여수로 이어진 '안세영'의 대기록... 코리아오픈 32강 통과

2026 BWF 코리아 오픈(슈퍼 750) 배드민턴 여자단식 32강 결과

(11월 4일 수요일 오후, 진남 체육관 1번 코트 - 여수)

★ 안세영(한국, 1위) 2-0(21-6, 21-8) 칼로야마 날반토바(불가리아, 36위)

지난달까지 유럽에서 벌어진 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어에서 연속 우승을 거두고 2026 시즌 열 번째 우승이라는 놀라운 역사를 만들어낸 안세영이 자신의 고향 나주에서 멀지 않은 여수의 배드민턴 코트를 뜨겁게 만들기 시작했다.세계 여자 배드민턴 단식 랭킹(BWF) 1위 안세영(한국)이 4일 오후 여수 진남체육관 1번 코트에서 벌어진 2026 BWF 월드 투어 코리아 오픈(슈퍼 500시리즈) 여자 단식 32강 토너먼트에서 불가리아의 칼로야마 날반토바(36위)를 39분 만에 2-0(21-6, 21-8)으로 가볍게 물리치고 16강에 올라섰다.9월 아이치-나고야 아시안게임 단식 금메달에 이어 10월 유럽에서 열린 슈퍼 750시리즈 두 대회(덴마크 오픈, 프랑스 오픈)를 연속 제패하며 세계 여자 배드민턴계의 살아있는 전설로 거듭나고 있는 안세영이 완벽한 컨디션은 아니지만 코리아 오픈 우승을 목표로 여수 진남체육관에 나타났다.불가리아에서 온 36위 날반토바를 상대로 첫 번째 게임 초반 템포 빠른 포핸드 직선타로 6-0까지 여유 있게 앞서 나간 안세영은 이후에도 빠른 포핸드 푸시 포인트(9-1), 점프 스매시 포인트(10-1)를 꽂아 넣으며 홈팬들 앞에서 완승을 예고했다.첫 번째 인터벌 포인트(11-2) 이후에 날반토바가 6-13까지 따라붙기도 했지만 안세영은 특유의 침착한 수비와 완벽한 포핸드 대각선 하프 스매시 포인트로 17-6으로 멀리 달아났다.포핸드 점프 스매시 포인트를 꽂아 넣으며 첫 게임을 21-6으로 가져온 안세영은 두 번째 게임 초반에도 날반토바에게 빈틈을 내주지 않기 위해 집중했다. 포핸드 대각선 하프 스매시 포인트(3-0)와 가운데 스매시 포인트(4-0)가 압권이었다.그다음에도 정교한 백핸드 헤어핀 포인트로 7-1까지 달아난 안세영은 날반토바가 깜짝 놀랄 정도로 빠른 템포의 3구 점프 스매시로 두 번째 인터벌 포인트(11-1)를 따냈다.이대로 물러설 수 없었던 날반토바가 포핸드 직선 스매시 포인트를 연속으로 꽂아 넣으며 6-15까지 따라붙기는 했지만 안세영을 구석으로 몰아넣지는 못했다.결국 안세영은 두 번째 게임 매치 포인트를 과감한 2구 점프 스매시 공격에 이은 시원한 4구 점프 스매시 크로스 포인트(21-8)로 만들어냈다.이렇게 칼로야마 날반토바와의 통산 네 번째 맞대결을 2-0(4전 전승)으로 가볍게 끝낸 안세영은 16강에서 '카루파테반 레차나(28위, 말레이시아) vs 톤룩 사에헹(64위, 태국)' 게임 승자와 만나게 된다.한편, 안세영의 이번 대회 결승 상대로 예상할 수 있는 일본의 라이벌 야마구치 아카네(2위)도 안세영 게임보다 먼저 열린 32강 토너먼트에서 홍콩의 로신양 해피(52위)를 만났는데, 51분에 걸쳐 2-1(12-21, 21-13, 21-15)로 어렵게 역전승을 거두고 16강에 올랐다.