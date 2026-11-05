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비오는 날 낙원상가를 휘감은 악기들의 울림

비오는 날 낙원상가를 휘감은 악기들의 울림

'제3회 기타쇼낙원 2026'을 다녀와서

염동교(ydk8811)
26.11.05 10:26최종업데이트26.11.05 10:26
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2026 기타쇼낙원
2026 기타쇼낙원염동교

'기타쇼낙원'이 벌써 3회를 맞았다. 1회부터 애정을 갖고 지켜본 축제라 연이은 개최가 뿌듯하고 기획자에게도 고마운 마음이 들었다. 낙원상가와 디피(d/p)가 기타쇼낙원의 배경에 있다. 낙원상가는 1960년대부터 대한민국 악기 쇼핑의 메카로 자리매김했고, 디피는 시각 예술 플랫폼으로서 상가에 젊고 감각적인 이미지를 부여했다.

각종 팝업 스토어와 라이브 퍼포먼스, 대가들이 참여하는 클리닉과 브랜드별 시연 프로그램 등 기타쇼의 콘텐츠는 다양하다. 대다수의 콘텐츠가 오밀조밀 모여있기에 일정만 잘 짜면 다수의 콘텐츠를 즐길 수 있는 것도 이점. 지난해에는 매장 하나하나를 돌며 스탬프를 찍고 이벤트에 참여했는데, 올해는 공연에 집중했다.

지난 1일, 2, 3층에 걸친 여러 악기샵에서 다채로운 소리가 들리는 가운데, 야외무대와 실내 공연장 '음악아파트'가 있는 4층으로 직행했다. 유튜브 채널 '베이시스트안성진'을 통해 베이스의 매력을 전파 중인 베이스 안성진은 오랜 경력만큼 안정적인 기량을 선보였다.

2016년 베이스가 중심이 된 연주 앨범 <프로미넌스(Prominence)>를 발매하기도 한 그는 트리오 형태로 재즈 퓨전 앙상블을 이뤘다. 비가 내리는 궂은 날씨에도 안정적인 기량을 선보인 안성진 트리오는 서른다섯에 요절한 천재 베이시스트 자코 파스토리우스의 '더 치킨(The Chicken)'과 스윙 재즈 거장 듀크 엘링턴의 '카라반(Caravan)'으로 고전 미학을 설파했다. 엄지로 줄을 튕겨 타악기 터치를 내는 슬랩의 고난도 버전인 더블썸(다운 슬랩과 업 슬랩의 교차)이 돋보였다.

3인조 밴드 노백의 기백은 대단했다. 보컬과 기타 방준성은 기타 스트랩이 몸에서 풀려버렸음에도 한쪽 무릎을 굽힌 상태로 기타 스트로크를 이어갔다. 마침 노백은 지난 10월 30일 첫 EP <언틸 노 모어(Until No More)>를 발매했다. '앰비션(AMBITION)'과 '쇼 마이 웨이(Show My Way)'같은 신곡을 처음 실황으로 접하는 쇼케이스의 의미도 더했다.

거제 출신 블루스맨 스모킹 리는 예명만큼 걸쭉하고 묵직했다. 슬라이드 바를 활용한 보틀넥 주법으로 5분 넘게 이어진 '고구마 블루스'는 "고구마 좀 사주세요" 애걸하는 장면에서 흑인 이주민의 한과 비애가 서린 블루스를 한국에 실정에 맞게 풀어냈다. 또 다른 블루스 기타리스트 하헌진의 2025년 기타쇼 무대가 떠올랐다.

기타쇼낙원 중 포레스텟
기타쇼낙원 중 포레스텟염동교

모양과 다루는 방법에 있어 건반 악기와 타악기 중간에 있는 듯한 비브라폰은 한번 들으면 헤어나기 어려운 중독성을 지녔다. 비브라포니스트 김예찬이 이끄는 '포레스텟'은 세 곡밖에 못 들은 게 아쉬울 만큼 독창적인 앙상블을 구현했다. 아스토르 피아졸라와 팻 메스니 등 협업 목록이 걸출했던 게리 버튼, 2025년 타계한 재즈 펑크(Jazz Funk)의 전설이자 네오소울의 뿌리로 여겨지는 로이 에어스 같은 비브라폰 명인이 머릿속을 스쳐 지나갔다.

