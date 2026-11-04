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평창 주장에서 감독 대행으로... 우승 노리는 아이스하키 대표팀

평창 주장에서 감독 대행으로... 우승 노리는 아이스하키 대표팀

[프리뷰] 5일부터 전주에서 남자 아이스하키 아시아 챔피언십 개막... 백지선 단장·박우상 감독대행 나서

박장식(trainholic)
26.11.04 17:51최종업데이트26.11.04 17:51
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2027 IIHF 남자 아이스하키 아시아 챔피언십이 5일부터 전주 화산빙상장에서 열린다.
2027 IIHF 남자 아이스하키 아시아 챔피언십이 5일부터 전주 화산빙상장에서 열린다.대한아이스하키협회

대한민국 남자 아이스하키 대표팀이 '홈' 전주에서 아시아선수권 첫 우승에 도전한다. 2018 평창 동계 올림픽 당시 주장을 맡았던 선수는 이제 감독 대행이 되어 대표팀을 이끈다.

2027 IIHF 남자 아이스하키 아시아 챔피언십이 오는 5일부터 8일까지 전북특별자치도 전주시에 위치한 화산빙상장에서 열린다. 대한민국을 비롯해 일본과 중국, 카자흐스탄 등 4개국이 참가하는 이번 대회는 지난 2024년 창설해, 올해로 세 번째 대회를 맞이하는 아시아 최고 권위의 아이스하키 대회로, 대한민국은 홈에서 대회 첫 우승을 노린다.

국내에서 짧은 간격으로 대한민국 아이스하키 대표팀의 'A매치'가 열리는 것도 반갑다. 남자 아이스하키 대표팀은 지난 4월 서울 목동아이스링크에서 약 5천 석 규모의 관중석이 가득 찬 가운데 에스토니아와의 평가전을 치르면서 부쩍 올라선 아이스하키의 위상을 직접 확인했다. 이번 대회에서 흥행과 성과라는 두 마리 토끼를 함께 잡을 수 있을지도 주목된다.

백지선 단장, 박우상 감독 대행... '평창의 투혼' 주인공 돌아왔다

이번 남자 아이스하키 대표팀에서 가장 눈에 띄는 것은 사령탑이다. 2018 평창 동계 올림픽 당시 대표팀을 이끌었던 '캡틴' 박우상이 이번 대회 대표팀의 감독 대행을 맡았기 때문. 2019년 현역에서 은퇴했던 박우상은 HL 안양의 코치로 부임해 현재까지 역임하고 있고, 대표팀에서도 어시스턴트 코치를 맡는 등 오랜 기간 벤치에 섰다.

그러던 중 지난 세계선수권을 끝으로 오랜 기간 대표팀을 이끌었던 김우재 감독이 사임한 자리에 박우상 감독 대행이 임명되면서, 이번 대회는 '돌아온 주장'의 감독 데뷔전으로서 큰 의미를 지니게 되었다. 오랜 기간 대표팀의 중심을 지켜온 데다, 해외 리그 역시 선수로서 경험했던 박우상의 눈이 어떤 결과를 낳을지도 주목된다.

오래간만에 아이스하키 대표팀에 이름을 올린 백지선 단장. 2022년까지 대표팀 사령탑을 역임했던 백 단장은 4년 만에 코칭스태프 명단에 이번 아시아선수권 단장으로서 대표팀을 이끈다.
오래간만에 아이스하키 대표팀에 이름을 올린 백지선 단장. 2022년까지 대표팀 사령탑을 역임했던 백 단장은 4년 만에 코칭스태프 명단에 이번 아시아선수권 단장으로서 대표팀을 이끈다.박장식

대표팀에 돌아온 반가운 사람이 또 있다. 오랜 기간 남자 아이스하키 대표팀의 지휘봉을 잡았던 백지선 HL 안양 감독이 대표팀에 다시금 복귀했기 때문. 과거 세계선수권 탑 디비전 진출을 이루고, 2022년까지 대표팀 감독을 역임하며 평창 올림픽 지휘봉을 잡는 등 한국 아이스하키의 황금기를 이끌었던 백지선 감독은 이번 대회 남자 대표팀의 단장으로서 대표팀 선수단과 동행한다.

