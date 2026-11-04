평창 주장에서 감독 대행으로... 우승 노리는 아이스하키 대표팀

대한아이스하키협회

2027 IIHF 남자 아이스하키 아시아 챔피언십이 5일부터 전주 화산빙상장에서 열린다.대한민국 남자 아이스하키 대표팀이 '홈' 전주에서 아시아선수권 첫 우승에 도전한다. 2018 평창 동계 올림픽 당시 주장을 맡았던 선수는 이제 감독 대행이 되어 대표팀을 이끈다.2027 IIHF 남자 아이스하키 아시아 챔피언십이 오는 5일부터 8일까지 전북특별자치도 전주시에 위치한 화산빙상장에서 열린다. 대한민국을 비롯해 일본과 중국, 카자흐스탄 등 4개국이 참가하는 이번 대회는 지난 2024년 창설해, 올해로 세 번째 대회를 맞이하는 아시아 최고 권위의 아이스하키 대회로, 대한민국은 홈에서 대회 첫 우승을 노린다.국내에서 짧은 간격으로 대한민국 아이스하키 대표팀의 'A매치'가 열리는 것도 반갑다. 남자 아이스하키 대표팀은 지난 4월 서울 목동아이스링크에서 약 5천 석 규모의 관중석이 가득 찬 가운데 에스토니아와의 평가전을 치르면서 부쩍 올라선 아이스하키의 위상을 직접 확인했다. 이번 대회에서 흥행과 성과라는 두 마리 토끼를 함께 잡을 수 있을지도 주목된다.이번 남자 아이스하키 대표팀에서 가장 눈에 띄는 것은 사령탑이다. 2018 평창 동계 올림픽 당시 대표팀을 이끌었던 '캡틴' 박우상이 이번 대회 대표팀의 감독 대행을 맡았기 때문. 2019년 현역에서 은퇴했던 박우상은 HL 안양의 코치로 부임해 현재까지 역임하고 있고, 대표팀에서도 어시스턴트 코치를 맡는 등 오랜 기간 벤치에 섰다.그러던 중 지난 세계선수권을 끝으로 오랜 기간 대표팀을 이끌었던 김우재 감독이 사임한 자리에 박우상 감독 대행이 임명되면서, 이번 대회는 '돌아온 주장'의 감독 데뷔전으로서 큰 의미를 지니게 되었다. 오랜 기간 대표팀의 중심을 지켜온 데다, 해외 리그 역시 선수로서 경험했던 박우상의 눈이 어떤 결과를 낳을지도 주목된다.