대작과 재연 사이... '재혼 황후'의 위태로운 줄타기

▲디즈니 플러스 '재혼 황후' 디즈니플러스

<재혼 황후>는 어느 정도 예상됐던 강점과 약점을 첫 공개분에서 동시에 드러냈다. 스타 캐스팅은 이번 작품의 가장 큰 장점으로 작용한다. 신민아가 연기하는 나비에는 남편에게 상처받은 상황에서도 황후로서의 품격을 지키려 한다. 감정을 절제하며 상대에게 선을 긋는 모습은 극의 중심을 잡아주며, 사실상 원톱 주인공처럼 깊은 인상을 남긴다. 주지훈과 이세영 역시 자기중심적이고 얄미운 소비에슈와 라스타라는 인물의 특징을 비교적 선명하게 그려낸다.



반면 원작 웹소설과 파생 웹툰 특유의 판타지 세계관을 실사로 옮기는 과정에서 생긴 미묘한 진입 장벽은 대중성 확보를 가로막는 요소로 작용한다. 한국 배우들이 중세 서양 의복을 차려입고 생소한 유럽풍 이름을 주고받는 설정 탓에, 고급스러운 로맨스 판타지보다는 재연 드라마를 연상시킨다는 일부의 평가가 나오는 것도 충분히 이해되는 대목이다.



<재혼 황후>는 분명 도전적인 작품이다. 익숙한 현대극의 틀을 벗어나 글로벌 인기 로맨스 판타지를 한국 배우와 제작진의 방식으로 구현하려 했다는 점은 충분히 긍정적으로 평가할 만하다. 다만 대규모 제작과 화려한 캐스팅만으로 세계관의 이질감까지 해결할 수는 없다.



원작 팬들이 기대하는 나비에 중심의 통쾌한 이야기 전개와 일반 시청자가 납득할 수 있는 감정선 사이에서 균형을 찾는 것은 오는 11일 공개되는 5·6화부터 풀어야 할 숙제다. 막장 드라마스러운 재미만큼은 이미 충분히 보여줬다. 이제는 자극적인 재미를 넘어 작품 자체의 완성도로 대중을 설득할 차례다.

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