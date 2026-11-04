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이소영, 계약 해지 후 백의종군... '철벽 수비'로 첫 승 견인

이소영, 계약 해지 후 백의종군... '철벽 수비'로 첫 승 견인

[여자배구] 70% 리시브 효율·11개 디그, 기업은행 3-0 승리

양형석(utopia697)
26.11.04 09:06최종업데이트26.11.04 09:06
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기업은행이 현대건설을 완파하고 홈 개막전을 승리로 장식했다.

마나베 마사요시 감독이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 3일 화성종합실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈 개막전에서 세트스코어 3-0(25-23.25-23,25-20)으로 승리했다. 두 차례나 일본 대표팀을 이끌었던 마나베 감독의 V리그 공식 데뷔전에서 승리를 거둔 기업은행은 6시즌 만에 봄 배구 무대에 복귀하기 위한 가벼운 첫걸음을 뗐다.

기업은행은 V리그 3년 차를 맞는 빅토리아 댄착이 블로킹 2개와 서브 득점 1개를 포함해 21득점으로 공격을 이끌었고, 최정민도 블로킹 3개와 함께 53.85%의 공격 성공률로 17득점을 올리는 좋은 활약을 선보였다.

기업은행은 이날 지난 시즌 380득점을 기록했던 육서영 대신 이 선수가 선발로 출전했다. 70%의 리시브 효율과 11개의 디그를 기록하며 성공적인 V리그 복귀전을 치른 '소영선배' 이소영이 그 주인공이다.

공수를 겸비한 리그 정상급 아웃사이드 히터

기업은행 이적 후 부진을 면치 못하던 이소영은 작년 11월 계약 해지를 통해 팀을 떠나게 됐다.
기업은행 이적 후 부진을 면치 못하던 이소영은 작년 11월 계약 해지를 통해 팀을 떠나게 됐다.한국배구연맹

2023년의 김세빈과 2024년의 김다은, 2025년의 이지윤(한국도로공사 하이패스), 그리고 올해의 오드리 박(기업은행)까지 해마다 신인 드래프트 전체 1순위 지명을 받은 유망주들은 배구팬들의 많은 관심을 받는다.

그리고 지금으로부터 14년 전에 열린 2012-2013 시즌 신인 드래프트에서 가장 많은 주목을 받으며 전체 1순위로 GS칼텍스 KIXX에 지명된 선수는 바로 전주근영여고의 아웃사이드히터 이소영이었다.

이소영은 175cm로 신장은 크지 않지만 뛰어난 운동 능력과 체공력, 빠른 팔 스윙, 탄탄한 기본기를 두루 겸비한 유망주로 루키 시즌 외국인 선수 베띠 데라크루즈의 부상 공백을 잘 메우며 깊은 인상을 남겼다.

루키 시즌 25경기에 출전해 41.89%의 성공률로 254득점을 기록하며 만장일치 신인왕에 선정된 이소영은 한송이(SBS 스포츠 해설위원)가 미들블로커로 변신한 후 GS칼텍스의 핵심 아웃사이드히터로 자리 잡았다.

2016-2017 시즌 427득점을 올리며 GS칼텍스의 토종 거포로 활약한 이소영은 2017년 6월 대표팀 연습경기 도중 왼쪽 무릎 십자인대가 파열되는 큰 부상을 당하면서 2017-2018 시즌 11경기 출전에 그쳤다.

하지만 2018-2019 시즌 건강하게 복귀한 이소영은 매 시즌 공수에서 꾸준한 활약을 선보이다가 2020-2021 시즌 정규리그 439득점에 이어 챔프전에서도 42득점을 올리며 메레타 러츠와 쳄프전 MVP를 공동 수상했다.

GS칼텍스의 '트레블'을 견인한 후 FA 자격을 얻은 이소영은 2021년 4월 3년 총액 19억 5000만원이라는 파격적인 조건에 KGC 인삼공사(현 정관장 레드스파크스)로 이적했다. 이소영은 2021-2022 시즌 377득점, 2022-2023 시즌 457득점을 기록하며 좋은 활약을 이어갔지만, 인삼공사는 두 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패했다. 설상가상으로 이소영마저 2022-2023시즌이 끝나고 어깨 수술을 받았다.

