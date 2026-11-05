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검은 선 휙휙 드러나는 얼굴... 함성이 터졌다

검은 선 휙휙 드러나는 얼굴... 함성이 터졌다

[현장] 2026 '공연봄날'... 서울 4개 초·중학생 344명이 모인 오류아트홀

이규승(sortirong)
26.11.05 11:55최종업데이트26.11.05 11:55
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서울 4개 학교 344명이 모인 '공연봄날' 현장에서 그림이 하회탈로 변하는 순간 객석은 함성으로 가득 찼다. 무대에 오르지 못해 아쉬워한 아이들의 모습에서 예술의 힘을 봤다.[기자말]

▲ 공연봄날 크로키키 브라더스 공연 ⓒ 이규승


서울 구로구 오류아트홀 무대에 아름다운 선율이 무대를 가득 채운다. 제2의 애국가라고도 불리는 '아름다운 나라'다. 검은 먹빛의 산이 솟고, 구름과 해, 작은 풍경들이 커다란 화폭 위에 하나씩 자리를 잡는다. 두 남자의 붓끝을 따라 익숙한 한국의 산수화가 완성돼 가자, 객석도 잠시 숨을 고른다. 웃음과 소란보다 그림을 바라보는 조용한 집중이 먼저 공연장을 감싼다.

그때 예상하지 못한 일이 벌어진다. 출연자가 완성된 그림을 세 부분으로 나누듯 칼로 재단한다. 가운데 부분을 뒤로 빼고 양쪽의 그림을 안쪽으로 밀어붙인다. 조금 전까지 산과 구름이었던 선들이 한순간에 눈썹과 눈, 입꼬리로 바뀐다. 두 그림이 맞닿은 자리에 환하게 웃는 하회탈 얼굴이 나타나자 객석에서 커다란 함성이 터져 나온다.

그림을 세로로 나누는 순간까지만 해도 왜 멀쩡한 산수화를 잘라내는지 알 수 없었다. 가운데 그림이 사라진 뒤에도 결말은 쉽게 짐작되지 않았다. 바로 그 짧은 의문과 기다림이 환호를 키웠다. 하회탈의 웃는 입이 완성되는 찰나, 무대의 반전은 객석의 웃음으로 이어졌다.

11월 4일, 서울 곳곳에서 모인 4개 초·중학생 344명이 '2026 공연봄날' 무대를 채웠다. 신기초등학교 65명, 화원중학교 150명, 양강초등학교 97명, 신당초등학교 32명이다. 350석의 공연장을 빈자리가 없을 정도로 빼곡하게 채운 초등학생과 중학생이 함께한 객석이었지만 이들의 나이 차이는 중요하지 않았다. 누가 먼저랄 것도 없이 웃음이 번지고, 다음 장면을 기다리는 시선들이 무대로 쏠렸다. 서로 다른 학교에서 온 아이들이 어느새 하나의 커다란 관객이 되어 있었다.

붓질에 속도가 붙자, 객석의 심장도 빨라졌다

크로키키 브라더스 공연봄날 공연
크로키키 브라더스 공연봄날 공연이규승

이날 공연의 주인공은 드로잉 퍼포먼스 단체 '크로키키 브라더스'. 빨간 멜빵을 맨 두 남자가 캔버스와 붓, 몸짓을 이용해 그림을 완성하는 공연이다. 그런데 이들의 무대에서 그림은 가만히 걸어두고 감상하는 결과물이 아니다. 그리는 도중의 표정과 움직임, 그림을 뒤집고 나누고 다시 합치는 행동까지 모두 공연의 일부가 된다. 미술실에서 익숙할 법한 붓과 종이가 무대 위에서는 뜻밖의 반전을 만들어내는 장치로 변한다.

하회탈이 드러나는 장면이 유독 강렬했던 까닭도 여기에 있다. '아름다운 나라'의 서정적인 선율로 관객의 감정을 차분하게 이끌고, 풍경이 완성될 때까지 충분히 기다리게 한 뒤, 칼로 그림을 나누는 행동으로 긴장감을 일으킨다. 마지막에는 서로 떨어져 있던 두 장이 하나로 연결되며 전혀 다른 형상이 나타난다. 시작과 전개, 반전과 환호가 몇 분의 드로잉 안에 촘촘히 들어 있는 셈이다.

다른 그림도 마찬가지였다. 검은 선 몇 개가 인물의 얼굴이 되고, 또 다른 터치가 더해지면서 명화를 떠올리게 하는 초상으로 변한다. 한 번 그린 그림을 지우거나 덧칠하고, 판을 옮기는 과정마저 볼거리가 됐다. 관객은 완성된 그림의 아름다움을 보는 데서 그치지 않고, '이번에는 무엇이 나올까'를 계속 추측하게 된다. 정답이 드러날 때마다 웃음과 놀라움이 번갈아 터졌다.

특히 인물의 얼굴을 그리는 장면에서는 투박해 보이던 먹선이 뜻밖의 표정으로 이어졌다. 아이들은 그림의 다음 모습을 기다리면서도, 두 사람의 익살스러운 행동을 놓치지 않았다. 그림과 코미디가 따로 움직이지 않고 서로 다음 장면의 기대감을 키운다는 점이 이 공연의 힘이었다.

