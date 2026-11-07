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김성호의 씨네만세 AI가 뚝딱 애니 제작하는 시대, 일일이 빚어 만든 클레이 애니의 힘

AI가 뚝딱 애니 제작하는 시대, 일일이 빚어 만든 클레이 애니의 힘

[김성호의 씨네만세 1495] <숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물>

김성호(starsky216)
26.11.07 14:04최종업데이트26.11.07 14:04
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애니메이션은 AI로 대표되는 기술과 인간 작가의 창작이 첨예하게 맞부딪는 예술계 가장 박 터지는 전장이다. AI생성툴이 창조하는 이미지와 영상의 완성도는 어느덧 그 구분이 쉽지 않은 경지까지 닥쳐왔다. 그러나 아직은 배경이며 동작, 또 일관성에 있어서 실사를 대체하기엔 여전한 제약이 남아 있다. 할리우드 각 직역 조합을 중심으로 AI생성툴이 실사영화 제작에 무분별하게 들어설 수 없도록 쌓아둔 방벽 또한 건재하다. AI가 당장 상업영화에 결정적 위협을 초래하지 않으리란 의견이 우세한 이유다.

반면 애니는 실제적인 위협 앞에 놓여있다. 현실과 꼭 같지 않은 것이 지금껏 애니의 정체성이자 존재가치를 이루어왔다. 애니의 캐릭터는 현실 속 인간과 비율이 같지 않아도 무방했고, 특정한 생김을 부각해 강조하는 등 적극적으로 왜곡해도 문제될 게 없었다. 도리어 그것이 장점으로 작용하는 경우도 흔했다. 이제와 이는 그대로 AI생성툴이 안착할 수 있는 여지로써 작용한다. 현실을 얼마든지 왜곡해도 애니 애호가들은 그를 얼마 따지지 않는다. 독자적인 창작의 수준을 담보한다면 말이다. 그리고 AI가 특히 잘 해내는 것이 재현보다는 패턴을 분석하여 창작의 수준을 따라잡는 일이다. 애니는 단연 그를 효과적으로 발현할 수 있는 부문이다.

더는 작화가 인간 창작자가 매달릴 일이 아니라고 말하는 애니 업계 관계자가 수두룩하다. 캐릭터를 구상하고 핵심 되는 몇 장만을 인간이 그린 뒤 사이는 AI생성툴로 메우게 될 것이라 미래를 내다보는 이들이 많다. 아니, 상당수 애니 업체가 이미 그와 같은 방식으로 작화 작업을 해내고 있다는 말도 공공연하다. 프레데릭 백과 같은 거장이 수만 장을 홀로 그리며 시력까지 잃었다는 전 시대의 전설은 어디까지나 전설로만 남을 테다. 이미 규모 있는 일선 제작현장은 분업화 돼 작화감독이 모든 그림을 직접 그리지 않는다. 하청과 외주를 인간이 아닌 AI에게 준다 해서 무엇이 문제란 말인가. 그와 같은 이야기가 벌써 귓가를 때리는 듯하다.

숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 스틸컷
숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물스틸컷판씨네마

한손한손 빚어내는 클레이 애니 대표주자

<숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물>은 아드만 스튜디오의 <숀 더 쉽> 시리즈 세 번째 편이다. 아드만 스튜디오는 이 시대 애니계의 굵직한 보다. 차마 대들보라고는 못하겠으나 지붕을 떠받치는 주요한 보 하나쯤은 된다고 적을 수가 있겠다. 세계 애니계를 뒤져도 디즈니와 지브리 스튜디오를 제외하고 아드만 스튜디오만큼 인지도를 확보한 곳을 얼마 찾아볼 수 없다. 아드만이 가장 성공해서가 아니라 이 곳 만큼 특별한 색채를 지닌 스튜디오가 흔치 않아서다.

아드만은 클레이 애니 분야에서 전 세계 최고라 꼽힌다. 클레이 애니는 작화 대신 흙으로 빚은 모형을 찍은 사진을 이어 붙여서 영상화 하는 것으로, 애니 중에서도 작업이 고되고 손이 많이 가기로 유명한 작업이다. 요컨대 찰흙이나 지점토로 만드는 스톱모션 애니인데, 장편 기준 못해도 1만장 내외의 사진을 찍어야 하고, 움직임이 있는 장면마다 그에 맞는 모형을 제작해야 하니 보통 번거로운 일이 아니다. 때문에 다른 애니에 비해 훨씬 더 많은 시간과 그에 따른 제작비가 소요된다.

클레이 애니는 단순히 이미지를 만드는 작업 이상이다. 일일이 캐릭터와 배경을 조형해야 하는 작업이 먼저 수행돼야 한다. 그 과정이 클레이 애니의 필수불가결한 절차다. 바로 이 지점에서 AI생성툴이 즉각 생성이 가능한 일반 작화와 구분된다. AI생성툴과 3D프린터, 또 로봇까지가 결합하면 못할 것도 없다는 평가가 있지만 작화를 통한 애니보다 훨씬 더 긴 시일을 버텨낼 수 있으리란 분석이 많다.

숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 스틸컷
숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물스틸컷판씨네마

천재 발명가 괴짜 양이 불러온 재앙

<숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물>은 81분짜리 장편이다. 스티브 콕스와 매튜 월커가 함께 작업했는데, 콕스는 앞서 넷플릭스로 공개된 아드만 단편들을 연출한 이력이 있다. 신작은 다른 작품에 비해 1년이 조금 넘는 짧은 제작기간만을 가진 것으로도 유명한데 그간 클레이 애니의 취약점으로 지적돼 왔던 문제를 극복하기 위한 나름대로의 시도였으리라 풀이된다.

때문일까. 이야기는 비교적 단순하다. 양을 키우는 농장을 배경으로, 괴짜양이 발명한 화학약품을 잘못 바른 농장주 총각이 그야말로 엄청나게 자란 털 탓에 괴물로 오인 받으며 벌어지는 일련의 소동극을 다루었다. 영화의 배경이 농장과 마을 정도에서 유지되고 캐릭터 또한 제한적이어서 일일이 모형을 제작해야 하는 클레이 애니의 작업을 보다 수월하게 전개할 수 있다는 장점이 있다. 다만 실사와 다른 애니의 특장점, 한없이 뻗어나갈 수 있는 표현력이 일부 제약된다는 점이 아쉬움으로 작용한다.

농장은 언제나처럼 평온하다. 농장주 총각은 이따금씩 찾아오는 마을 수의사 처녀를 남몰래 마음에 품고 있다. 수의사 또한 제 노동으로 성실하게 살아가는 그를 흠모하긴 마찬가지다. 다만 농촌 총각은 숫기가 없고 투박하기 짝이 없어 좀처럼 데이트를 청하지 못한다. 그래서 둘의 관계 또한 얼마 진전되지 못하고 있는 것이다. 목장의 동물들, 특히 양 떼에겐 농장 주인 총각의 이런 모습을 지켜보는 게 나름대로 꿀잼이 되어주는 듯도 하다.

숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 스틸컷
숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물스틸컷판씨네마

선한 의도가 불러온 파국

농장의 평온은 이내 깨어진다. 양 떼 중 한 마리, 괴짜 양 숀 때문이다. 수많은 애니, 아동용 영화들에서 등장하는 전형적인 캐릭터를 빌려온 이른바 '미친 과학자(매드 사이언티스트)'를 주인공인 양 숀에게 입혔단 게 특징적이다. 숀은 다른 양들이 한가롭게 풀을 뜯을 때 홀로 비밀 은신처에 몸을 숨기고 연구에 매진한다.

다른 양들과 다르게 읽고 쓸 수 있는 데다 천부적으로 비상한 두뇌까지 갖춘 숀의 연구는 아마도 선한 의도였을 테다. 실수로 망가뜨린 호박밭을 되살리기 위해 급속히 생장하도록 하는 약물을 개발한 것인데, 이것이 어쩌다가 총각의 손에 들어가고야 만 것이다. 그로부터 대머리였던 총각이 털복숭이 괴물이 되고, 사정을 모르는 마을 사람들은 그를 흉악한 위협인자로 여기고 만다.

<숀 더 쉽> 시리즈는 대사가 없고 인형 특유의 어중간한 움직임이 주는 재미가 특징이다. 인간이나 숀을 위시한 동물들의 동작으로써 이들의 의도를 관객이 유추하는 과정이 의외의 즐거움을 준다. 명확하지 않아서 여백이 생기고, 그 공백에서 나타나는 불협치가 즐거움으로 이어진다. 과유불급, 넘침은 모자람만 못하다는 지혜가 그 이로써 활용된 사례랄까. 과하지 않은 것이 넘치는 것, 혹은 가득 찬 것보다 더 나은 효과를 이루어낸다.

숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 포스터
숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물포스터판씨네마

어딘지 AI와 기술에 대한 저항처럼도 읽힌다

1970년대부터 작업물을 발표한 아드만의 대표작은 역시 <월레스와 그로밋>이겠다. TV용 단편으로, 극장에서 일부 공개됐던 여러 시리즈가 있는데, 2005년 드림웍스가 배급한 <월레스와 그로밋: 거대 토끼의 저주>, 2024년 넷플릭스로 공개된 <월레스와 그로밋: 복수의 날개>는 장편으로까지 만들어졌다. 2000년 작 <치킨 런>은 디즈니에 도전한 드림웍스의 배급망을 타고 전 세계로 수출된 작품으로, 아드만의 첫 장편임에도 기록적 성취를 거두었다.

<숀 더 쉽>은 다소 단조로울 수 있는 아드만의 작품군에 풍요로움을 더한다. 찰흙 모형으로 제작될 때 매력이 배가되는 양이라는 동물을 주인공으로 두고 인간을 외부에서 바라보도록 해 색다른 감상까지 자아낸다. 인간중심에서 벗어난 애니의 매력, 가득 채운다는 강박을 털어낸 클레이애니의 장점이 <숀 더 쉽> 시리즈 가운데 가득하다.

아드만 신작 <숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물>은 AI의 발달, 또 효율만 추구하는 오늘날 애니계의 피하기 어려운 흐름 가운데서 어떻게든 자구책을 마련하려는 클레이 애니 대표주자의 한 수다. 문제를 해결하기 위해 꺼낸 기술적 수단이 도리어 안온했던 세계를 파멸의 위기로 몰아넣는 이번 편의 이야기가 어쩐지 클레이 애니와 아드만이 선 현실처럼 읽히지는 않는가.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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