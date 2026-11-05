검은 선 휙휙 드러나는 얼굴... 함성이 터졌다

|서울 4개 학교 344명이 모인 '공연봄날' 현장에서 그림이 하회탈로 변하는 순간 객석은 함성으로 가득 찼다. 무대에 오르지 못해 아쉬워한 아이들의 모습에서 예술의 힘을 봤다.[기자말]
▲ 공연봄날 크로키키 브라더스 공연 ⓒ 이규승
서울 구로구 오류아트홀 무대에 아름다운 선율이 무대를 가득 채운다. 제2의 애국가라고도 불리는 '아름다운 나라'다. 검은 먹빛의 산이 솟고, 구름과 해, 작은 풍경들이 커다란 화폭 위에 하나씩 자리를 잡는다. 두 남자의 붓끝을 따라 익숙한 한국의 산수화가 완성돼 가자, 객석도 잠시 숨을 고른다. 웃음과 소란보다 그림을 바라보는 조용한 집중이 먼저 공연장을 감싼다.
그때 예상하지 못한 일이 벌어진다. 출연자가 완성된 그림을 세 부분으로 나누듯 칼로 재단한다. 가운데 부분을 뒤로 빼고 양쪽의 그림을 안쪽으로 밀어붙인다. 조금 전까지 산과 구름이었던 선들이 한순간에 눈썹과 눈, 입꼬리로 바뀐다. 두 그림이 맞닿은 자리에 환하게 웃는 하회탈 얼굴이 나타나자 객석에서 커다란 함성이 터져 나온다.
그림을 세로로 나누는 순간까지만 해도 왜 멀쩡한 산수화를 잘라내는지 알 수 없었다. 가운데 그림이 사라진 뒤에도 결말은 쉽게 짐작되지 않았다. 바로 그 짧은 의문과 기다림이 환호를 키웠다. 하회탈의 웃는 입이 완성되는 찰나, 무대의 반전은 객석의 웃음으로 이어졌다.
11월 4일, 서울 곳곳에서 모인 4개 초·중학생 344명이 '2026 공연봄날' 무대를 채웠다. 신기초등학교 65명, 화원중학교 150명, 양강초등학교 97명, 신당초등학교 32명이다. 350석의 공연장을 빈자리가 없을 정도로 빼곡하게 채운 초등학생과 중학생이 함께한 객석이었지만 이들의 나이 차이는 중요하지 않았다. 누가 먼저랄 것도 없이 웃음이 번지고, 다음 장면을 기다리는 시선들이 무대로 쏠렸다. 서로 다른 학교에서 온 아이들이 어느새 하나의 커다란 관객이 되어 있었다.
붓질에 속도가 붙자, 객석의 심장도 빨라졌다