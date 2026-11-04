이소영, 계약 해지 후 백의종군... '철벽 수비'로 첫 승 견인

한국배구연맹

어깨 재활 후 기업은행으로 복귀한 이소영은 3일 V리그 복귀전에서 탄탄한 수비로 기업은행의 첫 승에 기여했다.2023-2024시즌이 끝나고 다시 한번 FA자격을 얻은 이소영은 2024년 4월 3년 총액 21억 원의 조건에 기업은행으로 이적했다. 팀을 이끌 수 있는 확실한 토종 아웃사이드히터가 부족했던 기업은행 입장에서는 공수를 두루 겸비한 이소영이 '안성맞춤'의 카드처럼 보였다. 하지만 배구팬들은 이소영이 GS칼텍스 시절과 정관장 시절처럼 기업은행 유니폼을 입고 코트를 누비는 모습을 볼 수 없었다.정관장 시절에 당했던 발목 부상에 어깨 통증까지 재발한 이소영은 2024-2025 시즌 34경기에 출전했지만 25.49%의 성공률로 69득점을 올리는 데 그쳤다. 급기야 시즌 중반에는 리베로로 출전하기도 했는데 리그 정상급 아웃사이드 히터가 리베로로 나선다는 것 자체가 매우 낯선 일이었다. 결국 이소영은 작년 11월 또다시 어깨 수술을 받으면서 구단과 합의해 계약을 중도 해지하는 결단을 내렸다.사회적으로 물의를 일으켜 계약이 파기되는 선수는 종종 있지만 프로 선수가 자신의 몸 상태 때문에 보장된 연봉을 포기하고 계약을 해지하는 것은 매우 이례적인 일이다. 그만큼 이소영은 자신의 몸에 대한 확신이 없었고, 배구팬들은 이소영이 자연스럽게 은퇴 수순에 들어갈 거라고 전망했다. 하지만 두 번째 어깨 수술 후 재활을 마친 이소영은 지난 6월 연봉 1억 원, 옵션 5000만 원의 조건에 기업은행으로 복귀했다.컵대회에서 리시브를 위해 교체 출전했던 이소영은 3일 현대건설과의 개막전에서 아시아쿼터 오사나이 미와코와 함께 주전 아웃사이드히터로 출전했다. 이날 총 10번의 공격을 시도한 이소영은 2개 성공으로 다소 아쉬움을 남겼다. 하지만 이소영은 양 팀 합쳐 가장 높은 70%의 리시브 효율(7/10)과 함께 11개의 디그를 기록하는 탄탄한 수비 존재감을 과시하며 기업은행의 시즌 첫 승에 기여했다.마나베 감독이 이날 경기에서 이소영에게 내린 '미션'이 리시브와 수비의 안정이었다면 이소영은 자신의 역할을 완벽하게 수행한 셈이다.하지만 이소영이 이번 시즌 기업은행의 주전 아웃사이드히터로 꾸준히 활약하기 위해서는 공격에서도 빅토리아와 미와의 부담을 덜어줘야 한다. 그리고 이소영의 공격이 전성기에 가까워지는 만큼 이번 시즌 기업은행의 봄 배구 진출 확률도 더욱 높아질 것이다.