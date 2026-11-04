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옆방 훔쳐보러 모텔로 간 여자, 이 욕망이 무척 반갑다

옆방 훔쳐보러 모텔로 간 여자, 이 욕망이 무척 반갑다

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <베리 베리 스트레인지 러브>

김상목(redoctobor)
26.11.04 15:26최종업데이트26.11.04 15:26
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<베리 베리 스트레인지 러브> 포스터
<베리 베리 스트레인지 러브> 포스터인디스토리

'송이'는 어릴 적부터 친구들과 어울리기보단, 홀로 책과 영화에 빠지는 게 좋았다. 복잡한 현실을 벗어날 수 있으니. 이제 성인이 된 그녀는 문득 머릿속 상상하던 세계를 눈으로 직접 보고 싶어졌다. 질문은 꼬리를 물고, 궁금증은 참을 수 없을 지경이다. 문제를 해결하기 위해 오랜만에 외출을 감행하려 한다. 빨간 옷에 단발머리를 다듬은 송이는 모텔로 향한다. 조심스레 드릴로 벽에 구멍을 낸 다음 몰래 옆방을 관찰하기 시작한다. 과연 그녀는 무엇을 보게 될까?

이토록 다채로운 욕망과 취향이 숨어 있다니

숨죽인 채 금단의 호기심을 풀려던 송이의 눈앞에 차례로 서로 다른 '사랑'의 풍경이 펼쳐진다. 시작은 말 그대로 '처음'이다. 송이는 풋풋한 20대 초반의 '송이'를 훔쳐본다. 침대엔 그녀와 남자친구인 선배가 누워 있다. 둘은 '처음' 관계를 맺으려는 참이다. 두근두근 인생 첫 경험을 준비하려는데 선배는 불안한지 자꾸만 딴소릴 한다. 여자친구의 정절을 의심하며 캐묻자 통 집중이 안 된다. 자신은 처음이라 떨리는데 송이는 능숙한 것 같단 의심병이 도진다.

장면이 바뀐다. 오전부터 모텔 방 잡은 남자는 이윽고 도착한 연상의 여인과 인사한다. 둘은 온라인 연락을 나누다 처음 만난 듯하다. 남자는 상대에게 고3 시절 은밀한 추억을 들려준다. 타인에겐 쉽게 꺼내지 못하던 부탁, 당시 느꼈던 감각을 재연하려는 것. 하지만 주문이 많이 유별난 터라 여자는 난감하다. 그러나 남자는 사정하며 매달린다. '취향 존중'은 과연 어디까지 수용 가능한 개념일까나.

옆방에 다음 '송이'가 등장한다. 청춘남녀는 격하게 관계하지만, 남자친구의 열정과 어긋나게 송이는 무표정하다. 연인 사이 유지하고자 의무방어전 기색이 역력하다. 그녀의 뇌리엔 어릴 적 처음 느꼈던 모종의 '감각'이 깊숙이 자리하고 있다. 그날의 느낌을 잊긴커녕, 점점 더 또렷하게 갈망하게 되자 송이는 그날의 기억을 찾아 문제의 장소로 향한다. 과연 현재의 권태로움을 극복할 비밀의 열쇠가 그곳에 아직 남아 있을까.

또 다른 '송이'가 나설 차례다. 결혼정보회사에 비싼 회비 할부로 내며 결혼적령기 딸을 시집보내려는 엄마의 극성 덕분에 맞선 나온 여자는 목석처럼 구는 바람에 번번이 실패한다. 본인 귀책 사유라 엄마가 아무리 성화를 부려도 소용이 없다. 대인기피증이라도 있는 걸까? 실은 숨은 비밀이 있긴 하다. 송이는 겉으론 완벽한 요조숙녀지만, 실은 누구도 예상하기 힘든 기이한 상상력의 소유자였던 것. 망상 탓에 도무지 만남에 집중할 수 없을 지경이다.

단편영화 옴니버스 조합으로 접하는 작가주의 색채

<베리 베리 스트레인지 러브> 스틸
<베리 베리 스트레인지 러브> 스틸인디스토리

<베리 베리 스트레인지 러브>는 장편 형태를 취하지만, 실체를 확인하면 낯선 옴니버스 형상을 갖췄다. 단편영화를 개봉하기 위해 여러 편을 소재 유사성(예를 들어 '공포')을 이용해 묶어내는 경우는 독립영화 상영의 한 방식으로 간간이 활용되어 아주 낯설진 않다. 그러나 특정 작가의 단편만 묶어서 장편화하는 건 아직 익숙한 형식은 아니다. 본 작품은 송희숙 감독의 단편 <처음>, <똑똑한 누나>, <모서리>, <베리 베리 스트레인지 러브>를 합체한 버전이다.

