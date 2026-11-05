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유수영 꺾은 한국계 스미스, 이번엔 베테랑 그랜트 넘는다

유수영 꺾은 한국계 스미스, 이번엔 베테랑 그랜트 넘는다

8연승 신예, 백전노장 상대로 UFC 경쟁력 시험

김종수(oetet)
26.11.05 09:24최종업데이트26.11.05 09:24
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일라이자 스미스는 외할머니가 한국인이다. 본인 또한 자신의 혈통에 자부심을 가지고 있다.
일라이자 스미스는 외할머니가 한국인이다. 본인 또한 자신의 혈통에 자부심을 가지고 있다.UFC 제공

한국계 유망주 '스위프트' 일라이자 스미스(24, 미국)가 또 한 번 옥타곤에서 자신의 성장 가능성을 증명하려 한다. 상대는 UFC에서 오랜 기간 활동해 온 베테랑 데이비 그랜트(40, 영국)다. 폭발적인 운동 능력과 강력한 그래플링을 앞세워 연승을 이어온 스미스에게 이번 경기는 경험 많은 베테랑을 상대로 경기 운영 능력까지 확인받는 무대다.

스미스는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '코르테스-아코스타 vs 워커'에서 밴텀급(61.2㎏) 그랜트와 맞붙는다. 스미스는 통산 10승 1패, UFC 3전 전승을 기록하고 있다. 최근 8연승을 달리는 가운데 이번에는 UFC에서 10년 넘게 활동한 백전노장을 상대한다.

스미스는 2024년 '데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)'를 통해 UFC 계약을 따냈다. 2025년 빈스 모랄레스와 카자마 토시오미를 연이어 꺾으며 옥타곤에 안착했다. 특히 카자마전에서 보여준 슬램 KO는 강한 인상을 남겼다. 상대를 들어 올려 매트에 내리꽂는 폭발적인 힘과 순간적인 판단력이 돋보인 장면이었다.

올해 3월에는 코리안 파이터 유수영과 맞붙어 2라운드 1분 4초 리어네이키드 초크로 승리했다. 유수영의 그래플링에 맞서 체력을 소모시키고, 상대가 등을 내주는 순간 빈틈을 놓치지 않았다. 타격과 파워에만 의존하는 선수가 아니라 그라운드에서도 경기를 끝낼 수 있다는 점을 보여줬다.

슬램 KO부터 유수영 서브미션까지…완성도 높이는 신예

스미스의 장점은 신체 능력을 실제 경기 기술로 연결하는 능력이다. 단순히 힘으로 상대를 넘어뜨리는 데 그치지 않고, 테이크다운 이후 상위 포지션을 유지하며 공격 기회를 만든다. 상대가 일어나려 할 때는 다시 압박을 가하고, 등을 내주면 초크로 연결하는 등 상황에 따른 선택도 빠르다.

UFC 공식 통계에 따르면 스미스는 15분당 평균 2.98회의 테이크다운을 기록하고 있다. 유효타는 1분당 평균 4.18회를 적중시킨다. 타격과 레슬링을 함께 활용하는 경기 스타일이 수치에도 나타난다. 통산 10승 가운데 5승을 KO·TKO, 2승을 서브미션으로 거둔 점도 다양한 방식으로 승부를 끝낼 수 있음을 보여준다.

유수영전은 스미스의 그래플링 능력을 확인할 수 있었던 경기다. 유수영은 ROAD TO UFC 시즌3 밴텀급 우승자로 주짓수와 그라운드 기술에 강점을 가진 선수다. 스미스는 상대의 움직임에 맞춰 포지션을 잡았고, 2라운드에는 유수영의 등을 점유한 뒤 리어네이키드 초크를 완성했다. 카자마전에서 보여준 파괴적인 힘과는 다른 방식의 승리였다.

이번 상대 그랜트는 그라운드에서 약점을 찾기 어려운 선수다. UFC 공식 프로필에 따르면 주짓수와 킥복싱 블랙벨트를 보유하고 있으며, 통산 18승 가운데 9승을 서브미션으로 거뒀다. 스미스가 테이크다운을 성공시켰다고 해서 안전하게 경기를 운영할 수 있는 상대가 아니다.

그랜트는 아래에 깔린 상황에서도 서브미션을 노릴 수 있고, 포지션이 바뀌는 순간 상대의 목과 팔을 공략하는 능력이 있다.

따라서 스미스는 테이크다운 이후 무리하게 공격을 쏟아내기보다 상위 포지션을 안정적으로 유지해야 한다. 상대의 다리와 손목을 통제하고 자세를 무너뜨린 뒤 타격을 연결하는 운영이 중요하다. 그랜트의 서브미션 시도를 경계하면서 자신의 체력과 힘을 효율적으로 사용하는 것도 필요하다.

