사이트 전체보기
뮤직 인사이드 정주행도 통한 리센느... 화제성 대신 기본기 택한 '근성'

정주행도 통한 리센느... 화제성 대신 기본기 택한 '근성'

미니4집 타이틀곡 'With', 발매 2시간 만에 멜론 Top 100 차트 1위... '줄세우기'까지 성공

김상화(steelydan)
26.11.05 13:02최종업데이트26.11.05 13:02
구글 검색 선호 출처로 추가
미니 4집 'PULSE'를 발표한 리센느.
미니 4집 'PULSE'를 발표한 리센느.더뮤즈엔터테인먼트

이번에는 '정주행' 인기다. 2026년을 뜨겁게 달군 그룹 리센느(RESCENE, 원이·리브·미나미·메이·제나)가 네 번째 미니 음반 <PULSE(펄스)>로 돌아왔다. 유튜브와 각종 SNS를 들썩이게 만든 '거제 야호' 밈으로 시작된 관심은 2년 전 발표된 'LOVE ATTACK(러브 어택)'의 순위 역주행과 카라 원곡 'Pretty Girl(프리티 걸)' 리메이크 곡의 동반 인기로 이어졌다.

실물 음반으로는 약 1년 만에 내놓은 <PULSE>는 지난 2일 공개와 동시에 각종 음원 순위를 휩쓸었다. 타이틀곡 'With(위드)'는 발매 2시간 만에 멜론 Top 100 차트 1위에 올랐고, 수록곡들도 잇달아 상위권에 진입하며 이른바 '줄세우기'에도 성공했다. 앞선 역주행이 일시적인 행운이 아니었음을 보여 준 셈이다.

음반마다 특정 향기를 골라 주제를 선명하게 드러내 온 리센느는 이번 작품에서 머스크를 선택했다. 음반명 <PULSE>는 심장 박동이자 향수를 뿌리는 손목+목덜미 같은 맥박 지점을 뜻한다. 살갗에 스며 오래 머무는 향처럼 음악도 듣는 이의 곁에 오래 남기를 바란 리센느의 바람은 일단 순조롭게 첫발을 뗐다.

With, 기다림 끝에 마주한 순간

리센느 'With' 뮤직비디오.
리센느 'With' 뮤직비디오.더뮤즈엔터테인먼트

'With'는 누군가에게 건넨 노래가 다시 자신을 일으키는 목소리로 돌아오고, 그 마음이 서로의 내일을 움직이게 한다는 앨범의 주제를 풀어낸 곡이다. 머스크 향은 무대와 객석, 아티스트와 팬이 나누는 체온처럼 은은하고 오래 머무는 관계의 온도를 상징한다. 향기를 매개로 음악과 감정을 연결해 온 리센느의 기존 콘셉트가 이번에는 '함께'라는 관계의 의미로 확장됐다.

잔잔한 도입부 뒤로 베이스와 드럼이 차곡차곡 쌓이고, 후렴에 이르면 눌러 두었던 감정이 한꺼번에 터진다. 노래에 화답하는 함성 속에서 달려온 시간이 함께 나아갈 약속이 된다는 노랫말은 그동안 곁을 지켜온 팬덤 '리마인'을 향한 감사의 마음으로도 읽힌다.

요즘 케이팝의 악곡 구성을 충실히 따르면서도 감정선의 굴곡을 크게 살린 전개는 리센느의 보컬 역량과 무대 장악력을 한층 돋보이게 한다. 과거 서정적인 힙합 곡들에서 느껴지던 특유의 아련하고 감성적인 느낌을 적절히 녹여내 들을수록 깊은 여운을 남긴다.

다채로운 결로 채운 수록곡

리센느 'With' 뮤직비디오.
리센느 'With' 뮤직비디오.더뮤즈엔터테인먼트

각기 다른 장르로 완성된 수록곡들은 자극적인 소리 대신 자연스럽게 스며드는 음색과 리듬으로 앨범의 흐름을 이어간다. 첫 트랙 'Finest Thing(파이니스트 씽)'은 맑고 깨끗한 흰색을 떠올리게 하는 세련된 사운드로 작품의 문을 연다. 화려함보다 정돈된 질감과 여백을 살린 편곡 위에 시간이 지나도 사라지지 않는 가치에 대한 메시지를 담았다

'With'와 함께 쇼케이스에서 무대를 공개한 '백화요란(Inside Out)'은 8년간 서예를 배운 일본인 멤버 미나미가 한 해의 목표로 쓴 사자성어에서 출발했다. 묵직한 베이스와 세련된 R&B 화음이 어우러져 곡 특유의 격조 있는 분위기를 완성한다. <케이팝 데몬 헌터스> 'Golden(골든)'의 주역, 이재(EJAE)가 작업에 참여해 완성도를 높였고 담백하면서 탄탄한 그루브와 보컬의 결합만으로 특별한 존재감을 뽐낸다

4번 트랙 'MEME(미미)'는 빈티지한 피아노 사운드와 재치 있는 노랫말로 듣는 이와의 거리를 한층 좁히는 유쾌한 매력을 발산한다. 마지막을 장식하는 'Dragon(드래곤)'은 여유로운 R&B 사운드 위에 어려움 속에서도 상대의 곁을 지키겠다는 약속을 담았다. 위로와 응원의 메시지가 음반의 끝자락에 따뜻한 여운을 남긴다.

기본기로 승부한 리센느의 정공법

미니 4집 'PULSE'를 발표한 리센느.
미니 4집 'PULSE'를 발표한 리센느.더뮤즈엔터테인먼트

미니 4집 <PULSE>의 가장 큰 미덕은 정공법으로 완성한 음반이라는 점이다. 최근 케이팝에서는 강한 훅과 반복적인 사운드로 첫인상을 각인시키는 곡을 어렵지 않게 만날 수 있다. 이런 방식은 짧은 시간에 곡을 기억하게 한다는 장점이 있지만, 청취자에 따라서는 반복되는 자극이 피로하게 느껴질 수도 있다.

반면 리센느는 이러한 공식을 따르기보다 데뷔 때부터 일관되게 다듬어 온 자신만의 은은한 향을 지켜 낸다. 멜로디와 곡의 기본기를 중시하던 전통 팝 음악의 감각도 곳곳에서 감지된다. 어떤 면에선 최신 유행을 스스로 거스른 작품으로 읽어도 좋을 만큼, 튀는 음색 대신 베이스를 중심에 두고 나머지 불필요한 소리는 과감히 덜어 냈다. 다섯 곡을 연달아 들어도 피로감이 쌓이지 않는 이유다.

각종 인터넷 밈과 'LOVE ATTACK'을 비롯한 이전 발표곡들이 리센느를 대중에게 알리는 계기가 됐다면, <PULSE>와 타이틀곡 'With'는 이들이 어떤 음악을 하는 팀인지를 분명하게 보여 준다. 빠르게 소비되는 화제성보다 오래 곁에 두고 들을 수 있는 노래를 택했다는 점에서, 이번 음반은 역주행 이후 리센느가 내놓은 첫 번째 대답으로 손색이 없다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
리센느

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 대작과 재연 사이... '재혼 황후'의 위태로운 줄타기