즉 크게 네 장으로 구분되는 옆방 에피소드는 감독이 지금까지 공개한 4편 단편을 잇달아 병렬한 것. 여기에 구멍을 통해 낯선 풍경을 훔쳐보는 송이 캐릭터가 각 장을 연결하며 전체를 여닫는 가교 노릇을 수행하며 새롭게 추가되었다. 이 신규 분량을 통해 단순 조합을 넘는 원심력의 맥락을 조성한다. 단편의 단순 나열에 그친 재활용은 아니란 뜻. 하지만 이걸 가능케 하려면 하나의 '통일'된 뼈대가 필요하다. 서로 다른 시기와 배경 단편에서 그게 가능할까?

여기에서 '작가주의'가 호출된다. 관객은 대개 '단편영화'라면 과도기의 습작 혹은 신예의 포트폴리오 작업으로 간주하게 마련이다. 단편으로 역량을 쌓고 검증을 받은 후 그 평가를 바탕으로 장편영화를 제작하고 메이저 진출하는 과정에서 통과의례로 여기는 것. 가벼운 몸놀림으로 이것저것 시도하는 시기이니만큼 개별 작품이 돋보일 순 있어도 아직 '작가'의 일관된 호흡과 방향을 논하기는 시기상조다. 연결되는 고리는 있을지언정, 통합력 면은 미덥지 못하다.

단편은 각각 <처음> 2018년, <똑똑한 누나> 2019년, <모서리> 2022년, <베리 베리 스트레인지 러브> 2025년으로 시차가 상당하다. 제작 준비부터 치면 근 10년, 강산이 한 번 변하고 남을 시간인 셈이다. 그런 작업을 이어붙이면 자칫 느슨하고 산만한 나열로 그치는 것 아닌지, 개봉 욕심에 너무 무리수를 둔 것인지 의구심부터 먼저 발생한다. 과연 네 편을 연결해 어떤 중력장을 형성할 수 있는가가 관객이 작품을 선택하기 전 최종 결정단계가 될 법하다.

4개의 행성을 잇는 정교한 중력장 확인하기

<처음>은 확실히 풋풋하고 발랄, 아니 발칙한 상상력에 승부수를 거는 소품이다. 실내극 형태로 오직 모텔방 침대 위에서 모든 상황이 전개된다. 대학생 시절 연애에 따라붙는 온갖 치졸하고 사소한 다툼과 의심이 한꺼번에 분출한다. 하지만 고작 그 정도라면 매년 쏟아져나오는 학원 연애물 조금 매운 버전에 불과하다. 두 연인의 티격태격 상황극은 오 헨리의 단편소설 필살기를 보듯 일순간에 익숙한 예상치를 사뿐히 뛰어넘어 혼란의 소용돌이로 관객을 덮친다.

<똑똑한 누나> 역시 전작과 유사한 실내극이다. 데뷔 단편이 청춘 로맨스와 19금 코미디를 조합해 경쾌하게 밀어붙인다면, 두 번째 작업은 좀 더 은밀하고 자극적인 방향에 도전한다. 단순 노출도는 훨씬 낮은데 누가 봐도 수위는 다른 차원이다. 좀 더 캐릭터 연령대가 높아지고 사회적 금기에 가까운 설정이 도입되기 때문일 테다. 웃지 못할 소동이 이어지지만, 이게 또 딱히 타인을 해치거나 하는 것도 아니다. 다만 좀 많이 안쓰러운 '타인의 삶' 이야기다.

앞의 두 편이 한 방의 반전을 중심축 삼아 공개적으로 꺼내긴 곤란하지만, 암묵적으로 일각에 존재하는 성적 취향을 드러낸다면 <모서리>부터는 작업 규모도 커지고 이야기 서사나 작중 배경 무대도 한 차원 더 광역화한다. 어릴 적 엄마의 극성으로 서울로 전학하게 된 날, 마지막 수업인데도 잠만 자던 소녀는 뜻밖에 강렬한 경험을 가진다. 늘 주눅 든 채 수동적으로 살던 송이는 생전 처음으로 강렬한 욕구를 느끼고 자신이 원하는 걸 갖기 위해 사력을 다한다.

물론 그 시도는 어른들에 의해 실패로 끝난다. 그 결과 어른이 된 다음에도 여전히 그날의 소녀는 소극적인 상태에 머물러 있다. 적당히 주변에 맞추기만 할 뿐, 주체적인 삶의 희열을 얻지 못한 불만족이 계속된다. 하지만 언제까지 이렇게 살 순 없다. 결단한 송이는 과거의 패배가 깃든 모교로 돌아온다. 그곳에서 자신이 어릴 적 얻지 못한 간절함의 대상과 재회한다. 이번에는 온전히 갈망을 이루게 될까? 그 성패는 극장에서 목격해야 확인 가능한 영역이다.

