최하위 신한은행, 우승후보 우리은행 격파... '이변 속출'

여자프로농구(WKBL)가 시즌 초반부터 언더도그들의 이변이 속출하고 있다. 반면 강력한 우승 후보로 꼽혔던 팀들이 첫 경기부터 연이어 굴욕을 당하면서 올 시즌이 예측불허의 혼전 양상으로 전개될 것을 예고했다.지난 시즌 최하위(6위) 인천 신한은행은 4일 인천도원체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026-2027여자프로농구' 정규시즌 홈 개막전에서 우승 후보 아산 우리은행을 65-58로 격파하는 이변을 일으켰다.이날 경기는 올 시즌 첫 여성 감독들의 맞대결이기도 했다. 최윤아 신한은행 감독과 전주원 우리은행 감독은 과거 신한은행과 국가대표팀에서 한솥밥을 먹기도 했던 여자농구 레전드들이다. 감독으로서의 첫 대결에서는 2년차를 맞이한 최윤아 감독이 판정승을 거뒀다. 전주원 감독은 데뷔전에서 패배의 쓴 맛을 봤다.신한은행은 최근 3년간 5-5-6위에 그치며 연속으로 플레이오프 진출에 실패했다. 2000년대 중후반에는 리그통합 6연패를 달성하는 등 여자프로농구를 대표하는 왕조로 군림했으나, 2011-12시즌 우승을 끝으로 더 이상 정상에 오르지 못했다. 신한 왕조 시절의 구단 레전드 출신인 최윤아 감독이 지휘봉을 잡은 첫해인 2025-26시즌에도 신한은행은 9승 21패로 최하위에 머물렀다.올 시즌에도 신한은행은 중하위권 정도의 전력으로 예상됐다. 하지만 부동의 최약체였던 지난 시즌과 비교하면 확실한 전력 보강이 이루어졌다. 이번 시즌 아시아쿼터 최고의 선수로 꼽히는 노구치 사쿠라를 비롯해서 1순위 신인 가네다 마나, 트레이드로 박진영까지 영입하며 선수 구성이 크게 바뀌었다.우리은행과의 첫 경기에서도 인천 신한은행 박진영은 4일 인천도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026~2027여자프로농구 정규리그 아산 우리은행과의 경기에서 21점 1리바운드 2어시스트로 활약했다. 21점은 커리어하이에 해당한다. 종전 기록은 2024년 3월 1일 우리은행전에서 기록한 15점. 맹활약하며 신한은행의 65-58 승리를 이끌었다.첫 경기에서 승리를 이끈 것도 이적생들의 활약이었다. 박진영은 이날 21점 1리바운드 2어시스트로 활약하며 자신의 개인 득점 커리어하이 기록(종전 2024년 3월 1일 우리은행전 15점)을 경신했다. 지난 시즌까지 하나은행에서 주로 식스맨으로 활약했던 박진영은 신한은행에서 최윤아 감독의 전폭적인 신뢰 속에 주전으로 도약하며 특유의 장점인 왕성한 활동량과 에너지를 마음껏 발휘했다.노구치 사쿠라의 활약도 빛났다. 장신 포워드인 노구치는 이날 팀 내 유일하게 40분 풀타임을 소화하며 17점 8리바운드 3어시스트 3스틸로 공수 양면에서 모두 인상적인 경기력을 발휘했다.노구치는 일본 청소년대표팀으로 U-17 농구 월드컵에 출전하는 등 일본에서도 어린 시절부터 촉망받던 유망주였다. 일본 프로리그(W리그)에서는 2019년에 데뷔하여 주전급 선수로 활약했고, 2024년 전 일본 농구선수권대회에서는 대활약하며 대회 베스트 5까지 선정됐다. 2024년 FIBA 여자 농구 올림픽 세계 최종 예선에서 일본 성인 국가대표로도 활약했다. 역대 아시아쿼터 일본인 선수 중에서도 손꼽히는 커리어와 실력을 보유했다는 평가다.한국 리그 데뷔 무대였던 지난 박신자컵에서는 6경기 평균 15.7득점 6.8리바운드 2.3어시스트로 시즌 시작 전부터 한국 농구팬들에게 눈도장을 찍었다. 노구치와 박진영의 가세로 신한은행은 지난 시즌까지 약점이던 포워드진이 오히려 강점으로 바뀌었다.