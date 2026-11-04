차승우가 들려준 '코리안 재즈', 1970년대 금지곡의 재발견

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2026년 제15회 서울레코드페어(SRF)염동교
2011년부터 시작된 서울레코드페어(SEOULRECORD FAIR/SRF)가 제15회를 맞아 지난해와 동일하게 서울 성동구 펍지성수(PUBG SEONGSU)에서 2026년 10월 31일과 11월 1일에 열렸다. 각양각색 셀러가 꾸린 마켓을 중심으로 토크 세션, 아티스트 사인회 등 다채로운 이벤트가 레코드 마니아의 마음은 부풀어 올랐다.
홍대의 음반 가게 김밥레코즈 김영혁 대표가 행사를 기획했고 62년 전통의 악기 회사 코르그(KORG)와 한국의 음향 장비 유통사 기어라운지(GEARLOUNGE)가 턴테이블 쇼케이스와 청음존 등 레코드와 불가분 관계인 오디오 시스템에 조력했다.
10월 31일 오전 11시 30분쯤 펍지성수에 도착했다. 토요일 오전 10시와 11시, 일요일 오전 10시와 11시 총 네 타임을 사전 예약한 이들은 한정반과 최초공개반을 먼저 둘러볼 기회가 주어진다. "서울레코드페어 한정반"은 서울레코드페어 조직위에서 음악가 및 레이블과의 협업을 통해 자체 제작/판매하는 레코드를 지칭하며 "서울레코드 최초공개반" 기획사/음반사/레이블 또는 개인 등이 서울레코드페어 개최 시기에 맞춰 제작한 음반을 일컫는다.
최근 망원벨로주에서 음감회를 진행했던 로다운 30의 실황 <라이브 앳 펜타포트(Live At Pentaport)>, 올해 귀환해 많은 팬에 반가움을 안겨준 술탄 오브 더 디스코의 2019년 EP <이지 리스닝 포 러브(Easy Listening For Love)>, 음유시인 백현진의 '빛23'과 '모과'를 각각 A면과 B면에 담은 7인치 싱글에 구미가 당겼다.
고민 끝에 아티스트 기린이 설립한 알앤비 뮤직 레이블 에잇볼타운 소속으로 세련된 시티팝을 구사하는 프로듀서 브론즈의 <아쿠아리움(Aquarium)> 5주년 기념 재발매반과 로다운 30의 리더 윤병주가 이끌었던 노이즈가든 신작 '실리콘'과 '파도'를 담은 7인치 싱글을 구입했다. 우리가 일반적으로 보는 엘피(LP)는 12인치로 지름이 약 30cm인 반면, 7인치 레코드는 크기와 담을 수 있는 트랙 길이, 분당 회전수 등 여러 지점에서 차이를 보인다.