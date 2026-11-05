사이트 전체보기
일본 고교배구 '최고 세터' 츠바키, 한국 예능 출연에 화제

일본 고교배구 '최고 세터' 츠바키, 한국 예능 출연에 화제

MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경2> 출연... V리그 '신인 참가'도 가능

박진철(jincheolp)
26.11.05 15:58최종업데이트26.11.05 15:58
구글 검색 선호 출처로 추가
츠바키, 지난 1일 방송된 '신인감독 김연경2' 4회 출연 장면
츠바키, 지난 1일 방송된 '신인감독 김연경2' 4회 출연 장면MBC 캡처

일본 고교 배구 '최고 세터'가 한국 예능 프로그램에 출연하면서 국내 팬들의 관심이 폭증하고 있다. 주인공은 탄야마 츠바키(19·172cm)다.

츠바키는 지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 <신인감독 김연경2> 4회에서 처음으로 원더독스 팀에 합류했다. 이미 원더독스 선수 선발 트라이아웃 때 합격했으나 비자 발급 문제로 합류가 늦어졌다.

이날 방송 직후 츠바키 관련 영상이 봇물처럼 쏟아져 나오고 있고, 대부분 높은 조회수를 기록하고 있다. 반응도 환영과 기대가 크다는 의견이 압도적이다. <신인감독 김연경2>의 최고 인기 스타가 될 가능성마저 엿보인다.

또한 츠바키의 합류로 원더독스가 국내 여자배구에서 일본의 수준급 세터와 국내 선수들이 한 팀에서 활약하는 최초 사례가 됐다. 이런 사례는 V리그 남자배구에선 있었지만, 여자배구에선 한 번도 없었다.

츠바키는 개인적으로도 '뜨거운 화젯거리'가 매우 많다. 우선 최근 2년 동안 일본 여자 고교 배구 세터 중 '최고 유망주'라는 점부터 남다르다.

츠바키는 지난 2024년 6월 태국에서 열린 'U18 아시아선수권 대회'에서 일본 대표팀의 주전 세터로 맹활약했다. 그리고 일본을 준우승으로 이끌었고, 본인은 이 대회 '베스트 세터상'을 수상했다. 고교 2학년 때부터 일본 배구협회가 가장 주목하는 세터로 인정받은 것이다.

U18 일본 대표팀 주전 세터·베스트 세터상... 일본 최고 대회 '2연속 우승'

츠바키, 2024 U18 아시아선수권 대회 '베스트 세터상' 수상 모습(위)... 아래는 주요 부문 수상자들
츠바키, 2024 U18 아시아선수권 대회 '베스트 세터상' 수상 모습(위)... 아래는 주요 부문 수상자들아시아배구연맹

이후 고교 소속팀에서 활약은 더욱 눈부시다. 츠바키는 일본 고교 배구 최고 명문인 킨란카이 고교에서 부동의 주전 세터로 활약했다. 그리고 일본 최고의 고교 배구 대회에서 연달아 우승을 차지했다.

일본 고교 배구 전국 대회는 최고 권위를 자랑하는 두 대회가 있다. 매년 1월에 열리는 '하루코 대회'(춘고·전일본 배구 고교선수권 대회), 매년 8월에 열리는 '인터하이 대회'(전국고등학교종합체육대회)다.

두 대회는 일본 고교 배구 3000여개 팀이 각 지역별로 험난한 예선을 치른 뒤, 지역별 우승팀 등 총 52개 팀이 본선 대회에 진출해서 명실공히 '고교 배구 최강자'를 가린다. 때문에 두 대회는 일본의 인기 만화·애니메이션 <하이큐!!>에서도 주 무대로 등장했다.

그런데 킨란카이 고교는 지난해 8월 열린 인터하이 대회, 올해 1월에 열린 하루코 대회까지 연달아 우승을 차지했다. 츠바키는 두 대회 모두 킨란카이의 주전 세터로 맹활약했고 우승의 핵심이었다. 그리고 하루코 대회 직후인 올해 2월 고교를 졸업했다.

