더 커요. 감사하고, 더 많이 알려야겠다는 생각이에요.""제가 초등학교 때부터 꿈이 개그맨이었어요. 그런데 개그를 어디서 누가 알려 주는 것도 아니고, 관심만 있었지 아예 모르는 상태였죠. 윤형빈 소극장이나 필근아 소극장 같은 개그 극장에 들어가지 않는 이상 배울 환경이 아니었어요. 고등학교 2학년 때 일본어 선생님의 지인이 <코미디 빅리그> FD여서 '너 꿈이 개그맨이지? 내가 얘기해 줄 테니까 가서 <코빅> 방청해 봐' 하셔서 갔어요.공개 코미디는 처음에 사전 MC인 개그맨분이 나와 레크리에이션 같은 걸 하며 관객 호응을 이끌어요. 그날 '춤출 사람 앞으로 나오세요' 했을 때 제가 손을 들고 나가 1등을 해서 상품권 10만 원을 받았어요. 한 코너에서 문규박 선배가 내려오시면서 '막내 어디 있어, 막내' 하셨는데, 주변 분들이 '손 드세요, 하세요' 해서 저도 손을 들고 갑자기 올라가게 됐어요. 사전 협의도 없이 그렇게 된 거예요.""제가 코너에서 춤을 추잖아요. 그게 김혜자 선생님이 출연하신 영화 <마더>에 나오는 춤이에요. 개그맨 송영길 선배와 술자리를 하다가, 선배가 취해서 그 춤을 추는데 너무 웃겼어요. '이거다, 이걸로 캐릭터를 만들고 싶다' 싶었죠. 영화 <마더>도 생각나서 <마더> BGM을 깔고, 여장은 해 본 적 없지만 부부 중 아내가 뻘소리를 하며 춤만 춰도 웃길 것 같았어요. 제가 토요일마다 필근아 소극장 공연을 하는데, 금요일 저녁에 급하게 대본을 써서 같이 하는 현호 선배에게 '내일 이거 해 보자' 하고 보내 놨어요. 그걸 무대에 올렸는데 잘 터진 부분이 있어서, 그걸 살려 지금의 코너로 만들었어요.""현호 선배와 이미 많은 걸 해 봤기 때문에, 선배와 또 하고 싶은데 통과되려면 다른 모습을 보여 줘야겠다는 생각이었어요. 게다가 <마더>의 김혜자 선생님이 여성분이고, 저는 이 춤 자체가 너무 하고 싶었어요. 그래서 내가 여장을 하고 현호 선배를 남편으로 해서 한번 짜 봐야겠다고 생각했어요.""현호 선배는 제가 뭘 하자고 하면 늘 '어, 알았네, 좋네. 그래, 하자'고 하고 무조건 해요.""연구를 막 한 건 아니고, 말투는 조금 연구했어요. 까랑까랑하게 '여보, 가만히 있지 말고 뭐라도 좀 해요' 하는 말투를 해야 사람들이 웃을 것 같았거든요. 표정은 말투를 잡다 보니 저절로 따라오더라고요. 그래서 디테일을 잡는 건 생각보다 쉬웠어요.""네, 원래는 '심곡 파출소'가 아니라 다른 코너였어요. 그 코너가 잘 안 돼서 캐릭터만 '심곡 파출소'로 옮겨 온 케이스예요. 원래는 부부가 마트를 찾아가는 설정이었고, 민원을 넣는 내용은 없었어요. 예를 들면 아내가 언니들과 농구 교실을 다니는데 남편이 '왜 자꾸 신발을 사 달라고 해? 새 신발을 신었는데' 하며 의심하고, 신발 밑창이 다 닳은 걸 보여 주면 '조던 운동화는 왜 신고 있어?' 하고, 슛 자세를 보여 달라고 해서 축구 슛 자세를 보여주면 '의심해서 미안해요' 하는 식이었어요. 이런 내용을 매주 무대에 올리다 보니 이미 체득이 된 상태에서 '심곡 파출소' 무대에 섰어요. <개콘>에서는 그 코너로 무대도 못 섰어요. 그런데 오히려 '심곡 파출소'로 간 게 다행인 것 같아요.""제가 진짜 막 하거든요. 물론 짜인 부분이 있어요. 앞부분에서 '가만히 있지 말고 뭐라도 좀 해요'까지는 대본대로 가는데, '이보세요 선생님' 하는 부분에서는 제가 무대에서 느낀 대로 뱉어요. 그게 웃길 수 있는 건 송필근 선배가 있기 때문이에요. '뭐 하시는 거예요?' 하고 잡아 주시거든요. 안 잡아 주면 '쟤 뭐야?' 하고 끝날 텐데, 필근 선배가 잡아 주고 현호 선배도 리액션을 해 주시니 그런 부분이 잘 사는 거죠."