2022년 대표팀 감독 사임 이후 한동안 HL 안양의 사령탑 역할에 집중했던 백지선 감독. 백 감독은 2022-23 시즌을 시작으로 2024-25 시즌까지의 아시아리그에서 통합 우승으로 3연패를 달성하는 등 여전히 한국 아이스하키를 향한 기여를 이어가고 있는데, 이번 대회에서 단장으로서 팀을 보듬는 역할을 수행할 것으로 기대가 모인다.

대표팀의 새로운 주전으로 올라선 선수들의 모습도 기대된다. U20 대표팀 시절 대표팀의 세계선수권 승격을 이끄는 등 최고의 활약을 펼쳤던 강민완(HL 안양)은 2023년 HL 안양 입단 이후 팀은 물론, 대표팀에서도 주전 포워드로 나서고 있다. 역시 '젊은 피'로 꼽히는 김상엽(HL 안양)도 리그와 대표팀 모두에서 선전하며 이번 대회 첫 우승을 향한 도전에 나선다.

맷 달튼 은퇴 이후 한동안 어려움을 겪었던 대한민국의 수문장은 이제 이윤승(HL 안양)이 지키고 있다. 이윤승은 지난 4월 열렸던 에스토니아와의 평가전에서 상대의 득점을 저지하는 인상적인 세이브를 여럿 선보이며 '포스트 맷 달튼'을 향한 기대를 높였던 골리. 이번 아시아선수권에서도 활약을 펼칠지 주목된다.

지난 4월 서울 목동아이스링크에서 열렸던 에스토니아와의 평가전에 나섰던 남자 아이스하키 대표팀(파란 유니폼). 4월 평가전 이후 반년 만에 홈에서 열리는 A매치에 나서는 남자 아이스하키다.
지난 4월 서울 목동아이스링크에서 열렸던 에스토니아와의 평가전에 나섰던 남자 아이스하키 대표팀(파란 유니폼). 4월 평가전 이후 반년 만에 홈에서 열리는 A매치에 나서는 남자 아이스하키다.박장식

홈에서 첫 우승 도전

남자 아이스하키 대표팀의 이번 대회 목표는 우승이다. 대표팀은 카자흐스탄 알마티에서 2024년 열렸던 첫 번째 대회에서 카자흐스탄과 일본에 밀려 3위를 기록했고, 중국 베이징에서 열렸던 2회 대회에서는 카자흐스탄과의 경기에서 2대 4로 패배를 내주며 준우승을 차지했다. 홈에서 열리는 이번 대회는 대표팀이 '아시아 최강'을 선언하기에 더할 나위 없이 좋은 대회이기도 하다.

특히 2000년대생으로 대표되는 젊은 선수들이 해외 경기 경험을 적잖이 쌓은 데다, 지난 4월 열린 에스토니아와의 평가전에서 홈 관중 앞에서 경기를 펼칠 때 긴장하지 않는 법을 배운 만큼 이번 대회에서는 일본·중국·카자흐스탄 등 쟁쟁한 상대에게 밀리지 않는 경기를 펼칠 수 있다는 각오 역시 크다.

대표팀은 5일 19시 30분 열리는 중국과의 첫 경기를 시작으로 7일 14시 열리는 일본과의 한일전, 8일 17시 30분 열리는 카자흐스탄과의 최종전을 차례로 치른다. 우승을 위한 승리 공식은 세 경기 모두 전승을 거두는 것. 새로운 선수들로 힘을 채운 대표팀이 전주에서 첫 아시아 정상에 설 수 있을지 주목된다.

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대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

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