전문가들도 노구치의 기량에 높은 평가를 내리며 신한은행이 올 시즌 돌풍의 팀이 될 수 있다고 전망했다. 노구치는 팬들과 선수, 미디어가 선정한 올 시즌 가장 기대되는 아시아쿼터 선수 투표에서도 모두 1위를 차지하기도 했다.신한은행은 첫 경기부터 김단비와 강이슬의 원투펀치를 앞세워 강력한 우승 후보로 꼽히던 우리은행을 시종일관 우세한 경기 끝에 격파하면서 '다크호스'로 손색이 없는 모습을 증명했다. 다만 높은 주전 의존도는 과제로 남았다. 가네다는 이날 결장했고, 신지현이 9분 56초, 황샹팅이 6분 8초를 소화하는 데 그치며 주전들만으로 대부분의 출전 시간을 소화해야 했다.한편 우리은행은 김단비(18점 9리바운드 3어시스트), 강이슬(14점 5리바운드), 후지모토 마코(15점 4리바운드 3어시스트)가 분전했다. 3인방을 제외한 나머지 전체 선수들의 득점 총합이 고작 11점에 불과할 만큼 지원이 부족했다.더구나 야심 차게 영입한 강이슬이 3쿼터 후반 햄스트링 부상을 당한 것도 1패 이상의 타격이었다. 강이슬은 4쿼터 다시 투입됐지만, 얼마 지나지 않아 또 교체되었고 이후 경기에 복귀하지 못하면서 부상에 대한 우려를 자아내고 있다.이로써 자프로농구 6개 구단이 모두 첫 경기를 소화하면서 각 팀의 전력이 베일을 벗었다. 놀라운 것은 강력한 '양강'으로 꼽혔던 KB와 우리은행이 나란히 모두 패배했다는 것, 지난 시즌 정규리그 2위 돌풍을 일으켰던 하나은행 역시 고배를 마셨다.반면 지난 시즌 5위에 그치며 플레이오프 진출에 실패했던 BNK를 비롯하여 올 시즌 '2약'으로 거론되었던 삼성생명과 신한은행은 모두 승리를 맛보며 대조를 이뤘다.BNK는 첫 경기에서 박지수가 부상으로 결장한 지난 시즌 통합 챔피언을 KB를 82-53, 무려 29점 차로 대파했다. BNK는 베테랑 김소니아-박혜진, 국가대표 이소희와 안혜지, 최이샘, 아시아쿼터 바네세와 타니무리 리카, 식스맨 변소정-김정은까지 6개 구단 중 '더블 스쿼드'가 가능한 두터운 선수층이 최대 강점으로 꼽힌다.삼성생명도 국가대표 에이스로 성장한 '해란트' 이해란을 필두로 아시아쿼터 미야사키 모모나의 외곽슛이 첫 경기부터 폭발하며 하나은행을 완파하고 예상보다 안정된 전력을 과시했다.지난 시즌 통합 챔피언 KB는 강이슬의 FA 이적과 박지수의 부상 공백으로 시즌 초반 전력이 크게 약화됐다. 우리은행도 전주원 신임 감독이 새롭게 지휘봉을 잡으며 초보 사령탑으로서 코치 시절과는 다른 인게임 조정 능력이나 로테이션 등에서 시행착오를 겪고 있다.또한 하나은행은 주전급인 진안, 박소희, 정현이 농구월드컵과 아시안게임 국가대표 차출로 인하여 장기간 자리를 비운 탓에 소속팀과 다른 전술과 역할에 아직 적응하는 중이다.올 시즌에는 여자프로농구는 6개 구단의 전력이 지난 시즌보다 평준화되면서 강팀과 약팀의 경계가 줄어들었다는 평가를 받고 있다. 사실상 WKBL에서 외국인 선수 제도의 역할을 대신하고 있는 아시아쿼터가 자유 계약제로 변경되면서 선수들의 기량과 비중이 높아진 것도 중요한 변수다.이이지마 사키(하나은행), 사카이 사라(KB), 후지모토 마코. 노구치 사쿠라, 미야자키 모모나 등 이제 팀마다 다양한 스타일의 아시아쿼터 선수들을 보유하게 되면서 팀의 약점을 메울 수 있게 되었고, 볼거리도 더 늘어났다.여자농구는 아시안게임 금메달이라는 호재 속에 새 시즌을 맞이했다. 국가대표 스타들의 복귀와 새로운 아시아쿼터 선수들의 등장으로 더욱 치열해진 여자농구가 국제대회 흥행으로 얻은 팬들의 관심과 기대를 리그에서의 경기력과 흥행으로 이어갈 수 있을지 주목되고 있다.