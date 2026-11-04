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'만년 백업' 한승택의 반전... kt 우승 이끄는 가성비 포수

'만년 백업' 한승택의 반전... kt 우승 이끄는 가성비 포수

[KBO리그] '4년 최대 10억' FA 계약 후 주전 포수 도약한 한승택, KS 1차전서 홈런 포함 공수 맹활약

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.04 17:46최종업데이트26.11.04 17:46
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한국시리즈 1차전에서 홈런을 터뜨린 kt 한승택
한국시리즈 1차전에서 홈런을 터뜨린 kt 한승택kt 위즈

2025년 겨울, kt 위즈가 FA 포수 한승택(33)을 4년 최대 10억 원(계약금 2억 원·연봉 총 6억 원·인센티브 2억 원)에 영입했을 때만 해도 기대보다는 물음표가 많았다. 한승택이 전 소속팀인 KIA 타이거즈에서도 입지가 좁아진 상태였기 때문이다. 하지만 이적 첫해 정규시즌 우승에 기여한 데 이어 한국시리즈 1차전에서도 맹활약하며 kt의 선택이 틀리지 않았음을 증명하고 있다.

3일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에 8번 타자 겸 포수로 선발 출장한 한승택은 kt의 8-7 승리를 이끌었다. 수비에서는 결정적인 도루 저지를 기록했고, 타석에서는 개인 통산 포스트시즌 첫 홈런까지 터뜨렸다.

2013년 한화 이글스에 입단한 한승택은 KIA로 이적한 후 상당한 기회를 받았지만 주전 도약에는 실패했고 심지어 2025시즌에는 1군 15경기 출장에 그쳤다. 지난해 가을야구 진출에 실패한 후 포수진 보강이 필요했던 kt는 한승택의 수비 능력과 상당한 경험에 주목했고 빠르게 FA 계약을 체결했다.

kt 한승택의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
kt 한승택의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

결과는 성공적이라는 평가다. 올시즌 한승택은 프로 입단 후 최다인 128경기에 출장해 타율 0.234, 3홈런 39타점 OPS 0.600(기록: 케이비리포트 기준)을 기록했다. 타격은 평범했지만 붙박이 안방마님 장성우의 부상 공백을 지우고 주전 포수로 활약했다. 도루저지율 25.7%를 기록하는 등 수비에서도 나름의 몫을 해냈다.

한국시리즈 1차전에서도 포수로서 송구 능력이 빛났다. 1회초 1사 1루에서 삼성 김지찬이 2루 도루를 시도하자 정확한 송구로 잡아냈다. 구자욱의 헛스윙 삼진과 함께 이닝을 끝낸 결정적인 장면이었다. kt는 이어진 1회말 공격에서 대거 3점을 뽑아내며 기선을 제압했다.

타석에서도 기대 이상의 활약을 해냈다. 5-0으로 앞선 5회말 2사 주자 없는 상황에서 삼성 장찬희의 초구 커터(138km/h)를 공략해 비거리 125m의 좌월 솔로홈런을 터뜨렸다. 포스트시즌 통산 11번째 타석에서 기록한 첫 안타가 바로 홈런이었고 가장 중요한 무대에서 장타력이 빛을 발했다.

박영현과 호흡을 맞춰 승리를 지킨 한승택
박영현과 호흡을 맞춰 승리를 지킨 한승택kt 위즈

한승택에 홈런에 힘입은 kt는 이후 점수를 추가해 8-0으로 앞서며 손쉬운 1차전 승리를 예상했다. 하지만 불펜이 흔들리며 7회초 5실점, 8회 2실점하며 삼성에 한 점 차까지 추격당했다. 결과적으로 한승택의 솔로홈런이 없었다면 승리를 장담하기 어려웠다.

경기 후반에는 포수로서 진가를 드러냈다. kt 불펜진이 연이어 흔들리는 상황에서도 8회초 등판한 마무리 박영현과 호흡을 맞춰 삼성 타선의 예봉을 막았다. 특히 9회초에는 슬라이더를 적극적으로 활용해 삼성 타자 3명을 줄줄이 삼진으로 돌려세웠다. 공수에서 모두 승리에 기여한 셈이다.

향후 한국시리즈에서도 한승택의 역할은 중요하다. 삼성은 구자욱과 최형우, 디아즈 등 강력한 좌타선을 보유하고 있다. 1차전에서 kt 불펜이 8점 차 리드를 지키지 못하고 흔들렸다는 점도 부담이다. 한승택이 투수들의 구위를 살리는 볼 배합과 안정적인 수비로 마운드를 이끌어야 한다.

지난해 겨울 최대 10억 계약을 체결한 한승택
지난해 겨울 최대 10억 계약을 체결한 한승택kt 위즈

상대 삼성의 안방에는 골든글러브를 무려 7회나 수상한 베테랑 포수 강민호가 버티고 있다. 이름값과 공격력에서는 강민호에 비할바가 아니지만 1차전 공수 활약만 따지면 한승택이 도리어 압도했다.

한국시리즈 1차전 승리를 거둔 kt는 2021시즌 이후 5년 만의 통합우승에 한 걸음 다가섰다. 지난해까지 백업 포수였던 한승택으로서도 생애 두 번째 우승 반지를 얻을 기회다. 견실한 수비와 안정적인 안방 운영으로 가치를 인정받은 한승택이 kt를 한국시리즈 정상으로 이끄는 우승포수가 될 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]



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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KT위즈 한승택 우승포수

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