특히 하루코 대회 결승전은 킨란카이-슈지츠 고교가 맞붙었다. 슈지츠는 이번 <신인감독 김연경2> 2~3회에서 원더독스와 5세트까지 가는 혈전을 펼치면서 시청자들로부터 뜨거운 호평을 받았던 팀이다. 그러나 하루코 대회 결승전에서는 츠바키가 맹활약한 킨란카이가 슈지츠를 세트 스코어 3-0으로 완파하고 우승을 차지했다.

츠바키는 전형적인 일본 세터 유형이다. 토스가 안정감과 힘이 있고 빠르다. 특히 라이트 백 토스가 좋다. 또한 세터로서 토스뿐만 아니라, 아포짓 공격수까지 동시에 수행하면서 승부처에서 결정적인 득점으로 팀 승리에 기여했다. 그야말로 '배구판 이도류'였다. 주전 세터와 '간헐적 아포짓'으로 활용도가 높은 장점을 갖고 있다.

일본 대학 배구 '수준' 이미 검증... 한국 대표팀 1군에 압승

츠바키의 화려한 이력으로 볼 때, 올해 2월 고교 졸업 이전에 일본 프로 리그인 SV.리그 프로팀에서 스카우트 제안이 올 것이란 예상이 많았다. 그러나 제안은 없었고, 츠바키는 간사이 대학으로 진학해 현재 1학년에 재학 중이다.

물론 츠바키의 일본 프로팀 진출이 좌절된 건 결코 아니다. 일본은 대학 배구가 프로팀 진출을 위한 전 단계란 인식이 더 강하기 때문이다. 실제로 2026-2027시즌 SV.리그 여자배구 14개 프로팀의 일본 선수 총 212명 중 무려 절반이 넘는 115명(54.2%)이 대학 팀을 졸업한 선수들이다. 일본 대표팀 선수 중에도 대학 졸업 후 프로팀으로 간 사례가 적지 않다.

때문에 일본 대학 배구는 한국 대학 배구와 모든 면에서 차원이 다르고, 수준도 매우 높다. 그 점은 지난 8월에 열린 '2026 여자배구 동아시아선수권 대회'에서 여실히 증명됐다.

이 대회에서 일본은 대표팀 1군이 아니라, 선수 전원이 대학생인 '대학 선발팀'을 출전시켰다. 그런데도 차상현 감독이 이끈 한국 대표팀 1군 풀주전을 상대로 3-0으로 압승을 거뒀다. 경기 내용적으로도 오히려 일본 대표팀 1군보다 더 압도적으로 한국 대표팀 1군을 꺾었다.

츠바키·이빠·고모·할아버지 '모두 세터'... 아빠는 현 흥국생명 코치

'츠바키 아빠' 탄야마 요시아키 흥국생명 수석코치(맨 오른쪽)... 오른쪽에서 3번째는 요시하라 흥국생명 감독(2026.5.10)
'츠바키 아빠' 탄야마 요시아키 흥국생명 수석코치(맨 오른쪽)... 오른쪽에서 3번째는 요시하라 흥국생명 감독(2026.5.10)흥국생명 배구단 SNS

츠바키가 국내 팬들에게 뜨거운 관심을 받는 이유는 또 있다. 바로 재일동포 3세이고, 올해부터 한국 V리그 신인 드래프트에 참가 자격이 생겼다는 점이다.

츠바키의 친할아버지는 우갑식 씨다. 그는 대한배구협회가 1972년 3월에 뮌헨 올림픽을 대비해서 선발한 한국 남자배구 대표팀 상비군에 발탁된 바 있다. 당시 우갑식 씨는 한국(조선) 국적으로 183cm 신장의 세터였고, 일본 덴리 대학에 재학 중이었다. 그러나 국적 문제 등 우여곡절 끝에 뮌헨 올림픽 대표팀에 합류하지 못했다.

