장춘행 티켓 걸린 믹스더블 컬링... 48팀 진천에 모인다

컬링한스푼

믹스더블 국가대표 강보배-김학준 선수 사진(2025 한국주니어선수권 믹스더블에서 우승하고 촬영한 사진이다)이번 대회에서 가장 무게가 실린 종별은 유니버시아드부다. 연맹은 대회 목적으로 "국제대회 상위 입상을 위한 국내 최고 기량의 대학 선수 선발"을 내걸었다. 유니어시아드부 1위 팀은 2027년 제33회 장춘종계세계대학경기대회에 대한민국 대표로 파견된다. 다만 같은 대회 4인조 대표로 이미 선발된 선수들 이번 종별에 나설 수 없다.유니버시아드부에는 서울, 경기도컬링연맹, 경일대학교, 전북특별자치도, 강원 A 등 5팀이 참가한다. 특히, 현재 국가대로 활약하는 전북특별자치도의 강보배-김학준 조도 참가하면서 주목을 받고 있다. 5팀이 모두 한 번씩 맞붙는 풀리그를 치른 뒤 1·2위가 결승에서 대표 자리를 놓고 겨룬다. 결승은 8일(일) 오후 4시에 열린다.일반부도 걸린 것이 있다. 요강에 따르면 일반부에 참가한 시·도에는 2027 국가대표 선발전 참가 자격이 주어진다. 일반부에는 대학팀과 시·도 연맹팀 14팀이 토너먼트로 맞붙는다.참가 명단에서 단연 눈에 띄는 곳은 경북 의성이다. 15세이하부 13팀 가운데 9팀이 의성 소속이다. 15세와 18세이하부에서 절반 가까이가 의성에서 출전했다.그러다 보니 같은 지역 팀끼리 맞붙는 대진도 적지 않다. 18세이하부 첫날 경기에서는 의성E-의성B, 의성A-의성C가 맞대결을 벌이고, 15세이하부에서도 의성G-의성B, 의성A-의성D, 의성H-의성C 경기가 잡혀 있다. 15세이하부에서 의성 외 팀은 경기도 A·B·C와 민락중학교 4팀뿐이다.18세이하부에는 의성 외에도 충북(4팀), 강원·경기·전북(각 2팀), 서울(1팀)이 출전해 16강 토너먼트를 치른다.요강에는 농아인 선수 참가에 관한 규정도 담겼다. 농아인 선수가 속한 팀은 국가공인 수어통역사를 주무로 등록하고, 대표자회으와 팀 미팅, 경기 등 대회 전 기간에 동행해야 한다. 경기 중 인공와우와 보청기 착용은 금지된다.대회는 5일 팀 미팅과 공식연습으로 시작되며, 본 경기는 6일 오전 10시부터 시작된다.유니버시아드부는 11. 5,(목) 연습 ~ 9.(일), 18세이하부는 11. 6.(금) ~ 8.(일), 15세이하부는 11. 7.(토) ~ 9.(월), 일반부는 11. 8.(일) ~ 10.(화)에 진행된다.유니버시아드부를 제외한 종별은 모두 토너먼트로 진행된다.중계는 유니버시아드부 결승전이 온라인 플랫폼 'SOOP'에서 진행되며, 11월 9일 경기부터는 유튜브 '컬링한스푼' 채널에서 진행된다.