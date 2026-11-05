페덱의 투혼…삼성 우승 향한 에이스의 강행군

삼성 라이온즈

크리스 페덱의 투혼은 고 최동원을 연상시키는 모습이다.1984년 한국시리즈는 롯데와 삼성의 대결이었다. 당시 전기리그 우승팀 삼성은 강력한 우승 후보로 꼽혔지만, 롯데에는 최동원이 있었다. 최동원은 7차전까지 이어진 시리즈에서 5경기에 등판해 4승 1패를 거뒀다. 1차전 완봉승과 3차전 완투승을 거둔 그는 5차전 완투패 이후에도 6차전에 구원 등판해 승리를 따냈고, 마지막 7차전에서는 다시 완투승을 거뒀다.한 투수가 한국시리즈에서 4승을 거둔 기록은 지금까지도 전설로 남아 있다. 최동원의 역투와 유두열의 역전 3점 홈런을 앞세운 롯데는 삼성을 4승 3패로 꺾고 구단 첫 한국시리즈 우승을 차지했다. 삼성으로서는 눈앞에서 우승을 놓친 아픈 기억이다.물론 페덱을 최동원과 기록으로 비교할 수는 없다. 최동원은 한국시리즈 5경기에서 4승을 책임졌고, 페덱은 현재 세 차례 선발 등판을 통해 팀의 포스트시즌 여정을 뒷받침하고 있다. 시대와 경기 운영 방식, 투수 운용 환경도 다르다. 다만 자신의 몸을 아끼기보다 팀이 필요로 하는 순간 마운드에 오르는 책임감만큼은 두 선수의 모습을 연결하는 지점이다.흥미로운 것은 페덱의 강행군이 최동원에게 당했던 삼성 유니폼을 입고 펼쳐지고 있다는 사실이다. 과거에는 상대 팀 에이스의 투혼에 우승을 내줬지만, 이번에는 자신들의 에이스가 비슷한 헌신으로 우승 도전에 힘을 보태고 있다.페덱이 짧은 휴식에도 등판을 이어가는 배경에는 본인의 의지도 있다. 그는 어린 시절부터 메이저리그 레전드 놀란 라이언을 롤모델로 삼았다. 강한 체력과 오랜 기간 마운드를 지킨 전설적인 투수처럼 자신도 할 수 있다는 생각이다. 페덱은 짧은 기간에 이렇게 많은 공을 던진 것은 처음이라면서도 몸 상태에는 큰 이상이 없다고 밝혔다.물론 선수의 의지만으로 피로가 사라지는 것은 아니다. 선발투수에게 짧은 휴식은 회복 시간을 줄이고, 누적된 투구 수는 팔과 어깨에 부담을 줄 수 있다. 삼성 구단의 관리와 회복 지원이 중요한 이유다. 페덱 역시 트레이닝 파트의 도움을 받아 몸을 관리하고 있으며, 경기 때는 아드레날린이 솟구쳐 체력적인 부담을 잊게 된다고 설명했다.그의 투혼을 무조건적인 강행군으로만 평가해서는 안 된다. 중요한 것은 팀이 필요로 하는 순간에 얼마나 안정적으로 마운드를 지켜내느냐다. 페덱은 플레이오프에서 부진한 첫 등판을 딛고 다음 경기에서 반등했고, 한국시리즈에서도 7이닝 1실점으로 자신의 역할을 해냈다. 짧은 휴식에도 경기력을 유지했다는 점에서 에이스다운 책임감을 보여줬다.최동원이 1984년 한국시리즈에서 보여준 투혼은 오랜 시간이 흐른 지금도 야구팬들에게 회자된다. 페덱이 그와 같은 역사적인 기록을 남길지는 아직 알 수 없다. 다만 삼성이 우승을 향해 나아가는 과정에서 페덱은 이미 가장 든든한 버팀목으로 자리 잡았다. 과거 삼성에 좌절을 안겼던 최동원의 투혼을 이번에는 삼성의 외국인 에이스가 자신의 방식으로 이어가고 있다.