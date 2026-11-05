일본 고교배구 '최고 세터' 츠바키, 한국 예능 출연에 화제

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'츠바키 아빠' 탄야마 요시아키 흥국생명 수석코치(맨 오른쪽)... 오른쪽에서 3번째는 요시하라 흥국생명 감독(2026.5.10)흥국생명 배구단 SNS
츠바키가 국내 팬들에게 뜨거운 관심을 받는 이유는 또 있다. 바로 재일동포 3세이고, 올해부터 한국 V리그 신인 드래프트에 참가 자격이 생겼다는 점이다.
츠바키의 친할아버지는 우갑식 씨다. 그는 대한배구협회가 1972년 3월에 뮌헨 올림픽을 대비해서 선발한 한국 남자배구 대표팀 상비군에 발탁된 바 있다. 당시 우갑식 씨는 한국(조선) 국적으로 183cm 신장의 세터였고, 일본 덴리 대학에 재학 중이었다. 그러나 국적 문제 등 우여곡절 끝에 뮌헨 올림픽 대표팀에 합류하지 못했다.
츠바키의 아빠는 탄야마 요시아키(46)다. 현재 한국 V리그 흥국생명 팀의 수석코치로 활약하고 있다. 지난해 4월 요시하라(56) 감독이 흥국생명 감독으로 부임할 때 함께 수석코치로 합류했다.
그는 선수 시절 일본 남자배구 JT 썬더스 팀에서 세터로 활약했다. 은퇴 이후에는 일본 여자배구 JT 마블러스 팀에서 2013-2014시즌부터 2023-2024시즌까지 무려 11시즌 동안 코치로 활동하며, 팀의 전술과 조직력 강화를 담당했다. 그러면서 요시하라 감독과도 2015-2016시즌부터 2023-2024시즌까지 9시즌 동안 함께 했다.
츠바키의 고모는 탄야마 미사오(48)다. 그 또한 배구 선수로 세터 출신이다. 특히 신장이 176cm로 여자배구 '장신 세터' 유망주였다. 결국 츠바키, 아빠, 고모, 할아버지까지 가족 전체가 세터 출신이다. '세터 가문'인 셈이다.
츠바키, 올해부터 한국 V리그 신인 드래프트 '참가 자격' 생겨
한편, 탄야마 요시아키 흥국생명 수석코치와 누나인 탄야마 미사오는 중·고등학교 때까지 한국 국적이었다. 아버지인 우갑식 씨의 국적에 따른 것이었다. 그러다 미사오 선수가 고교 2학년 때 일본 실업팀 진출 문제 등 때문에 가족 전체가 일본으로 귀화를 결정했다. 이는 미사오 선수가 일본 언론과 인터뷰에서 밝힌 바 있다.
때문에 탄야마 요시아키의 딸인 츠바키도 한국배구연맹(KOVO) 규정상 올해부터 V리그 여자부 신인 드래프트에 참가 자격이 생겼다. KOVO에서 규정한 '외국국적동포 선수'는 선수 본인과 가족 전체가 현재 외국 국적이더라도 부모 중 최소 1명 이상이 과거 한국 국적을 보유한 적이 있거나, 현재 한국 국적일 경우 그 자녀가 V리그 신인 드래프트에 참가할 수 있다는 뜻이다.
그러나 츠바키는 지난 10월 28일 열린 2026-2027시즌 V리그 신인 드래프트에 신청하지 않았다. 일본 고교 세터 중 최고 유망주였기 때문에 대학 배구에서 경험을 더 쌓고, 일본 SV.리그 진출을 모색할 가능성이 있다. 한국 V리그행 가능성도 없지는 않다. 츠바키는 1일 방송된 <신인감독 김연경2>에서 한국 V리그에도 긍정적인 생각을 갖고 있음을 밝혔다.
한편, 지난 10월 11일부터 방송을 시작한 <신인감독 김연경2>는 시청률 4.7%를 기록하며 뜨거운 인기를 구가하고 있다(닐슨코리아 전국 기준).
특히 방송사와 광고주들이 중시하는 핵심 지표인 '2054 시청률'과 '화제성' 순위에서 놀라운 성과를 거두고 있다. 2054 시청률이 첫 방송부터 계속 3% 이상을 기록하면서 4주 연속 일요일 예능 프로그램 중 1위를 달리고 있다.
화제성도 TV-OTT 전체 '비드라마 프로그램 화제성' 순위에서 3주 연속 1위를 질주하고 있다. 지상파 시즌제 예능이 TV-OTT 전체 비드라마 프로그램 화제성에서 1위에 오른 것은 2020년 이후 '6년 만에 처음'이다. 그러면서 드라마, 예능 프로를 통틀어 '기업 CF 광고'가 가장 많이 붙은 프로그램이 됐다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기