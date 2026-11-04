'만년 백업' 한승택의 반전... kt 우승 이끄는 가성비 포수

kt 위즈

박영현과 호흡을 맞춰 승리를 지킨 한승택한승택에 홈런에 힘입은 kt는 이후 점수를 추가해 8-0으로 앞서며 손쉬운 1차전 승리를 예상했다. 하지만 불펜이 흔들리며 7회초 5실점, 8회 2실점하며 삼성에 한 점 차까지 추격당했다. 결과적으로 한승택의 솔로홈런이 없었다면 승리를 장담하기 어려웠다.경기 후반에는 포수로서 진가를 드러냈다. kt 불펜진이 연이어 흔들리는 상황에서도 8회초 등판한 마무리 박영현과 호흡을 맞춰 삼성 타선의 예봉을 막았다. 특히 9회초에는 슬라이더를 적극적으로 활용해 삼성 타자 3명을 줄줄이 삼진으로 돌려세웠다. 공수에서 모두 승리에 기여한 셈이다.향후 한국시리즈에서도 한승택의 역할은 중요하다. 삼성은 구자욱과 최형우, 디아즈 등 강력한 좌타선을 보유하고 있다. 1차전에서 kt 불펜이 8점 차 리드를 지키지 못하고 흔들렸다는 점도 부담이다. 한승택이 투수들의 구위를 살리는 볼 배합과 안정적인 수비로 마운드를 이끌어야 한다.