조호르 중원 지운 '진공청소기' 맹성웅... 전북 현대 무실점 승리 견인

아시아축구연맹(AFC) 공식 홈페이지

전북현대 MF 맹성웅이번 경기만큼은 '진공청소기' 그 자체였다. 맹성웅이 그동안의 아쉬움을 털어내고 인상적인 퍼포먼스로 활짝 웃었다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열린 '2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 4차전 조호르 다룰 탁짐에 2-0로 승리했다. 이로써 전북은 2승 1무 1패 승점 7점을 획득했다.반전이 필요했던 전북이었다. 리그에서는 파이널A 진출에 성공했으나 순위가 5위까지 추락하며 자존심을 숙였다. 아시아 여정에서도 상황은 마찬가지였다. 1차전 가시와 레이솔(일본)을 상대로 승리했으나 이어진 고베(패)·베이징(무)에 단 승점 1점 획득에 그쳤다.상대는 말레이시아 '갑부' 구단 조호르. 이들은 국가 왕실의 막대한 지원을 받으며 최근 급격한 성장을 이뤄냈고, 지난 시즌 챔피언스리그 엘리트에서는 8강까지 오르며 저력을 보여줬다. 이번 시즌에도 앞선 3경기서 2승 1무를 기록, 좋은 출발을 보여줬다.쉽지 않은 경기가 예상됐으나 전북은 홈에서 저력을 발휘했다. 상대 압박에 휘둘렸으나 전반 22분 김진규의 크로스를 모따가 해결하며 선제골을 넣었다. 이어 전반 종료 직전에는 이동준이 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 이탈로가 쐐기 득점을 넣으면서 활짝 웃었다.모처럼 시원한 승리를 챙긴 전북. 조호르를 상대로 맹활약을 펼친 김진규, 모따, 박지수의 활약도 눈부셨으나 이 선수의 공헌도도 절대 빼놓을 수 없다. 바로 맹성웅이다. 어느새 전북 입성 5년 차가 된 가운데 이번 시즌 출발은 그리 좋지 않았다.시즌 초반 정정용 감독의 선택을 받으며 3선 주전 미드필더로 낙점됐으나 다소 아쉬운 퍼포먼스로 비판 대상이 됐다. 또 월드컵 휴식기 후에는 감보아에게 주전 자리를 내주면서 벤치에서 시간을 보내는 시간이 많았고, 교체로 경기장을 밟아도 상황을 크게 바꾸지 못했다.그러나 이번 경기는 달랐다. 리그-챔피언스리그로 이어지는 빡빡한 일정 속 5경기 만에 선발 출격을 명받았다. 임무는 확실했다. 파트너인 강상윤이 박스 투 박스로 움직이고, 김진규가 공격적인 역할을 소화하는 상황 속 수비적인 부분을 확실하게 책임지는 것.난이도는 분명 쉽지 않았다. 조호르에는 유럽 챔피언스리그 경험을 보유한 데얀 페트코비치를 비롯해 스페인 출신 미드필더 나초 멘데스를 마주했기 때문. 실제로 초반 좋지 않은 퍼포먼스를 보여줬다. 무리한 드리블로 역습 상황을 자초했으며 패스 미스도 종종 나왔다.하지만, 맹성웅은 무너지지 않았다. 점차 폼을 끌어올리며 김진규·강상윤을 보좌했고 수비 상황에서도 역할을 훌륭하게 해냈다. 거친 몸싸움 역시 불사했고, 좌우 전환 패스도 곧잘 해내며 공격 전환 시 기점 역할도 톡톡하게 해냈다.후반에는 더욱 존재감을 드러냈다. 전북이 조호르의 공격에 밀리는 상황 속 맹성웅은 후반 33분과 후반 36분 상대의 결정적인 침투 패스를 막아냈고, 특히 후반 45분 배후 공간으로 들어가던 자이로와 경합에서 이겨내고 볼을 걷어내면서 포효했다.이에 더해 후반 막판에도 상대 슈팅을 온 몸으로 막아내면서 전북의 챔피언스리그 첫 무실점 승리에 확실한 공을 세웠다.풀타임으로 경기장을 누빈 패스 성공률 83%·수비적 행동(8회-팀 내 2위)·드리블 성공 1회·걷어내기 7회(팀 내 2위)·볼 회수 2회·지상 볼 경합 3회·공중 볼 경합 성공률 100%를 기록, 경기 전 부여받은 임무를 완벽하게 수행했다.승장 정정용 감독은 "선수들이 완벽한 경기력을 보여줬다. 최선을 다해줬고 특히 수비진이 고생 많았다"라며 "아쉬운 부분이 있다면 공격수들이 득점을 더 해줬으면 했다. 그래도 우리 홈에서 팬분들에게 승리를 드릴 수 있어 기뻤다"라고 답했다.한편, 전북은 오는 8일 강릉으로 넘어가 강원FC와 파이널A 2번째 경기를 치른다.