경기는 이겼지만, 불안함 보인 KT 불펜진

연합뉴스

3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 7회초 무사 1,2루 삼성 김영웅이 내야안타를 친 뒤 1루에 안착하고 있다.KT가 1차전에서 승리를 거두며 한국시리즈 우승 확률 73.8%를 차지하긴 했지만, 약간의 불안함이 감지된 경기였다.KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 삼성과의 한국시리즈 1차전에서 8-7로 승리를 거뒀다.타선은 일찌감치 폭발했다. 1회에만 힐리어드의 2타점 적시 2루타를 시작으로 3점을 뽑았다. 3회에는 안현민의 투런포, 5회에는 한승택의 솔로포, 6회에는 김현수의 투런포가 터졌다. 8-0으로 확실히 앞섰다.마운드에서는 선발 대니엘이 6회까지 완벽에 가까운 투구를 선보였다. 6회까지 투구 수가 73개에 불과할 정도로 완급 조절을 잘했다. 하지만 7회부터 KT 마운드에 균열이 보이기 시작했다. 선발 대니엘이 선두타자 박승규에게 안타를 맞더니, 구자욱에게 투런포를 맞으며 추격을 허용하고 말았다. 스코어는 8-2. 이어서 디아즈의 안타가 나오며 흔들리기 시작했다.투구 수는 여유가 있었지만, KT는 빠르게 투수 교체를 감행했다. 대니엘 다음으로 나온 투수는 놀랍게도 선발 자원이었던 로건이었다. 그러나 로건도 흔들렸다. 김성윤과 김영웅에게 연속 안타를 맞으며 무사 만루를 자초했다. 류지혁을 2루수 땅볼로 처리는 했지만, 주자 1명이 홈으로 들어오면서 실점을 허용했다. 스코어는 8-3.1사 2, 3루 상황에서 KT는 또 투수 교체를 감행했다. 로건 다음으로 나온 손동현은 김헌곤을 삼진으로 잡아내며 2사로 만들었다. 그런데 이재현 타석 때 1볼 1스트라이크 카운트를 만들고, 또 다시 투수 교체를 감행했다.손동현 다음으로 나온 투수 김정운도 흔들렸다. 이재현에게 2타점 적시 2루타를 맞으며 스코어는 8-5가 되었다. 김도환을 삼진으로 처리하며 7회를 마무리했지만, 불안함은 여전했다.그 불안함은 8회에도 이어졌다. 선두타자 박승규에게 스트레이트 볼넷을 내주자 KT는 오원석으로 투수를 교체했다. 삼성의 좌타자들이 연달아 나오기 때문이었다.그러나 오원석도 좋지 않았다. 구자욱에게 안타를 맞으며 무사 1, 2루를 자초했다. 디아즈를 삼진으로 잡았지만, 김성윤에게 1타점 적시타를 맞으며 스코어는 8-6이 되었다. 이어서 김영웅에게 스트레이트 볼넷을 내주며 만루를 자초하고 말았다.이 즈음, KT가 선택할 수 있는 건 하나밖에 없었다. 마무리 박영현에게 아웃카운트 5개를 맡기는 것이었다. 류지혁을 뜬공으로 처리하며 한숨 돌리는 듯했다. 그런데 대타 김현준 타석에 박영현이 뜻하지 않게 폭투를 범하면서 8-7로 스코어가 단숨에 1점 차까지 좁혀졌다. 다행히 김현준을 좌익수 뜬공으로 처리하며 8회를 마쳤다.9회에도 올라온 마무리 박영현이 이재현과 대타 전병우, 박승규를 모두 삼진으로 처리하며 그대로 경기를 마쳤다.경기 종료 후 KT 이강철 감독은 "큰 경기에는 작은 방심도 하면 안된다는 것을 느꼈다. 중간 투수들이 좀 힘들게 경기를 끌고 가다 보니, 타이트한 경기가 되고 말았다. 다행히 박영현이 잘 막아줘서 승리할 수 있었다"라고 말했다.KT는 3이닝을 막기 위해 불펜 투수를 5명이나 썼다. 특히 선발 자원이었던 로건을 불펜으로 기용하는 초강수를 뒀으나 실패로 돌아갔다. 이에 대해 이 감독은 "계투 투입을 했는데, 나의 실수였다고 본다. 점수 차이가 좀 있어서 시즌 때와는 좀 다르게 운영했는데, (삼성에게) 빅이닝을 준 거 같다. 투수 교체에서 실수했던 거 같다"라고 말했다.특히 삼성에는 좌타자들이 상당히 많다. 그래서 좌완 선발 자원이었던 로건과 오원석을 불펜으로 사용했다. 그러나 두 투수 모두 기대에 부응하지 못했다. 로건은 0.1이닝 2실점, 오원석은 0.1이닝 1실점을 기록했다.야구는 결과론적인 스포츠다. KT가 물론 승리는 했지만, 과정에서 아쉬움이 남은 1차전이었다. 남은 한국시리즈에서 KT가 어떻게 불펜을 전략적으로 쓸 것인지 이강철 감독의 고민이 클 법하다.