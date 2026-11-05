'데뷔 최고 득점' 박진영, 필요한 건 '기회'였다

한국여자농구연맹

큰사진보기 ▲신한은행 홈 개막전 첫 번째 수훈선수는 사쿠라도, 김지영도 아닌 이적 첫 경기를 치른 박진영이었다. 한국여자농구연맹

여자농구의 명문 삼천포여고를 졸업한 박진영은 2022-2023 시즌 신인 드래프트 전체 2순위로 하나은행에 지명됐다. 당시 1순위가 WNBA 출신의 혼혈선수 키아나 스미스였으니 국내 고교 졸업 선수 중에서는 박진영이 전체 1순위였던 셈이다. 하지만 정예림, 박소희 등과 함께 하나은행의 미래로 성장할 거라던 농구팬들의 기대와 달리 박진영에게는 좀처럼 경기 출전 기회가 많이 주어지지 않았다.



루키 시즌 14경기에서 평균 6분을 소화한 박진영은 2023년 레전드 김정은 복귀의 영향과 부상이 겹치며 단 7경기 출전에 그쳤다. 2024-2025 시즌에는 프로 데뷔 후 가장 많은 29경기에 출전했지만 3.2득점 1.9리바운드로 여전히 농구팬들에게 강한 인상을 남기지 못했다. 박진영은 이상범 감독이 부임한 지난 시즌에도 아시아쿼터 사키와 후배 정현에 밀려 코트보다 벤치를 지키는 시간이 더 길었다.



그렇게 프로에서 네 시즌을 보냈지만 한 번도 평균 20분 이상 출전하지 못하고 벤치 멤버를 전전하던 박진영은 박신자컵 일정이 끝난 지난 10월 13일 가드 허유정과의 트레이드를 통해 신한은행으로 이적했다. 전체 2순위 출신 유망주의 갑작스런 트레이드 결정에 하나은행 팬들의 반발도 적지 않았지만 박진영으로선 주전 멤버가 탄탄한 하나은행에 비해 많은 출전 기회를 기대할 수 있는 이적이었다.



그리고 박진영은 4일 우리은행과의 시즌 첫 경기를 통해 신한은행이 자신을 데려 온 선택이 틀리지 않았음을 증명했다. 선발 출전해 36분 21초 동안 코트를 누빈 박진영은 양 팀 합쳐 가장 많은 21득점을 기록하는 기대 이상의 활약을 선보였다. 박진영은 3점슛 4개를 던져 1개 밖에 성공시키지 못했지만 2점슛은 9개를 시도해 무려 7개를 적중(77.78%)시켰을 정도로 뛰어난 효율을 과시하며 신한은행의 승리를 견인했다.



박진영과 트레이드 돼 하나은행 유니폼을 입은 허유정도 지난 2일 삼성생명전에서 3점슛 2개를 포함해 10득점 2어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 하나은행은 그날 삼성생명에게 66-84로 완패를 당한 반면에 신한은행은 박진영의 활약에 힘입어 시즌 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 거뒀다. 아직 트레이드의 승자를 평가하는 건 매우 이르지만 첫 경기만 보면 박진영을 영입한 신한은행의 선택은 아주 적절했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 신한은행 홈 개막전 첫 번째 수훈선수는 사쿠라도, 김지영도 아닌 이적 첫 경기를 치른 박진영이었다.여자농구의 명문 삼천포여고를 졸업한 박진영은 2022-2023 시즌 신인 드래프트 전체 2순위로 하나은행에 지명됐다. 당시 1순위가 WNBA 출신의 혼혈선수 키아나 스미스였으니 국내 고교 졸업 선수 중에서는 박진영이 전체 1순위였던 셈이다. 하지만 정예림, 박소희 등과 함께 하나은행의 미래로 성장할 거라던 농구팬들의 기대와 달리 박진영에게는 좀처럼 경기 출전 기회가 많이 주어지지 않았다.루키 시즌 14경기에서 평균 6분을 소화한 박진영은 2023년 레전드 김정은 복귀의 영향과 부상이 겹치며 단 7경기 출전에 그쳤다. 2024-2025 시즌에는 프로 데뷔 후 가장 많은 29경기에 출전했지만 3.2득점 1.9리바운드로 여전히 농구팬들에게 강한 인상을 남기지 못했다. 박진영은 이상범 감독이 부임한 지난 시즌에도 아시아쿼터 사키와 후배 정현에 밀려 코트보다 벤치를 지키는 시간이 더 길었다.그렇게 프로에서 네 시즌을 보냈지만 한 번도 평균 20분 이상 출전하지 못하고 벤치 멤버를 전전하던 박진영은 박신자컵 일정이 끝난 지난 10월 13일 가드 허유정과의 트레이드를 통해 신한은행으로 이적했다. 전체 2순위 출신 유망주의 갑작스런 트레이드 결정에 하나은행 팬들의 반발도 적지 않았지만 박진영으로선 주전 멤버가 탄탄한 하나은행에 비해 많은 출전 기회를 기대할 수 있는 이적이었다.그리고 박진영은 4일 우리은행과의 시즌 첫 경기를 통해 신한은행이 자신을 데려 온 선택이 틀리지 않았음을 증명했다. 선발 출전해 36분 21초 동안 코트를 누빈 박진영은 양 팀 합쳐 가장 많은 21득점을 기록하는 기대 이상의 활약을 선보였다. 박진영은 3점슛 4개를 던져 1개 밖에 성공시키지 못했지만 2점슛은 9개를 시도해 무려 7개를 적중(77.78%)시켰을 정도로 뛰어난 효율을 과시하며 신한은행의 승리를 견인했다.박진영과 트레이드 돼 하나은행 유니폼을 입은 허유정도 지난 2일 삼성생명전에서 3점슛 2개를 포함해 10득점 2어시스트로 좋은 활약을 선보였다. 하지만 하나은행은 그날 삼성생명에게 66-84로 완패를 당한 반면에 신한은행은 박진영의 활약에 힘입어 시즌 첫 경기에서 기분 좋은 승리를 거뒀다. 아직 트레이드의 승자를 평가하는 건 매우 이르지만 첫 경기만 보면 박진영을 영입한 신한은행의 선택은 아주 적절했다. 여자농구 KB스타뱅킹여자프로농구 신한은행에스버드 박진영 데뷔최다득점 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

