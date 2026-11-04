박영현의 슬라이더가 끝냈다, KT 지킨 5아웃 세이브

연합뉴스

3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 삼성의 턱밑 추격을 뿌리치고 1점차 승리를 지켜낸 kt 마무리 박영현이 포효하고 있다.KT 위즈 마무리 투수 박영현(22, 우투우타)이 한국시리즈 첫 경기에서 팀의 승리를 지켜냈다. 8-0으로 앞서던 경기가 8-7까지 좁혀진 상황이었다. 불펜이 흔들리면서 역전까지 걱정해야 했던 KT는 8회 1사 만루에서 박영현을 투입했다. 마무리 투수에게 주어진 역할은 정규 이닝을 끝내는 것이 아니라, 당장 눈앞에 놓인 위기를 넘기는 일이었다.박영현은 8회 아웃카운트 2개를 잡은 뒤 9회에도 마운드에 올라 마지막 세 타자를 모두 삼진으로 처리했다. 주자가 쌓인 상황에서 출발해 경기를 끝까지 책임진 투구였다. 특히 마지막 이닝에서 슬라이더를 결정구로 활용해 연속 삼진을 잡아낸 장면은 그의 투구 스타일과 강점을 잘 보여줬다는 평가다.KT는 3일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 1차전에서 8-7로 승리했다. 박영현은 1⅔이닝 3탈삼진 무실점으로 세이브를 기록했다. 한국시리즈 첫 경기부터 마무리 투수의 존재감을 확실하게 드러냈다.KT 이강철 감독이 박영현을 호출한 시점은 8회초 1사 만루였다. 7회에만 5점을 내주며 8-5까지 추격을 허용한 KT는 8회에도 흔들렸다. 선두타자 박승규의 볼넷 이후 구자욱의 안타, 김성윤의 적시타가 이어졌고 김영웅까지 볼넷으로 출루했다. 한 점만 더 내주면 승부가 원점으로 돌아갈 수 있는 상황이었다.이때 이 감독은 오원석을 내리고 박영현을 투입했다. 통상 마무리 투수는 9회에 등판하지만, 포스트시즌에서는 이닝보다 승부처가 우선이다. 상대 타선에 흐름을 내주고 있는 상황에서 가장 신뢰하는 투수를 투입해 추가 실점을 막는 것이 합리적이다. 박영현의 조기 등판은 그만큼 위기 상황을 심각하게 받아들였다는 뜻이다.박영현은 첫 타자 류지혁을 좌익수 뜬공으로 처리했다. 다만 3루 주자 구자욱이 허벅지 통증의 영향으로 홈에 들어오지 않으면서 추가 득점은 나오지 않았다. 이어 2사 만루에서 폭투가 나와 구자욱이 홈을 밟았다. 점수는 8-7까지 좁혀졌다. 동점 주자가 출루할 수 있는 상황에서 대타 김현준의 타구가 좌익수에게 잡히면서 KT는 가까스로 이닝을 마쳤다.폭투는 박영현에게 아쉬운 장면이었다. 그러나 위기 상황에서 중요한 것은 한 번의 실수 이후 다음 승부를 어떻게 풀어가느냐다. 마무리 투수는 완벽한 상황에서만 공을 던지는 선수가 아니다. 주자가 나가 있고, 한 번의 실투가 동점이나 역전으로 이어질 수 있는 순간에도 자신의 공을 던져야 한다. 박영현은 8회를 넘긴 뒤 9회에도 마운드를 지키며 마지막 승부를 이어갔다.박영현의 투구 스타일은 강한 직구를 앞세워 타자를 윽박지르고, 변화구로 헛스윙을 유도하는 데 있다. 우완 투수인 그는 빠른 공으로 타자에게 직구에 대한 경계심을 심어준 뒤 슬라이더를 섞어 타격 지점을 흐트러뜨린다. 직구와 슬라이더의 속도와 움직임 차이를 이용하는 방식이다.이번 경기에서 특히 눈에 띈 것은 슬라이더의 활용이었다. 9회 첫 타자 이재현과 풀카운트까지 가는 승부를 펼친 박영현은 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡았다. 대타 전병우도 같은 구종으로 삼진 처리했다. 마지막 타자 박승규와의 승부에서도 풀카운트까지 끌고 간 뒤 슬라이더를 선택했고, 다시 헛스윙을 유도했다.세 타자 모두 삼진으로 잡았다는 결과도 중요하지만, 결정구를 선택하는 과정이 더 눈길을 끈다. 타자 입장에서는 직구를 의식하지 않을 수 없다. 빠른 공에 대응하기 위해 타이밍을 앞당기면 슬라이더의 움직임에 배트가 늦게 나갈 수 있다. 반대로 변화구를 기다리면 직구에 대응하기 어려워진다. 박영현은 이런 선택의 부담을 타자에게 안기며 마지막 이닝을 정리했다.슬라이더는 단순히 속도가 느린 공이 아니다. 직구와 비슷한 투구 동작에서 출발해 타자 앞에서 옆으로 움직이며 배트 중심을 벗어나게 하는 구종이다. 타자가 직구 궤적으로 판단하고 스윙에 들어간 뒤 공의 움직임이 달라지면 헛스윙이나 빗맞은 타구가 나오기 쉽다. 박영현이 9회 세 타자에게 연속으로 삼진을 잡아낸 것은 이 구종을 결정적인 순간에 효과적으로 활용한 결과였다.다만 슬라이더 하나만으로 타자를 상대할 수는 없다. 직구에 대한 위협이 있어야 변화구도 효과를 발휘한다. 빠른 공에 대한 부담이 타자에게 심어져야 슬라이더의 움직임도 더욱 까다롭게 느껴진다. 박영현의 투구는 직구와 슬라이더가 서로를 살리는 조합이라는 점에서 강점이 있다.이번 등판에서 박영현이 맡은 역할은 일반적인 1이닝 세이브와 달랐다. 8회 1사 만루에서 등판해 남은 5개의 아웃카운트를 책임졌다. 위기에서 상대의 추격을 끊고, 다음 이닝까지 이어서 던져 경기를 마무리해야 했다. 마무리 투수에게 요구되는 집중력과 체력, 상황 판단이 모두 필요한 등판이었다.특히 8회와 9회는 승부의 성격이 달랐다. 8회에는 주자가 쌓인 상황에서 실점을 최소화해야 했고, 9회에는 한 점 차 리드를 지키면서 세 타자를 상대해야 했다. 같은 타자를 상대하더라도 주자 유무와 점수 차에 따라 투구 선택은 달라진다. 박영현은 8회에는 타구를 유도해 아웃카운트를 만들었고, 9회에는 슬라이더로 직접 삼진을 잡아 경기를 끝냈다.KT는 이번 경기에서 불펜 운용에 적지 않은 부담을 안았다. 선발 데이비스 대니엘이 6이닝을 책임졌지만, 이후 마운드가 흔들리면서 계획보다 일찍 마무리 투수를 투입해야 했다.박영현이 5아웃을 맡아 승리를 지킨 것은 반가운 결과지만, 다음 경기에서는 그의 회복 상태와 불펜 전체의 소모를 함께 고려해야 한다. 단기전에서 마무리 투수의 연속 등판 여부는 시리즈 운영에 직접적인 영향을 준다.역대 한국시리즈에서 1차전 승리 팀은 42차례 중 31차례 우승했다. 우승 확률은 73.8%다. KT가 첫 경기를 잡으면서 유리한 출발을 한 가운데, 박영현의 활약은 남은 시리즈에서도 중요한 자산이 될 수 있다.