비오는 날 낙원상가를 휘감은 악기들의 울림

염동교

2026 기타쇼낙원'기타쇼낙원'이 벌써 3회를 맞았다. 1회부터 애정을 갖고 지켜본 축제라 연이은 개최가 뿌듯하고 기획자에게도 고마운 마음이 들었다. 낙원상가와 디피(d/p)가 기타쇼낙원의 배경에 있다. 낙원상가는 1960년대부터 대한민국 악기 쇼핑의 메카로 자리매김했고, 디피는 시각 예술 플랫폼으로서 상가에 젊고 감각적인 이미지를 부여했다.각종 팝업 스토어와 라이브 퍼포먼스, 대가들이 참여하는 클리닉과 브랜드별 시연 프로그램 등 기타쇼의 콘텐츠는 다양하다. 대다수의 콘텐츠가 오밀조밀 모여있기에 일정만 잘 짜면 다수의 콘텐츠를 즐길 수 있는 것도 이점. 지난해에는 매장 하나하나를 돌며 스탬프를 찍고 이벤트에 참여했는데, 올해는 공연에 집중했다.지난 1일, 2, 3층에 걸친 여러 악기샵에서 다채로운 소리가 들리는 가운데, 야외무대와 실내 공연장 '음악아파트'가 있는 4층으로 직행했다. 유튜브 채널 '베이시스트안성진'을 통해 베이스의 매력을 전파 중인 베이스 안성진은 오랜 경력만큼 안정적인 기량을 선보였다.2016년 베이스가 중심이 된 연주 앨범 <프로미넌스(Prominence)>를 발매하기도 한 그는 트리오 형태로 재즈 퓨전 앙상블을 이뤘다. 비가 내리는 궂은 날씨에도 안정적인 기량을 선보인 안성진 트리오는 서른다섯에 요절한 천재 베이시스트 자코 파스토리우스의 '더 치킨(The Chicken)'과 스윙 재즈 거장 듀크 엘링턴의 '카라반(Caravan)'으로 고전 미학을 설파했다. 엄지로 줄을 튕겨 타악기 터치를 내는 슬랩의 고난도 버전인 더블썸(다운 슬랩과 업 슬랩의 교차)이 돋보였다.3인조 밴드 노백의 기백은 대단했다. 보컬과 기타 방준성은 기타 스트랩이 몸에서 풀려버렸음에도 한쪽 무릎을 굽힌 상태로 기타 스트로크를 이어갔다. 마침 노백은 지난 10월 30일 첫 EP <언틸 노 모어(Until No More)>를 발매했다. '앰비션(AMBITION)'과 '쇼 마이 웨이(Show My Way)'같은 신곡을 처음 실황으로 접하는 쇼케이스의 의미도 더했다.거제 출신 블루스맨 스모킹 리는 예명만큼 걸쭉하고 묵직했다. 슬라이드 바를 활용한 보틀넥 주법으로 5분 넘게 이어진 '고구마 블루스'는 "고구마 좀 사주세요" 애걸하는 장면에서 흑인 이주민의 한과 비애가 서린 블루스를 한국에 실정에 맞게 풀어냈다. 또 다른 블루스 기타리스트 하헌진의 2025년 기타쇼 무대가 떠올랐다.