고교 졸업 당시 혼혈 선수 제외 지명 순번이 가장 높았던 박진영은 4년 만에 신한은행으로 트레이드 됐다.FA 같은 스스로의 선택이 아닌 트레이드나 보상선수 지명 등 타의에 의해 소속팀을 옮기는 상황을 좋아하는 스포츠 선수들은 거의 없다. 소속팀에 더 많은 애정과 소속감을 가졌던 선수들은 이적이 결정된 후 더 큰 충격을 받곤 한다. 따라서 이적 선수들이 새 소속팀에 적응을 하지 못하고 방황하는 경우도 있는데 반대로 이적을 새로운 기회로 삼아 한 단계 도약하는 선수들도 적지 않다.우리은행의 붙박이 주전 포워드 이명관은 2020-2021 시즌 신인 드래프트에서 삼성생명 블루밍스에 지명됐지만 세 시즌 동안 15분 내외의 출전 시간 밖에 얻지 못한 전형적인 '식스우먼'이었다. 하지만 2023년 방지온과의 트레이드를 통해 우리은행 유니폼을 입은 이명관은 매 시즌 출전 시간을 늘리며 성장을 거듭했고 지난 시즌에는 11.6득점 6.3리바운드를 기록하며 김단비와 함께 우리은행의 원투펀치로 활약했다.이해란과 함께 지난 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달 멤버로 활약했던 삼성생명의 강유림 역시 이적을 기회로 삼은 대표적인 선수다. 대학농구를 평정하고 2020-2021 시즌 하나은행에 입단해 신인왕을 수상한 강유림은 시즌이 끝난 후 곧바로 삼성생명으로 트레이드 됐다. 하지만 강유림은 이적 후 새 팀에 잘 적응하면서 최근 5경기 연속 전 경기에 개근할 정도로 삼성생명의 주축 선수로 자리매김했다.지난 시즌 만장일치로 아시아쿼터상을 수상했던 하나은행의 에이스 이이지마 사키는 BNK 썸에서 활약했던 2024-2025 시즌에는 전면에 나서기 보다 리바운드와 수비 등 궂은 일을 전담하는 '살림꾼' 유형의 선수였다. 하지만 '아시아쿼터 재계약 금지 조항'에 따라 지난 시즌 하나은행으로 이적한 사키는 득점원이 상대적으로 부족했던 하나은행 공격의 전면에 나서 15득점 6.3리바운드를 기록하며 맹활약했다.4일 홈 개막전에서 3점슛 3방으로 신한은행의 첫 승에 크게 기여한 김지영도 '보상선수 지명 후 트레이드'라는 복잡한 과정을 거쳐 2023년 5월 신한은행 유니폼을 입었다. 하나은행 시절부터 화려한 플레이로 농구팬들의 눈을 즐겁게 해주던 김지영은 신한은행 이적 후 출전 시간이 다소 줄어들며 고전했지만 지난 시즌 5.1득점 4.6리바운드 4.5어시스트를 기록하며 신이슬과 함께 신한은행의 백코트를 이끌었다.