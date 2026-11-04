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당신을 위한 OTT 이야기 대작과 재연 사이... '재혼 황후'의 위태로운 줄타기

대작과 재연 사이... '재혼 황후'의 위태로운 줄타기

[리뷰] 디즈니 플러스 '재혼 황후' 1-4회

김상화(steelydan)
26.11.04 10:23최종업데이트26.11.04 10:25
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디즈니 플러스 '재혼 황후'
디즈니 플러스 '재혼 황후'디즈니플러스

글로벌 누적 조회수 30억 회에 육박하는 인기 웹소설의 실사화. 디즈니플러스 오리지널 시리즈 <재혼 황후>가 지난 3일 1~4화를 전격 공개하며 베일을 벗었다. 당초 예정보다 하루 앞서 선보인 이 작품은 신민아-주지훈-이종석-이세영 등 화려한 출연진과 서양풍 로맨스 판타지라는 독특한 설정으로 공개 전부터 관심을 모았다.

다만 국내에서는 영상화 시도가 드물었던 장르인 만큼 예고편 공개 이후 기대 못지않게 우려의 목소리도 적잖았다. 막대한 제작비를 들여 독일과 체코에서 로케이션 촬영을 진행하고 화려한 세트와 의상으로 눈길을 사로잡았지만, 일각에서는 "대작 판타지 드라마인가, 아니면 초대형 <신비한 TV 서프라이즈>인가"라는 날 선 의견도 나왔다.

일단 처음 공개된 1~4회만 놓고 보면 <재혼 황후>는 '대작 드라마'와 '서프라이즈' 사이에서 위태로운 줄타기를 하는 모습이다. 스타 캐스팅과 화면 구성은 분명 대작의 문법을 갖췄지만 이야기를 들려주는 방식에서는 재연 드라마의 기시감을 종종 드러냈기 때문이다.

노예 라스타의 등장...황제의 변심

디즈니 플러스 '재혼 황후'
디즈니 플러스 '재혼 황후'디즈니플러스

초반 극의 전개는 웹소설 원작답게 제법 속도감 있게 진행된다. 이야기는 동대제국의 황제 소비에슈(주지훈 분)와 황후 나비에(신민아 분)의 관계가 흔들리면서 시작된다. 어린 시절부터 부부로 지내며 제국을 함께 이끌어온 두 사람이지만, 후계자가 없다는 현실은 황실 안팎에 불안감을 드리운다.

그러던 중 사냥터에서 괴수의 습격을 받은 나비에가 황제를 지키기 위해 위험을 감수하는 사이, 소비에슈는 인간 사냥꾼에게 쫓기던 도망 노예 라스타(이세영 분)를 구해 궁으로 데려온다. 이후 라스타에게 마음을 빼앗긴 황제는 황후의 반대에도 그녀를 정부로 들이겠다고 선언한다.

황제의 총애를 받게 된 라스타는 나비에에게 '언니'라고 부르고 싶다며 다가가는가 하면, 이를 막으려던 시녀 로라는 오히려 감옥에 갇히고 만다. 이러한 장면들은 전형적인 궁중 치정극을 연상시킨다. 여기에 라스타를 양녀로 받아들여 황후를 견제하려는 알바니(정영주 분)까지 가세하면서 제국의 권력을 둘러싼 갈등은 빠르게 확대된다.

순정 만화? 욕망과 암투로 채워진 '마라맛' 막장극

디즈니 플러스 '재혼 황후'
디즈니 플러스 '재혼 황후'디즈니플러스

<재혼 황후>의 전반적인 구성은 상당히 자극적이다. 겉으로는 <베르사유의 장미>처럼 우리에게 익숙한 유럽 배경 순정만화의 틀을 갖췄지만, 그 속은 사랑과 권력을 향한 탐욕으로 채워져 있다. 한 여인을 만나 흔들린 황제의 일방적인 변심, 총애를 등에 업은 라스타의 뻔뻔한 행동은 시청자들의 분노 지수를 한껏 끌어올린다.

특히 라스타는 특유의 순진무구한 표정으로 나비에에게 "언니라고 불러도 되냐"고 묻고, 자신을 3인칭으로 지칭하는 독특한 화법과 묘하게 선을 넘는 행동으로 극에 강렬한 긴장감과 '마라맛' 재미를 불어넣는다. 막장 드라마 특유의 재미를 즐기는 시청자라면 반길 만하지만, 보편적인 감정선을 기대한 시청자에게는 손발이 오그라드는 대목도 적지 않다.

이에 맞서는 나비에의 모습은 깊은 인상을 남긴다. 남편의 변심과 주변의 암투 속에서도 감정에 쉽게 휩쓸리지 않고 품위를 지키려 애쓰는 나비에는 자연스럽게 시청자의 응원을 이끌어낸다. 여기에 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)가 나비에에게 첫 춤을 청하는 장면은 앞으로 펼쳐질 전개에 대한 궁금증과 기대감을 동시에 안긴다.

화려한 캐스팅과 아쉬운 진입장벽

디즈니 플러스 '재혼 황후'
디즈니 플러스 '재혼 황후'디즈니플러스

<재혼 황후>는 어느 정도 예상됐던 강점과 약점을 첫 공개분에서 동시에 드러냈다. 스타 캐스팅은 이번 작품의 가장 큰 장점으로 작용한다. 신민아가 연기하는 나비에는 남편에게 상처받은 상황에서도 황후로서의 품격을 지키려 한다. 감정을 절제하며 상대에게 선을 긋는 모습은 극의 중심을 잡아주며, 사실상 원톱 주인공처럼 깊은 인상을 남긴다. 주지훈과 이세영 역시 자기중심적이고 얄미운 소비에슈와 라스타라는 인물의 특징을 비교적 선명하게 그려낸다.

반면 원작 웹소설과 파생 웹툰 특유의 판타지 세계관을 실사로 옮기는 과정에서 생긴 미묘한 진입 장벽은 대중성 확보를 가로막는 요소로 작용한다. 한국 배우들이 중세 서양 의복을 차려입고 생소한 유럽풍 이름을 주고받는 설정 탓에, 고급스러운 로맨스 판타지보다는 재연 드라마를 연상시킨다는 일부의 평가가 나오는 것도 충분히 이해되는 대목이다.

<재혼 황후>는 분명 도전적인 작품이다. 익숙한 현대극의 틀을 벗어나 글로벌 인기 로맨스 판타지를 한국 배우와 제작진의 방식으로 구현하려 했다는 점은 충분히 긍정적으로 평가할 만하다. 다만 대규모 제작과 화려한 캐스팅만으로 세계관의 이질감까지 해결할 수는 없다.

원작 팬들이 기대하는 나비에 중심의 통쾌한 이야기 전개와 일반 시청자가 납득할 수 있는 감정선 사이에서 균형을 찾는 것은 오는 11일 공개되는 5·6화부터 풀어야 할 숙제다. 막장 드라마스러운 재미만큼은 이미 충분히 보여줬다. 이제는 자극적인 재미를 넘어 작품 자체의 완성도로 대중을 설득할 차례다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
재혼황후 디즈니플러스

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