대작과 재연 사이... '재혼 황후'의 위태로운 줄타기

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디즈니 플러스 '재혼 황후'디즈니플러스
<재혼 황후>의 전반적인 구성은 상당히 자극적이다. 겉으로는 <베르사유의 장미>처럼 우리에게 익숙한 유럽 배경 순정만화의 틀을 갖췄지만, 그 속은 사랑과 권력을 향한 탐욕으로 채워져 있다. 한 여인을 만나 흔들린 황제의 일방적인 변심, 총애를 등에 업은 라스타의 뻔뻔한 행동은 시청자들의 분노 지수를 한껏 끌어올린다.
특히 라스타는 특유의 순진무구한 표정으로 나비에에게 "언니라고 불러도 되냐"고 묻고, 자신을 3인칭으로 지칭하는 독특한 화법과 묘하게 선을 넘는 행동으로 극에 강렬한 긴장감과 '마라맛' 재미를 불어넣는다. 막장 드라마 특유의 재미를 즐기는 시청자라면 반길 만하지만, 보편적인 감정선을 기대한 시청자에게는 손발이 오그라드는 대목도 적지 않다.
이에 맞서는 나비에의 모습은 깊은 인상을 남긴다. 남편의 변심과 주변의 암투 속에서도 감정에 쉽게 휩쓸리지 않고 품위를 지키려 애쓰는 나비에는 자연스럽게 시청자의 응원을 이끌어낸다. 여기에 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)가 나비에에게 첫 춤을 청하는 장면은 앞으로 펼쳐질 전개에 대한 궁금증과 기대감을 동시에 안긴다.
화려한 캐스팅과 아쉬운 진입장벽