'데뷔 최고 득점' 박진영, 필요한 건 '기회'였다

신한은행이 전주원 감독의 공식 데뷔전을 망치며 시즌 첫 승을 따냈다.
최윤아 감독이 이끄는 신한은행 에스버드는 4일 인천 도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 1라운드 우리은행 우리WON과의 홈 개막전에서 65-58로 승리했다. 신한은행의 전성기를 함께 이끌었던 동료이자 신한은행의 코치와 선수로 한솥밥을 먹었던 전주원, 최윤아 감독의 맞대결로 농구팬들의 관심을 모았던 경기에서 최윤아 감독은 홈팬들에게 시즌 첫 승을 선물했다.
신한은행은 아시아쿼터 노구치 사쿠라가 3점슛 2개를 포함해 17득점 8리바운드 3어시스트 3스틸로 공수에서 맹활약했고 김지영도 결정적인 3점슛 3방과 함께 14득점 6리바운드 6어시스트를 기록했다. 하지만 이날 경기 신한은행 승리를 이끈 주역은 따로 있었다. 지난 10월 13일 트레이드를 통해 신한은행 유니폼을 입은 후 출전한 첫 공식 경기에서 데뷔 후 가장 많은 21득점을 폭발한 5년 차 포워드 박진영이 그 주인공이다.
갑작스런 이적을 새로운 기회로 만든 선수들