츠바키의 아빠는 탄야마 요시아키(46)다. 현재 한국 V리그 흥국생명 팀의 수석코치로 활약하고 있다. 지난해 4월 요시하라(56) 감독이 흥국생명 감독으로 부임할 때 함께 수석코치로 합류했다.

그는 선수 시절 일본 남자배구 JT 썬더스 팀에서 세터로 활약했다. 은퇴 이후에는 일본 여자배구 JT 마블러스 팀에서 2013-2014시즌부터 2023-2024시즌까지 무려 11시즌 동안 코치로 활동하며, 팀의 전술과 조직력 강화를 담당했다. 그러면서 요시하라 감독과도 2015-2016시즌부터 2023-2024시즌까지 9시즌 동안 함께 했다.

츠바키의 고모는 탄야마 미사오(48)다. 그 또한 배구 선수로 세터 출신이다. 특히 신장이 176cm로 여자배구 '장신 세터' 유망주였다. 결국 츠바키, 아빠, 고모, 할아버지까지 가족 전체가 세터 출신이다. '세터 가문'인 셈이다.

츠바키, 올해부터 한국 V리그 신인 드래프트 '참가 자격' 생겨

한편, 탄야마 요시아키 흥국생명 수석코치와 누나인 탄야마 미사오는 중·고등학교 때까지 한국 국적이었다. 아버지인 우갑식 씨의 국적에 따른 것이었다. 그러다 미사오 선수가 고교 2학년 때 일본 실업팀 진출 문제 등 때문에 가족 전체가 일본으로 귀화를 결정했다. 이는 미사오 선수가 일본 언론과 인터뷰에서 밝힌 바 있다.

때문에 탄야마 요시아키의 딸인 츠바키도 한국배구연맹(KOVO) 규정상 올해부터 V리그 여자부 신인 드래프트에 참가 자격이 생겼다. KOVO에서 규정한 '외국국적동포 선수'는 선수 본인과 가족 전체가 현재 외국 국적이더라도 부모 중 최소 1명 이상이 과거 한국 국적을 보유한 적이 있거나, 현재 한국 국적일 경우 그 자녀가 V리그 신인 드래프트에 참가할 수 있다는 뜻이다.

그러나 츠바키는 지난 10월 28일 열린 2026-2027시즌 V리그 신인 드래프트에 신청하지 않았다. 일본 고교 세터 중 최고 유망주였기 때문에 대학 배구에서 경험을 더 쌓고, 일본 SV.리그 진출을 모색할 가능성이 있다. 한국 V리그행 가능성도 없지는 않다. 츠바키는 1일 방송된 <신인감독 김연경2>에서 한국 V리그에도 긍정적인 생각을 갖고 있음을 밝혔다.

한편, 지난 10월 11일부터 방송을 시작한 <신인감독 김연경2>는 시청률 4.7%를 기록하며 뜨거운 인기를 구가하고 있다(닐슨코리아 전국 기준).

특히 방송사와 광고주들이 중시하는 핵심 지표인 '2054 시청률'과 '화제성' 순위에서 놀라운 성과를 거두고 있다. 2054 시청률이 첫 방송부터 계속 3% 이상을 기록하면서 4주 연속 일요일 예능 프로그램 중 1위를 달리고 있다.

화제성도 TV-OTT 전체 '비드라마 프로그램 화제성' 순위에서 3주 연속 1위를 질주하고 있다. 지상파 시즌제 예능이 TV-OTT 전체 비드라마 프로그램 화제성에서 1위에 오른 것은 2020년 이후 '6년 만에 처음'이다. 그러면서 드라마, 예능 프로를 통틀어 '기업 CF 광고'가 가장 많이 붙은 프로그램이 됐다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 이 기사는 브레이크뉴스에도 실립니다.
김연경 츠바키 신인감독 KOVO V리그

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박진철 (jincheolp) 내방

비록 모양이 틀려도 왜곡되지 않게끔 사각형 우리 삶의 모습을, 동그란 렌즈로 담아내고 있습니다.

이 기자의 최신기사 '신인감독 김연경2', 단 2회 만에 일요일 2049 시청률 1위