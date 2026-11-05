정주행도 통한 리센느... 화제성 대신 기본기 택한 '근성'

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리센느 'With' 뮤직비디오.더뮤즈엔터테인먼트
각기 다른 장르로 완성된 수록곡들은 자극적인 소리 대신 자연스럽게 스며드는 음색과 리듬으로 앨범의 흐름을 이어간다. 첫 트랙 'Finest Thing(파이니스트 씽)'은 맑고 깨끗한 흰색을 떠올리게 하는 세련된 사운드로 작품의 문을 연다. 화려함보다 정돈된 질감과 여백을 살린 편곡 위에 시간이 지나도 사라지지 않는 가치에 대한 메시지를 담았다
'With'와 함께 쇼케이스에서 무대를 공개한 '백화요란(Inside Out)'은 8년간 서예를 배운 일본인 멤버 미나미가 한 해의 목표로 쓴 사자성어에서 출발했다. 묵직한 베이스와 세련된 R&B 화음이 어우러져 곡 특유의 격조 있는 분위기를 완성한다. <케이팝 데몬 헌터스> 'Golden(골든)'의 주역, 이재(EJAE)가 작업에 참여해 완성도를 높였고 담백하면서 탄탄한 그루브와 보컬의 결합만으로 특별한 존재감을 뽐낸다
4번 트랙 'MEME(미미)'는 빈티지한 피아노 사운드와 재치 있는 노랫말로 듣는 이와의 거리를 한층 좁히는 유쾌한 매력을 발산한다. 마지막을 장식하는 'Dragon(드래곤)'은 여유로운 R&B 사운드 위에 어려움 속에서도 상대의 곁을 지키겠다는 약속을 담았다. 위로와 응원의 메시지가 음반의 끝자락에 따뜻한 여운을 남긴다.
기본기로 승부한 리센느의 정공법