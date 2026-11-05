검은 선 휙휙 드러나는 얼굴... 함성이 터졌다

이규승

크로키키 브라더스 공연봄날 공연이날 공연의 주인공은 드로잉 퍼포먼스 단체 '크로키키 브라더스'. 빨간 멜빵을 맨 두 남자가 캔버스와 붓, 몸짓을 이용해 그림을 완성하는 공연이다. 그런데 이들의 무대에서 그림은 가만히 걸어두고 감상하는 결과물이 아니다. 그리는 도중의 표정과 움직임, 그림을 뒤집고 나누고 다시 합치는 행동까지 모두 공연의 일부가 된다. 미술실에서 익숙할 법한 붓과 종이가 무대 위에서는 뜻밖의 반전을 만들어내는 장치로 변한다.하회탈이 드러나는 장면이 유독 강렬했던 까닭도 여기에 있다. '아름다운 나라'의 서정적인 선율로 관객의 감정을 차분하게 이끌고, 풍경이 완성될 때까지 충분히 기다리게 한 뒤, 칼로 그림을 나누는 행동으로 긴장감을 일으킨다. 마지막에는 서로 떨어져 있던 두 장이 하나로 연결되며 전혀 다른 형상이 나타난다. 시작과 전개, 반전과 환호가 몇 분의 드로잉 안에 촘촘히 들어 있는 셈이다.다른 그림도 마찬가지였다. 검은 선 몇 개가 인물의 얼굴이 되고, 또 다른 터치가 더해지면서 명화를 떠올리게 하는 초상으로 변한다. 한 번 그린 그림을 지우거나 덧칠하고, 판을 옮기는 과정마저 볼거리가 됐다. 관객은 완성된 그림의 아름다움을 보는 데서 그치지 않고, '이번에는 무엇이 나올까'를 계속 추측하게 된다. 정답이 드러날 때마다 웃음과 놀라움이 번갈아 터졌다.특히 인물의 얼굴을 그리는 장면에서는 투박해 보이던 먹선이 뜻밖의 표정으로 이어졌다. 아이들은 그림의 다음 모습을 기다리면서도, 두 사람의 익살스러운 행동을 놓치지 않았다. 그림과 코미디가 따로 움직이지 않고 서로 다음 장면의 기대감을 키운다는 점이 이 공연의 힘이었다.음악과 조명은 이 무대를 든든하게 받쳤다. 잔잔한 선율이 흐를 때는 붓끝에 눈을 모으게 하고, 속도감 있는 움직임이 이어질 때는 리듬이 공연의 박동을 끌어올렸다. 그림이 완성되는 결정적 순간에는 조명과 음악, 배우의 몸짓이 동시에 힘을 보탰다. 말로 설명하지 않아도 알아듣는 공연, 그러면서도 시선을 놓기 어려운 공연이었다.여러 무대와 축제에서 관객을 만나온 두 출연자의 경험도 느껴졌다. 한 사람은 그림을 이끌고 다른 한 사람은 장난스럽게 틈을 만들었다. 서로 다른 방식으로 붓을 다루다가도 관객의 기대가 가장 높아지는 순간에는 정확하게 호흡을 맞췄다. 웃음을 너무 일찍 터뜨리지도, 반전을 지나치게 오래 끌지도 않았다.기술이 뛰어난 화가 두 명이라기보다 객석의 반응을 읽을 줄 아는 공연자 두 명에 가까웠다. 무대 위에서 대단한 설명이 없어도 다음 순간에 관객이 무엇을 기다리는지 아는 듯했다. 한 명이 진지하게 몰입할 때 다른 한 명은 그 진지함을 살짝 비틀어 웃음을 만들었다. 두 사람 사이의 빈틈이 웃음이 되고, 곧바로 다음 그림으로 이어졌다.