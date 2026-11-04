60대의 영화 한 줄 평, 꿈이 있으니 청춘이겠지

▲옆에서 숨만 쉬어도 좋아 시사회
3일 cgv 용산아이파크몰에서 시사회가 열렸다.서광식
"가진 거라곤 사랑밖에 없는 20대 커플, 예비 웹툰작가 화란과 래퍼 지망생 이완. 대출까지 받아 구한 집의 보증금을 사기 당하고 빛 한 줌 들지 않는 지하 2층에 불시착한다. 집도, 돈도, 미래도 잃어버린 이들에게 남은 건 서로뿐이다. 과연 이들은 꿈과 사랑을 지키며 이 지하에서 탈출할 수 있을까?"
- 영화 <옆에서 숨만 쉬어도 좋아> 시놉시스
처음 제목을 봤을 때는 달달한 사랑영화인가 했다. 그래서 조금 심드렁한 마음이었다. 예전에 개봉한 <건축학개론> 류의 영화인 줄 알았는데 아니었다. 영화 <옆에서 숨만 쉬어도 좋아> 이야기다. 3일 저녁 시지브이(cgv) 용산 아이파크몰에서 시사회가 열렸다.
웹툰작가를 꿈꾸며 고객센터에서 전화상담원으로 일하는 화란(김향기 분)과 레퍼 지망생으로 물류센터 아르바이트로 생계를 이어가고 있는 이완(안동구 분). 두 가난한 청춘이 서로에게 끌려 고시원 옆방에 살다가 같이 한이불을 덮고 살기로 하고 집을 구하러 다니는 데서 이야기는 시작한다.
젊고 꿈도 있는 두 청춘은 어떤 현실의 어려움도 극복해나갈 힘도 가졌다. 바로 사랑이다. 사랑이면 어떤 난관도 헤쳐나갈 수 있다. 그렇게 믿었다.
그렇게 대출까지 받아 구한 집은 보증금 5000만 원에 월세 50만 원의 전망 좋은 아파트. 그러나 달콤한 생활은 부동산 사기계약의 결과로 물거품이 되고 보증금마저 떼이고 집에서 쫒겨난다. 두 젊은 청춘은 친구 경태(홍시영 분)의 집 옥상에 텐트를 치는 상황에까지 내몰린다.
그리고 찾은 집들은 집이라고 할 수도 없는 이상한 집들이다. 현관이 화장실인 집도 있고, 주방 가스레인지 옆에 변기가 놓인 집도 있다. 결국 두 사람이 다다른 곳은 창문 하나 없는 지하 2층 방. 공인중개사(정이랑 분)는 "세상에 싸고 좋은 집은 없다"라고 두 청춘의 가슴에 대못을 박는다. 그러나 어두운 벽지 위에 창문을 그려놓고 하루하루를 살아도 이때까지는 둘 사이에 사랑이 있으니 큰 문제가 되지는 않는 듯이 보인다.
하지만 언제까지 사랑만으로 모든 문제가 덮어질 수는 없는 법. 곰팡이가 가득 핀 벽에 곰팡이는 그대로 둔 채 도배지를 덧바른다고 곰팡이가 없어지지 않는 것처럼. 설상가상 이완과 화란 둘 사이에도 균열이 생긴다.
둘은 서로의 꿈을 응원하지만 현실은 여전히 어둡고 그러다 서로에게 지친다. 그들은 어떤 선택을 했을까. 이쯤해서 영화의 내용에 대한 상세한 설명은 그만 멈추기로 한다. 정식 개봉 후에 이 영화를 볼 관객들에게 내용을 미리 알려 김을 뺄 생각은 없다. 개봉일은 11월 18일.