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잔디로바 vs 수아레스, 주짓수와 레슬링의 정면충돌

잔디로바 vs 수아레스, 주짓수와 레슬링의 정면충돌

UFC 여성 스트로급 상위권 맞대결, 서로 다른 색깔의 그래플링 싸움 예약

김종수(oetet)
26.11.04 11:18최종업데이트26.11.04 11:18
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비르나 잔디로바는 상대의 빈틈을 찾아 공략하는데 익숙하다.
비르나 잔디로바는 상대의 빈틈을 찾아 공략하는데 익숙하다.UFC 제공

비르나 잔디로바(38, 브라질)가 타티아나 수아레스(35, 브라질)를 상대로 UFC 여성 스트로급(52.2㎏) 정상 도전을 향한 중요한 시험대에 오른다. 주짓수 블랙벨트와 엘리트 레슬러의 대결이다. 두 선수 모두 그래플링을 주무기로 삼지만, 상대를 제압하는 방식은 뚜렷하게 다르다.

잔디로바가 테이크다운을 방어하고 서브미션 기회를 만들 수 있을지, 수아레스가 특유의 압박과 상위 포지션 장악으로 경기를 통제할지가 승부의 핵심이다.

잔디로바와 수아레스는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 코르테스-아코스타 vs 워커'에서 맞붙는다. 잔디로바는 통산 23승 4패, UFC 9승 4패를 기록하고 있으며, 수아레스는 통산 12승 1패의 강자다. 두 선수 모두 타이틀 도전 경험이 있는 만큼 이번 승리는 다시 챔피언 경쟁에 합류하는 데 중요한 발판이 될 수 있다.

잔디로바는 2018년 인빅타FC 스트로급 챔피언에 오른 뒤 UFC에 입성했다. UFC에서는 아만다 레모스를 암바로 제압하고, 옌샤오난과 루피 고디네스를 판정으로 꺾는 등 상위권 경쟁력을 입증했다. 2025년 10월 맥켄지 던과 공석이 된 타이틀을 놓고 맞붙었지만 판정패했고, 올해 4월 타바타 리치를 상대로 판정승을 거두며 반등했다. 이번 경기는 타이틀 도전권에 다시 다가가기 위한 중요한 관문이다.

잔디로바의 무기, 주짓수…테이크다운 방어가 먼저다

잔디로바의 가장 큰 강점은 상대의 움직임을 이용해 서브미션으로 연결하는 능력이다. 통산 23승 가운데 14승을 서브미션으로 거뒀다. 리어네이키드 초크와 암바 등 다양한 기술을 갖췄으며, 상대가 테이크다운을 시도하는 과정에서도 목과 팔을 노릴 수 있다. 단순히 그라운드에서 유리한 위치를 차지하는 데 그치지 않고, 작은 틈을 잡아 경기를 끝낼 수 있는 선수다.

다만 이번 상대는 테이크다운을 막는 것만으로 해결하기 어려운 유형이다. 수아레스는 미국 대학 레슬링 무대에서 활약한 뒤 종합격투기로 전향한 선수다. 상대에게 달려들어 한 번 테이크다운을 시도하는 데 그치지 않고, 첫 공격이 막히면 다시 허리와 다리를 잡아 연속적으로 넘어뜨리는 체인 레슬링이 강점이다. 상대를 철창으로 몰아붙인 뒤 몸을 붙이고 중심을 무너뜨리는 압박도 뛰어나다.

수치에서도 두 선수의 특징이 드러난다. UFC 공식 통계에 따르면 수아레스는 15분당 평균 4.52회의 테이크다운을 기록하고 있다. 반면 잔디로바의 테이크다운 방어율은 73%다.

수아레스가 꾸준히 넘어뜨리려는 선수라면 잔디로바는 상대의 진입을 막고 균형을 유지하는 데 강점을 가진 선수다. 이 수치가 실제 경기에서 그대로 재현된다고 볼 수는 없지만, 이번 대결의 핵심이 어디에 있는지는 분명하게 보여준다.

잔디로바가 경계해야 할 것은 첫 번째 테이크다운보다 그 이후의 연속 공격이다. 첫 시도를 막더라도 수아레스가 몸을 붙인 상태에서 다시 다리를 잡거나 철창으로 밀어붙이면 방어에 체력을 소모할 수 있다.

반대로 잔디로바가 언더훅을 확보하고 상대의 몸을 돌려 철창에서 빠져나온다면 수아레스의 연속 공격을 끊을 수 있다. 테이크다운을 허용한 뒤에는 무리하게 일어서려다 등을 내주기보다 손목과 팔을 통제하면서 가드 회복이나 포지션 역전을 노려야 한다.

타티아나 수아레스는 압박에 이은 클린치 싸움과 레슬링 공격이 주특기다,
타티아나 수아레스는 압박에 이은 클린치 싸움과 레슬링 공격이 주특기다,UFC 제공

수아레스의 레슬링 압박…상위 포지션에서 승부를 건다

수아레스는 테이크다운 이후 상대를 눌러두는 능력이 뛰어나다. 상위 포지션에서 상대의 엉덩이와 어깨 움직임을 제한하고, 자세를 무너뜨린 뒤 타격과 서브미션을 연결한다.

