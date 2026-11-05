'환상'과 '환장'을 넘나든 두 얼굴의 디아즈, 경기후 90도로 고개숙인 이유

연합뉴스

4일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 2차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기에서 연장 혈투 끝에 3대2로 승리한 삼성 디아즈가 박진만 감독에게 90도 인사를 하고 있다. 2026.11.4프로야구 삼성 라이온즈의 외국인 거포 르윈 디아즈가, 한국시리즈에서 환상적인 활약과 환장의 플레이를 동시에 넘나드는 '두 얼굴의 사나이'에 등극했다.디아즈의 소속팀 삼성 라이온즈는 4일 수원 KT 위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KT 위즈와의 한국시리즈(7전 4선승제) 2차전에서 연장 12회 혈전 끝에 3-2로 승리했다. 1차전 패배(7-8) 이후 반격의 첫 승을 거둔 삼성은 1승 1패로 시리즈를 원점으로 돌렸다.5번타자겸 1루수로 출장한 디아즈는 이날 타석에서 결승 득점 포함 6타수 4안타 1득점 2타점으로 맹활약했다. 첫 타석부터 2회 무사 2루에서 우측 펜스를 강타하는 1타점 3루타를 터뜨리며 귀중한 선제득점을 올렸다. 이는 디아즈의 KBO리그 첫 3루타이기도 했다.또한 4회 1사에서 2루타, 6회 1사 1, 2루에서는 안타를 각각 뽑아내며 뜨거운 타격감을 과시했다. 다만 후속타 불발로 추가 득점에는 실패했다. 만일 홈런만 나왔다면 KBO리그 역사상 한국시리즈 첫 사이클링 히트의 주인공이 될수도 있었지만 아쉽게도 불발됐다.타격만 놓고보면 엄청난 활약을 했지만, 한편으로 디아즈는 이날 삼성이 연장까지 어렵게 경기를 풀어가게 되는데도 상당한 원인제공을 했다. 2회 본인의 타점으로 선취점을 올린뒤 무사 3루의 찬스에서 후속타자 류지혁이 유격수 땅볼을 쳤다. 당시 KT 내야진은 전진 수비가 아닌 정상 수비 대형을 취하고 있었기에 3루 주자인 디아즈가 충분히 홈을 노릴 수 있는 상황이었다.그러나 디아즈는 타구가 땅에 맞고 튀어오르면서 3루를 지킬지 홈으로 쇄도할지 바로 결정하지 못하고 주춤했다. 유격수 장준원이 공을 잡은 뒤에야 홈으로 출발했지만 이미 타이밍이 늦었다. 디아즈의 움직임을 확인한 장준원은 1루 대신 홈으로 과감하게 송구했고, 포수 한승택이 디아즈를 태그아웃시켰다. 디아즈의 아쉬운 타구판단과 주루플레이가 추가 득점 기회를 무산시킨 셈이었다.결국 KT는 4회말 허경민의 적시타로 동점을 만들었다. 이후 1-1의 팽팽한 균형이 이어지는 가운데, 8회 2사 1.2루의 기회가 디아즈에게 돌아왔다. 이때 한방이 터졌다면 승부를 일찍 끝낼수도 있었다. 하지만 힘이 들어간 탓인지 디아즈는 1루수 땅볼로 무기력하게 물러나며 기회를 살리지못했다. 양팀은 정규이닝 동안 끝내 승부를 가리지못하고 연장전에 돌입했다.연장 10회초 2사 1, 2루, 또 한번의 기회가 디아즈에게 찾아왔다. 장타욕심을 내려놓고 컨택에 집중한 디아즈는 전 타석의 아쉬움을 만회하듯, KT 전용주를 상대로 1-2루간을 꿰뚫는 귀중한 1타점 적시타를 터뜨렸다. 삼성이 기나긴 균형을 깨고 2-1로 다시 앞서나가는 순간이었다.하지만 '디아드라마'는 아직도 끝난 것이 아니었다. 연장 10회말 1사 1, 2루 위기에서 디아즈는 상대 힐리어드의 땅볼을 처리하려다가 공을 떨어뜨리고 말았다. 해당 장면은 디아즈의 포구실책으로 기록됐다. 그 사이 모든 주자가 생존하며 삼성은 졸지에 만루 위기에 몰렸다. 이어 삼성 구원투수 원태인이 KT 김현수에게 밀어내기 볼넷을 내줘 다시 2-2 동점을 허용했다.이제 한 점만 더 내주면 끝내기 역전패를 당하는 상황. 후속타자 오윤석의 라인드라이브 타구가 공교롭게도 또다시 디아즈 쪽을 향했다. 