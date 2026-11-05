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홈런왕 김도영 vs. '투수 2관왕' 곽빈, 2026 MVP는 누구?

홈런왕 김도영 vs. '투수 2관왕' 곽빈, 2026 MVP는 누구?

[KBO리그] 2026 홈런왕 김도영, 통산 2번째 MVP 도전... 리그 최고 선발 곽빈도 생애 첫 수상 노려

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.05 17:36최종업데이트26.11.05 17:36
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2026 MVP 경쟁자인 김도영과 곽빈(사진 출처: 두산 베어스/KIA 타이거즈)
2026 MVP 경쟁자인 김도영과 곽빈(사진 출처: 두산 베어스/KIA 타이거즈)케이비리포트

2026 KBO리그 정규시즌 최우수선수(MVP)의 주인공은 누구일까? 생애 첫 홈런왕을 차지한 KIA 타이거즈 김도영과 평균자책점-탈삼진 2관왕에 오른 두산 베어스 곽빈이 가장 주목받는 후보다. 2026 MVP 경쟁은 사실상 김도영과 곽빈의 대결로 요약된다

KIA 김도영은 올시즌 총 135경기에 출전해 타율 0.308 45홈런 118타점, 120득점 장타율 0.647 OPS 1.060을 기록했다. 홈런-장타율 부문 2관왕에 올랐고 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 역시 8.46으로 리그 선수 중 최고였다. 2024시즌 38홈런을 넘어 개인 최다 홈런 기록을 경신했고 타이거즈 구단 단일시즌 최다 홈런 기록(종전 40개)도 새로 썼다.

특히 정규시즌 최종전에서 보여준 해결사 본능이 워낙 강렬했다. 지난달 12일 LG 트윈스와 2-2로 맞선 8회말 무사 1루 상황에서 김도영은 결승 투런홈런을 터뜨렸다. 이 한 방으로 KIA의 정규시즌 3위와 준플레이오프 직행이 확정됐고 kt 샘 힐리어드(44홈런)를 한 개 차이로 제치며 단독 홈런왕에 올랐다.

최종전에서 홈런왕을 확정지은 김도영
최종전에서 홈런왕을 확정지은 김도영KIA 타이거즈

가을야구 무대에서도 김도영의 방망이는 식지 않았다. LG와의 준플레이오프 3경기에서 3홈런 8타점 OPS 1.795를 기록하며 시리즈 MVP에 선정됐다. 3차전에서는 만루홈런을 터뜨려 포스트시즌 최연소 만루홈런 기록까지 새로 썼다.

리그 최고 선발투수로 도약한 두산 곽빈의 성적 역시 시즌 MVP로 손색이 없다. 올시즌 27경기에 선발 등판한 곽빈은 161이닝을 소화하며 11승 7패 평균자책점 2.24 197탈삼진 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 7.86을 기록했다. 평균자책점과 탈삼진에서 2위와 상당한 차이로 1위를 차지했다.

올시즌 규정이닝을 채운 투수 중 유일하게 2점대 평균자책점을 기록했고 퀄리티스타트(QS)를 20차례나 기록하며 KIA 네일과 공동 선두에 올랐다. 긴 이닝을 책임지면서 가장 낮은 평균자책점을 유지했다는 것이 곽빈의 강점이다. 올시즌 투수 WAR에서도 각 팀의 외국인 선발 투수들을 제치고 1위를 기록했다.

투수 2관왕에 오른 두산 곽빈
투수 2관왕에 오른 두산 곽빈두산베어스

곽빈의 약점은 상대적으로 적은 승수다. 공동 다승왕(15승)에 오른 임찬규와 고영표와 비교했을 때 차이가 상당하다. 하지만 승리 기록은 득점 지원과 불펜의 영향을 많이 받는다. 평균자책점과 탈삼진, 이닝 소화 능력, 승리기여도를 종합해 볼 때 올시즌 곽빈은 자타공인 리그 최고의 선발 투수였다.

역대 MVP 투표 결과를 돌이켜보면 홈런왕이 강세를 보였다. 지난해까지 타자 MVP 수상 26차례 중 20차례가 해당 시즌 홈런왕이었다. 극적으로 단독 홈런왕 타이틀을 따낸 김도영의 수상 가능성이 더 높게 점쳐지는 이유다.

김도영과 곽빈을 제외한 후보군도 만만치 않은 성적을 냈다. 막판까지 홈런왕 경쟁을 펼친 kt 힐리어드는 44홈런 139타점으로 타점왕에 올랐고 시즌 중반까지 MVP가 유력했던 LG 오스틴은 OPS (1.062) 1위로 뛰어난 생산성을 과시했다. 롯데 레이예스 역시 211안타로 단일시즌 최다 안타 기록을 훌쩍 경신했다. 타격 2관왕(타율-출루율)에 오른 구자욱까지 포함해 주요 타격 타이틀이 분산된 상황이라 표심이 엇갈릴 가능성도 있다.

2026 아시안게임 금메달을 합작한 곽빈과 김도영
2026 아시안게임 금메달을 합작한 곽빈과 김도영KBO

다만 2026 MVP 투표는 정규시즌 종료(10/12) 직후 마감됐다. 따라서 김도영이 준플레이오프에서 3홈런 8타점으로 시리즈 MVP에 오른 활약이나 곽빈의 와일드카드 결정적 투구는 투표 결과에 직접 반영되지 않는다. 현재까지 파악된 바로는 시즌 최종전에서 극적인 결승 홈런을 터뜨린 김도영이 유력하다는 평가다.

김도영이 다시 MVP를 차지하면 2024년에 이은 통산 2회 수상이 된다. 곽빈이 수상하면 생애 첫 MVP으로 최고 시즌을 완성하게 된다. 시즌 성적만 보면 누가 받아도 이상할 것이 없는 경쟁에서 기자단의 표심이 과연 누구를 향했을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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