정주행도 통한 리센느... 화제성 대신 기본기 택한 '근성'

▲미니 4집 'PULSE'를 발표한 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트

미니 4집 <PULSE>의 가장 큰 미덕은 정공법으로 완성한 음반이라는 점이다. 최근 케이팝에서는 강한 훅과 반복적인 사운드로 첫인상을 각인시키는 곡을 어렵지 않게 만날 수 있다. 이런 방식은 짧은 시간에 곡을 기억하게 한다는 장점이 있지만, 청취자에 따라서는 반복되는 자극이 피로하게 느껴질 수도 있다.



반면 리센느는 이러한 공식을 따르기보다 데뷔 때부터 일관되게 다듬어 온 자신만의 은은한 향을 지켜 낸다. 멜로디와 곡의 기본기를 중시하던 전통 팝 음악의 감각도 곳곳에서 감지된다. 어떤 면에선 최신 유행을 스스로 거스른 작품으로 읽어도 좋을 만큼, 튀는 음색 대신 베이스를 중심에 두고 나머지 불필요한 소리는 과감히 덜어 냈다. 다섯 곡을 연달아 들어도 피로감이 쌓이지 않는 이유다.



각종 인터넷 밈과 'LOVE ATTACK'을 비롯한 이전 발표곡들이 리센느를 대중에게 알리는 계기가 됐다면, <PULSE>와 타이틀곡 'With'는 이들이 어떤 음악을 하는 팀인지를 분명하게 보여 준다. 빠르게 소비되는 화제성보다 오래 곁에 두고 들을 수 있는 노래를 택했다는 점에서, 이번 음반은 역주행 이후 리센느가 내놓은 첫 번째 대답으로 손색이 없다.

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