다행히 이번에는 디아즈가 공을 잘 처리하며 1루수 직선타 아웃이 됐다. 또한 원태인은 다음 타자 허경민을 2루수 땅볼로 처리하며 역전은 허용하지 않았다. 만일 패배했다면 영락없이원흉 0순위로 전락할 뻔 했던 디아즈로서는 이날 경기에서 아마 가장 가슴을 쓸어내렸을 순간이었다.승부는 12회초 다시 삼성의 공격으로 넘어갔다. 선두타자 박승규의 안타로 무사 1루의 찬스에서 6번째 타석에 들어선 디아즈에게 또 한번 아찔한 장면이 나왔다. 디아즈가 때린 타구는 2루수 방면 땅볼로 유력한 병살타 코스였다. 삼성으로서는 천만다행으로 선행주자 박승규는 포스아웃됐지만, 디아즈는 비디오 판독까지 거친 결과 1루에서 간신히 세이프 판정을 받으면서 최악의 상황을 모면했다.그리고 디아즈는 김상준의 안타로 2루까지 진루하며 1사 1.2루의 찬스가 이어졌다. 후속타자인 이재현이 투수 땅볼을 때렸으나 2루수 오윤석의 송구 실책이 나왔다. 3루에 진루했던 디아즈는 2회의 주루 실수를 되풀이하지않고 이번엔 재빠르게 홈까지 밟았다.삼성이 다시 3-2 리드를 잡는 순간이었고, 디아즈가 올린 행운의 득점은 경기의 결승점이 됐다. 삼성 배찬승이 12회말을 실점 없이 막아내며 기나긴 승부의 마침표를 찍었다.경기 내내 천당과 지옥을 오르내리며 대하드라마급 서사를 펼쳤던 디아즈는, 팀이 최종 승리하면서 결국 마지막에 웃을수 있었다. 온라인과 SNS에서도 디아즈의 이날 냉온탕을 오가는 활약은 단연 뜨거운 화제거리가 됐다.경기가 끝난 후 삼성 팬들이라면 웃음을 참을 수 없는 묘한 장면도 나왔다. 디아즈가 박진만 삼성 감독을 향하여 갑자기 90도로 머리를 꾸벅 숙이며 인사를 하는 모습이 포착됐다. 외국인 선수에게서는 보기드문 장면이었다.승장 인터뷰에 나선 박 감독은 "디아즈 본인도 그만큼 결정적인 순간에 실수를 했다는 걸 본인도 알고 있기 때문인 것 같다"고 밝히며 쓴 웃음을 지었다.사실 디아즈가 이번 포스트시즌 들어 박진만 감독과 삼성 팬들을 울렸다 웃겼다하면서 복장을 뒤집어놓은 장면은 이날만이 아니었다. 디아즈는 앞서 KIA 타이거즈와 플레이오프(PO) 시리즈에서는 타율 .167(18타수 3안타) 2홈런 4타점 8삼진으로 매우 부진했다. 또한 1루 수비에서도 실책을 3개나 저지르며 하마터면 팀을 탈락 위기에 몰아넣을 뻔 했다.정규시즌에서는 삼성의 주축타자이자 타점기계로 맹활약을 펼쳤고, 1루 수비 역시 안정적이었기에 더욱 아쉬운 모습이었다. 이로 인하여 디아즈는 플레이오프 내내 일부 극성팬들의 비난 악플에 가족까지 시달리면서 고통을 호소하기도 했다.그리고 한국시리즈에서도, 디아즈는 긍정적인 면으로든 부정적인 면으로든 매번 경기에 압도적인 영향력을 행사하고 있는 중이다. 2차전의 맹타로 타격감이 확실히 살아난 것은 다행이지만, 반대급부로 수비와 주루는 더 불안해졌다.디아즈는 10회말 포구실책 외에도 2회 한승택의 내야플레이 때 투수 페덱과의 콜플레이 미스로 인한 타구 처리 실패(공식 기록은 페덱의 실책) 등 아찔한 장면이 몇 차례가 더 있었다. 오히려 어려운 타구는 잘 처리하는 편이지만, 반드시 잡았어야할 타구를 놓치면서 이제는 디아즈에게 공이 갈때마다 불안하다는 반응이 나올 정도다. 주루플레이에서도 타구판단 미숙과 느린 발로 인하여 아쉬운 모습들이 나왔다.디아즈는 경기 후 인터뷰에서 "승리해서 기쁘지만 실책을 저질러서 책임감을 느꼈다. 중요한 상황에서 내 실책으로 팀이 패배 직전까지 몰린 것이 정말 미안해서 감독님께 사과했다"고 밝혔다.현역 시절 탁월한 수비력으로 유명했던 박진만 감독은 "호수비보다는 타구를 안전하게 처리하는 것은 투수에게도 안정감을 준다. 앞으로는 디아즈가 기본기에 충실한 수비를 해줬으면 좋겠다"는 바람을 전했다.결국 삼성은 디아즈가 얼마나 잘해주느냐에 따라 승리할 수 있는 확률이 높아지는 팀이다. 과연 삼성의 한국시리즈 '디아드라마' 다음 회도 해피엔딩이 될수 있을까.