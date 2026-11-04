잔디로바 vs 수아레스, 주짓수와 레슬링의 정면충돌

UFC 제공

비르나 잔디로바는 상대의 빈틈을 찾아 공략하는데 익숙하다.비르나 잔디로바(38, 브라질)가 타티아나 수아레스(35, 브라질)를 상대로 UFC 여성 스트로급(52.2㎏) 정상 도전을 향한 중요한 시험대에 오른다. 주짓수 블랙벨트와 엘리트 레슬러의 대결이다. 두 선수 모두 그래플링을 주무기로 삼지만, 상대를 제압하는 방식은 뚜렷하게 다르다.잔디로바가 테이크다운을 방어하고 서브미션 기회를 만들 수 있을지, 수아레스가 특유의 압박과 상위 포지션 장악으로 경기를 통제할지가 승부의 핵심이다.잔디로바와 수아레스는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 코르테스-아코스타 vs 워커'에서 맞붙는다. 잔디로바는 통산 23승 4패, UFC 9승 4패를 기록하고 있으며, 수아레스는 통산 12승 1패의 강자다. 두 선수 모두 타이틀 도전 경험이 있는 만큼 이번 승리는 다시 챔피언 경쟁에 합류하는 데 중요한 발판이 될 수 있다.잔디로바는 2018년 인빅타FC 스트로급 챔피언에 오른 뒤 UFC에 입성했다. UFC에서는 아만다 레모스를 암바로 제압하고, 옌샤오난과 루피 고디네스를 판정으로 꺾는 등 상위권 경쟁력을 입증했다. 2025년 10월 맥켄지 던과 공석이 된 타이틀을 놓고 맞붙었지만 판정패했고, 올해 4월 타바타 리치를 상대로 판정승을 거두며 반등했다. 이번 경기는 타이틀 도전권에 다시 다가가기 위한 중요한 관문이다.잔디로바의 가장 큰 강점은 상대의 움직임을 이용해 서브미션으로 연결하는 능력이다. 통산 23승 가운데 14승을 서브미션으로 거뒀다. 리어네이키드 초크와 암바 등 다양한 기술을 갖췄으며, 상대가 테이크다운을 시도하는 과정에서도 목과 팔을 노릴 수 있다. 단순히 그라운드에서 유리한 위치를 차지하는 데 그치지 않고, 작은 틈을 잡아 경기를 끝낼 수 있는 선수다.다만 이번 상대는 테이크다운을 막는 것만으로 해결하기 어려운 유형이다. 수아레스는 미국 대학 레슬링 무대에서 활약한 뒤 종합격투기로 전향한 선수다. 상대에게 달려들어 한 번 테이크다운을 시도하는 데 그치지 않고, 첫 공격이 막히면 다시 허리와 다리를 잡아 연속적으로 넘어뜨리는 체인 레슬링이 강점이다. 상대를 철창으로 몰아붙인 뒤 몸을 붙이고 중심을 무너뜨리는 압박도 뛰어나다.수치에서도 두 선수의 특징이 드러난다. UFC 공식 통계에 따르면 수아레스는 15분당 평균 4.52회의 테이크다운을 기록하고 있다. 반면 잔디로바의 테이크다운 방어율은 73%다.수아레스가 꾸준히 넘어뜨리려는 선수라면 잔디로바는 상대의 진입을 막고 균형을 유지하는 데 강점을 가진 선수다. 이 수치가 실제 경기에서 그대로 재현된다고 볼 수는 없지만, 이번 대결의 핵심이 어디에 있는지는 분명하게 보여준다.잔디로바가 경계해야 할 것은 첫 번째 테이크다운보다 그 이후의 연속 공격이다. 첫 시도를 막더라도 수아레스가 몸을 붙인 상태에서 다시 다리를 잡거나 철창으로 밀어붙이면 방어에 체력을 소모할 수 있다.반대로 잔디로바가 언더훅을 확보하고 상대의 몸을 돌려 철창에서 빠져나온다면 수아레스의 연속 공격을 끊을 수 있다. 테이크다운을 허용한 뒤에는 무리하게 일어서려다 등을 내주기보다 손목과 팔을 통제하면서 가드 회복이나 포지션 역전을 노려야 한다.