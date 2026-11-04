42년 전 노래 역주행, 마이클 잭슨 '스릴러' 귀환의 속사정

마이클 잭슨 뮤직비디오 갈무리

"어둠이 대지에 드리우고 자정은 코앞으로 다가왔다.

(Darkness falls across the land The midnight hour is close at hand)

괴물들이 피를 찾아다니며 당신의 이웃을 경악에 빠뜨린다.

(Creatures crawl in search of blood To terrorize your neighbourhood)"



- '스릴러(Thriller)' 중

마이클 잭슨의 '스릴러' 뮤직비디오 중'팝의 황제' 마이클 잭슨이 '핼러윈의 황제라는 수식어마저 거머쥐었다. 지난 10월 31일 핼러윈이 지난 가운데, 마이클 잭슨의 노래 '스릴러(Thriller)'가 빌보드 핫 100 차트(11월 7일자 차트)에 20위로 재진입했다.특히 핼러윈 당일인 10월 31일 하루 동안 전 세계에서 660만 6천 회의 스트리밍 횟수를 기록하면서 스포티파이 글로벌 차트 1위에 올랐다. 마이클 잭슨은 이로써 지난 6월 '빌리 진(Billie Jean)'에 이어 올해 두 번째로 스포티파이 글로벌 차트 1위에 오르는 기록을 세웠다. '스릴러'는 같은 기간 애플 뮤직 차트 1위에도 올랐다.음악 통계 업체 루미네이트에 따르면, '스릴러'의 스트리밍 횟수는 핼러윈을 앞둔 주간인 10월 23일부터 29일까지, 전주 대비 49% 급증한 930만 회(미국 기준)를 기록했다. 빌보드 순위를 집계하는 데에 중요한 라디오 청취 횟수 역시 전주 대비 두 배가량 증가한 420만 회를 기록했다.'스릴러'는 대중음악 역사상 가장 많이 팔린 음반이자 마이클 잭슨 최고의 히트작인 동명의 정규 앨범 <스릴러>의 수록곡이다. '스릴러'는 공개 당시 빌보드 핫 100 차트에서 4위를 기록했다. 경쾌한 디스코 리듬 위에 빈센트 프라이스의 음산한 내레이션을 더 하며 공포스러운 분위기를 연출한 명곡이다.이 곡을 전 세계 음악 팬들에게 각인시킨 것은 단연 뮤직비디오다. 마이클 잭슨이 좀비들과 함께 춤을 추는 뮤직비디오는 당대 최고인 80만 달러의 제작비가 투입되어 만들어졌다. 마이클 잭슨이 댄서들과 함께 좀비와 늑대인간을 번갈아 가며 연기하는 이 뮤직비디오는 지금까지도 팝 역사상 최고의 뮤직비디오 중 하나로 손꼽히며, 공개된 지 42년이 지난 지금까지도 대표적인 핼러윈 콘텐츠로 사랑받고 있다.