AI가 뚝딱 애니 제작하는 시대, 일일이 빚어 만든 클레이 애니의 힘

애니메이션은 AI로 대표되는 기술과 인간 작가의 창작이 첨예하게 맞부딪는 예술계 가장 박 터지는 전장이다. AI생성툴이 창조하는 이미지와 영상의 완성도는 어느덧 그 구분이 쉽지 않은 경지까지 닥쳐왔다. 그러나 아직은 배경이며 동작, 또 일관성에 있어서 실사를 대체하기엔 여전한 제약이 남아 있다. 할리우드 각 직역 조합을 중심으로 AI생성툴이 실사영화 제작에 무분별하게 들어설 수 없도록 쌓아둔 방벽 또한 건재하다. AI가 당장 상업영화에 결정적 위협을 초래하지 않으리란 의견이 우세한 이유다.반면 애니는 실제적인 위협 앞에 놓여있다. 현실과 꼭 같지 않은 것이 지금껏 애니의 정체성이자 존재가치를 이루어왔다. 애니의 캐릭터는 현실 속 인간과 비율이 같지 않아도 무방했고, 특정한 생김을 부각해 강조하는 등 적극적으로 왜곡해도 문제될 게 없었다. 도리어 그것이 장점으로 작용하는 경우도 흔했다. 이제와 이는 그대로 AI생성툴이 안착할 수 있는 여지로써 작용한다. 현실을 얼마든지 왜곡해도 애니 애호가들은 그를 얼마 따지지 않는다. 독자적인 창작의 수준을 담보한다면 말이다. 그리고 AI가 특히 잘 해내는 것이 재현보다는 패턴을 분석하여 창작의 수준을 따라잡는 일이다. 애니는 단연 그를 효과적으로 발현할 수 있는 부문이다.더는 작화가 인간 창작자가 매달릴 일이 아니라고 말하는 애니 업계 관계자가 수두룩하다. 캐릭터를 구상하고 핵심 되는 몇 장만을 인간이 그린 뒤 사이는 AI생성툴로 메우게 될 것이라 미래를 내다보는 이들이 많다. 아니, 상당수 애니 업체가 이미 그와 같은 방식으로 작화 작업을 해내고 있다는 말도 공공연하다. 프레데릭 백과 같은 거장이 수만 장을 홀로 그리며 시력까지 잃었다는 전 시대의 전설은 어디까지나 전설로만 남을 테다. 이미 규모 있는 일선 제작현장은 분업화 돼 작화감독이 모든 그림을 직접 그리지 않는다. 하청과 외주를 인간이 아닌 AI에게 준다 해서 무엇이 문제란 말인가. 그와 같은 이야기가 벌써 귓가를 때리는 듯하다.