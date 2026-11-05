홈런왕 김도영 vs. '투수 2관왕' 곽빈, 2026 MVP는 누구?

두산베어스

투수 2관왕에 오른 두산 곽빈곽빈의 약점은 상대적으로 적은 승수다. 공동 다승왕(15승)에 오른 임찬규와 고영표와 비교했을 때 차이가 상당하다. 하지만 승리 기록은 득점 지원과 불펜의 영향을 많이 받는다. 평균자책점과 탈삼진, 이닝 소화 능력, 승리기여도를 종합해 볼 때 올시즌 곽빈은 자타공인 리그 최고의 선발 투수였다.역대 MVP 투표 결과를 돌이켜보면 홈런왕이 강세를 보였다. 지난해까지 타자 MVP 수상 26차례 중 20차례가 해당 시즌 홈런왕이었다. 극적으로 단독 홈런왕 타이틀을 따낸 김도영의 수상 가능성이 더 높게 점쳐지는 이유다.김도영과 곽빈을 제외한 후보군도 만만치 않은 성적을 냈다. 막판까지 홈런왕 경쟁을 펼친 kt 힐리어드는 44홈런 139타점으로 타점왕에 올랐고 시즌 중반까지 MVP가 유력했던 LG 오스틴은 OPS (1.062) 1위로 뛰어난 생산성을 과시했다. 롯데 레이예스 역시 211안타로 단일시즌 최다 안타 기록을 훌쩍 경신했다. 타격 2관왕(타율-출루율)에 오른 구자욱까지 포함해 주요 타격 타이틀이 분산된 상황이라 표심이 엇갈릴 가능성도 있다.