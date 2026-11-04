생애 첫 마라톤, 결승선 앞에 두고... 뉴욕에서 20대 러너 사망

미국필드하키협회 SNS

미국필드하키협회는 3일 공식 SNS를 통해서 아파의 사망 소식을 알리고 함께 애도했다.생애 첫 마라톤에 도전한 24세 여성 러너가 결승선을 불과 3.2㎞ 앞두고 쓰러져 끝내 숨졌다. 대학 시절 미국대학스포츠협회(NCAA) 1부리그 필드하키 선수로 활약했던 레이첼 아파는 평소 운동을 즐기고 꾸준히 체력을 관리해온 것으로 알려졌다. 파킨슨병으로 세상을 떠난 할아버지를 기리기 위해 시작한 도전이었지만, 완주를 눈앞에 둔 순간 비극적인 결말을 맞았다.현지 매체 <뉴욕타임스>는 3일(현지시간) 아파의 사망 소식과 함께 마지막 레이스에서 벌어진 상황, 가족과 현장 목격자들의 증언을 보도했다. 아파는 지난 1일 미국 뉴욕에서 열린 '2026 TCS 뉴욕시마라톤'에 참가했다.전체 코스 26.2마일 가운데 24마일(약 38.6㎞) 지점에 도달했을 무렵 센트럴파크 인근에서 갑자기 쓰러졌다. 결승선까지 약 2마일(3.2㎞)을 남긴 시점이었다.현장 관중들이 심폐소생술을 실시했고, 대회 의료진도 도착해 제세동기를 사용하며 응급처치에 나섰다. 아파는 구급차에 실려 마운트시나이 의료센터로 이송됐다. 의료진은 6시간 넘게 소생을 시도했지만, 이날 오후 9시 40분께 끝내 숨졌다. 향년 24세였다.이번 사고는 최근 국내에서 발생한 마라톤 참가자 사망 사고와도 맞물려 안타까움을 더하고 있다. 지난달 11일 서울 일대에서 있었던 '2026 서울달리기' 하프마라톤에서도 20대 여성 참가자가 결승선을 약 500m 앞두고 쓰러져 다음 날 숨졌다.서울과 뉴욕에서 모두 결승선을 얼마 남겨두지 않은 상황에서 사고가 발생했다는 점에서 달리기 참가자와 관계자들의 우려도 커지고 있다.아파의 아버지 스티브는 펜실베이니아주 루이스베리에 머물면서 마라톤 추적 애플리케이션으로 딸의 위치를 확인하고 있었다. 딸이 코스를 통과할 때마다 응원 메시지를 보냈고, 뉴욕 현장에서는 어머니 미셸과 친구들이 완주를 기다렸다.초반 아파는 밝은 모습으로 달렸다. 14마일 지점까지는 어머니가 환하게 웃으며 달리는 딸의 모습을 영상으로 촬영할 정도였다. 하지만 중반을 지나면서 이상 징후가 나타났다. 18마일 지점에서 아파는 아버지에게 '아야(Ow)'라는 문자를 보냈고, 19마일 지점에서는 '아야, 아야(Ow ow)'라고 다시 메시지를 남겼다.아버지는 무리하지 말고 속도를 조절하라고 당부했다. 아파는 이후에도 계속 달렸지만, 아버지가 23마일 지점에서 보낸 마지막 구간을 응원하는 메시지에는 답하지 않았다. 추적 애플리케이션에서 딸의 위치가 더 이상 움직이지 않는 것을 확인한 아버지는 불길한 상황을 직감했다.현장 목격자인 사회복지사 미카엘라 니컬러스는 <뉴욕타임스>에 아파가 쓰러지는 순간을 설명했다. 니컬러스와 다른 관중들은 곧바로 아파에게 다가가 심폐소생술을 실시했다. 