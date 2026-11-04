음바페 넘은 19세 야말...메시 뒤 이을까

19세에 킬리안 음바페의 기록마저 넘어섰다. 스페인 축구의 신성 라민 야말(FC바르셀로나)이 유럽 최고의 클럽 대항전에서 새로운 역사를 썼다.야말은 4일 오전(한국시간) 스페인 바르셀로나의 스포티파이 캄노우에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전에서 선제골을 터뜨리며 팀의 3-0 승리에 기여했다. 전반 7분 상대 수비 진영에서 패스 실수를 놓치지 않은 야말은 공을 가로챈 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 챔피언스리그 통산 37경기에서 기록한 14번째 골이었다.이로써 야말은 음바페가 보유했던 20세 이전 챔피언스리그 최다 득점 기록(13골)을 넘어섰다. 엘링 홀란의 10골보다도 앞선다. 내년 7월 20세가 되기 전까지 기록을 더 늘릴 기회도 남아 있다.그러나 야말의 진정한 가치를 설명하기 위해 득점 기록만 살펴볼 필요는 없다. 상대 수비수를 제치는 드리블, 동료의 움직임을 활용하는 패스, 결정적인 순간 공격의 방향을 바꾸는 판단력이 그를 특별하게 만든다.야말이 메시와 비교되는 이유는 왼발잡이 측면 공격수라는 공통점 때문이다.바르셀로나 유소년팀 출신으로 오른쪽 측면에서 중앙으로 파고들고, 좁은 공간에서 상대 수비수를 제치는 모습은 자연스럽게 메시의 전성기를 연상시킨다.그러나 두 선수의 공격 방식에는 차이도 존재한다.메시는 바르셀로나에서 성장하면서 단순한 측면 공격수를 넘어 공격의 중심으로 발전했다. 중앙에서 공을 받아 상대 수비수 여러 명을 끌어들였고, 직접 득점하거나 동료에게 결정적인 패스를 연결했다. 득점력 못지않게 경기 전체를 조율하는 능력이 뛰어났다.반면 야말은 아직 오른쪽 측면에서 상대 수비수와 정면으로 마주하는 상황에서 가장 큰 위력을 발휘한다. 특히 공을 잡은 뒤 무조건 빠르게 돌파하지 않는다는 점이 인상적이다. 수비수 앞에서 속도를 늦추고 상대의 반응을 살핀다. 안쪽으로 진로가 막히면 바깥쪽을 공략하고, 측면 돌파를 경계하면 중앙으로 방향을 바꾼다.개인 돌파에만 의존하지 않는 것도 장점이다. 상대가 두 명 이상의 수비수를 붙여 공간을 좁히면 동료에게 패스를 연결해 공격을 이어간다. 자신에게 수비가 집중되는 상황을 다른 공격수의 기회로 활용하는 것이다.물론 메시가 전성기에 보여준 경기 지배력과 비교하기에는 이르다. 야말은 오른쪽 측면에서 공격을 전개하는 비중이 높고, 중앙에서 경기 전체를 조율하는 능력은 앞으로 더 발전시켜야 할 부분이다.하지만 어린 나이에 뛰어난 재능을 보여줬다고 해서 모두 오랫동안 세계 정상에 머무는 것은 아니다.바르셀로나에는 야말보다 먼저 '제2의 메시'로 불렸던 보얀 크르키치가 있었다. 1990년생인 보얀은 2007~2008시즌 17세의 나이로 바르셀로나 1군에 데뷔해 공식전 48경기에서 12골을 터뜨렸다. 좁은 공간에서의 볼 컨트롤과 빠른 방향 전환, 수비수 사이의 빈틈을 파고드는 움직임이 뛰어났다.당시 보얀은 바르셀로나의 미래를 책임질 공격수로 기대받았다. 그러나 확고한 주전으로 자리 잡지 못한 채 2011년 팀을 떠났다. 이후 AS로마, AC밀란, 스토크시티 등 여러 구단을 거쳤으나 유망주 시절 기대했던 세계 최정상급 선수로 성장하지는 못했다.그가 어려움을 겪은 배경에는 심리적 부담도 있었다. 보얀은 2018년 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 17세 시절 극심한 불안 증세를 겪었다고 털어놨다. 어린 나이에 쏟아진 관심과 메시와의 비교가 큰 부담으로 작용했다는 것이다.브라질 출신 알레샨드리 파투도 비슷한 사례다. 파투는 17세에 이탈리아 명문 AC밀란으로 이적했고, 2008~2009시즌 세리에A 36경기에서 15골을 기록했다. 2009년에는 유럽 최고의 21세 이하 선수에게 주어지는 골든보이상까지 받았다.그의 최대 무기는 폭발적인 스피드였다. 상대 수비진의 뒷공간을 빠르게 파고들었고, 속도가 붙으면 수비수들이 따라잡기 어려웠다. 2011년 바르셀로나와의 챔피언스리그 경기에서 약 25초 만에 기록한 선제골이 대표적이다.경기 시작과 동시에 중앙을 돌파해 바르셀로나 수비진을 무너뜨리며 뛰어난 가속력과 골 결정력을 입증했다. 그러나 반복된 근육 부상으로 출전 기회가 줄면서 성장세가 꺾였다. 결국 AC밀란에서 기대했던 전성기를 오래 이어가지 못한 채 2013년 브라질 무대로 돌아갔다.물론 현재 야말을 보얀이나 파투와 동일한 상황에 놓기는 어렵다. 야말은 이미 바르셀로나에서 여러 시즌 동안 핵심 선수로 활약했고, 19세에 월드컵 우승과 챔피언스리그 신기록까지 경험했다. 개인 기술뿐 아니라 상대 수비를 읽고 공격을 풀어가는 능력에서도 높은 수준에 도달했다.그럼에도 어린 나이부터 이어진 많은 출전은 관리가 필요한 부분이다. 국제축구선수협회(FIFPRO)가 2025년 발표한 선수 경기 부담 보고서에 따르면 야말은 18세가 되기 전까지 성인 무대에서 130경기를 소화했다. 같은 나이의 안드레스 이니에스타가 40경기, 가비가 60경기에 출전했던 것과 비교하면 상당히 많은 수치다.일찍 경험을 쌓았다는 장점이 있지만 그만큼 신체적 부담도 일찍 시작됐다. 특히 야말처럼 순간적인 가속과 방향 전환이 잦은 측면 공격수에게 체력 관리와 부상 예방은 중요한 과제다.메시가 축구 역사에 이름을 남긴 이유는 어린 나이에 천재로 주목받았기 때문만은 아니다. 오랜 기간 정상급 경기력을 유지하면서 자신의 플레이를 끊임없이 발전시켰기 때문이다.