일라이자 스미스는 타격과 그래플링에 고루 능하다.
일라이자 스미스는 타격과 그래플링에 고루 능하다.UFC 제공

40세 그랜트의 경험…타격 압박과 서브미션 경계해야

그랜트는 2008년 프로에 데뷔해 2013년 UFC에 입성한 베테랑이다. '디 얼티밋 파이터(TUF)' 시즌 18 결승까지 진출했고, 이후 밴텀급에서 다양한 강자들과 맞붙었다. 40세라는 나이가 있지만 최근에도 경쟁력을 유지하고 있다.

올해 4월 아드리안 루나 마르티네티를 상대로 만장일치 판정승을 거뒀으며, 최근 4경기에서 3승을 기록했다.

그랜트의 특징은 높은 타격 빈도와 다양한 공격 선택지다. UFC 공식 통계상 유효타 적중은 1분당 평균 5.58회다. 스미스의 4.18회보다 높은 수치다. 특히 안면 타격만 고집하지 않고 바디와 다리를 공격해 상대의 움직임을 제한한다. 거리를 유지하며 타격을 쌓다가 상대가 들어오면 카운터를 연결하는 방식도 활용한다.

스미스가 조심해야 할 부분은 그랜트의 공격이 단순한 타격 교환에 머물지 않는다는 점이다. 그랜트는 상대가 공격을 위해 자세를 낮추거나 거리를 좁히는 순간 테이크다운과 서브미션으로 전환할 수 있다. 통산 9차례 서브미션 승리를 거둔 만큼 스미스가 성급하게 몸을 붙이거나 목을 노출하면 위험해질 수 있다.

반대로 그랜트에게는 스미스의 체격과 폭발적인 힘을 어떻게 제어하느냐가 과제다. 스미스는 신장 175㎝, 리치 180㎝로 그랜트보다 신체 조건에서 앞선다. 상대의 타격 거리 밖에서 움직이다가 순간적으로 거리를 좁혀 클린치와 테이크다운을 연결할 수 있다.

그랜트가 바디와 다리를 공략하며 스미스의 전진을 늦추지 못한다면 경기 후반 체력 싸움에서도 부담이 커질 수 있다.

스미스는 젊은 나이와 운동 능력에서 강점을 보이지만, 그랜트는 오랜 UFC 경험을 바탕으로 경기 흐름을 바꾸는 방법을 알고 있다. 스미스가 초반부터 힘으로 밀어붙이기보다 타격과 레슬링을 적절히 섞어 상대의 대응을 흔드는 것이 중요하다.

그랜트 역시 무리하게 정면 승부를 하기보다 자신의 타격 빈도와 서브미션 위협을 활용해 신예의 공격 리듬을 끊으려 할 가능성이 크다.

유수영(사진 오른쪽)과의 지난 경기는 한국계와 한국 파이터의 격돌로 관심을 모으기도 했다.
유수영(사진 오른쪽)과의 지난 경기는 한국계와 한국 파이터의 격돌로 관심을 모으기도 했다.UFC 제공

외할머니는 한국인…태극기 문신에 담긴 뿌리

스미스는 미국에서 태어나 성장했지만 한국계라는 정체성에 자부심을 갖고 있다. 외할머니가 한국인이며, 미국인 남편과 한국에서 스미스의 어머니를 낳았다. 한국계 혈통을 기억하고 싶다는 마음을 몸에도 새겼다. 왼쪽 어깨에는 태극기와 딸의 이름인 '나오미'를 한글로 문신했다.

스미스의 한국 뿌리는 올해 3월 유수영과의 대결에서 더욱 주목받았다. 두 선수는 경기 전부터 서로를 알고 있었다. 유수영이 스미스의 팟캐스트에 출연해 온라인으로 대화를 나눈 인연이 있었기 때문이다. 하지만 옥타곤에서는 각자의 승리를 위해 맞붙었고, 스미스가 서브미션으로 승리했다.

경기 후 스미스는 유수영에게 존중을 표하면서 자신의 한국계 혈통에 대한 애정도 드러냈다. 한국과의 연결을 혈통으로 이어진 관계라고 표현하며, 어디에 있든 자신의 뿌리를 대표하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 태극기와 딸의 한글 이름을 새긴 문신도 그런 마음을 보여주는 상징이다.

이제 스미스는 그랜트를 상대로 또 한 단계 높은 경쟁력을 입증해야 한다. 유수영전 승리로 그래플링 능력을 보여줬다면 이번에는 오랜 경험을 갖춘 상대의 타격과 서브미션을 동시에 상대해야 한다. 그랜트는 젊은 선수의 실수를 놓치지 않는 베테랑이다.

스미스가 자신의 폭발력을 경기 운영으로 연결하고 상대의 노련한 대응까지 극복한다면 밴텀급에서 주목할 만한 신예로 입지를 더욱 넓힐 수 있다.

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