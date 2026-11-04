60대의 영화 한 줄 평, 꿈이 있으니 청춘이겠지

서광식

"가진 거라곤 사랑밖에 없는 20대 커플, 예비 웹툰작가 화란과 래퍼 지망생 이완. 대출까지 받아 구한 집의 보증금을 사기 당하고 빛 한 줌 들지 않는 지하 2층에 불시착한다. 집도, 돈도, 미래도 잃어버린 이들에게 남은 건 서로뿐이다. 과연 이들은 꿈과 사랑을 지키며 이 지하에서 탈출할 수 있을까?"

- 영화 <옆에서 숨만 쉬어도 좋아> 시놉시스

큰사진보기 ▲시사회 무대인사고형주 감독 안동구 김향기 홍시영 정이랑 배우가 인사하고 있다. 서광식

우리는 꿈을 언제까지 기다려줄 수 있을까



다만 영화를 보는 내내 꿈의 유효기간과 그 기다림에 대해 생각했다. 우리는 타인의 꿈을, 그 열망을, 그 노력을, 어디까지 기다려줄 수 있을까. '아프니까 청춘'이라고 하지만 '꿈이 있으니 청춘'일 것이다.



하지만 언제까지 꿈만 붙들고 있을 수는 또 없다. 암울한 현실을 이루어지지 않은 꿈으로 깨부술 수는 없으니. 화란과 이완은 자신의 꿈을 이뤄냈을까. 영화는 화란과 이완이 꿈을 향해가는 과정에서 현실을 어떻게 헤쳐가는지, 마음이 어떻게 변해가는지를 따라간다.



영화 종반부, 곰팡이가 벽면 전체를 덮는 깜깜한 지하 방, 그 한쪽 벽면에 어두운 터널 저 끝 전폭적으로 밀려들어오는 햇살 같은 빛무더기가 그려져있다. 빛은 서로의 꿈이자, 두 사람이 꿈꾸는 미래이겠지만 그 꿈이 이뤄졌는지, 그 꿈꾸는 미래가 어떻게 구현되는지는 영화를 보면 알 수 있다.



영화 <옆에서 숨만 쉬어도 좋아>는 지금도 어디선가 자신의 꿈을 이루기 위해 고군분투하고 있는 이들과 또 다른 이의 꿈을 존중하고 그 꿈의 실현을 위해서 전폭적인 지지를 보내주고 있는 이들의 마음을 생각하게 한다. 옆에서숨만쉬어도좋아 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 15 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 서광식 (barennoon) 내방 구독하기 마음밭을 갈다 자주 무릎이 꺾이는 늙은소입니다. 읽고 쓰는 일을 좋아합니다. 젊어서 시를 썼고, 지금은 이런저런 잡문을 써보고 있습니다. 이 기자의 최신기사 위기에 빠진 이웃을 구하는 '생명지킴이'

3일 cgv 용산아이파크몰에서 시사회가 열렸다.처음 제목을 봤을 때는 달달한 사랑영화인가 했다. 그래서 조금 심드렁한 마음이었다. 예전에 개봉한 <건축학개론> 류의 영화인 줄 알았는데 아니었다. 영화 <옆에서 숨만 쉬어도 좋아> 이야기다. 3일 저녁 시지브이(cgv) 용산 아이파크몰에서 시사회가 열렸다.웹툰작가를 꿈꾸며 고객센터에서 전화상담원으로 일하는 화란(김향기 분)과 레퍼 지망생으로 물류센터 아르바이트로 생계를 이어가고 있는 이완(안동구 분). 두 가난한 청춘이 서로에게 끌려 고시원 옆방에 살다가 같이 한이불을 덮고 살기로 하고 집을 구하러 다니는 데서 이야기는 시작한다.젊고 꿈도 있는 두 청춘은 어떤 현실의 어려움도 극복해나갈 힘도 가졌다. 바로 사랑이다. 사랑이면 어떤 난관도 헤쳐나갈 수 있다. 그렇게 믿었다.그렇게 대출까지 받아 구한 집은 보증금 5000만 원에 월세 50만 원의 전망 좋은 아파트. 그러나 달콤한 생활은 부동산 사기계약의 결과로 물거품이 되고 보증금마저 떼이고 집에서 쫒겨난다. 두 젊은 청춘은 친구 경태(홍시영 분)의 집 옥상에 텐트를 치는 상황에까지 내몰린다.그리고 찾은 집들은 집이라고 할 수도 없는 이상한 집들이다. 현관이 화장실인 집도 있고, 주방 가스레인지 옆에 변기가 놓인 집도 있다. 결국 두 사람이 다다른 곳은 창문 하나 없는 지하 2층 방. 공인중개사(정이랑 분)는 "세상에 싸고 좋은 집은 없다"라고 두 청춘의 가슴에 대못을 박는다. 그러나 어두운 벽지 위에 창문을 그려놓고 하루하루를 살아도 이때까지는 둘 사이에 사랑이 있으니 큰 문제가 되지는 않는 듯이 보인다.하지만 언제까지 사랑만으로 모든 문제가 덮어질 수는 없는 법. 곰팡이가 가득 핀 벽에 곰팡이는 그대로 둔 채 도배지를 덧바른다고 곰팡이가 없어지지 않는 것처럼. 설상가상 이완과 화란 둘 사이에도 균열이 생긴다.둘은 서로의 꿈을 응원하지만 현실은 여전히 어둡고 그러다 서로에게 지친다. 그들은 어떤 선택을 했을까. 이쯤해서 영화의 내용에 대한 상세한 설명은 그만 멈추기로 한다. 정식 개봉 후에 이 영화를 볼 관객들에게 내용을 미리 알려 김을 뺄 생각은 없다. 개봉일은 11월 18일.