UFC 공식 통계상 유효타 적중은 분당 2.86회, 유효타 허용 횟수는 1.63회다. 타격 교환 자체를 길게 이어가기보다 레슬링으로 거리를 좁히고 그라운드에서 우위를 확보하는 경기 운영이 잘 드러나는 기록이다.

수아레스의 그래플링은 테이크다운 횟수만으로 평가하기 어렵다. 상대를 넘어뜨린 뒤 얼마나 오랫동안 위에서 통제하는지가 중요하다. 실제로 그는 아만다 레모스전에서 테이크다운과 상위 포지션을 활용해 판정승을 거뒀고, 루피 고디네스전에서는 리어네이키드 초크로 경기를 끝냈다. 상대를 눌러두는 압박과 서브미션 마무리를 함께 갖춘 셈이다.

그렇다고 잔디로바를 쉽게 제압할 수 있다고 단정하기는 어렵다. 잔디로바는 UFC에서 네 차례 패했지만 한 번도 KO나 서브미션으로 패하지 않았다. 모든 패배가 판정이었다.

상대에게 넘어가더라도 쉽게 항복하지 않고 방어 자세를 유지하는 능력이 강하다. 특히 주짓수 전문 선수인 만큼 수아레스가 상위 포지션을 잡았다고 해서 무작정 공격을 이어가기는 부담스럽다. 팔을 잘못 뻗거나 목을 노출하면 오히려 서브미션을 허용할 수 있다.

잔디로바에게 필요한 것은 수아레스의 상위 포지션을 오래 허용하지 않는 것이다. 상대의 압박을 견디는 데만 집중하면 라운드가 끝날 때까지 통제당할 수 있다. 가드에서 상대의 손목을 묶고 다리로 거리를 만든 뒤, 스크램블 상황에서 상위 포지션을 되찾는 움직임이 필요하다.

수아레스 역시 잔디로바의 서브미션 위협을 의식해 자세를 낮추고 안전하게 압박해야 한다. 두 선수 모두 상대의 주특기를 잘 알고 있는 만큼 작은 포지션 싸움이 승부를 가를 가능성이 크다.

잔디로바(사진 왼쪽)는 2025년 10월 맥켄지 던과 공석이 된 타이틀을 놓고 맞붙었지만 판정패했다.
잔디로바(사진 왼쪽)는 2025년 10월 맥켄지 던과 공석이 된 타이틀을 놓고 맞붙었지만 판정패했다.UFC 제공

두 차례 무산된 맞대결…승자는 타이틀 경쟁에 다시 접근

두 선수의 대결은 이번이 처음 추진된 것이 아니다. 2023년 8월 UFC 내슈빌에서 맞붙을 예정이었지만 잔디로바의 무릎 부상으로 무산됐다. 2024년 12월 UFC 310에서도 대진이 성사됐으나 이번에는 수아레스가 빠지면서 경기가 다시 취소됐다. 두 차례나 성사되지 못했던 맞대결이 마침내 열리게 된 것이다.

잔디로바는 이번 경기를 앞두고 있었던 '셔독'과의 인터뷰에서 수아레스와 자신의 그래플링을 두고 '거인들의 충돌'이라고 표현했다. 레슬링과 주짓수라는 서로 다른 전문 영역을 가진 선수들이 맞붙는 만큼 높은 수준의 그라운드 싸움이 펼쳐질 것으로 기대한다는 취지다. 그는 과거 데미안 마이아와 함께 훈련하며 뛰어난 레슬러를 상대하는 데 필요한 조언을 얻었다고도 밝혔다.

이번 경기는 타이틀 경쟁 구도에서도 중요하다. 잔디로바는 지난해 맥켄지 던에게 타이틀을 내준 뒤 다시 도전 기회를 노리고 있다. 수아레스 역시 챔피언 장웨일리와 맞붙은 경험이 있으며, 최근 승리를 쌓으며 상위권에 복귀했다. 두 선수 모두 정상에 도전할 실력을 갖췄지만, 챔피언에게 다시 다가가기 위해서는 서로를 넘어야 한다.

승부의 관건은 그래플링의 주도권이다. 수아레스가 초반부터 테이크다운을 성공시키고 상위 포지션을 유지한다면 자신의 장점을 살릴 수 있다. 반대로 잔디로바가 테이크다운을 막거나 포지션을 뒤집어 그라운드에서 서브미션 위협을 만든다면 수아레스도 공격을 신중하게 가져갈 수밖에 없다. 타격전에서도 잔디로바가 상대의 진입을 견제하며 거리를 유지할 수 있다면 경기 양상은 달라질 수 있다.

주짓수와 레슬링의 맞대결은 어느 한쪽의 기술이 우월한지를 가리는 단순한 승부가 아니다. 상대의 강점을 무력화하고 자신의 기술이 통하는 위치를 먼저 확보하는 싸움이다. 두 차례 무산 끝에 성사된 이번 대결에서 누가 먼저 그 자리를 차지하느냐에 따라 여성 스트로급 타이틀 경쟁의 다음 장면도 달라질 전망이다.

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비르나잔디로바 타티아나수아레스 여성스트로급

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