유수영 꺾은 한국계 스미스, 이번엔 베테랑 그랜트 넘는다

UFC 제공

일라이자 스미스는 외할머니가 한국인이다. 본인 또한 자신의 혈통에 자부심을 가지고 있다.한국계 유망주 '스위프트' 일라이자 스미스(24, 미국)가 또 한 번 옥타곤에서 자신의 성장 가능성을 증명하려 한다. 상대는 UFC에서 오랜 기간 활동해 온 베테랑 데이비 그랜트(40, 영국)다. 폭발적인 운동 능력과 강력한 그래플링을 앞세워 연승을 이어온 스미스에게 이번 경기는 경험 많은 베테랑을 상대로 경기 운영 능력까지 확인받는 무대다.스미스는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '코르테스-아코스타 vs 워커'에서 밴텀급(61.2㎏) 그랜트와 맞붙는다. 스미스는 통산 10승 1패, UFC 3전 전승을 기록하고 있다. 최근 8연승을 달리는 가운데 이번에는 UFC에서 10년 넘게 활동한 백전노장을 상대한다.스미스는 2024년 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)'를 통해 UFC 계약을 따냈다. 2025년 빈스 모랄레스와 카자마 토시오미를 연이어 꺾으며 옥타곤에 안착했다. 특히 카자마전에서 보여준 슬램 KO는 강한 인상을 남겼다. 상대를 들어 올려 매트에 내리꽂는 폭발적인 힘과 순간적인 판단력이 돋보인 장면이었다.올해 3월에는 코리안 파이터 유수영과 맞붙어 2라운드 1분 4초 리어네이키드 초크로 승리했다. 유수영의 그래플링에 맞서 체력을 소모시키고, 상대가 등을 내주는 순간 빈틈을 놓치지 않았다. 타격과 파워에만 의존하는 선수가 아니라 그라운드에서도 경기를 끝낼 수 있다는 점을 보여줬다.스미스의 장점은 신체 능력을 실제 경기 기술로 연결하는 능력이다. 단순히 힘으로 상대를 넘어뜨리는 데 그치지 않고, 테이크다운 이후 상위 포지션을 유지하며 공격 기회를 만든다. 상대가 일어나려 할 때는 다시 압박을 가하고, 등을 내주면 초크로 연결하는 등 상황에 따른 선택도 빠르다.UFC 공식 통계에 따르면 스미스는 15분당 평균 2.98회의 테이크다운을 기록하고 있다. 유효타는 1분당 평균 4.18회를 적중시킨다. 타격과 레슬링을 함께 활용하는 경기 스타일이 수치에도 나타난다. 통산 10승 가운데 5승을 KO·TKO, 2승을 서브미션으로 거둔 점도 다양한 방식으로 승부를 끝낼 수 있음을 보여준다.유수영전은 스미스의 그래플링 능력을 확인할 수 있었던 경기다. 유수영은 ROAD TO UFC 시즌3 밴텀급 우승자로 주짓수와 그라운드 기술에 강점을 가진 선수다. 스미스는 상대의 움직임에 맞춰 포지션을 잡았고, 2라운드에는 유수영의 등을 점유한 뒤 리어네이키드 초크를 완성했다. 카자마전에서 보여준 파괴적인 힘과는 다른 방식의 승리였다.이번 상대 그랜트는 그라운드에서 약점을 찾기 어려운 선수다. UFC 공식 프로필에 따르면 주짓수와 킥복싱 블랙벨트를 보유하고 있으며, 통산 18승 가운데 9승을 서브미션으로 거뒀다. 스미스가 테이크다운을 성공시켰다고 해서 안전하게 경기를 운영할 수 있는 상대가 아니다.그랜트는 아래에 깔린 상황에서도 서브미션을 노릴 수 있고, 포지션이 바뀌는 순간 상대의 목과 팔을 공략하는 능력이 있다.따라서 스미스는 테이크다운 이후 무리하게 공격을 쏟아내기보다 상위 포지션을 안정적으로 유지해야 한다. 상대의 다리와 손목을 통제하고 자세를 무너뜨린 뒤 타격을 연결하는 운영이 중요하다. 그랜트의 서브미션 시도를 경계하면서 자신의 체력과 힘을 효율적으로 사용하는 것도 필요하다.