개인의 자유와 욕망을 억압하는 장벽 우회하기

단편 <베리 베리 스트레인지 러브> 역시 <모서리>의 주제의식을 계승한다. 다만 전통적인 여성주의 접근법에 가까운 전작과 비교해 ("베0000스" 31 인기 아이템을 비틀 듯) 익살스럽게 변용한 제목처럼 초기작의 19금 풍자 코미디로 회귀한다. 네 번째 송이는 훔쳐보는 송이처럼 빨간 원피스로 차려입는다. 성적 욕망을 거세하는 게 아니라 솔직하게 드러내고픈 자의식이 투영된 복장이다. 코믹해도 분명한 지향이다.

감독은 한 바퀴 돌아 방향성을 설정한 듯하다. <모서리>와 둘 중 대미를 장식할 순서 배치 문제는 작가 진로와 연결된 문제다. 전자라면 감독을 유형화하긴 쉽지만, 특별히 기억하긴 모자라다. 후자 경우엔 폭력이나 선정성에서 어떤 면은 과도하게 허용되지만, 다른 단면은 억압되는 현실에서 운신이 좁다. 하지만 그 때문에 기대감도 커진다.

네 번째 장은 세 번째 장의 문제의식을 계승하되 확 비틀어 다른 결로 제시한다. 사회가 여성에게 요구하는 판에 박힌 정형화, 상품 마냥, (여성에게 여전히 권장되는) 결혼 시장에서 잘 '팔리기' 위해 갖출 온갖 허례허식에 질식된 주인공은 온갖 노력에도 불구하고 좌절을 거듭한다. 비혼주의자일까? 그렇지도 않은 게 문제다. 누구에게도 밝힐 수 없는 내면의 갈등이 원인이지만, 이걸 밝혔다간 사회적으로 매장될 거란 공포가 그녀를 포위한다. 진퇴양난이다.

감독의 작품 연보에서 <처음>과 <똑똑한 누나> 시절은 엉뚱 발랄한 아이디어를 맘껏 개방하는 과정이었다. 자신이 세상에 던지고 싶은 이야기와 영화로 승부 보겠다는 결단의 분기점에서 <모서리> 이후로 방향은 정해졌다. 그렇게 작가의 길이 완성된다. '금지된 욕망을 허락하라!' 자연스레 형성되는 욕망을 불온시할 때 개인은 억압되고 사회는 곯는다. 이 단순한 진실을 해방해야 한다.

독립영화가 잃어버린 상상력을 환기하는 도전

<베리 베리 스트레인지 러브> 스틸
<베리 베리 스트레인지 러브> 스틸인디스토리

어느새 독립영화는 불온함을 잃은 채 사회를 전복하려는 도전에서 비켜서는 참이다. 그렇다면 대체 무엇으로부터 '독립'한다는 것인지 갸우뚱한 경우가 적지 않다. 표현의 자유와 검열로부터 해방은 과거 주된 목표였건만, 어느새 패기는 희석되고 상업영화를 기준 삼은 완성도와 실체가 모호한 '예술성'이 그 자리를 채웠다. 야생의 기운이 실종되면 독립영화 본연의 강점은 실종될 텐데. 얼마만의 '청불'인지, 무모한 도전이 괜히 반갑다.

이 단편 옴니버스는 오랜만에 만나는 19금 에너지 넘실대는 작업이다. 물론 그 성적 기운은 포르노의 노출과 확연히 다르다. 허위투성이 엄숙주의가 가로막는 바람에 음성화하는 폐단에 맞서 자유롭게 욕망을 개방하는 도전이 화면을 수놓는다. 물론 다른 톤의 단편을 이어붙인 접착력엔 한계가 엿보이지만, 점점 뚜렷하게 형성되는 지향이 확인될 때마다 다음 작품 기다려지는 건 절반 이상 성공으로 간주할 만하다.

<작품정보>

베리 베리 스트레인지 러브
Very Very Strange Love
2026 한국 스트레인지 러브 코미디
2026.11.11. 개봉 103분 청소년관람불가
감독/각본 송희숙
출연 이유하, 문우빈, 이건호, 백송희, 임소안, 김윤지 외
제작 ㈜메시지필름
배급 ㈜인디스토리
베리베리스트레인지러브 송희숙감독 이유하 임소안 김윤지

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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