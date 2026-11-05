'황금 왼발' 김동진, 스틸러스 저력 보여줬다

위기의 순간마다 김동진의 왼발이 빛났다. 익숙한 중원을 떠나 윙백으로 변신한 그는 2도움에 극장 동점골의 기점 역할까지 해내며, 끝까지 포기하지 않는 포항의 '스틸러스 정신'을 그라운드 위에 새겼다.김성재 감독 대행이 이끄는 포항 스틸러스는 지난 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 4차전 감바 오사카와 3-3 무승부를 기록했다. 이로써 포항은 1무 3패 승점 1점 둥부 조 15위에 자리했다.아시아 여정에 나선 포항의 온도는 매우 차가웠다. 이들은 앞선 베이징·조호르·가시마 앤틀러스와 일전에서 3연패를 헌납하며 동부 조 최하위로 추락했다. 이에 더해 박태하 감독 역시 사임하면서 분위기는 그야말로 최악으로 치달았다.홈에서 마주한 상대는 지난 시즌 챔피언스리그2 '챔피언' 감바 오사카. 경기는 시소게임이었다. 전반 33분 좌측이 무너지며 메시노에게 선제골을 헌납했지만, 후반 9분 완델손이 머리로 동점을 만들었다. 그러나 오사카는 후반 23분 아담스가 왼발로 역전에 성공했다.포항은 쉽게 무너지지 않았다. 후반 31분 조르지가 정교한 왼발 슈팅으로 동점을 기록했다. 이후 오사카는 2분 뒤 스미 코시로가 재차 역전 골을 만들었지만, 후반 44분 교체 투입된 김광원이 극장 동점 득점을 터뜨리면서 짜릿한 승점 1점을 손에 넣었다.위기에 강한 스틸러스였고, 그 중심에는 이번 경기 '황금 왼발'을 보여준 김동진이 있었다. 이번 경기를 앞두고 그는 김성재 대행으로부터 특별한 임무를 부여받았다. 바로 본래 포지션인 미드필더가 아닌 좌측 윙백으로 경기장을 밟는 것.의도는 분명했다. 정확한 왼발 킥 능력을 측면에서 십분 발휘하는 것을 시작으로 중원 지역까지 들어오면서 전개할 수 있는 전술적 유연함으로 오사카 수비진을 공략하겠다는 뜻이었다. 그러나 전반에는 다소 아쉬운 듯한 모습을 보여줬다.수비에서 지속적으로 불안함이 노출됐고, 선제골 역시 좌측 공간에서 나왔다. 물론, 좋은 장면도 있었다. 정교한 왼발 킥으로 빌드업에 도움을 줬고, 전반 12분에는 오버래핑 후 크로스로 정한민의 슈팅 기회를 제공했다. 2% 부족했던 전반이었으나 후반은 달랐다.김동진은 후반 시작과 함께 수비적인 임무보다는 공격적으로 올라가며 기회를 창출했고, 후반 9분 정확한 크로스로 완델손의 동점 골을 도왔다. 이어 1-2로 뒤진 후반 31분에도 조르지의 골을 어시스트하면서 좌측에서 영향력을 발휘했다.특히 다시 2-3으로 뒤진 후반 종료 직전, 김동진은 김광원 동점 득점의 시발점이 되는 기점 패스 역할도 톡톡히 해내면서 이날 경기 포항이 기록한 모든 골에 관여하는 모습을 보여줬다. 그야말로 오사카를 상대로 '인생 경기'를 보여줬다.풀타임으로 경기장을 누빈 김동진은 최다 기회 창출(3회)·수비적 행동 8회(팀 내 최다)·경기 내 최다 빅찬스 생성 성공(2회)·드리블 성공률 100%·최다 크로스 성공(4회)·지상 볼 경합 성공률 100%(10회)를 기록, 압도적인 퍼포먼스를 선보였다.이날 김동진은 국가대표 '선배'이자 전 A대표팀 코치 김동진(1982·은퇴)을 떠올리는 듯한 모습을 보여줬다. 왕성한 활동량을 비롯해 미드필더 출신다운 정교한 킥, 공격 진영에서는 침착한 판단과 정확한 패스로 팀의 득점 장면마다 힘을 보탰다. 단순히 측면을 오가는 풀백을 넘어 공격의 활로를 열고 경기 흐름까지 바꾸는 존재감을 보여줬다.특히 향후 파이널 라운드와 다음 시즌을 준비하고 있는 포항으로서도 윙백 위치에서 가능성을 확인한 점은 고무적이다. 수비적인 안정감에 공격 가담과 정확한 킥 능력까지 더할 수 있는 만큼, 향후 전술 운용의 폭을 넓혀줄 새로운 선택지로 떠올랐다. 한편, 포항은 짧은 휴식 후 오는 8일 부천FC와 파이널 라운드 2번째 경기를 치른다.