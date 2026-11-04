경기 중 골키퍼와 충돌한 스페인 축구선수 사망

스페인 프로축구 선수가 경기 도중 상대 골키퍼와 충돌해 사망했다.AP통신·BBC방송 등에 따르면 3일(현지시간) 스페인 프로축구 CD 테네리페 구단은 성명을 내고 공격수 헤수스 데 미겔이 이날 세상을 떠났다고 발표했다. 데 미겔은 30세였다.데 미겔은 지난 2일 테네리페 헬리오도로 로드리게스 로페스 스타디움에서 열린 스페인 프로축구 2부 리그 FC 안도라와의 경기에서 후반 추가시간 7분께 공을 걷어내기 위해 달려 나온 안도라의 골키퍼 헤수스 오워노와 부딪혔다.오워노의 무릎에 강하게 맞은 데 미겔은 그 자리에 쓰러져 움직이지 못했고, 주심은 오워노에게 레드카드를 주고 퇴장 명령을 내린 뒤 경기를 중단했다.스페인 매체에 따르면 데 미겔은 의료진의 응급 처치를 받은 뒤 병원으로 이송되던 중 구급차 안에서 심정지를 일으켰고, 심폐소생술을 받았다.가슴과 머리를 크게 다친 데 미겔은 병원 중환자실로 옮겨져 치료받았으나, 상태가 악화해 끝내 사망했다. 데 미겔의 유족으로는 아내와 지난해 태어난 딸이 있어 주변을 더욱 안타깝게 했다.축구 경기 도중 선수가 사망하는 일은 극히 드물다. 스페인 경찰은 과실치사 가능성에 대한 수사에 착수했다. 스페인은 자연사가 아닌 사망 사건에 대해서는 사법 수사를 의무로 하고 있다.다만 검찰 관계자는 "경기 중 발생한 충돌이므로 형사 소송으로 이어질 가능성은 낮다"라고 설명했다.테네리페 구단은 "고통으로 가슴이 찢어지고 목이 멘다"라며 "어떤 위로의 말로도 이 슬픔을 덜어낼 수 없다. 이 잔혹한 비극을 애도하는 유가족과 친지, 테네리페 팬 여러분과 함께할 것"이라고 밝혔다.경기 당시 데 미겔에게 했던 위험한 반칙으로 퇴장당했던 오워노는 소셜미디어에 비난이 쏟아지자 계정을 비활성화했다.데 미겔의 사망 소식에 축구계는 애도 물결이 이어졌다. 스페인축구협회(RFEF)는 "참담한 심정으로 가장 깊은 슬픔을 전한다"라며 이날 예정돼 있던 코파 델 레이(국왕컵)를 비롯한 모든 경기를 연기했다.유럽축구연맹(UEFA)도 이번 주 모든 유럽 대항전 경기 전 데 미겔을 추모하는 묵념 시간을 가질 것이라고 밝혔다.마드리드 출신인 데 미겔은 2015년 프로 선수로 데뷔해 주로 하부 리그에서 뛰며 경력을 쌓았다. 지난해 테네리페와 3년 계약을 맺고 입단한 그는 29경기에서 11골을 기록하며 공격을 이끌었다.스페인 레알 마드리드와 프랑스 대표팀 공격수 킬리안 음바페는 소셜미디어에 "너무나 큰 슬픔에 할 말을 잃었다"라고 적었고, 스페인 바르셀로나에서 뛰었던 리오넬 메시(미국 인터 마이애미)도 "고인의 가족과 지인들께 위로를 전한다"라고 전했다.