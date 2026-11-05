진땀 흘린 디아즈, 한국시리즈 2차전 주인공 되다

삼성이 한국시리즈 2차전에서 진땀승을 거두며 시리즈 전적 1승 1패로 균형을 맞추었다. 선발 페덱이 7이닝 1실점으로 호투하는 등 삼성 투수진들이 연장 접전까지 투혼을 보여줬다. 특히 이 선수가 경기를 뜻하지 않게 지배했다고 봐도 무방하다. 공수주에서 천당과 지옥을 오간 삼성의 외국인 타자 르윈 디아즈가 그 주인공이다.디아즈는 지난 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KT와의 한국시리즈 2차전에서 5번 타자 1루수로 선발 출전해 6타수 4안타 2타점 1득점으로 활약했다. 첫 타석은 2회초 무사 2루 상황이었다. KT 선발 고영표의 2구 체인지업을 공략해 1타점 적시 3루타를 치며 선취점을 만들었다. 그러나 주루에서 아쉬움을 보였다. 류지혁의 유격수 앞 땅볼 상황에서 무리하게 홈으로 쇄도하다가 아웃이 되고 말았다. 비디오 판독까지 시도했으나 원심 유지였다.두 번째 타석은 4회초 1사 상황이었다. KT 선발 고영표의 3구 투심을 공략해 2루타를 만들며 득점권 주자가 되었다. 하지만 류지혁(땅볼)과 이재현(뜬공)이 모두 범타로 물러나면서 득점으로 연결되지는 못했다. 세 번째 타석은 6회초 1사 1, 2루 상황이었다. KT 선발 고영표의 2구 스위퍼를 공략해 안타를 쳐 만루 기회를 이어줬다. 하지만 류지혁이 병살타를 치면서 점수로는 연결되지 못했다.네 번째 타석은 8회초 2사 1, 2루 상황이었다. 1vs.1 동점 상황에서 디아즈에게 역전할 수 있는 기회가 주어졌다. KT 마무리 박영현의 3구 포심을 공략했지만, 1루수 땅볼로 물러나면서 찬스를 살려 내질 못했다. 다섯 번째 타석은 10회초 2사 1, 2루 상황이었다. 1vs.1 동점 상황에서 디아즈에게 다시 한번 역전할 수 있는 기회가 주어졌다. KT 투수 전용주의 2구 슬라이더를 공략해 1타점 적시타를 치며 역전을 만들었다. 스코어는 2vs.1.그러나 역전의 기쁨은 오래가지 못했다. 10회말 1사 1, 2루 상황에서 힐리어드가 1루수 땅볼을 쳤다. 병살타로 이어지면 그대로 경기가 끝날 수도 있었다. 그런데 디아즈가 포구 실책을 범하며 만루 위기로 연결 시키고 말았다. 결국 이 실책이 나비 효과를 부르고 말았다. 곧바로 원태인이 김현수에게 스트레이트 볼넷을 내주며 2vs.2 동점이 되었다.다행히 12회에 삼성이 기사회생했다. 무사 1루 상황에서 디아즈가 2루수 땅볼로 1루에 나갔고, 김상준의 안타로 2루까지 진루했다. 이재현의 투수 앞 땅볼 때 2루수 오윤석의 1루 송구 실책이 나왔다. 이때 3루에 도착했던 디아즈가 송구 실책을 보고 과감히 홈으로 들어와 득점에 성공했다. 디아즈의 발로 역전을 만들었다. 이후, 12회말 배찬승이 경기를 마무리 지으며 삼성은 KT 상대로 3vs.2 승리를 거뒀다.경기 종료 후 디아즈는 인터뷰를 통해 "나뿐만 아니라 모든 선수들이 끝까지 버틴 덕분에 이길 수 있었다"면서 "시리즈를 동점으로 만들고 대구로 가게 되어 너무 기쁘다"라며 소감을 밝혔다.홈런만 있었으면 사이클링 히트도 가능했다. 이에 대해서는 "주위에서 그런 말을 하긴 했지만, 나는 신경 쓰지 않았다"며 "인플레이 타구를 만들면서 하나씩 나아가려고 했다"라고 말했다.10회에 결정적인 실책이 나오면서 하마터면 끝내기 패배를 당할 뻔했다. 그는 "그 실책을 했을 때는 힘들었다. 이 감정을 누구 경험하지 않았으면 좋겠다"라며 당시 아찔했던 상황에 대해 설명했다.12회에 나온 주루 플레이에 대해서는 "나는 빠른 주자가 아니다"라면서 "그 상황에선 팀을 위해서라도 위험을 감수해야 한다고 생각했다. 다행히 결과가 좋게 나왔다"라고 말하며 인터뷰를 마쳤다.