주변에 있던 사람들도 힘을 보탰고, 현장 의료진이 도착해 제세동기를 사용했다. 니컬러스는 아파의 손을 잡고 혼자가 아니며 사랑받고 있다는 말을 건네며 곁을 지켰다고 전했다.사망 원인과 관련해서는 신중한 확인이 필요하다. 아버지는 <뉴욕타임스>에 딸이 횡문근융해증으로 사망했다는 의료진의 설명을 들었다고 밝혔다. 횡문근융해증은 과도한 운동이나 외상 등으로 근육세포가 손상되면서 세포 내부 물질이 혈액으로 유출되는 질환이다.심한 경우 급성 신장 손상과 전해질 이상 등으로 이어져 생명을 위협할 수 있다. 다만 뉴욕시 검시관실은 사망 원인을 조사 중이라고 밝혔으며, 공식적인 최종 판정은 아직 확인되지 않았다.아파는 2024년 버크넬대학교를 졸업했다. 대학에서 4년 동안 필드하키 선수로 뛰며 통산 17골을 기록했다. 졸업 후에는 전기·전자 부품 기업 TE 커넥티비티에서 제품관리자로 근무했으며, 최근에는 찰스턴서던대학교 경영학 석사(MBA) 과정에도 진학했다.그가 첫 마라톤에 나선 이유는 2022년 파킨슨병으로 세상을 떠난 할아버지를 기리기 위해서였다. 생전에 할아버지는 아파에게 자신의 한계에 도전하고 새로운 일에 도전하는 자세를 가르쳤다. 아파는 파킨슨병 환자와 연구를 지원하기 위한 모금 프로그램에도 참여했다. 당초 목표액은 4000달러였지만, 사망 소식이 알려진 뒤 추모와 기부가 이어지면서 모금액은 목표를 넘어섰다.서울에서 발생한 사고 역시 많은 사람에게 충격을 안겼다. 지난달 11일 오전 8시 49분께 서울 종로구 관철동 인근에서 하프마라톤에 참가한 20대 여성 A씨가 20.6㎞ 지점에서 쓰러졌다. 전체 거리 21.0975㎞ 가운데 약 500m를 남긴 상황이었다.대회 관계자들이 119에 신고하고 현장에서 심폐소생술을 실시했지만, A씨는 의식을 회복하지 못한 채 병원으로 옮겨졌고 이튿날 사망했다. 당시 서울레이스 조직위원회는 공식 입장을 통해 유가족에게 애도를 표하고 사고 경위를 살피겠다고 밝혔다. 정확한 사망 원인은 아직 발표되지 않았다.물론 두 사고를 동일한 원인으로 설명할 수는 없다. 뉴욕 사고 역시 가족이 전한 의료진의 설명과 공식 검시 결과를 구분해야 한다. 다만 두 여성 모두 결승선을 앞둔 상황에서 갑작스럽게 쓰러졌고, 현장에서 응급조치와 병원 이송이 이뤄졌음에도 목숨을 잃었다는 사실은 장거리 달리기에서 자신의 몸상태 확인과 응급 대응 체계가 얼마나 중요한지를 보여준다.마라톤은 자신의 한계를 시험하는 도전이지만, 기록이나 완주가 건강보다 앞설 수는 없다. 경기 도중 평소와 다른 통증이나 어지럼증, 극심한 무력감 등 이상 증상이 나타나면 즉시 달리기를 멈추고 의료진의 도움을 받아야 한다. 참가자 스스로 몸의 신호를 살피는 것은 물론, 주최 측의 신속한 응급 대응과 의료 인력 배치도 중요하다.할아버지를 추모하기 위해 첫 마라톤에 나섰던 아파의 도전은 결승선에 도달하지 못했다. 서울에서 달리던 젊은 러너 역시 마지막 구간을 앞두고 돌아오지 못했다. 완주를 향해 달리는 수많은 사람에게 두 사고는 달리기의 즐거움만큼이나 안전을 먼저 생각해야 한다는 사실을 남겼다.