4인조 재즈 집단을 일컫는 콰르텟에 숲을 뜻하는 영단어 '포레스트(Forest)'를 결합한 이들의 소리엔 확실히 나무의 안식과 싱그러움이 퍼져있었다. 올해 6월 발매한 정규 2집 <에브리데이(Everyday)> 타이틀 트랙 '트러스트 유어 윙스(Trust Your Wings)'로 차분한 사운드를 견지한 이들은 2024년 EP <러빙 마이 블랙독(Loving My Blackdog)>에 실린 '위시(Wish)'에서 역동적 악곡을 전개해 나갔다. 후반부 김예찬의 스피디한 독주가 강렬했다.

2025년 한국대중음악상 2관왕에 오르며 밴드 신에 이름을 단단히 각인한 단편선과 순간들. 최근 음반 기획사 오소리웍스를 통해 정규 2집 <연인들>을 발매한 이들은 고유의 전위적인 퍼포먼스로 추적추적 내리는 비와 더불어 낙원상가 옥탑에 알싸한 기류를 드리웠다.

워킹베이스와 드럼 하이햇 등 리듬이 돋보였던 '노란방'에서 보컬 단편선은 갑자기 드러누워 맥주를 홀짝였다. 사이키델릭 넘버 '불'을 비롯해 기타리스트 박장미는 초지일관 에너제틱했고, 드러머 박재준은 10원 동전을 모아 프로마크 회사의 오비 드럼 스틱을 구매했다며 낙원상가와의 추억을 공유했다.

야외무대에서 부스를 운영 중이었던 종로양조를 재치 있게 거듭 홍보하고, "머천다이즈에 많은 관심 가져주세요, 저희 음악의 지속 가능성에 도움이 된답니다"라고 말한 단편선과 순간들에게서 인간미를 느꼈다. 마침 4층 실내 공간에선 단편선과 순간들의 음반을 유통하는 룰루랄라레코드가 <음악만세>가 새겨진 굿즈를 판매 중이었다. 최근 홍대 축제 더 섭(THE SUB)과 마찬가지로 구매자가 티셔츠 프린팅을 실시간으로 볼 수 있었다.

기타쇼낙원 중 닐 자자
기타쇼낙원 중 닐 자자염동교

미국 기타리스트 닐 자자의 마스터 클래스를 2026 기타쇼의 하이라이트 필름으로 꼽고 싶다. '실용음악 학원의 영웅'이라는 동료 평론가의 논평에 수긍할 만큼 엔티오피아홀을 채운 십대 꿈나무들의 환호가 대단했다. 최근 대한민국의 기타 제조 회사 콜트(Cort)의 신작 'KX600 Infinite'를 출시한 그는 엔도서로서 'NZS-1'과 'NZS-2' 같은 시그니처 모델을 콜트와 합작했다.

피쉬맨 플루언스 픽업과 24 프렛, 넥스루를 특징으로 하는 오렌지빛 기타를 든 그는 테크닉과 필링이 두루 돋보인 기타 인스트루멘틀을 선사했다. 고난도 악곡을 미소 지으며 소화하는 장면에 혀를 내둘렀다. "한국은 아시아에서의 성공의 견인차였어요" 고마움을 표한 자자는 내내 웃는 표정으로 마스터클래스에 임했다.

메이저 스케일의 작곡 비법에 관한 질의에는 "난 기본적으로 행복한 사람이에요, 늘 웃는 얼굴이죠(I'm Happy Guy, I Smile A Lot)"라며 천성이 장조(長調)에 향해 있음을 드러냈다. 또한 곡을 지을 땐 기교보단 선율 그 자체에 탐닉하려고 한다고 전했다.

대망의 '암 얼라이트(I'm Alright)'. 올해 30주년을 맞은 자자의 두 번째 정규작 <싱(Sing)>에 수록된 이 인스트루멘틀 넘버는 많은 기타 학도에게 꿈과 희망을 선물했다. 흡사한 맥락에서 불현듯 일본 밴드 시암 쉐이드의 '트립틱(Triptych)'도 생각났다. 대학교 스쿨밴드 활동 초창기 동갑내기 친구가 몸풀기로 즐겨 쳤던 곡.

노트북 한 대만 있으면 큐베이스, 로직 같은 음악 제작 소프트웨어와 가상 악기로 곡 하나 뚝딱 쓰는 세상이지만, 기타와 베이스, 드럼 같은 생악기가 주는 울림은 유효하다. 연주자와 프로 뮤지션을 꿈꾸는 청년들이 미래와 오랜 시간 악기를 연구하고 숭배했던 고참들의 과거가 하나의 현재로 흐르는 기타쇼낙원 2026. 단편선과 순간들의 드럼연주자 박재준의 공연 중 코멘트처럼 언젠가 드럼쇼낙원이 펼쳐질 그날도 상상해 본다.
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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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