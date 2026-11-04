'만년 백업' 한승택의 반전... kt 우승 이끄는 가성비 포수

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한국시리즈 1차전에서 홈런을 터뜨린 kt 한승택kt 위즈
2025년 겨울, kt 위즈가 FA 포수 한승택(33)을 4년 최대 10억 원(계약금 2억 원·연봉 총 6억 원·인센티브 2억 원)에 영입했을 때만 해도 기대보다는 물음표가 많았다. 한승택이 전 소속팀인 KIA 타이거즈에서도 입지가 좁아진 상태였기 때문이다. 하지만 이적 첫해 정규시즌 우승에 기여한 데 이어 한국시리즈 1차전에서도 맹활약하며 kt의 선택이 틀리지 않았음을 증명하고 있다.
3일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에 8번 타자 겸 포수로 선발 출장한 한승택은 kt의 8-7 승리를 이끌었다. 수비에서는 결정적인 도루 저지를 기록했고, 타석에서는 개인 통산 포스트시즌 첫 홈런까지 터뜨렸다.
2013년 한화 이글스에 입단한 한승택은 KIA로 이적한 후 상당한 기회를 받았지만 주전 도약에는 실패했고 심지어 2025시즌에는 1군 15경기 출장에 그쳤다. 지난해 가을야구 진출에 실패한 후 포수진 보강이 필요했던 kt는 한승택의 수비 능력과 상당한 경험에 주목했고 빠르게 FA 계약을 체결했다.