2023-2024 시즌 전반기까지 제대로 경기에 나서지 못했던 이소영은 4라운드부터 주전으로 출전했고 정관장도 이소영의 복귀와 함께 가파른 상승세를 타며 7년 만에 플레이오프 진출에 성공했다.

이소영은 정관장의 봄 배구 진출이 확정된 2024년 3월7일 GS칼텍스와의 경기에서 발목 인대가 파열되는 부상을 당했고, 정관장의 긴 암흑기를 끊어낸 이소영은 플레이오프에서 코트에 나서지 못했다.

계약 해지 후 백의종군, V리그 복귀전서 확실한 수비 존재감

어깨 재활 후 기업은행으로 복귀한 이소영은 3일 V리그 복귀전에서 탄탄한 수비로 기업은행의 첫 승에 기여했다.
어깨 재활 후 기업은행으로 복귀한 이소영은 3일 V리그 복귀전에서 탄탄한 수비로 기업은행의 첫 승에 기여했다.한국배구연맹

2023-2024시즌이 끝나고 다시 한번 FA자격을 얻은 이소영은 2024년 4월 3년 총액 21억 원의 조건에 기업은행으로 이적했다. 팀을 이끌 수 있는 확실한 토종 아웃사이드히터가 부족했던 기업은행 입장에서는 공수를 두루 겸비한 이소영이 '안성맞춤'의 카드처럼 보였다. 하지만 배구팬들은 이소영이 GS칼텍스 시절과 정관장 시절처럼 기업은행 유니폼을 입고 코트를 누비는 모습을 볼 수 없었다.

정관장 시절에 당했던 발목 부상에 어깨 통증까지 재발한 이소영은 2024-2025 시즌 34경기에 출전했지만 25.49%의 성공률로 69득점을 올리는 데 그쳤다. 급기야 시즌 중반에는 리베로로 출전하기도 했는데 리그 정상급 아웃사이드 히터가 리베로로 나선다는 것 자체가 매우 낯선 일이었다. 결국 이소영은 작년 11월 또다시 어깨 수술을 받으면서 구단과 합의해 계약을 중도 해지하는 결단을 내렸다.

사회적으로 물의를 일으켜 계약이 파기되는 선수는 종종 있지만 프로 선수가 자신의 몸 상태 때문에 보장된 연봉을 포기하고 계약을 해지하는 것은 매우 이례적인 일이다. 그만큼 이소영은 자신의 몸에 대한 확신이 없었고, 배구팬들은 이소영이 자연스럽게 은퇴 수순에 들어갈 거라고 전망했다. 하지만 두 번째 어깨 수술 후 재활을 마친 이소영은 지난 6월 연봉 1억 원, 옵션 5000만 원의 조건에 기업은행으로 복귀했다.

컵대회에서 리시브를 위해 교체 출전했던 이소영은 3일 현대건설과의 개막전에서 아시아쿼터 오사나이 미와코와 함께 주전 아웃사이드히터로 출전했다. 이날 총 10번의 공격을 시도한 이소영은 2개 성공으로 다소 아쉬움을 남겼다. 하지만 이소영은 양 팀 합쳐 가장 높은 70%의 리시브 효율(7/10)과 함께 11개의 디그를 기록하는 탄탄한 수비 존재감을 과시하며 기업은행의 시즌 첫 승에 기여했다.

마나베 감독이 이날 경기에서 이소영에게 내린 '미션'이 리시브와 수비의 안정이었다면 이소영은 자신의 역할을 완벽하게 수행한 셈이다.

하지만 이소영이 이번 시즌 기업은행의 주전 아웃사이드히터로 꾸준히 활약하기 위해서는 공격에서도 빅토리아와 미와의 부담을 덜어줘야 한다. 그리고 이소영의 공격이 전성기에 가까워지는 만큼 이번 시즌 기업은행의 봄 배구 진출 확률도 더욱 높아질 것이다.

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여자배구 HK흥국금융V리그 IBK기업은행알토스 이소영 백의종군

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