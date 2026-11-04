차승우가 들려준 '코리안 재즈', 1970년대 금지곡의 재발견

염동교

큰사진보기 ▲서울레코드페어 중 태국 POY RECORDS 염동교

평소 보기 힘든 음반의 발견은 레코드 페어의 미덕. 20세기의 소리 수집가 앨런 로막스처럼 세계 곳곳 개성작 재발매하는 비트볼 레코드엔 인도네시아의 트로트라고 일컬어지는 당둣을 비롯한 흥미로운 인도네시아 작품들이 진열되어 있었다. 수도 자카르타 출신으로 출중한 연주력을 자랑했던 밴드 스태프(Staff)의 희귀 음반에 눈이 휘둥그레졌다. 근래 트렌디한 인디팝과 인디록의 대표 국가로 여겨지는 인도네시아가 뿌리부터 단단했음을 입증했다. 태국 치앙마이에 거점을 둔 포이 레코즈는 이국적인 앨범 아트의 바이닐과 티셔츠로 시선을 집중시켰다. 향후 오프라인 레코드 스토어와 페스티벌도 계획 중이라고.



서울레코드페어를 갈 때마다 공동체 의식이 충천한다. 셀러와 바이어, 스태프 모두 종래엔 실물 음반 문화를 아끼는 이들이기에 김건모의 노랫말처럼 눈빛만 보면 이들의 헌신과 애정을 알 수 있다. 무엇보다 서울의 여러 레코드 스토어에서 음악적 우정을 쌓은 애호가 동료들이 토크쇼에서 참여하는 장면에 당사자가 아님에도 매우 뿌듯했다. 소수 집단이 단단하게 뭉치는 것도 아름답지만 때론 수면 위로 올라와 다수와 교류하는 모양새도 퍽 보기 좋으니까. 서울레코드페어 SRF 펍지성수 레코드 바이닐 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 누자베스의 감성 힙합, 서울에서 다시 살아나다

서울레코드페어 중 KBS 심의필 세션방송국 음반 보관소에 묵혀 있던 레코드를 큐레이션하는 음악 토크쇼 프로그램 KBS 심의필에서 활약 중인 로커 차승우. 차승우와 사촌들로 화끈한 공연을 펼친 날 귀가해서 재즈 음반을 트는 반전 매력의 소유자가 한국대중음악청년회와 2층 라운지에서 대화했다.히트곡 '낙엽따라 가버린 사랑'을 부른 차중락의 조카기도 한 차승우는 풍부한 식견으로 세션을 이끌었으며 십대~이십대 젊은 연령에도 고전 가요에 대한 남다른 통찰력을 지닌 한국대중음악청년회는 큐레이션한 작품에 관한 뒷이야기를 술술 풀어냈다. 송창식 '새는'에서 세션연주를 담당한 '동방의 빛'이 핑크 플로이드 걸작 <다크 사이드 옵 더문(The Dark Side Of The Moon)> 전 트랙을 녹음했다는 기타리스트 강근식의 증언이 흥미로웠다.교육자, 평론가, 연주자로 한국 재즈의 근간을 주도했던 이판근의 명작 코리안 재즈는 "재즈 불모지"였던 1970년대 한국이 무색하게 세련되었다. 상당한 고가에 거래되는 음반이기에 실물로 듣는 경험이 귀했다. 장현의 '아름다운 강산'은 이선희의 떠들썩한 버전과 달리 신비롭고 환각적이었다. 신중현과 더 멘이 연주를 맡은 이 작품은 체제 저항적 성격으로 인해 1970년대 당시 금지곡 처분을 당하기도 했다.여러 지인과 실외 페어에서 얘기 나누다가 1층 실내인 서바이버홀을 둘러봤다. 소비자 각자의 취향을 존중하는 음반 커뮤니티 "레코드라운지" 앞에 긴 대기줄이 형성되었다. 놀라운 완성도로 평단의 찬사를 획득한 올드 잉글리쉬 쉽독의 <아메리칸 핑 퐁(American Ping Pong)>과 어쿠스티 팝의 대명사 십센치의 < 1.0 >같은 레코드 라운지 독점 판매 음반이 관심을 모은 것. 뮤직 레이블 엠피엠지 산하 단체답게 유다빈밴드와 밴드 설(SURL)의 기타리스트 오도경의 솔로 프로젝트 오드믹(Odmik)같은 관련 아티스트의 작품도 판매 중이었다.조금 더 작은 공간인 2층 부트캠프에선 록밴드 바이바이배드맨의 프론트퍼슨 정봉길의 솔로 프로젝트 길라(GILA)의 첫 정규작 <왓츠 온 유어 마인드(What's On Your Mind?)>를 디스플레이한 모아(MOAH)와 이틀 차인 11월 1일에 두 개의 리스닝 세션을 주관한 논포티(NONPOTTY)가 눈에 띄었다. 논포티는 개성파 아티스트가 거쳐 간 미국의 독립 레이블 시크리틀리 그룹(SecretelyGroup)과도 협력 관계에 있다 보니 펑크(Punk) 집단 웬즈데이와 복고적 팝그룹 진저 루트의 음반도 매대에서 발견할 수 있었다.