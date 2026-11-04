07년생 김현오, 경남 해결사로 우뚝... 대전도 웃는다

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경남FC FW 김현오경남 임대 이후 그야말로 폭풍 성장 중인 만 19세 공격수 김현오를 주목할 필요가 있다.3일 한국프로축구연맹은 공식 채널에 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드 베스트 팀·11을 선정했다. 승격 유력 후보 서울 이랜드를 제압한 용인 베스트 팀에 선정된 가운데 베스트11에는 가브리엘(용인)·김준홍(수원) 등과 같은 자원들이 이름을 올렸다.걸출한 선수들이 차례로 이름을 올린 가운데 공격수 부문에 유독 눈에 띄는 자원이 있었다. 바로 2007년생 '특급' 공격수 김현오다.유소년 시절부터 뛰어난 실력으로 주목받았던 김현오는 지난해 대전 겨울 전지훈련에 합류하며 이목을 끌었다. 당시 고등학교 2학년의 나이임에도 불구, 준프로 계약을 따냈으며 안양을 상대로 승강제 도입 후 1부 최연소 득점 기록(17세 7개월 21일)을 갈아치웠다.이후 황선홍 감독 체제 아래 선발 이후 교체로 나가는 패턴이 반복된 가운데 성인이 된 올해 새로운 도전에 나섰다. 바로 경남으로 임대를 떠나는 것. 이는 현실적인 선택이었다. 대전은 1부 우승을 노리는 팀으로 주민규, 유강현을 비롯해 겨울에는 고공 폭격기 디오고도 품었다.또 U-22 의무 출전 규정이 완화됨에 따라 정기적으로 경기에 나서지 못할 경우 성장이 지체될 수 있는 상황에 봉착할 수 있었다. 그렇기에 잠시 퍼플 아레나를 떠나 경남으로 입성한 것. 특히 유망주를 적극 기용하고 발굴하는 배성재 감독이 있었기에 이 선택은 옳아 보였다.실제로 전반기부터 김현오는 배 감독의 선택을 받으며 정기적으로 경기에 나설 수 있었다. 북중미 월드컵 휴식기 전까지 총 11경기(선발 4회)에 나서 1골을 기록하면서 잠재력을 보여줬다. 공격 포인트 자체는 매우 적었으나 성인 무대 레벨에 점차 적응하는 모습이었다.그리고 찾아온 후반기. 김현오의 잠재력은 점차 터지기 시작했다. 17라운드 충남 아산전에서 시즌 2호 골을 터뜨린 그는 이어진 안산과 맞대결에서는 2골 1도움을 기록했다. 기세는 이어졌고, 김포(1골)·김해(1골)·파주(1골)·성남(1골)을 상대로 연속으로 득점포를 가동했다.이후 4경기 연속 침묵했으나 31라운드 화성전에서는 달랐다. 이중민과 함께 선발 투톱으로 나선 김현오는 전반 18분 조진혁 슈팅이 김승건 골키퍼 선방에 막히고 나오자, 머리로 밀어 넣으며 시즌 9호 득점이자 선제 결승 골을 터뜨리며 포효했다.후반기에만 무려 8골을 몰아치고 있는 김현오. 경남 임대는 '매우 성공적'으로 귀결되고 있는 모양새다. 동 나이대 공격수에서 가장 많은 출전 시간과 압도적인 활약상을 펼치고 있는 점은 물론, K리그2 국내 공격수 중에서도 박재용(서울E·11골 6도움)에 이어 2위에 자리하고 있다.183cm의 좋은 피지컬을 보유한 김현오는 단순히 골을 잘 넣는 데 그치지 않는다. 상대 수비수와 경합에서 밀리지 않는 점을 이용해 2선 자원에 기회를 유연하게 연결한다. 또 페널티박스 안으로 공이 들어오게 되면 어떻게든 슈팅으로 연결하는 게 가장 큰 장점이다.이는 기록으로도 명확하게 나타난다. 김현오는 경기당 평균 유효 슈팅은 0.77개로 전체 선수 중 31위에 해당하며 PA 내 슈팅 역시 1.42개로 전체 19위에 자리하고 있다. 평균 키패스 역시 0.62개를 기록, 그만큼 공격 진영 내에서 확실한 공격력을 보여주고 있다는 뜻.이런 활약에 원소속팀 대전 역시 웃음을 감출 수 없다. 시즌 종료 후 공격진 교통정리가 필요한 상황 속 세대교체는 필수인데, 만 19세에 불과한 김현오가 프로 데뷔 2시즌 만에 인상적인 활약을 보여주며 차세대 공격 자원으로 확실한 가능성을 증명하고 있기 때문이다.임대를 통해 꾸준한 출전 시간과 실전 경험까지 쌓고 있는 만큼, 대전으로서는 향후 공격진 재편 과정에서 활용할 수 있는 '확실한' 선택지가 하나 더 늘어난 셈이다.이제 김현오에게 남은 경기는 단 3경기다. 현재 승점 39점으로 9위에 자리하고 있는 가운데 다음 라운드에서 6위 화성(45점)이 김해를 꺾는다면 경남 승격 도전은 사실상 막을 내리게 된다.그러나 최근 보여준 해결사 본능을 마지막까지 이어간다면 경남의 희미한 승격 불씨도 조금 더 오래 타오를 수 있다.한편, 경남은 오는 7일 수원성에서 수원FC와 32라운드 일전을 치른다.