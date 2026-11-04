이소영, 계약 해지 후 백의종군... '철벽 수비'로 첫 승 견인

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기업은행 이적 후 부진을 면치 못하던 이소영은 작년 11월 계약 해지를 통해 팀을 떠나게 됐다.한국배구연맹
2023년의 김세빈과 2024년의 김다은, 2025년의 이지윤(한국도로공사 하이패스), 그리고 올해의 오드리 박(기업은행)까지 해마다 신인 드래프트 전체 1순위 지명을 받은 유망주들은 배구팬들의 많은 관심을 받는다.
그리고 지금으로부터 14년 전에 열린 2012-2013 시즌 신인 드래프트에서 가장 많은 주목을 받으며 전체 1순위로 GS칼텍스 KIXX에 지명된 선수는 바로 전주근영여고의 아웃사이드히터 이소영이었다.
이소영은 175cm로 신장은 크지 않지만 뛰어난 운동 능력과 체공력, 빠른 팔 스윙, 탄탄한 기본기를 두루 겸비한 유망주로 루키 시즌 외국인 선수 베띠 데라크루즈의 부상 공백을 잘 메우며 깊은 인상을 남겼다.
루키 시즌 25경기에 출전해 41.89%의 성공률로 254득점을 기록하며 만장일치 신인왕에 선정된 이소영은 한송이(SBS 스포츠 해설위원)가 미들블로커로 변신한 후 GS칼텍스의 핵심 아웃사이드히터로 자리 잡았다.
2016-2017 시즌 427득점을 올리며 GS칼텍스의 토종 거포로 활약한 이소영은 2017년 6월 대표팀 연습경기 도중 왼쪽 무릎 십자인대가 파열되는 큰 부상을 당하면서 2017-2018 시즌 11경기 출전에 그쳤다.
하지만 2018-2019 시즌 건강하게 복귀한 이소영은 매 시즌 공수에서 꾸준한 활약을 선보이다가 2020-2021 시즌 정규리그 439득점에 이어 챔프전에서도 42득점을 올리며 메레타 러츠와 쳄프전 MVP를 공동 수상했다.
GS칼텍스의 '트레블'을 견인한 후 FA 자격을 얻은 이소영은 2021년 4월 3년 총액 19억 5000만원이라는 파격적인 조건에 KGC 인삼공사(현 정관장 레드스파크스)로 이적했다. 이소영은 2021-2022 시즌 377득점, 2022-2023 시즌 457득점을 기록하며 좋은 활약을 이어갔지만, 인삼공사는 두 시즌 연속 봄 배구 진출에 실패했다. 설상가상으로 이소영마저 2022-2023시즌이 끝나고 어깨 수술을 받았다.
2023-2024 시즌 전반기까지 제대로 경기에 나서지 못했던 이소영은 4라운드부터 주전으로 출전했고 정관장도 이소영의 복귀와 함께 가파른 상승세를 타며 7년 만에 플레이오프 진출에 성공했다.
이소영은 정관장의 봄 배구 진출이 확정된 2024년 3월7일 GS칼텍스와의 경기에서 발목 인대가 파열되는 부상을 당했고, 정관장의 긴 암흑기를 끊어낸 이소영은 플레이오프에서 코트에 나서지 못했다.
계약 해지 후 백의종군, V리그 복귀전서 확실한 수비 존재감