음악과 조명은 이 무대를 든든하게 받쳤다. 잔잔한 선율이 흐를 때는 붓끝에 눈을 모으게 하고, 속도감 있는 움직임이 이어질 때는 리듬이 공연의 박동을 끌어올렸다. 그림이 완성되는 결정적 순간에는 조명과 음악, 배우의 몸짓이 동시에 힘을 보탰다. 말로 설명하지 않아도 알아듣는 공연, 그러면서도 시선을 놓기 어려운 공연이었다.

여러 무대와 축제에서 관객을 만나온 두 출연자의 경험도 느껴졌다. 한 사람은 그림을 이끌고 다른 한 사람은 장난스럽게 틈을 만들었다. 서로 다른 방식으로 붓을 다루다가도 관객의 기대가 가장 높아지는 순간에는 정확하게 호흡을 맞췄다. 웃음을 너무 일찍 터뜨리지도, 반전을 지나치게 오래 끌지도 않았다.

기술이 뛰어난 화가 두 명이라기보다 객석의 반응을 읽을 줄 아는 공연자 두 명에 가까웠다. 무대 위에서 대단한 설명이 없어도 다음 순간에 관객이 무엇을 기다리는지 아는 듯했다. 한 명이 진지하게 몰입할 때 다른 한 명은 그 진지함을 살짝 비틀어 웃음을 만들었다. 두 사람 사이의 빈틈이 웃음이 되고, 곧바로 다음 그림으로 이어졌다.

"나도 나가고 싶었는데"… 공연 뒤에 남은 아쉬움

오류아트홀 350석을 가득 매운 초중학생이 무대 위로 나가기 위해서 손을 들고 있다.
오류아트홀 350석을 가득 매운 초중학생이 무대 위로 나가기 위해서 손을 들고 있다.이규승

객석이 가장 뜨거워진 순간은 그림이 바뀔 때만이 아니었다. 출연자들이 무대에 함께할 학생을 찾자 앞뒤 좌석에서 손이 숲처럼 치솟았다. 조금이라도 눈에 띄려는 듯 팔을 쭉 뻗고 몸을 흔드는 학생도 있었다. 누가 선택되는지 지켜보는 친구들의 표정까지 무대의 일부였다. 운 좋게 앞으로 나온 학생에게 모자를 씌워주고 얼굴을 그림으로 옮기는 동안, 객석은 한층 들썩였다.

공연이 끝난 뒤 만난 학생들의 말은 뜻밖에도 '아쉬움'에 가까웠다. "너무 짧았어요. 순식간에 끝난 것 같아요." 한 학생은 친구가 무대에 올랐다는 이야기를 하며 "나도 나가고 싶었는데, 나는 운이 없었어요"라고 했다. 그 말에 실린 감정은 공연이 재미없었다는 투정이 아니었다. 무대 위에서 자신도 그림의 일부가 되고 싶었는데 그러지 못했다는 진한 아쉬움이었다.

앞에 나간 친구가 부럽다는 말은 곧 '나도 저 자리에 설 수 있었는데'라는 마음의 다른 표현이다. 참여자로 선택되지 않았어도 처음부터 끝까지 열렬하게 손을 들었던 아이들에게 객석은 단순한 관람석이 아니었다. 자신도 언제든 무대의 주인공이 될 수 있다는 기대감이 공연 내내 살아 있었다.

공연 장면
공연 장면이규승

그림이 이어지고 웃음과 환호가 쌓이는 사이 공연은 어느덧 80분가량 흘렀다. 하지만 아이들에게는 그 시간조차 짧게 느껴졌던 모양이다. 그림 한 장이 바뀔 때마다 소리를 지르고, 다음 참여자를 고를 때마다 손을 들어 올리던 학생들은 막이 내린 뒤에도 공연 이야기를 멈추지 않았다. 시간이 길고 짧은 것은 시계보다 몰입의 깊이가 결정한다는 사실을 보여주는 듯했다.

네 학교의 초등학생과 중학생이 한 공간에서 이만큼 비슷하게 반응했다는 사실도 흥미롭다. 설명이 긴 대사나 어려운 미술 지식 없이도 산이 웃는 얼굴로 변하고, 몇 줄의 먹선이 새로운 사람의 표정으로 살아나는 순간을 누구나 알아볼 수 있었다. 나이보다 먼저 움직인 것은 호기심이었다. 크로키키 브라더스가 아이들의 마음을 붙잡은 방법은 바로 그 단순하면서도 강력한 시각적 언어였다.

마지막으로 객석을 돌아보니 조금 전까지 손을 높이 들던 아이들이 무대에 남은 그림을 바라보고 있었다. 그림은 종이 위에 완성됐지만, 공연은 그 자리에서 끝나지 않은 듯했다. 친구가 뽑힌 일을 부러워하고 다음에는 자신이 해보고 싶다고 말하는 마음이 남았기 때문이다. 공연 한 편이 남긴 가장 확실한 흔적은 박수의 크기가 아니라, 다시 무대로 가고 싶다는 그 마음 아닐까.
오류아트홀 오류아트홀 2층 공연장
오류아트홀오류아트홀 2층 공연장이규승




공연봄날 오류아트홀 크로키키브라더스

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이규승 (sortirong) 내방

23년간 문화예술계에 몸담고 있다. 월간지 <문화+서울> 편집장(2013~2022), 한겨레신문 객원 필진(2016~2023)으로 글을 썼다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야의 소식을 전한다. 이밖에 문화예술 전문매체인 '서울문화투데이'와 '더프리뷰' 등에 문화예술 칼럼을 연재 중이다.

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