옆방 훔쳐보러 모텔로 간 여자, 이 욕망이 무척 반갑다

인디스토리

<베리 베리 스트레인지 러브> 스틸<베리 베리 스트레인지 러브>는 장편 형태를 취하지만, 실체를 확인하면 낯선 옴니버스 형상을 갖췄다. 단편영화를 개봉하기 위해 여러 편을 소재 유사성(예를 들어 '공포')을 이용해 묶어내는 경우는 독립영화 상영의 한 방식으로 간간이 활용되어 아주 낯설진 않다. 그러나 특정 작가의 단편만 묶어서 장편화하는 건 아직 익숙한 형식은 아니다. 본 작품은 송희숙 감독의 단편 <처음>, <똑똑한 누나>, <모서리>, <베리 베리 스트레인지 러브>를 합체한 버전이다.즉 크게 네 장으로 구분되는 옆방 에피소드는 감독이 지금까지 공개한 4편 단편을 잇달아 병렬한 것. 여기에 구멍을 통해 낯선 풍경을 훔쳐보는 송이 캐릭터가 각 장을 연결하며 전체를 여닫는 가교 노릇을 수행하며 새롭게 추가되었다. 이 신규 분량을 통해 단순 조합을 넘는 원심력의 맥락을 조성한다. 단편의 단순 나열에 그친 재활용은 아니란 뜻. 하지만 이걸 가능케 하려면 하나의 '통일'된 뼈대가 필요하다. 서로 다른 시기와 배경 단편에서 그게 가능할까?여기에서 '작가주의'가 호출된다. 관객은 대개 '단편영화'라면 과도기의 습작 혹은 신예의 포트폴리오 작업으로 간주하게 마련이다. 단편으로 역량을 쌓고 검증을 받은 후 그 평가를 바탕으로 장편영화를 제작하고 메이저 진출하는 과정에서 통과의례로 여기는 것. 가벼운 몸놀림으로 이것저것 시도하는 시기이니만큼 개별 작품이 돋보일 순 있어도 아직 '작가'의 일관된 호흡과 방향을 논하기는 시기상조다. 연결되는 고리는 있을지언정, 통합력 면은 미덥지 못하다.단편은 각각 <처음> 2018년, <똑똑한 누나> 2019년, <모서리> 2022년, <베리 베리 스트레인지 러브> 2025년으로 시차가 상당하다. 제작 준비부터 치면 근 10년, 강산이 한 번 변하고 남을 시간인 셈이다. 그런 작업을 이어붙이면 자칫 느슨하고 산만한 나열로 그치는 것 아닌지, 개봉 욕심에 너무 무리수를 둔 것인지 의구심부터 먼저 발생한다. 과연 네 편을 연결해 어떤 중력장을 형성할 수 있는가가 관객이 작품을 선택하기 전 최종 결정단계가 될 법하다.<처음>은 확실히 풋풋하고 발랄, 아니 발칙한 상상력에 승부수를 거는 소품이다. 실내극 형태로 오직 모텔방 침대 위에서 모든 상황이 전개된다. 대학생 시절 연애에 따라붙는 온갖 치졸하고 사소한 다툼과 의심이 한꺼번에 분출한다. 하지만 고작 그 정도라면 매년 쏟아져나오는 학원 연애물 조금 매운 버전에 불과하다. 두 연인의 티격태격 상황극은 오 헨리의 단편소설 필살기를 보듯 일순간에 익숙한 예상치를 사뿐히 뛰어넘어 혼란의 소용돌이로 관객을 덮친다.<똑똑한 누나> 역시 전작과 유사한 실내극이다. 데뷔 단편이 청춘 로맨스와 19금 코미디를 조합해 경쾌하게 밀어붙인다면, 두 번째 작업은 좀 더 은밀하고 자극적인 방향에 도전한다. 단순 노출도는 훨씬 낮은데 누가 봐도 수위는 다른 차원이다. 