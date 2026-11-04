모레노·손흥민·96라인, 아시안컵 연기로 한국축구 '대혼란'

연합뉴스

지난 9월 28일 서울월드컵경기장에서 열린 축구 대한민국과 우루과이의 평가전. 한국 모레노 감독이 4대1로 경기가 종료된 뒤 어두운 표정을 짓고 있다한국축구 역시 아시안컵 일정이 바뀌면서 향후 일정에 큰 변화가 불가피해졌다. 축구대표팀 '임시 사령탑' 로베르트 모레노 감독은 이번 11월 A매치 기간까지 대한축구협회와 단기 계약을 맺은 상태였다. 협회는 9~11월 A매치 6경기 성과에 따라 모레노 감독과 내년 아시안컵까지 계약을 연장할지 결정할 예정이었다.축구협회가 굳이 임시 감독 체제를 선택했던 것은 북중미월드컵 이후 현재 축구협회장이 공석이라 수뇌부없이 장기계약이 요구되는 정식 감독을 선임하기 부담스러웠기 때문이다. 예정대로라면 2027년 1월 아시안컵까지 남은 시간이 얼마 없었기에 새로운 감독을 뽑기도 쉽지 않았다. 그래서 일단 임시 감독 계약을 맺고 최소한 아시안컵까지는 모레노 감독과 동행을 연장하여 대회 성적에 따라 정식 감독 전환 여부를 결정한다는 시나리오가 가장 유력했다.하지만 아시안컵이 연기되면서 상황이 완전히 바뀌었다. 당분간 A매치 기간 평가전을 제외하면 공식 대회가 없는 만큼 굳이 모레노 감독과 계약을 연장해야 할 명분은 사라졌다. 현재 축구협회는 조만간 회장 보궐선거를 치를 예정이다. 새로운 집행부 하에서 시간적 여유를 갖고 차기 아시안컵과 2030년 월드컵을 대비하여 장기계약을 맺고 새롭게 정식 사령탑이 선임할 확률이 높아졌다.물론 모레노 감독이 정식 감독으로 전환될 가능성도 열려있다. 하지만 한국대표팀 첫 데뷔전이었던 9-10월 A매치 4연전에서 보여준 경기력과 리더십이 그리 좋은 평가를 받지 못했다는 것은, 현재로서는 계약연장의 당위성에 대한 물음표를 남기고 있다.모레노호는 2승 1무 1패로 겉보기에 무난한 성적을 기록했지만, 첫 경기인 에콰도르전 이후로는 계속해서 경기력이 부진한 모습을 보이며 전임 홍명보호보다도 나을 게 없다는 혹평을 듣기도 했다.여기에 대표팀 주축인 김민재, 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들의 '은퇴설' 해프닝, 선수단 내부 '불화설' 등 각종 악재까지 터지며 모레노 감독이 선수단 장악과 분위기 전환에 실패했다는 평가가 나왔다. 그만큼 흔들리는 대표팀 분위기를 정상화시키기 위해서라도, 기형적인 임시 감독 체제를 빨리 끝내고 안정된 리더십을 갖춘 정식 감독이 필요하다는 사실 또한 확인했다.모레노 감독으로서는 카타르 도하에서 열리는 사우디(13일), 카타르(17일)와의 A매치 2연전에서 좋은 경기력과 성과를 내야하는 것이 마지막 기회가 될 전망이다. 모레노 감독은 이번 2연전에서 각종 논란과 우려 속에서도 손흥민과 96라인등 기존 대표팀 주축 선수들을 모두 선발했고, 손흥민의 주장직도 그대로 유지하기로 결정하며 정면돌파를 선택했다. 모레노 감독에 대한 최종 거취 여부는 축구협회 차기 집행부에서 결정될 가능성이 높아졌다.또한 아시안컵 연기로 인하여 현 주장인 손흥민의 대표팀내 입지와, 선수들간 신뢰 회복 여부에 관심이 모아지고 있다. 34세의 베테랑인 손흥민은 차기 아시안컵이 어쩌면 국가대표팀에서의 '라스트 댄스'가 될 가능성도 거론되고 있다. 노장급 선수들의 컨디션이 한 해가 갈수록 달라지기 쉽다는 것을 고려하면, 아시안컵까지 에이징 커브 없이 기량을 유지할수 있느냐가 관건이다.한편으로 아시안컵이 연기된 마당에 차기 월드컵을 대비한 '세대교체' 가능성까지 감안하면, 지금처럼 대표팀이 손흥민 중심의 팀운영을 고수해야할지, 손흥민에게 계속 주장직을 맡겨야할지는 고민이 필요해진 대목이다.가장 중요한 문제는 최근 '대표팀 내부 갈등설'로 불거진 선수단의 리더십과 팀워크를 어떻게 회복할 것인가라는 점이다. 아시안컵이라는 당면 과제가 1년 연기되었고, 임시 감독의 거취와 권한도 불투명해진 상황에서 당장 선수들을 하나로 다시 뭉치게 할만한 동기부여를 찾기 어렵다는 우려도 나온다.만일 11월 A매치 2연전에서 또다시 팀워크 문제가 발생하기라도 한다면, 모레노 임시 감독과 주장 손흥민의 리더십에도 큰 타격이 불가피하다. 최근 은퇴설 해프닝 이후 논란의 중심에 놓인 96라인을 향한 비난 여론도 더 악화될 가능성이 높아진다. 사실상 새로운 집행부가 출범하여 확실한 교통정리를 하기 전까지는 대표팀 분위기가 불안정한 상황이 장기화될수 있다.반면 아시안컵 연기가 오히려 한국축구에 긍정적인 전화위복이 될 가능성도 존재한다. 차기 아시안컵은 한국축구가 1960년 마지막 우승 이후 반세기만에 정상탈환에 도전할 수 있는 절호의 기회였다.현재 대표팀의 선수구성상으로는 우승을 노리기에 충분한 전력이다. 정식 사령탑이 선임되어 대표팀 분위기를 수습하고 대회를 체계적으로 준비하여 최상의 전력과 분위기로 나설 수 있다면 67년만의 우승 도전도 불가능한 목표가 아니다.또한 모레노 감독 체제가 종료된다고 해서 대표팀의 상황이 더 나빠진다고는 볼수 없다. 축구협회는 지난 감독 공개 채용 당시 임시 감독이라는 불안정한 조건에도 불구하고 예상을 뛰어넘어 여러 외국 유명 감독들의 뜨거운 관심을 확인한 바 있다. 만일 새로운 집행부에서 정식 감독과 장기계약이라는 조건이라면, 충분히 한국 대표팀 사령탑에 매력을 느낄만한 검증된 외국인 감독을 영입하는 것도 가능하다.위기는 기회가 될수도 있다. 아시안컵 연기라는 변수가 가져온 불확실성을 한국축구가 얼마나 슬기롭게 대처할수 있을지 주목된다.