좀 더 캐릭터 연령대가 높아지고 사회적 금기에 가까운 설정이 도입되기 때문일 테다. 웃지 못할 소동이 이어지지만, 이게 또 딱히 타인을 해치거나 하는 것도 아니다. 다만 좀 많이 안쓰러운 '타인의 삶' 이야기다.앞의 두 편이 한 방의 반전을 중심축 삼아 공개적으로 꺼내긴 곤란하지만, 암묵적으로 일각에 존재하는 성적 취향을 드러낸다면 <모서리>부터는 작업 규모도 커지고 이야기 서사나 작중 배경 무대도 한 차원 더 광역화한다. 어릴 적 엄마의 극성으로 서울로 전학하게 된 날, 마지막 수업인데도 잠만 자던 소녀는 뜻밖에 강렬한 경험을 가진다. 늘 주눅 든 채 수동적으로 살던 송이는 생전 처음으로 강렬한 욕구를 느끼고 자신이 원하는 걸 갖기 위해 사력을 다한다.물론 그 시도는 어른들에 의해 실패로 끝난다. 그 결과 어른이 된 다음에도 여전히 그날의 소녀는 소극적인 상태에 머물러 있다. 적당히 주변에 맞추기만 할 뿐, 주체적인 삶의 희열을 얻지 못한 불만족이 계속된다. 하지만 언제까지 이렇게 살 순 없다. 결단한 송이는 과거의 패배가 깃든 모교로 돌아온다. 그곳에서 자신이 어릴 적 얻지 못한 간절함의 대상과 재회한다. 이번에는 온전히 갈망을 이루게 될까? 그 성패는 극장에서 목격해야 확인 가능한 영역이다.단편 <베리 베리 스트레인지 러브> 역시 <모서리>의 주제의식을 계승한다. 다만 전통적인 여성주의 접근법에 가까운 전작과 비교해 ("베0000스" 31 인기 아이템을 비틀 듯) 익살스럽게 변용한 제목처럼 초기작의 19금 풍자 코미디로 회귀한다. 네 번째 송이는 훔쳐보는 송이처럼 빨간 원피스로 차려입는다. 성적 욕망을 거세하는 게 아니라 솔직하게 드러내고픈 자의식이 투영된 복장이다. 코믹해도 분명한 지향이다.감독은 한 바퀴 돌아 방향성을 설정한 듯하다. <모서리>와 둘 중 대미를 장식할 순서 배치 문제는 작가 진로와 연결된 문제다. 전자라면 감독을 유형화하긴 쉽지만, 특별히 기억하긴 모자라다. 후자 경우엔 폭력이나 선정성에서 어떤 면은 과도하게 허용되지만, 다른 단면은 억압되는 현실에서 운신이 좁다. 하지만 그 때문에 기대감도 커진다.네 번째 장은 세 번째 장의 문제의식을 계승하되 확 비틀어 다른 결로 제시한다. 사회가 여성에게 요구하는 판에 박힌 정형화, 상품 마냥, (여성에게 여전히 권장되는) 결혼 시장에서 잘 '팔리기' 위해 갖출 온갖 허례허식에 질식된 주인공은 온갖 노력에도 불구하고 좌절을 거듭한다. 비혼주의자일까? 그렇지도 않은 게 문제다. 누구에게도 밝힐 수 없는 내면의 갈등이 원인이지만, 이걸 밝혔다간 사회적으로 매장될 거란 공포가 그녀를 포위한다. 진퇴양난이다.감독의 작품 연보에서 <처음>과 <똑똑한 누나> 시절은 엉뚱 발랄한 아이디어를 맘껏 개방하는 과정이었다. 자신이 세상에 던지고 싶은 이야기와 영화로 승부 보겠다는 결단의 분기점에서 <모서리> 이후로 방향은 정해졌다. 그렇게 작가의 길이 완성된다. '금지된 욕망을 허락하라!' 자연스레 형성되는 욕망을 불온시할 때 개인은 억압되고 사회는 곯는다. 이 단순한 진실을 해방해야 한다.